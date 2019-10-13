Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студентки КИИКСа на репетиции, 1 мая 1934 года
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 56-я
До 1917 года в Казани было три вуза: университет, ветеринарный институт и высшие женские курсы. Менее чем за 15 лет после революции столица Татарии стала городом студентов. К 1935 году в Казани работали уже 16 вузов.
На базе существовавшей с 1876 года Казанской учительской школы организовали педагогический институт (с татарским, чувашским, марийским и удмуртским отделениями). В 1919 году открыли Казанский политех, где прицельно стали готовить инженеров. Потом, в 1930-м, его «разукрупнили», и из политехнического института родились КХТИ и КИИКС (современный КГАСУ). В 1932 году родился Казанский авиационный институт. От университета откололся медицинский факультет, который вырос в отдельный вуз. Открылись энергетический институт, институт сельского хозяйства и лесоводства.
Развивалась сеть рабфаков: к 1932 году в Казани работал 21 рабфак, здесь вчерашних крестьян и рабочих готовили к поступлению на дневные отделения вузов.
Некоторые казанские вузы создавали по нескольку рабфаков, причем не только в Казани: например, сельскохозяйственный институт открыл рабочие факультеты в Елабуге и Богатых Сабах. Финансово-экономический институт открыл рабфак в Елабуге, университет — в Чистополе, КИИКС — в Свияжске, ветеринарный институт — в Набережных Челнах. Страна остро нуждалась в специалистах с высшим образованием и изо всех сил старалась создать новую интеллигенцию взамен почти уничтоженной революцией интеллектуальной прослойки общества.
Особенно сильно республика нуждалась в инженерах: к середине 1930-х она уже почти полностью превратилась из аграрной в индустриальную, повсюду шла большая стройка, вставали на ноги крупные предприятия. Поэтому подготовке инженерных кадров уделялось особенное внимание.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории КГАСУ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо уважаемым автору, РВ и Музею истории КГАСУ.
Казань издавна была студенческим городом - городом науки и образования.
Студенты во многом определяли бытовую и интеллектуальную стороны жизни горожан.
И создание в начале 1930 годов новых отраслевых вузов было вызвано требованием жизни.
Кстати, Институт сельского хозяйства и лесоводства также был открыт на базе соответствующего факультета Политехнического института, который в свою очередь был создан на базе Казанского соединенного промышленного училища - первого среднего химико-технологического училища в России, созданного гениальным химиком профессором Императорского Казанского университета А.М.Зайцевым.
Ныне в зданиях - учебных корпусах и около 10 учебных заводах - спроектированных и построенных при активном участии профессора А.М.Зайцева располагаются Институты КНИТУ-КХТИ.
Особенно веселы студентки.
И понятно почему - коммунистическая власть, чтобы привлечь на свою сторону женщин и с их помощью удержать власть, дала все мыслимые и не-мыслимые "свободы" женщинам - от свободы выбирать себе сексуального партнера (свободная любовь, которую так любили высокопоставленные марксистки) и свободы абортов (Красная Россия стала первой страной на Земном Шаре, где в 1920 году легализовали и официально разрешили аборты) до возможности поступать в ранее сугубо мужские высшие учебные заведения (женщины учились и стали работать на железной дороге, на химических предприятиях, летать на самолетах и даже работать в подземных шахтах) и и участвовать в выборах коммунистической власти (американки - США - до участие в выборах были допущены только через 40 лет).
Дали коммунисты женщинам и "свободу" жаловаться на мужей в парткомы, профкомы и расторгать брак по собственному желанию.
При этом марксистская пропаганда всячески славословия женщин, занятых на тяжёлых работах.
Поэтому понять радость на лицах казанских студенток 1930-х годов можно - перед ними открывались невиданные до того перспективы.
Их радость не могли даже омрачить голод, отсутствие жилья и красивой одежды - студентки-женщины жили будущим.
Чем это всё закончилось показывает нынешнее время - искусственным оплодотворением, осеменением, ЭКО...
В настоящее время до 80% всех студентов высших учебных заведений это женщины (% преподавателей тоже приближается к этой цифре, а в школах учительниц уже 95%), а на некоторых "философских" и "экономических" факультетах % женщин "переваливает" за 95.
"Ты помнишь, как всё начиналось?...".
Хорошие фотографии - полностью передают "дух" того времени.