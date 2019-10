Пять итогов президентских выборов в Афганистане

Многие наблюдатели доложили о низкой явке на выборах по всему Афганистану, что может вызвать сомнения в открытости и легальности выборов.

Еще до начала выборов многие предсказывали рекордно низкую явку из-за страха перед атаками «Талибана» (движение запрещено в РФ) и разочарования самих избирателей после предыдущих выборов, на которых мошенничество и коррупция были обычным делом.

Даже в столице страны, в Кабуле, явка была довольно эпизодична, а оживленные избирательные участки были редкостью.

Независимая Комиссия Афганистана по выборам все еще готовит итоги выборов по посещаемости.

Ахмад Маджидьяр, независимый аналитик, написал в своем «Твиттере», что главными причинами низкой явки на выборах стали угрозы «Талибана», беспорядки в сам день выборов, а также недоверие избирателей к процессу голосования.

Другая ключевая причина, добавляет Маджидьяр, многие кандидаты не проводили ярких и убедительных предвыборных кампаний, которые смогли бы мотивировать избирателей, из-за сомнений в проведении выборов вообще. Сомнения возникли на почве мирных переговоров США с «Талибаном», которые неожиданно завершились 7 сентября.

«Объединение за прозрачные выборы в Афганистане», орган гражданских действий, который расположен в Кабуле и следит за ходом проведения выборов, также объявило, что явка была очень низкой, связывая это с отсутствием женщин-избирательниц в 12 из 34 провинций страны.

Как утверждает объединение, обязательное фотографирование избирателей могло повлиять на участие женщин в голосовании, так как женщины из консервативных и религиозных деревень противятся этому.



Независимая Комиссия по правам человека в Афганистане, которая направила десятки наблюдателей на избирательные пункты, также доложила о низкой явке, особенно среди женщин. Согласно данным комиссии, самая высокая явка женщин наблюдалась в центральных провинциях Бамиан и Дайкунди, западной провинции Герат и южной провинции Гильменд, оплоте «Талибана».

Избиратели рассказывают, что процесс голосования был гораздо лучше организован, чем на октябрьских парламентских выборах. Но многие все еще докладывают о технических и организационных проблемах, таких как отсутствие их имен в списках избирателей и сложностях с биометрической системой опознавания избирателей, которая используется для предотвращения мошенничества.

В некоторых провинциях из-за таких трудностей людям приходилось посещать несколько избирательных пунктов, чтобы, наконец, отдать свой голос.

Комиссия по правам человека утверждает, что одной из главных проблем на выборах были постоянные нарушения работы биометрической системы. Работники на избирательных пунктах не были знакомы с системой и практически не умели ею пользоваться. В некоторые провинции оборудование прибыло позже, что вызвало задержки.

«На некоторых избирательных пунктах выборы стартовали позже, и также были сложности с использованием биометрической системы, но если мы сравним эти выборы с предыдущими, то в целом все прошло гораздо лучше, и не во всех пунктах были такие проблемы», — подвел итог Юсуф Рашид, глава FEFA, независимой наблюдательной группы.

Чтобы решить эти проблемы, Комиссия по независимым выборам ослабила требования к избирателям, разрешив голосовать всем, у кого на идентификационных картах находится стикер, позволяющий голосовать.

Эти выборы стали вторыми, когда афганцы использовали биометрическую систему подтверждения личности. На парламентских выборах в 2018 году эта система стала нововведением, но неудачным, так как оборудование часто ломалось, не работало или же необученный персонал совсем не использовал приборы.

Эти выборы сопровождались многочисленными мелкими атаками «Талибана», и три человека погибли — это небольшое число в сравнении с предыдущими выборами. В ответ на нападения «Талибана» за последние недели правительство усилило безопасность, распределив около 72 тысяч сотрудников служб безопасности по избирательным пунктам. Более чем 2000 из 7000 пунктов были закрыты из-за угрозы военной атаки.

Ранее «Талибан» атаковал избирательные пункты и отдельных избирателей, и в последнее время представители движения предупреждали о больших кровопролитиях, если выборы состоятся.

Во время взрыва на избирательном пункте в мечети Кандагара были ранены 16 людей. В северной провинции Фарьяб афганские силы безопасности столкнулись с бойцами группировки в шести районах.

«Талибан» заявил, что их бойцы также атаковали избирательные пункты в восточной провинции Лагман. Афганские чиновники утверждают, что в Джалалабаде произошло четыре взрыва, в результате которых один человек погиб, а на нескольких пунктах выборы были прерваны. Небольшие взрывы также были в Кабуле, Газни и Кундузе.

«Талибан» атаковал несколько телекоммуникационных башен в разных частях Афганистана, взорвав их и разрушив мобильную связь в районах и даже некоторых крупных городах.

Разрушения не только затронули избирателей, но и Комиссию по независимым выборам в день выборов.

Как утверждает комиссия, 901 из 4942 избирательных пунктов по всей стране не имели связи. Многие из этих пунктов располагались в северных провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Баглан. Непонятно, прошло ли голосование в этих пунктах или они были вынуждены закрыться из-за угроз «Талибана».

Частные телекоммуникационные компании столкнулись с серьезным давлением и иногда даже с нападениями. Требованием было заглушить их сигналы. «Талибан» обвинил несколько компаний в шпионаже в пользу правительства и иностранных сил.

Ранее талибы взрывали избирательные пункты и отрезали пальцы избирателей. В Афганистане избиратели обмакивают палец в синие чернила и оставляют свой отпечаток.

Бойцы «Талибана» отрезали кончик пальца правой руки Сафиуллы Сафи, когда тот голосовал на президентских выборах в 2014 году. Но это не остановило бизнесмена принять участие в выборах и в этот раз.



