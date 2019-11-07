Самарская десятка: рекорды АвтоВАЗа, передел «Газпрома» и прирост у «дочек» «Роснефти»

Топ-100 компаний региона. Обороты автопрома вдвое ниже, чем у «нефтянки»

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в 2018 году крупнейшие компании Самарской области, в большинстве своем, продемонстрировали значительный прирост выручки по сравнению с 2017-м. Как итог — совокупный оборот первой сотни предприятий региона увеличился на 350 миллиардов рублей и достиг показателя 1,892 триллиона. Но хотя лидером топ-100 по выручке остается уверенно чувствующий себя АвтоВАЗ, наибольшую долю (около 40%) в совокупном обороте имеют компании, связанные с разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти и нефтепродуктов. Говорить о том, что самарская экономика при Азарове (новый губернатор официально избран в сентябре 2018-го, а до этого год отработал в статусе врио) «слезла с нефтяной иглы» пока не приходится. Идущий на втором месте автопром отстает от «нефтянки» в два раза.

Невероятный прогресс АвтоВАЗа

Прошлый год для лидера российского авторынка — тольяттинского АвтоВАЗа — стал, безусловно, самым успешным за последнее время, если не за всю историю. Новый слоган бренда, появившийся как раз в 2018 году, словно подтверждает это: «Новые горизонты».

Компания представила сразу несколько новых продуктов: Lada Vesta Cross sedan, новые седан, хэтчбек, универсал и лифтбек линейки Granta, внедорожник Lada Xray Cross. Рынок отреагировал на новинки ростом продаж: за год россияне купили 360 тысяч вазовских автомобилей (+16% к показателям 2017-го), а выручка выросла сразу на четверть. Совокупный оборот автогиганта превысил 290 миллиардов рублей. И это без учета 19-миллиардной выручки «дочки» АвтоВАЗа — АО «Лада-имидж».

В 2018 году АвтоВАЗ показал нулевую прибыль, что, после многомиллиардных убытков, демонстрируемых в течение последних лет, также является показателем прогресса.

В 2018 году «Автоваз» показал нулевую прибыль, что, после многомиллиардных убытков, демонстрируемых в течение последних лет, является показателем прогресса. Фото versiya.info

«Нефтянка» растет

Еще четыре компании из первой пятерки самых «оборотистых» предприятий Самарской области представляют нефтяную отрасль, как и четверть всех компаний, попавших в топ-100.

Большую часть самарского нефтепрома контролируют дочерние структуры «Роснефти». Самая крупная из них — АО «Самаранефтегаз» с годовой выручкой 253 миллиарда рублей. Рост, по сравнению с 2017 годом, составил 37%. Объем добычи в 2018 году составил 12,5 миллиона тонн. Это примерно 73% всей добытой в Самарской области нефти. Чистая прибыль за 2018 год составила 68 миллионов рублей. В 2018 году, благодаря участию в аукционах, «Самаранефтегаз» получила лицензии на разработку пяти новых участков недр с запасами нефти 3,8 млн тонн, а также открыла новые месторождения и залежи с суммарными запасами более 19 миллионов тонн. Как утверждают в компании, всех запасов хватит еще как минимум на 35 лет работы.

«Роснефти» принадлежат также компания «РН-Транс», специализирующаяся на транспортировке нефти (годовая выручка более 74 миллиардов рублей), АО «Самаранефтепродукт» (оптовые продажи топлива, выручка 34 миллиарда), Куйбышевский НПЗ (нефтепереработка, выручка 15 миллиардов), Сызранский НПЗ (нефтепереработка, выручка 12 миллиардов), Новокуйбышевский завод масел и присадок (более 6 миллиардов выручки) и несколько вспомогательных предприятий. Все они в 2018 году наращивали оборот.

Принадлежащее «Лукойлу» самарское ООО «РИТЭК» в 2018 году добыло 6,2 миллиона тонн нефти, получив 154 миллиарда рублей выручки. Это на 37% больше, чем годом ранее. В качестве главных приоритетов компания декларирует не освоение новых, а интенсификацию имеющихся месторождений нефти, а также рациональное использование попутного нефтяного газа.

АО «Транснефть — Приволга», специализирующееся на транспортировке нефти, в 2018 году получило 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли при обороте в 61 миллиард. Фото volga.transneft.ru

Еще один нефтяной гигант из топ-10 — подразделение «Транснефти» АО «Транснефть — Приволга», специализирующееся на транспортировке нефти, в 2018 году получило 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли при обороте в 61 миллиард.

Суммарный оборот всех нефтяных компаний, входящих в число крупнейших в Самарской области, — более 700 миллиардов рублей. Это 40% от совокупного оборота первой сотни компаний.

«Газпром»: в центре «газового передела»

В первой сотне самых «оборотистых» самарских компаний — две «дочки» «Газпрома». Это «Газпром межрегионгаз Самара» (занимается поставкой газа потребителям) и «Газпромтрансгаз Самара» (транспортировка газа). Их совокупная выручка в 2018 году составила 79 миллиардов рублей и по сравнению с 2017-м увеличилась незначительно, а совокупная прибыль и вовсе снизилась в два с лишним раза — с 714 до 306 миллионов.

В начале этого года самарский «Газпром» оказался в центре скандала, который местные СМИ окрестили «газовым переделом». Монополист отказался от услуг местных посредников — ООО «СВГК» и ОАО «Самарагаз», входящих в группу «Волгопромгаз» Владимира Аветисяна — при расчетах за голубое топливо с потребителями. Агентов такой вариант не устроил, за защитой они обратились в ФАС, а иски в арбитражный суд подали обе стороны конфликта. Появилась опасность появления двойных платежек и, как следствие, социального взрыва. В ситуацию пришлось вмешаться региональным властям во главе с губернатором, после чего компромисс все же удалось найти.

Интересно, что нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прошлом руководил и ООО «СВГК», и ОАО «Самарагаз», тогда как предыдущего главу региона Николая Меркушкина СМИ в свое время называли человеком, чрезвычайно лояльным «Газпрому».

Нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прошлом руководил и ООО «СВГК», и ОАО «Самарагаз». Фото volga.news

«Куйбышевазот»: год рекордов

2018 год весьма неплохо сложился для крупнейшего в Самарской области предприятия химической промышленности — ПАО «Куйбышевазот». По сравнению с 2017 годом его выручка увеличилась на 39% и составила без малого 60 миллиардов рублей. Чистая прибыль за год выросла более чем вдвое и составила 7,2 миллиарда рублей.

Как заявляют на самом предприятии, это стало возможным благодаря росту объемов производства на 17%, а также благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке капролактама (сырье для производства пластмасс).

Хищение 87 миллиардов на ТОАЗе: справедливый приговор или рейдерский захват?

Еще одно крупное химическое предприятие — ПАО «ТОАЗ» (ранее — ОАО «Тольяттиазот») — расположилось на восьмой строчке рейтинга самых «оборотистых» компаний Самарской области. Его выручка в 2018 году составила 53,5 миллиарда, что на 27% выше показателя 2017-го. Чистая прибыль — более 7 миллиардов рублей: в восемь с лишним раз больше, чем в предыдущем году (842 миллиона). Неплохие экономические показатели обусловлены стечением целого ряда факторов: рост цен на аммиак, увеличение объемов производства и повышение курса доллара по отношению к рублю.

Однако все успехи ТОАЗа меркнут на фоне уголовного скандала, разразившегося в этом году. В июле этого года суд признал топ-менеджеров завода виновными в хищении 85 миллиардов рублей у акционеров в период с 2007 по 2012 год. Фигуранты дела приговорены к реальным тюремным срокам. Так, бывший руководитель компании Владимир Махлай получил 9 лет тюрьмы и скрывается от правосудия за границей. Удовлетворены иски «Уралхима» к ТОАЗу на сумму 87 миллиардов. На ТОАЗе приговор назвали попыткой рейдерского захвата предприятия и обжаловали решение суда. Жители Тольятти, опасаясь краха одного из градообразующих предприятий, собирают подписи в защиту ТОАЗа.

Жители Тольятти, опасаясь краха одного из градообразующих предприятий, собирают подписи в защиту ТОАЗа. Фото toaz.ru

«Арконик СМЗ»: угроза санкций миновала

На девятой строчке рейтинга расположилось АО «Арконик СМЗ» — американское предприятие, занимающееся производством алюминиевых полуфабрикатов, которое едва не пострадало от американских же санкций, введенных в отношении» олигарха Олега Дерипаски и его активов, в том числе российского алюминиевого гиганта «Русала», весной 2018 года. Из-за этих санкций «Арконик СМЗ» (к слову, некогда Самарский металлургический завод принадлежал тому же Дерипаске) едва не остался без поставок алюминиевого сырья от «Русала». Ситуация грозила остановкой производства и спровоцировала резкий рост мировых цен на алюминий в апреле 2018-го, однако к началу нынешнего года Дерипаске удалось добиться снятия санкций с «Русала».

В итоге по обороту «Арконик СМЗ» оказался даже в плюсе: выручка за 2018 год составила 48 миллиардов (рост про отношению к 2017 году — 19%). Чистая прибыль компании за год — 1,4 миллиарда рублей.

«Самараэнерго»: стабильность на фоне снижения продаж

Замыкает топ-10 самых «оборотистых» компаний Самарской области энергосбытовое предприятие «Самараэнерго», принадлежащее уже упомянутому выше самарскому бизнесмену Владимиру Аветисяну.

«Самараэнерго» принадлежит самарскому бизнесмену Владимиру Аветисяну. Фото Армена Арутюнова (volga.news)

Самарский рынок электроэнергии достаточно стабилен, поэтому в последние годы финансовые показатели «Самараэнерго» кардинально не меняются. В 2018 году выручка компании составила 44 миллиарда рублей (плюс 2% по отношению к 2017-му), прибыль — 579 миллионов (на 67 миллионов больше, чем годом ранее).

В то же время в 2018 году компания снизила объем поставленной потребителям электроэнергии более чем на 3%. В «Самараэнерго» это объясняют уходом на оптовый рынок электроэнергии таких крупных потребителей, как «ТОАЗ» и «Сызранский НПЗ».

Топ-100 компаний Самарской обрасти, выручка за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 г., тыс. руб. Выручка за 2017 г., тыс. руб. Изменение 1 АВТОВАЗ, АО Компания Alliance Rostec Auto B.V. 100% Производство легковых автомобилей 291.773.000 233.826.000 25% 2 САМАРАНЕФТЕГАЗ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 100% Добыча сырой нефти 253.743.003 185.689.764 37% 3 РИТЭК, ООО ЛУКОЙЛ, ПАО 95.25%

ПЕРМЬ-ИНВЕСТ, ООО 4.75% Добыча сырой нефти 154.642.571 112.544.592 37% 4 РН-ТРАНС, АО НК ЮКОС, ОАО 100% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 74.849.526 72.495.413 3% 5 ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА, АО ТРАНСНЕФТЬ, ПАО 100% Транспортирование по трубопроводам нефти 61.174.305 48.791.546 25% 6 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САМАРА, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 51%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 25%

САМАРАПРОМРЕСУРС, ООО 19%

МИО СО 5% Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям по регулируемым государством ценам (тарифам) 60.737.899 54.933.107 11% 7 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО КУЙБЫШЕВАЗОТ-ПЛЮС, ООО 27.43%

АКТИВИНВЕСТ, ООО 15.98%

КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ, ООО 5.07%

ТХИ, ООО 3.89%

Герасименко Виктор Иванович 2.92%

Шульженко Юрий Григорьевич 2.40%

Огарков Анатолий Аркадьевич 2.29%

Кудашева Людмила Иосифовна 2.09%

Бобровский Сергей Викторович 0.99%

Герасименко Наталья Викторовна 0.43%

...* Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 59.655.968 43.012.605 39% 8 ТОАЗ, ПАО Макаров Александр Владимирович 0.0019% Производство удобрений и азотных соединений 53.537.206 42.180.987 27% 9 АРКОНИК СМЗ, АО АМР, АО 100% Производство алюминия 48.060.305 40.420.927 19% 10 САМАРАЭНЕРГО, ПАО Ринграунд Сервисез Лимитед 13.89%

Аветисян Владимир Евгеньевич 60.84%

Розенцвайг Александр Шойлович 11.68% Торговля электроэнергией 44.037.080 43.123.496 2% 11 САМАРАНЕФТЕПРОДУКТ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 100% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 34.270.373 26.107.412 31% 12 ВИТА ЛАЙН, ООО ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" 100% Торговля оптовая фармацевтической продукцией 32.227.538 19.828.602 63% 13 РКЦ ПРОГРЕСС, АО РОСИМУЩЕСТВО 100% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 28.465.077 34.579.390 -18% 14 НОВА, ООО Михельсон Виктория Леонидовна 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 25.255.411 13.111.408 93% 15 ЛАДА-ИМИДЖ, АО АВТОВАЗ, АО 100% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 20.542.965 18.951.222 8% 16 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА, ООО ГАЗПРОМ, ПАО 100% Транспортирование по трубопроводам газа 20.478.404 19.971.403 3% 17 НК НПЗ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 100% Производство нефтепродуктов 18.123.454 17.884.425 1% 18 ТРЕХСОСЕНСКИЙ, ООО ВСК, ООО 100% Производство пива 17.722.461 11.785.483 50% 19 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО Барышев Леонид Анатольевич 14.58%

Махеев Вадим Евгеньевич 14.58% Производство прочих пищевых продуктов 17.708.114 16.294.656 9% 20 ИНЗА, ООО Ярманова Шахла Юлдашбаевна 100% Торговля оптовая напитками 17.228.889 361.236 4669% 21 САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА, ЗАО ГРУППА КОМПАНИЙ РУСАГРО, ООО 74.90%

КОМПАНИЯ "СЕЙФРОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 25.10% Производство нерафинированных растительных масел и их фракций 17.130.220 11.018.463 55% 22 ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО АВТОВАЗ, АО 50% Производство автотранспортных средств 17.043.743 16.866.714 1% 23 КНПЗ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 100% Производство нефтепродуктов 15.270.218 15.542.179 -2% 24 ТАРКЕТТ, АО Таркет Соммер С.А.С. 50%

FGUP "ITMIVT" 50% Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 15.039.094 15.387.859 -2% 25 ТОМЕТ, ООО ФИРМА "TRIUMPH DEVELOPMENT LIMITED" 100% Производство прочих химических органических основных веществ 14.689.379 10.541.094 39% 26 ННК, АО ХИМПРОМ, ОАО 100% Производство прочих химических органических основных веществ 14.632.157 14.811.359 -1% 27 ГРУППА БРИНЭКС, ООО Бадретдинов Ренат Рафаилович 50%

Бадретдинов Рустем Наилович 50% Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 14.330.158 11.786.318 22% 28 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО 100% Производство синтетического каучука в первичных формах 13.648.598 12.828.148 6% 29 РОССКАТ, АО ТРАСТ ПАО, БАНК 92.47% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 13.145.509 16.122.107 -18% 30 ТЯЖМАШ, АО ПРОМЭНЕРГОСБЫТ, АО 30.38%

АРЕОПАГ, АО 26.34%

ПРОМТЯЖМАШИНЖИНИРИНГ, АО 8.59%

ТЕХПРОМ, ЗАО 0.31%

Трифонов Андрей Федорович 10.83%

Трифонов Сергей Федорович 6.59%

Трифонов Дмитрий Сергеевич 5.12%

Трифонов Евгений Сергеевич 5.05%

Фомичев Валерий Петрович 0.00060% Обработка металлических изделий механическая 13.021.645 12.987.339 0% 31 УПНП И КРС, АО СТАРТ, ООО 29.18%

Майоров Николай Александрович 15.02%

Майоров Максим Николаевич 13.04%

Марков Геннадий Никитович 8.47%

Жданович Игорь Викторович 8.47%

Давыдов Василий Алексеевич 7.20%

Борисов Владимир Михайлович 4.52%

Пелевин Александр Михайлович 4.15%

Новиков Геннадий Александрович 0.23%

Федоров Сергей Семенович 0.23%

...* Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 12.868.325 12.599.050 2% 32 СНПЗ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 100% Производство нефтепродуктов 12.377.839 11.838.839 5% 33 ОЗОН, ООО ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 100% Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 10.876.685 10.759.417 1% 34 ГК ЭЛЕКТРОЩИТ -ТМ САМАРА, ЗАО Егоров Юрий Васильевич 0.36%

Половинкин Андрей Евгеньевич 0.36%

САМАРСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, ОАО 0.36%

ЭНЕРГОПРОММАШ, ОАО 0.27%

ЭЛЕКТРОЩИТ, АО 0.19%

ТРАНСФОРМАТОР, ОАО 0.090%

УЗТИИ, ООО 0.090%

ЭЛКО, ОАО 0.090% Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 10.822.614 17.942.279 -40% 35 ССК, АО СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ЭНЕРГОСБЫТОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАО 10,000 руб. Передача электроэнергии 10.711.546 9.745.080 10% 36 ПТС, АО Т ПЛЮС, ПАО 99.16% Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 10.376.438 9.923.409 5% 37 РЕГИОН-НЕФТЬ, ООО Тайдаков Александр Юрьевич 50%

Тайдаков Алексей Юрьевич 50% Добыча сырой нефти 9.921.066 7.188.366 38% 38 КУЗНЕЦОВ, ПАО ОДК, АО 72.18%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 21.59% Производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей 9.592.617 9.704.026 -1% 39 МАРКОЛ, ООО Шарыгин Алексей Николаевич 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 8.775.240 4.027.838 118% 40 СК ПЕТРОАЛЬЯНС, ООО ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЛЮМБЕРЖЕ Б.В. 99.90%

ПНГГ, АО 0.10% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 8.742.252 8.567.688 2% 41 САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ, АО САМАРАРОСТОППРОМ, АО 99.99%

НК НЕФТИСА, АО 0.0015% Добыча сырой нефти 8.304.973 4.877.171 70% 42 САМГЭС, АО Дьяченко Олег Брониславович 19.96%

Серов Александр Владимирович 19.40%

Афанасьев Анатолий Михайлович 9.99%

Макушин Юрий Павлович 9.99%

Кислов Андрей Игоревич 9.99%

Куницын Дмитрий Викторович 9.99%

Никифорова Лариса Васильевна 9.97%

Рябцова Людмила Александровна 8.90%

Солдаткин Александр Николаевич 1.09%

Майоров Валентин Артемович 0.34%

...* Торговля электроэнергией 8.095.452 7.562.677 7% 43 ВСР, ООО ВАЛЕО БАЙЕН 100% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 7.530.577 6.453.881 17% 44 АВТОДОРИНЖИНИРИНГ, ООО ЦЕНТРОТОРГ, ООО 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 7.436.789 4.631.640 61% 45 ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ, ООО Родионов Михаил Юрьевич 100% Производство пива 7.334.364 6.787.944 8% 46 НЕОТРЕЙД, ООО Шевелева Евгения Петровна 100% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 7.107.521 6.688.066 6% 47 РН-РЕМОНТ НПО, ООО РН-СЕРВИС, ООО 100% Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 7.095.123 4.282.070 66% 48 СВГК, ООО СП-99, ООО 84.06%

БАЗА, ООО 5.94%

ПРОМГАЗДИАГНОСТИКА, ООО 5%

АЛЬТАИР, ООО 2.50%

ПОТЕНЦИАЛ, ООО 2.50% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 6.908.503 6.460.879 7% 49 ФЕРРИТ, ООО Шмидт Андрей Иванович 100% Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 6.784.210 4.573.095 48% 50 РОБЕРТ БОШ САМАРА, ООО РОБЕРТ БОШ, ООО 90%

РОБЕРТ БОШ ГМБХ 10% Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 6.655.409 5.720.572 16% 51 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО КОММЕРЦИУМ ИММОБИЛИЕН-УНД БЕТАЙЛИГУНГС-ГМБХ 50%

КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 50% Производство удобрений и азотных соединений 6.454.573 4.378.264 47% 52 НЗМП, ООО НК НПЗ, АО 99.99%

РН-ТРЕЙД, ООО 0.010% Производство нефтепродуктов 6.407.694 5.801.209 10% 53 БИН, ООО СК Налбандян Ваагн Суренович 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 6.321.472 4.651.604 36% 54 ОТРАДНОЕ, ООО Асташкин Вадим Владимирович 100% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 6.241.248 3.537.836 76% 55 СПК, ООО Надеждин Олег Петрович 100% Утилизация отсортированных материалов 6.224.314 1.650.011 277% 56 САНЕКО, АО Добыча сырой нефти 6.124.932 5.524.395 11% 57 ПРАЙМ ШИППИНГ, ООО ПРАЙМ ШИППИНГ ХОЛДИНГ, ООО 100% Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 5.939.935 6.049.400 -2% 58 ТОЛМЕТПРОМ, ООО Савин Михаил Владимирович 100% Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 5.919.110 8.461.810 -30% 59 РОСМЕТИНДУСТРИЯ, ООО АКРОН ХОЛДИНГ, АО 99.90%

Морозов Павел Анатольевич 0.10% Торговля оптовая отходами и ломом 5.889.712 4.686.410 26% 60 ВЦ-ТЕРМИНАЛ, ООО Резников Александр Гиршевич 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 5.692.547 6.284.546 -9% 61 АКОМ, АО Компания с ограниченной ответственностью "СПАГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД". 54.83%

Компания с ограниченной ответственностью "ЭКСАЙД КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД". 29.01% Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 5.609.691 4.618.020 21% 62 ПРЕМИУМ, ООО Максимов Александр Федорович 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 5.554.779 3.211.025 73% 63 СКК, АО Афанасьев Анатолий Михайлович 0% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 5.501.705 5.352.236 3% 64 САМАРАНИПИНЕФТЬ, ООО РН-ТРЕЙД, ООО 81%

САМАРАНЕФТЕХИМПРОЕКТ, АО 19% Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 5.392.523 4.888.578 10% 65 ЛЕВИТ, ООО Михельсон Леонид Викторович 78.29%

Симановский Леонид Яковлевич 21.71% Вложения в ценные бумаги 5.347.704 2.696.761 98% 66 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР, ООО ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ ЭНЕРГОСОЮЗ, АО 100% Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов 5.322.127 6.006.027 -11% 67 ОАТ, ООО ОБЪЕДИНЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АО 100% Деятельность по управлению холдинг-компаниями 5.244.490 57.075 9089% 68 БИО-ТОН, ООО КОМПАНИЯ Кириллов Владимир Ильич 75%

БИО-ТОН, ООО КОМПАНИЯ 25% Выращивание зерновых культур 5.188.789 4.090.790 27% 69 САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 95%

СЕТИСТРОЙ, ООО 5% Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 5.042.521 4.821.541 5% 70 ЕВРОТЕХНИКА, АО СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА, ЗАО 88.09%

АМАЗОНЕН - ВЕРКЕ Х. ДРАЙЕР 4.23%

ГРИММЕ ЛАНДМАШИНЕНФАБРИК БЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ 4.23%

АГТ СИСТЕМС ГМБХ ПРОДАКШН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕРВИСИЗ 1.32%

ЛЕМКЕН ФЕРВАЛЬТУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ 1.32%

МАШИНЕНФАБРИК АВГУСТ ГРУЗЕ 0.79% Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы 4.912.450 4.143.647 19% 71 ТОН-АВТО, АО АВТОДОМ, ООО 4.55%

Курылин Александр Иванович 4.55% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 4.899.457 4.549.293 8% 72 САЛЮТ, ПАО КОРПОРАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, АО 77.96%

ГОС МКБ ВЫМПЕЛ ИМ. И.И. ТОРОПОВА, АО 18.38%

Стегалин Александр Федорович 0.0017%

Гусаров Сергей Николаевич 0.00060%

Лысенко Ирина Николаевна 0.00030% Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования 4.808.346 3.724.707 29% 73 ГЕНЕЗИС, ООО Шагидулин Руслан Ринатович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 4.783.165 5.897.998 -19% 74 НОВЫЙ ГОРОД, ООО Старателев Эрнест Юрьевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 4.620.452 5.213.554 -11% 75 СНГЕО, ПАО РН-ТРЕЙД, ООО 54.97%

РОСГЕО, АО 37.99% Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 4.500.282 5.253.167 -14% 76 СПК ВЕКТОР, ООО Житяев Алексей Александрович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 4.468.034 1.746.745 156% 77 ЗАВОД ПРОДМАШ, ОАО Попова Юлия Анатольевна 37.50%

Добровский Александр Юльевич 26% Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 4.396.654 3.458.820 27% 78 БАЗИС-ТРЕЙД, ООО Инякин Сергей Владимирович 100% Торговля оптовая молочными продуктами 4.389.534 4.099.193 7% 79 ПРОДМАГ, ООО Сидякин Евгений Алексеевич 100% Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 4.214.773 339 1243196% 80 ЕПК САМАРА, ОАО ЕПК, АО 100% Производство шариковых и роликовых подшипников 4.202.639 4.741.589 -11% 81 ЭНТУЗИАСТ-С, ООО Кувшинников Игорь Геннадьевич 100% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 4.132.109 3.715.948 11% 82 СМАРТС, АО Ангентро Трейдинг энд Инвестментс лимитед 19.97%

Боларо Холдингс ЛТД 15%

Кирюшин Геннадий Васильевич 32%

Кирюшина Юлия Геннадьевна 17.45%

Кирюшин Константин Геннадьевич 12.47% Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями 4.113.097 2.531.956 62% 83 ТД АКОМ, АО Игнатьев Николай Михайлович 33% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 4.110.377 3.256.783 26% 84 НПП БУРЕНИЕ, ООО Попов Иван Иванович 100% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 4.090.744 3.279.224 25% 85 СВЭСКО, ООО КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 74%

ПЭСК, ООО 26% Торговля электроэнергией 3.948.569 3.634.122 9% 86 ЛУКОЙЛ-АЭРО-САМАРА, ООО ЛУКОЙЛ-АЭРО, ООО 99.95%

ЛУКОЙЛ-АЭРО-ТЮМЕНЬ, ООО 0.050% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3.858.523 1.797.402 115% 87 САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР, ООО ВОЛЖСКАЯ КЕРАМИКА, ООО 66.89%

Долматов Алексей Георгиевич 6.88%

Скотников Олег Юрьевич 6.88%

Бахмуров Ярослав Александрович 4.97%

Хенкин Александр Анатольевич 4.97%

Лашманова Татьяна Дмитриевна 4.70%

Мисюля Павел Алексеевич 4.70% Производство керамических плит и плиток 3.816.507 3.625.970 5% 88 БОЛЬВЕРК, ООО Лобань Станислав Владимирович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 3.658.414 2.149.087 70% 89 САМАРА-ВЭМ, АО Производство электромонтажных работ 3.645.421 2.306.235 58% 90 РОНА, ООО ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" 100% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 3.594.958 3.124.515 15% 91 СЫРНЫЙ МАСТЕР, ООО Гетман Елена Анатольевна 100% Торговля оптовая молочными продуктами 3.587.767 3.403.233 5% 92 САМАРАВТОРМЕТ, ООО МЕТА, ООО 100% Обработка отходов и лома черных металлов 3.499.543 2.787.964 26% 93 ПОВОЛЖЬЕ+, ООО Абрамов Валерий Николаевич 93%

Седаков Виктор Викторович 7% Торговля оптовая неспециализированная 3.466.731 2.796.902 24% 94 АВИАКОР-АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД, АО АВИАРЕСУРС ХОЛДИНГ, ООО 61.97% Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 3.453.083 2.132.654 62% 95 АВИААГРЕГАТ, АО ТЕХНОДИНАМИКА, АО 72.97%

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 27.03% Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов 3.447.320 4.454.530 -23% 96 ВОЛГАЛОН ЛТД, ООО ДСМ ИНЖИНИРИНГ ПЛАСТИК ИНТЕРНЭШНЛ БИ.ВИ. 51%

КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 49% Торговля оптовая промышленными химикатами 3.405.974 2.447.533 39% 97 ДИПО, ООО Компания "ДСК Пластик Омниум Б.В." Нидерланды 100% Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки 3.263.369 2.577.600 27% 98 ФМИС, ООО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРОЩЕННОГО ТИПА "ФОРЕСИЯ-МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ХОЛДИНГ" 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 3.256.918 2.904.948 12% 99 МАК, АО Деятельность аэропортовая 3.223.512 2.681.373 20% 100 АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО РЕГИОН-ПРАКТИКА, ООО 97.50%

Кравчук Александр Викторович 2.50% Торговля оптовая напитками 3.220.712 2.837.629 14%