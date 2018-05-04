Кудрявцева Алевтина Николаевна
Общая информация
Родилась 10 марта 1943 года в г. Елабуге.
Образование:
Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность:
1965 — 1986 гг. — инженер, старший инженер, начальник группы, заведующая лабораторией Государственного научно-исследовательского и проектного института по внедрению вычислительной техники в народное хозяйство.
1986 — 1993 гг. — заведующая отделом НПО «Волга».
1993 — 1997 гг. — заместитель генерального директора, директор Центра социальных проблем РТ.
1997 — 1999 гг. — директор Центра экономических и социальных исследований РТ при КМ РТ.
1999 — 2010 гг. — первый заместитель министра экономики и промышленности РТ — директор Центра экономических и социальных исследований при Кабинете министров РТ.
С мая 2010 г. — директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50
- Телефон: (843) 272-15-45
- Email: cesi.priem@tatar.ru
- Сайт: www.cesi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018