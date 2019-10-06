Видео недели: частный разговор Путина и Медведева, Хабиров об исламе и обрушение моста на Тайване

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: скриншот видео

Путин и Медведев о близкой зиме

Знаковым для начала этой недели стало короткое видео «из коридоров Кремля». Впервые за долгое время канал «Россия» показал бытовое общение президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Ничем не примечательный диалог о погоде долго обсуждался политологами, журналистами и профессиональными предсказателями.

Уфа как центр ислама

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что исторически центром ислама в нашей стране является Уфа. Такое мнение он высказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Руководитель соседней республики рассказал, что столица РБ является центром мусульманской жизни в России со времен Екатерины II.

Рухнувший мост

На северо-востоке Тайваня, в уезде Илань, обрушился мост. В результате погибли не менее 5 человек, в больницы попали не менее 10. Мост упал, когда на него заехал бензовоз. В момент обрушения под мостом находились рыбацкие лодки. Падение конструкции попало на видео.

Кодзима у Урганта

Один из самых известных геймдизайнеров мира Хидэо Кодзима приехал на московский конвент «Игромир». Во время визита в Россию он посетил и студию «Вечернего Урганта». Отвечая на вопросы Ивана Урганта, он, в частности, признался, что взял бы прототипами для героев своих игр Никиту Михалкова, Алексея Серебрякова и Леонида Ярмольника.

Плот из кокаина

Береговая охрана выловила у берегов Колумбии контрабандистов, перевозивших наркотики, но потерпевших кораблекрушение. Преступникам удалось спастись благодаря 1,2 тонны кокаина — они связали упаковки наркотика в своеобразный плот. Их выловили и доставили в отделение местной полиции вместе с «плавсредством».

Игры на съемках Гарри Поттера

Актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, опубликовал архивное видео со съемок первой части саги. Ролик показывает, как дети играли в перерыве между дублями, и способен вызвать умиление даже у тех, кто не следил за приключениями волшебника со шрамом на лбу.

Детеныш панды

Одним из самых умилительных видео недели стал и ролик из Берлинского зоопарка, где родился детеныш панды.

Скандал в автобусе

В екатеринбургском автобусе между кондуктором и пассажиркой произошел эпический скандал, переросший в драку. Как справедливо заметил один из пользователей: «Такое шоу — и всего за 25 рублей».

Путин о Грете

Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление 16-летней Греты Тунберг на Генассамблее ООН. Он убежден, что за девушкой стоят «прагматичные люди». Российский лидер заявил, что считает необходимым охранять детей от чрезмерных эмоций. При этом он назвал благородными устремления экологической активистки.

Возвращение Гая Ричи

В Сети появился первый трейлер нового фильма культового режиссера Гая Ричи. Судя по этому ролику, англичанин вернулся к тому кино, которое сделало его знаменитым. Ожидается, что картина выйдет в прокат в январе 2020 года.