Надо ли дарить Владимиру Путину всероссийский выходной?
Стоит ли России по примеру других держав сделать день рождения лидера страны всенародным праздником?
Сегодня исполняется 67 лет президенту России Владимиру Путину. День рождения национального лидера — своего рода индикатор, отражающий не только отношение граждан страны к юбиляру, но и уровень политической культуры, и атмосферу общественной жизни в стране. В ряде государств, в частности в Великобритании, Северной Корее, Японии, Таиланде, Туркменистане, день рождения лидера страны — всенародный праздник, а кое-где и выходной день. «Реальное время» поинтересовалось у влиятельных в общественной, политической жизни и медиасреде людей, стоит ли сделать день рождения Владимира Владимировича Путина выходным днем и национальным праздником в Российской Федерации.
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Всеволод Чаплин протоиерей
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Я не думаю, что это нужно. Если связывать страну, ее жизнь и судьбу только с одним человеком, это может превратиться в идолослужение, в разновидность если не обожествления правителя, то в чрезмерное внимание к его персоне. Конечно, избранного народом главу государства надо уважать и, вообще, помнить о том, что у нас есть и всегда будет монархическое сознание. Власть воспринимается как централизованная и персонифицированная, и действительно, в России в свое время день рождения царя был праздником. Но если однажды монархия будет восстановлена, то и служение главы государства должно восприниматься как сакральное, в котором присутствуют вера, полное самоотречение, к которому готовят с детства, в котором не вяжутся с примитивным прагматизмом. Вот будет так — тогда можно подумать и о празднике.
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Рушан Аббясов первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации
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Думаю, комментировать этот вопрос мне, как религиозному деятелю, слегка некорректно. Что же касается моего личного мнения — у моей мамы в этот день тоже день рождения, поэтому я, конечно, был бы не против выходного. Но в целом в России ведь и без этого много выходных, мы этим славимся.
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Лилия Галимова официальный представитель казанского Кремля
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Владимир Владимирович — человек, всецело посвящающий себя труду. Он практически постоянно погружен в работу. Поэтому думаю, он сам вряд ли поддержит такую инициативу. Не думаю, что эта идея ему будет интересна. Соответственно, я предполагаю, что и для широкой общественности это не станет основанием для введения выходного. Выходных дней в стране достаточно. Но надо заметить, что, например, мы в Кремле работаем шесть дней в неделю, а порой и по праздникам — так выстроен график президента Татарстана.
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Виталий Милонов депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
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День рождения главы государства, безусловно, является особым днем для всей страны. Как бы ты ни относился к президенту, все равно день его рождения — практически полугосударственный праздник. Наверное, излишне было бы вводить выходной, но какой-то праздничный статус этому дню придать следовало бы. Потому что заслуги этого человека перед страной выдающиеся, и по большому счету последние почти 20 лет подъемы и успехи нашей страны, как внутренние, так и внешние, так или иначе были достигнуты под руководством действующего президента. Безусловно, этот день следовало бы как-то выделить. Если Минтруд это поддержит, то думаю, ничего плохого не случится.
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Максим Шевченко журналист, политик, общественный деятель
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Мне кажется, против этого сам Путин бы возражал. Я надеюсь на это. Он все-таки человек, который сохранил здравый рассудок. Поэтому в этой ситуации пусть все, кто имеет от него бонусы, и близкие друзья его 7 октября поздравляют, а все остальные проводят этот день как обычно.
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Анатолий Вассерман журналист, публицист, телеведущий
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Я думаю, что в наших условиях это не имеет смысла. Даже в имперские времена, насколько я помню, такого обычая не было. Ну а уж в наши дни, думаю, тот же Владимир Владимирович, если спросить его, ответил бы, что куда лучше провести что-нибудь типа Дня ударной работы. Поскольку праздников у нас хватает, людей, в чью честь можно праздновать, — вообще полстраны, а вот работаем мы в среднем гораздо меньше, чем следует, с учетом наших напряженных обстоятельств.
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Юрий Лоза певец, блогер
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Думаю, не нужно этого делать. Во-первых, он не царь, не монарх. Он чиновник, выбранный народом. У нас декларируется, что все чиновники — это слуги народа. Поэтому я не думаю, что слуг народа надо чествовать как царей. Если мы поменяем что-то в нашей конституции и дадим ему какой-то другой статус — тогда уже можно это и обсудить. А так он чиновник самого высокого уровня, но все-таки он обслуга. Он работает на народ, а не народ на него, это записано в уставных документах нашего государства. В нашей стране монарха нет. В Британии поют «Боже, спаси королеву», потому что все британцы живут на земле, принадлежащей королеве, и для них она имеет другой статус — она мать нации. Конечно, они отмечают ее день рождения как национальный праздник, потому что от того, жива ли британская корона и сама эта монархическая система, институт власти, зависит самоидентификация нации. А у нас немного другая ситуация. У нас демократическое общество, выбранный президент. Туркменистан и Северную Корею никто не считает демократическими обществами. Поэтому если мы декларируем, что у нас демократия, то мы живем по законам, установленным в демократических обществах. К тому же лидеры время от времени меняются по объективным причинам. Вспомните период позднего СССР — вы можете себе представить, что день рождения каждого уходящего лидера будет выходным днем? И сколько у нас будет выходных дней с течением времени? А блуждающий день рождения вождя — это уже бред.
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