Почему «Нефтехимик» не дожал «Хабару»?

Потому что у одних играли бывшие сборники, у других — футболисты из чемпионата Казани

Дважды ведя в счете, «Нефтехимик» не смог победить армейцев Хабаровска во вчерашнем матче чемпионата ФНЛ, который получился гостевым для обеих команд. После игры 19-го тура (пройдена, таким образом, ровно половина чемпионата) нижнекамцы занимают 6-е место в турнирной таблице, отстоя от зоны стыков на 5 очков. Подробности встречи — в репортаже «Реального времени».

Бей вперед, игра придет



Матч, перенесенный в Казань из-за реконструкции стадиона в Нижнекамска, был, по сути, гостевым для обеих команд. «Нефтехимик», как и хабаровчане, приехал в столицу Татарстана за день до матча и обнаружил на стадионе «Рубин» остатки былой летней роскоши в виде газона. В середине осени трудно было требовать его ровности, поэтому мяч «дробил», но какое-никакое преимущество у нижнекамцев должно было быть — для дальневосточной команды время начала матча соответствовало 3 часам ночи.

Но все эти расклады, которые принято относить к предматчевым, были забыты минуте на восьмой. Казалось бы, ничто не предвещало даже приближения угрозы, когда голкипер хабаровчан «повесил мяч в воздухе», выбив его от ворот. Первый эпизод борьбы за мяч, второй, и тут игрок «Нефтехимика» Михаил Канаев с криком рухнул на газон. Произошло это после столкновения с форвардом СКА Ильей Кузьмичевым, который, скорее всего, попал нижнекамцу локтем в лицо. Желтая карточка в руках главного судьи вскоре сменилась на красную, когда он ознакомился с вердиктом врачей: срочная замена. Канаева на носилках отнесли к дежурившему на стадионе автомобилю скорой помощи.

Потеря одного из двух форвардов не привела к перестроениям в составе армейцев, они просто стали играть в одного нападающего, и он, Владислав Брагин, стал раз за разом доказывать, что и один в поле воин. Опасно завершал комбинационную атаку, если так можно назвать судорожные перемещения мяча от одного хабаровчанина к другому, но его удар сблокировали. Тут же Владислав пробил после подачи углового, но мимо.

Игру на себя не взял полузащитник армейцев Минори Сато, приехавший из Японии

Нижнекамцы погасили активность гостей, уже сами проведя несколько опасных комбинаций. Чаще всего на их острие оказывался Дмитрий Мичуренков, который и открыл счет в матче. Причем это отдаленно напомнило первый гол туринца Дибалы в ворота «Локомотива» в позавчерашнем матче Лиги чемпионов — левой, хлестким ударом в дальний угол. Только Дибала сделал все самостоятельно, а для Мичуренкова партнер, чтобы отдать затем передачу, ставшую голевой, выигрывал борьбу.

Нижнекамцы не воспользовались возможностью добить уже, казалось бы, деморализованного соперника, не реализовав несколько полуголевых моментов и «подходов». Хабаровчане в итоге пришли в себя и снова начали тревожить оборону «Нефтехимика», причем не контратаками, а вполне себе затяжными комбинационными выпадами. Мяч дважды пролетал в опасной близости от штанг ворот «Нефтехимика», но это не прозвучало тревожным звоночком.

Пока игру на себя не взял полузащитник армейцев Минори Сато, приехавший из Японии. Казалось бы, в Хабаровск Минори мог переехать напрямую со своей родины, но он не искал легких путей. Поиграл, например, в латвийском «Вентспилсе», который в начале 2010-х имел какие-то партнерские отношения с «Рубином». Так вот, этот миниатюрный японец (168 см) раскачал защитника «Нефтехимика» и сделал точный пас с левого фланга атаки прямо на голову Брагину. Очередной удар последнего по воротам «Нефтехимика» привел к взятию ворот — 1:1.

Свою команду мог вывести вперед Мераби Уридия, но, выйдя один на один с голкипером СКА, он катнул мяч мимо ворот, и команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Для нынешней России «Нефтехимик» — практически уникальный проект

В чем уникальность нынешнего спортивного Нижнекамска?

Для нынешней России «Нефтехимик» — практически уникальный проект. История российского спорта, как известно, может служить отражением социально-экономической обстановки в стране. В 90-е годы происходила усиленная децентрализация, регионы пытались воспользоваться девизом тогдашнего президента страны: «Берите суверенитета, сколько сможете». И эта история касалась не только республик, областей и краев, но и городов внутри этих республик, областей и краев.

Яркий пример 90-х — Тольятти, второй город Самарской области, где автозавод, торгуя «девятками», вывел в хоккейную и футбольную элиты местные команды под названием «Лада», начал развивать гандбол, как женский, так и мужской, который вскоре прекратил существование. Свободных денег было так много, что пытались даже развивать мужской баскетбол. Ну денег было много по сравнению с остальными регионами, а не в целом. Далее уже Новокузнецк начал развивать хоккей и футбол лучше, чем областной центр Кемерово. Последним городом, который в хоккее, а потом и в футболе вышел на первый план, опережая областной центр, стал Череповец, затмивший в этом плане Вологду. Но это были уже «нулевые», если говорить конкретно, 2000-й год, когда местная футбольная команда «Северсталь» добыла путевку в первую лигу, но решила остаться во втором дивизионе. В том числе и для того, чтобы возросшие финансовые аппетиты футболистов не сказались на спортивной гордости города, ХК «Северсталь».

Сейчас все снова централизуется, и спортивная гордость того или иного региона базируется, как правило, в его столице. Остался только один город, где существуют хоккейные и футбольные команды высших дивизионов, а именно Сочи. Но надо понимать, что это больше политические проекты, в которых заинтересована Москва, а сейчас еще и Санкт-Петербург.

Нижнекамск, который успешно содержит две команды под эгидой одного спортклуба «Нефтехимик», в этом плане выглядит исключением из правил. В том числе и потому, что в городе никогда не ставили под сомнение верховенство столицы Татарстана (в отличие, кстати, от Челнов). Когда в Нижнекамск приглашали перечисленных футболистов из «Рубина», то тем самым их сохраняли в республике, а не пытались конкурировать с Казанью. И ждали, когда в столицу вернется большой футбол. Директор «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин без вопросов благословил футболистов, когда стало понятно, что в Казани снова будут уделять футболу должное внимание.

Нижнекамцы все-таки забили — это Уридия воспользовался удачным рикошетом после удара по воротам все того же Макарова

Такие разные пенальти

Начало второго тайма нижнекамцы провели активнее, и Мичуренков заработал 11-метровый. Пробивать его взялся Вагиз Галиуллин, поскольку лучший бомбардир «Нефтехимика» Денис Макаров в предыдущем туре не забил пенальти «Балтике», в итоге его команда проиграла. Галиуллин подходил к мячу, не рассчитывая ударить на силу, а пытаясь переиграть вратаря хабаровчан. Сделать этого не смог — когда мяч летел в правый нижний угол ворот, там его уже ждали две руки голкипера.

Нижнекамцы все-таки забили — это Уридия воспользовался удачным рикошетом после удара по воротам все того же Макарова. Кстати, пас Макарову выдал Павел Шадрин, и это напомнило, что они вдвоем выигрывали первенство России среди СДЮСШОР 1993 года рождения. Увы, удержать победу нижнекамцы не смогли. Может быть, потому, что начали именно удерживать минимальное преимущество, вместо того, чтобы попытаться использовать одного лишнего игрока. Хабаровск опять собрал силы на акцентированные выпады, во время одного из них пошла атака левым флангом с навесом во вратарскую, где мяч нашел руку защитника нижнекамцев. Увы, эту атаку мог в зародыше прервать все тот же Галиуллин, но он не достал мяч в подкате. Хабаровчане свой пенальти забили — 2:2.

Ничья, обидная тем, что нижнекамцы дважды не сумели удержать голевое преимущество и совершенно не пытались воспользоваться численным. Но, сравнивая составы команд, можно заметить, что в одной из них были игроки с опытом выступлений в еврокубках (Сато), за различные российские сборные (Базелюк, Никифоров — U-21, Кырнац — U-19, Брагин — U-17, Малеев — студенческая сборная), в иностранных чемпионатах (Квесквескири, Круз, Мищенко, не вышедшие на поле Асани, Суслов). А им противостояли футболисты, еще вчера выступавшие в чемпионате Казани (Ситдиков и Уридия, Артур Гилязетдинов и Руслан Галиакберов). Поэтому можно согласиться с Уткульбаевым — Юрий Анварович после игры сказал, что «обе команды заслужили ничью».

