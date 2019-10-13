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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студентки КИИКСа на репетиции, 1 мая 1934 года

07:00, 13.10.2019 3 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 56-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студентки КИИКСа на репетиции, 1 мая 1934 года Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

До 1917 года в Казани было три вуза: университет, ветеринарный институт и высшие женские курсы. Менее чем за 15 лет после революции столица Татарии стала городом студентов. К 1935 году в Казани работали уже 16 вузов.

На базе существовавшей с 1876 года Казанской учительской школы организовали педагогический институт (с татарским, чувашским, марийским и удмуртским отделениями). В 1919 году открыли Казанский политех, где прицельно стали готовить инженеров. Потом, в 1930-м, его «разукрупнили», и из политехнического института родились КХТИ и КИИКС (современный КГАСУ). В 1932 году родился Казанский авиационный институт. От университета откололся медицинский факультет, который вырос в отдельный вуз. Открылись энергетический институт, институт сельского хозяйства и лесоводства.

Первые студенты аэродинамического отделения КАИ, 1933 год. Фото из фондов Музея истории КАИ

Развивалась сеть рабфаков: к 1932 году в Казани работал 21 рабфак, здесь вчерашних крестьян и рабочих готовили к поступлению на дневные отделения вузов.

Некоторые казанские вузы создавали по нескольку рабфаков, причем не только в Казани: например, сельскохозяйственный институт открыл рабочие факультеты в Елабуге и Богатых Сабах. Финансово-экономический институт открыл рабфак в Елабуге, университет — в Чистополе, КИИКС — в Свияжске, ветеринарный институт — в Набережных Челнах. Страна остро нуждалась в специалистах с высшим образованием и изо всех сил старалась создать новую интеллигенцию взамен почти уничтоженной революцией интеллектуальной прослойки общества.

Особенно сильно республика нуждалась в инженерах: к середине 1930-х она уже почти полностью превратилась из аграрной в индустриальную, повсюду шла большая стройка, вставали на ноги крупные предприятия. Поэтому подготовке инженерных кадров уделялось особенное внимание.

Группа студентов КИИКСа на экскурсии на Казанском силикатном заводе, 1935 год. Фото из фондов Музея истории КГАСУ
Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории КГАСУ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:58
    Прекрасные фотографии и текст.
    Спасибо уважаемым автору, РВ и Музею истории КГАСУ.

    Казань издавна была студенческим городом - городом науки и образования.
    Студенты во многом определяли бытовую и интеллектуальную стороны жизни горожан.

    И создание в начале 1930 годов новых отраслевых вузов было вызвано требованием жизни.

    Кстати, Институт сельского хозяйства и лесоводства также был открыт на базе соответствующего факультета Политехнического института, который в свою очередь был создан на базе Казанского соединенного промышленного училища - первого среднего химико-технологического училища в России, созданного гениальным химиком профессором Императорского Казанского университета А.М.Зайцевым.
    Ныне в зданиях - учебных корпусах и около 10 учебных заводах - спроектированных и построенных при активном участии профессора А.М.Зайцева располагаются Институты КНИТУ-КХТИ.
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  • Анонимно 08:43
    Приятно смотреть на радостные, смеющиеся лица казанских студентов 1920-х - 193-=х годов.
    Особенно веселы студентки.
    И понятно почему - коммунистическая власть, чтобы привлечь на свою сторону женщин и с их помощью удержать власть, дала все мыслимые и не-мыслимые "свободы" женщинам - от свободы выбирать себе сексуального партнера (свободная любовь, которую так любили высокопоставленные марксистки) и свободы абортов (Красная Россия стала первой страной на Земном Шаре, где в 1920 году легализовали и официально разрешили аборты) до возможности поступать в ранее сугубо мужские высшие учебные заведения (женщины учились и стали работать на железной дороге, на химических предприятиях, летать на самолетах и даже работать в подземных шахтах) и и участвовать в выборах коммунистической власти (американки - США - до участие в выборах были допущены только через 40 лет).
    Дали коммунисты женщинам и "свободу" жаловаться на мужей в парткомы, профкомы и расторгать брак по собственному желанию.

    При этом марксистская пропаганда всячески славословия женщин, занятых на тяжёлых работах.

    Поэтому понять радость на лицах казанских студенток 1930-х годов можно - перед ними открывались невиданные до того перспективы.
    Их радость не могли даже омрачить голод, отсутствие жилья и красивой одежды - студентки-женщины жили будущим.
    Чем это всё закончилось показывает нынешнее время - искусственным оплодотворением, осеменением, ЭКО...
    В настоящее время до 80% всех студентов высших учебных заведений это женщины (% преподавателей тоже приближается к этой цифре, а в школах учительниц уже 95%), а на некоторых "философских" и "экономических" факультетах % женщин "переваливает" за 95.

    "Ты помнишь, как всё начиналось?...".

    Хорошие фотографии - полностью передают "дух" того времени.
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  • Анонимно 10:34
    Марксистская пропаганда, свободная любовь, повышенный оклад на кафедре научного коммунизма, командировки по линии общества «Знание»... Как же всего этого не хватает на мизерной пенсии упорному критику советской власти, кинувшей на старости лет своего пламенного проповедника ;-)))
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