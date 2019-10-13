Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студентки КИИКСа на репетиции, 1 мая 1934 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 56-я

Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

До 1917 года в Казани было три вуза: университет, ветеринарный институт и высшие женские курсы. Менее чем за 15 лет после революции столица Татарии стала городом студентов. К 1935 году в Казани работали уже 16 вузов.

На базе существовавшей с 1876 года Казанской учительской школы организовали педагогический институт (с татарским, чувашским, марийским и удмуртским отделениями). В 1919 году открыли Казанский политех, где прицельно стали готовить инженеров. Потом, в 1930-м, его «разукрупнили», и из политехнического института родились КХТИ и КИИКС (современный КГАСУ). В 1932 году родился Казанский авиационный институт. От университета откололся медицинский факультет, который вырос в отдельный вуз. Открылись энергетический институт, институт сельского хозяйства и лесоводства.



Первые студенты аэродинамического отделения КАИ, 1933 год. Фото из фондов Музея истории КАИ

Развивалась сеть рабфаков: к 1932 году в Казани работал 21 рабфак, здесь вчерашних крестьян и рабочих готовили к поступлению на дневные отделения вузов.

Некоторые казанские вузы создавали по нескольку рабфаков, причем не только в Казани: например, сельскохозяйственный институт открыл рабочие факультеты в Елабуге и Богатых Сабах. Финансово-экономический институт открыл рабфак в Елабуге, университет — в Чистополе, КИИКС — в Свияжске, ветеринарный институт — в Набережных Челнах. Страна остро нуждалась в специалистах с высшим образованием и изо всех сил старалась создать новую интеллигенцию взамен почти уничтоженной революцией интеллектуальной прослойки общества.

Особенно сильно республика нуждалась в инженерах: к середине 1930-х она уже почти полностью превратилась из аграрной в индустриальную, повсюду шла большая стройка, вставали на ноги крупные предприятия. Поэтому подготовке инженерных кадров уделялось особенное внимание.

Группа студентов КИИКСа на экскурсии на Казанском силикатном заводе, 1935 год. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Людмила Губаева