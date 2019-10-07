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Надо ли дарить Владимиру Путину всероссийский выходной?

07:00, 07.10.2019 6

Стоит ли России по примеру других держав сделать день рождения лидера страны всенародным праздником?

Надо ли дарить Владимиру Путину всероссийский выходной? Фото: kremlin.ru (Открытие пятого сезона Ночной хоккейной лиги. 7 октября 2015 года)

Сегодня исполняется 67 лет президенту России Владимиру Путину. День рождения национального лидера — своего рода индикатор, отражающий не только отношение граждан страны к юбиляру, но и уровень политической культуры, и атмосферу общественной жизни в стране. В ряде государств, в частности в Великобритании, Северной Корее, Японии, Таиланде, Туркменистане, день рождения лидера страны — всенародный праздник, а кое-где и выходной день. «Реальное время» поинтересовалось у влиятельных в общественной, политической жизни и медиасреде людей, стоит ли сделать день рождения Владимира Владимировича Путина выходным днем и национальным праздником в Российской Федерации.

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  • Всеволод Чаплин

    Всеволод Чаплин протоиерей

    Я не думаю, что это нужно. Если связывать страну, ее жизнь и судьбу только с одним человеком, это может превратиться в идолослужение, в разновидность если не обожествления правителя, то в чрезмерное внимание к его персоне. Конечно, избранного народом главу государства надо уважать и, вообще, помнить о том, что у нас есть и всегда будет монархическое сознание. Власть воспринимается как централизованная и персонифицированная, и действительно, в России в свое время день рождения царя был праздником. Но если однажды монархия будет восстановлена, то и служение главы государства должно восприниматься как сакральное, в котором присутствуют вера, полное самоотречение, к которому готовят с детства, в котором не вяжутся с примитивным прагматизмом. Вот будет так — тогда можно подумать и о празднике.

  • Рушан Аббясов

    Рушан Аббясов первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации

    Думаю, комментировать этот вопрос мне, как религиозному деятелю, слегка некорректно. Что же касается моего личного мнения — у моей мамы в этот день тоже день рождения, поэтому я, конечно, был бы не против выходного. Но в целом в России ведь и без этого много выходных, мы этим славимся.

  • Лилия Галимова

    Лилия Галимова официальный представитель казанского Кремля

    Владимир Владимирович — человек, всецело посвящающий себя труду. Он практически постоянно погружен в работу. Поэтому думаю, он сам вряд ли поддержит такую инициативу. Не думаю, что эта идея ему будет интересна. Соответственно, я предполагаю, что и для широкой общественности это не станет основанием для введения выходного. Выходных дней в стране достаточно. Но надо заметить, что, например, мы в Кремле работаем шесть дней в неделю, а порой и по праздникам — так выстроен график президента Татарстана.

  • Виталий Милонов

    Виталий Милонов депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

    День рождения главы государства, безусловно, является особым днем для всей страны. Как бы ты ни относился к президенту, все равно день его рождения — практически полугосударственный праздник. Наверное, излишне было бы вводить выходной, но какой-то праздничный статус этому дню придать следовало бы. Потому что заслуги этого человека перед страной выдающиеся, и по большому счету последние почти 20 лет подъемы и успехи нашей страны, как внутренние, так и внешние, так или иначе были достигнуты под руководством действующего президента. Безусловно, этот день следовало бы как-то выделить. Если Минтруд это поддержит, то думаю, ничего плохого не случится.

  • Максим Шевченко

    Максим Шевченко журналист, политик, общественный деятель

    Мне кажется, против этого сам Путин бы возражал. Я надеюсь на это. Он все-таки человек, который сохранил здравый рассудок. Поэтому в этой ситуации пусть все, кто имеет от него бонусы, и близкие друзья его 7 октября поздравляют, а все остальные проводят этот день как обычно.

  • Анатолий Вассерман

    Анатолий Вассерман журналист, публицист, телеведущий

    Я думаю, что в наших условиях это не имеет смысла. Даже в имперские времена, насколько я помню, такого обычая не было. Ну а уж в наши дни, думаю, тот же Владимир Владимирович, если спросить его, ответил бы, что куда лучше провести что-нибудь типа Дня ударной работы. Поскольку праздников у нас хватает, людей, в чью честь можно праздновать, — вообще полстраны, а вот работаем мы в среднем гораздо меньше, чем следует, с учетом наших напряженных обстоятельств.

  • Юрий Лоза

    Юрий Лоза певец, блогер

    Думаю, не нужно этого делать. Во-первых, он не царь, не монарх. Он чиновник, выбранный народом. У нас декларируется, что все чиновники — это слуги народа. Поэтому я не думаю, что слуг народа надо чествовать как царей. Если мы поменяем что-то в нашей конституции и дадим ему какой-то другой статус — тогда уже можно это и обсудить. А так он чиновник самого высокого уровня, но все-таки он обслуга. Он работает на народ, а не народ на него, это записано в уставных документах нашего государства. В нашей стране монарха нет. В Британии поют «Боже, спаси королеву», потому что все британцы живут на земле, принадлежащей королеве, и для них она имеет другой статус — она мать нации. Конечно, они отмечают ее день рождения как национальный праздник, потому что от того, жива ли британская корона и сама эта монархическая система, институт власти, зависит самоидентификация нации. А у нас немного другая ситуация. У нас демократическое общество, выбранный президент. Туркменистан и Северную Корею никто не считает демократическими обществами. Поэтому если мы декларируем, что у нас демократия, то мы живем по законам, установленным в демократических обществах. К тому же лидеры время от времени меняются по объективным причинам. Вспомните период позднего СССР — вы можете себе представить, что день рождения каждого уходящего лидера будет выходным днем? И сколько у нас будет выходных дней с течением времени? А блуждающий день рождения вождя — это уже бред.

Людмила Губаева, Инна Серова
Общество Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08:07
    Ну у нас же не диктаторское государство, чтобы из дня рождения вождя делать праздник
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  • Анонимно 09:20
    Президент много работает, поэтому день его рождения надо бы сделать выходным. А местом его постоянной работы надо бы сделать Сочи, что-то в последнее время он там редко бывает. Дела что ли плохо идут..
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  • Анонимно 10:26
    От статьи повеяло кндр
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    Анонимно 11:45
    Почему?
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    Анонимно 12:46
    Ну это ведь там делают всякие праздники приуроченные каким либо датам в жизни вождей
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  • Анонимно 13:17
    Как совсем неудивительно как отреагировал Милонов
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