Надо ли дарить Владимиру Путину всероссийский выходной?

Думаю, не нужно этого делать. Во-первых, он не царь, не монарх. Он чиновник, выбранный народом. У нас декларируется, что все чиновники — это слуги народа. Поэтому я не думаю, что слуг народа надо чествовать как царей. Если мы поменяем что-то в нашей конституции и дадим ему какой-то другой статус — тогда уже можно это и обсудить. А так он чиновник самого высокого уровня, но все-таки он обслуга. Он работает на народ, а не народ на него, это записано в уставных документах нашего государства. В нашей стране монарха нет. В Британии поют «Боже, спаси королеву», потому что все британцы живут на земле, принадлежащей королеве, и для них она имеет другой статус — она мать нации. Конечно, они отмечают ее день рождения как национальный праздник, потому что от того, жива ли британская корона и сама эта монархическая система, институт власти, зависит самоидентификация нации. А у нас немного другая ситуация. У нас демократическое общество, выбранный президент. Туркменистан и Северную Корею никто не считает демократическими обществами. Поэтому если мы декларируем, что у нас демократия, то мы живем по законам, установленным в демократических обществах. К тому же лидеры время от времени меняются по объективным причинам. Вспомните период позднего СССР — вы можете себе представить, что день рождения каждого уходящего лидера будет выходным днем? И сколько у нас будет выходных дней с течением времени? А блуждающий день рождения вождя — это уже бред.