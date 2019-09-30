Как Казань побила рекорд Гиннесса по крупнейшему в мире хакатону айтишников

Из 26 треков конкурса «Цифровой прорыв» в трех победу одержали татарстанские команды

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани подвели итоги крупнейшего в мире хакатона — финала Всероссийского конкурса IT-решений «Цифровой прорыв», который татарстанская столица приняла на площадке МВЦ «Казань Экспо». В течение 48 часов без перерывов на сон и отдых три тысячи молодых гуру IT выполняли тематические задания в одном из 26 треков (номинаций). Техзадания для конкурса конкретно под свои задачи разрабатывали крупнейшие отечественные технологические компании, среди которых «Мегафон», Mail.ru Group, «Газпром нефть», МТС, «Ростелеком» и даже «Росатом». В итоге победителями хакатона были признаны 28 команд — ребята разделили призовой фонд в 10 млн рублей и получили шанс предложить свои разработки компаниям-партнерам конкурса. Подробности — в материале «Реального времени».

Неоткрывшийся занавес и Книга рекордов Гиннесса

Церемония награждения и закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходившая вечером 29 сентября, открылась десятиминутным экспромтом, по всей видимости, заставившим изрядно попотеть всю оргкоманду шоу. В самый ответственный момент механизм открытия занавеса концертного зала «Казань Экспо» дал сбой. Пока техники за кулисами пытались исправить положение, а в зале установилось молчание (в первых рядах уже расположились зампред российского правительства Максим Акимов, президент Татарстана Рустам Минниханов) ведущий Дмитрий Юдин всеми силами пытался заполнить неловкую паузу.

— А вы знаете, какие перспективы были у режиссера этого мероприятия? Он подавал большие надежды… И вот в самый ответственный момент его жизни подвел… Я думаю, это слово будет сниться мне ближайшие пять лет, а вместе со мной и двум бывшим работникам сцены, которые отлаживали пусковой механизм… А, возможно, уже и директору концертного зала, — шутил Юдин, срывая сочувствующие аплодисменты зала и вызывая улыбки на лицах почетных гостей.

Одновременно на площадке «Казань Экспо» соревновались более трех тысяч человек из 77 регионов России, дошедшие до финала и объединившиеся в команды по 5—6 специалистов. Фото Максима Платонова

Наконец, спустя почти 10 минут, занавес был поднят. И зрители были сполна вознаграждены за долгое ожидание: перед объявлением победителей организаторы конкурса приготовили несколько приятных сюрпризов. И первый из них — включение финала конкурса «Цифровой прорыв» в Книгу рекордов Гиннесса как самого массового хакатона в истории. Одновременно на площадке «Казань Экспо» соревновались более трех тысяч человек из 77 регионов России, дошедшие до финала и объединившиеся в команды по 5—6 специалистов.

Казань, таким образом, побила прошлый рекорд, зафиксированный в книге: соревнование IT-специалистов 2018 года, проходившее в Саудовской Аравии, собрало 2 тысячи 950 участников. Отметим, что финал «Цифрового прорыва — это лишь вершина айсберга, ведь отборочные этапы конкурса стартовали по всей России еще в апреле этого года, а всего было подано порядка 66,5 тысячи заявок.

Сертификат, подтверждающий рекорд, гендиректору АНО «Россия — страна возможностей», главному организатору конкурса, Алексею Комиссарову со сцены вручил официальный судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси. Чуть позже Комиссаров объявил еще об одном достижении — принятии решения о продлении хакатона. Конкурс «Цифровой прорыв решено сделать ежегодным.

Задача, которая есть у нас, у организаторов, у жюри, у оргкомитета, довольно проста — я очень хочу, чтобы ни одно решение не пропало. Чтобы этот огромный труд не только 3,5 тысячи тех, кто был здесь, но и всех 40 тысяч, кто стартовал в апреле, с самого начала, чтобы ни одна страничка этих идей не пропала

«Каждая строчка программного кода — наш шанс сделать жизнь людей лучше и богаче»

В экспертную комиссию конкурса вошли без преувеличения одни из самых заметных фигур российской технологической индустрии, среди них гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, глава ФПК Петр Иванов, старший вице-президент «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Возглавил оргкомитет зампред правительства России Максим Акимов, прибывший также и на церемонию закрытия «Цифрового прорыва».

— Позади долгий путь — 48 часов усилий, труда, надежд, встреч, 48 часов нашего большого праздника, самого большого в мире цифрового события, — обратился он к участникам конкурса, ожидающим объявления итогов. — Главное — чтобы вы помнили, что каждая строчка программного кода, вся эта безумная последовательность единиц и нулей, — это наш общий шанс сделать жизнь людей лучше, достойнее и богаче. Задача, которая есть у нас, у организаторов, у жюри, у оргкомитета, довольно проста — я очень хочу, чтобы ни одно решение не пропало. Чтобы этот огромный труд не только 3,5 тысячи тех, кто был здесь, но и всех 40 тысяч, кто стартовал в апреле, с самого начала, чтобы ни одна страничка этих идей не пропала.

Абсолютное большинство участников финального хакатона «Цифрового прорыва» — студенты российских технических вузов или совсем недавние их выпускники, между тем задания, которые ребятам предлагалось выполнить всего за 48 часов, могли заставить сомневаться в своих силах и опытных специалистов. Например, «Росатом» поставил своим конкурсантам задачу разработать платформу, позволяющую создавать карту производственных помещений предприятия, прокладывать на ней оптимальные логистические маршруты и отслеживать перемещения деталей, а МТС — предложить прототип платформы для переквалификации специалистов, которые высвобождаются в компаниях вследствие цифровизации.

Могу сказать, что каждая команда, результаты которой я здесь увидел, показала интересные идеи — кто-то делал больший упор на мобильном приложении, кто-то на нейросети и искусственный интеллект, кто-то — на интернет вещей. И если из этих кубиков собрать конструктор, результат получится очень крутой

— Многие путают хакатоны и НИОКРы, называя результаты хакатона проектами. За отведенные на хакатоне 48 часов ребята собрали только прототипы, оформили идею. Чтобы сделать что-нибудь по-настоящему стоящее, перспективное, нужно полностью все переделывать. Поэтому главная ценность хакатона даже не в результате, а в той команде, которая собирается здесь. Могу сказать, что каждая команда, результаты которой я здесь увидел, показала интересные идеи — кто-то делал больший упор на мобильном приложении, кто-то на нейросети и искусственный интеллект, кто-то — на интернет вещей. И если из этих кубиков собрать конструктор, результат получится очень крутой. Это мы как раз и обсуждали с экспертами в жюри, — рассказал «Реальному времени» старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.



Команды во время хакатонов часто формируются стихийно, по принципу случайности, а их участники, возможно, никогда больше не увидятся и зачастую не будут продолжать развивать совместные идеи, отметил эксперт. Зато именно на хакатонах, проводя вместе много часов без сна, они получают шанс посмотреть, как работают другие, и после завершения конкурса привлечь к себе других специалистов со схожими идеями и взглядами, запустив совместные разработки, уже имея выходы на потенциальных покупателей.

— Есть программа минимум, есть программа максимум. Программа минимум — это просто дать ребятам шанс реализовать свой проект, но мне кажется, что мы должны ставить более амбициозные задачи, — объяснил Меньшов, комментируя ближайшие перспективы победителей хакатона. — Например, не просто помочь «Ростелекому» что-то сделать, а помочь ребятам создать свою компанию, которая позже могла бы продавать свои решения, а мы были бы ее стратегическими партнерами.

Блоки награждений и поздравительных речей топ-менеджмента крупнейших российских цифровых компаний в этот вечер перебивались выступлением хедлайнеров вечера, среди которых особо тепло зрители встречали солиста группы «Братья Грим» Константина Бурдаева

Три трека взяли команды из Татарстана, но рекорды остались за Москвой



Блоки награждений и поздравительных речей топ-менеджмента крупнейших российских цифровых компаний в этот вечер перебивались световыми шоу, этюдами приглашенных ведущих Гульназ Сафаровой и российского киноактера Михаила Башкатова, выступлением хедлайнеров вечера, среди которых особо тепло зрители встречали солиста группы «Братья Грим» Константина Бурдаева.

Больше двух с половиной часов заняло объявление победителей, что совсем неудивительно — награды получили финалисты 20 основных номинаций конкурса и шести треков Министерства науки и высшего образования России. Они разделили призовой фонд в 10 млн рублей и получили возможность протестировать свои проекты в компаниях-партнерах хакатона.

Команды, представляющие Республику Татарстан, по итогам соревнований выиграли в трех номинациях «Цифрового прорыва» — треке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан (награду татарстанская команда разделила с представителями Тульской области) и двух номинациях Министерства науки и высшего образования РФ. Всего же до финала дошли 17 татарстанских команд. Безусловным чемпионом по количеству полученных наград стала Москва — столичные команды одержали победу сразу в восьми номинациях, пять наград завоевали представители Санкт-Петербурга.

Полный список победителей Всероссийского конкурса IT-решений «Цифровой прорыв»

Номинация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Конкурсное задание: разработать прототип программного обеспечения для автоматической проверки дублирования программного кода при государственных закупках.

Победитель: команда «Plexet», Ставропольский край.

Номинация Федеральной налоговой службы

Конкурсное задание: разработать программное обеспечение для единого удостоверяющего центра, которое позволит снизить число мошеннических действий, связанных с использованием электронных подписей.

Победитель: команда «Leader Digital Nation», Москва.

Номинация Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Конкурсное задание: предложить онлайн-продукты, позволяющие привлечь граждан к активному участию в переписи населения 2020 года и по итогам переписи представить в наглядном виде ее результаты (визуализация больших данных).

Победитель: команда «Digital Hope», Саратовская область.

Номинация Центрального банка Российской Федерации

Конкурсное задание: создать мобильное приложение, позволяющее осуществлять сбор мнений внешней аудитории об инициативах Банка России с целью публичного обсуждения, обеспечить обработку результатов такого обсуждения.

Победитель: команда «Nova».

Номинация Министерства информатизации и связи Республики Татарстан

Конкурсное задание: разработать прототип платформы, которая позволит переводить в электронный вид существующие государственные услуги силами аналитиков, без привлечения разработчиков.

Победитель: команда «Композитный ключик», Тульская область, и команда «Cool Dash», Татарстан.

Номинация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Конкурсное задание: разработать AR/VR-решение для контроля качества выполнения специальных технологических процессов на промышленных предприятиях.

Победитель: команда «Gingu Digital», Свердловская область.

Номинация государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Конкурсное задание: разработать платформу, позволяющую создавать карту производственных помещений предприятия, прокладывать на ней оптимальные логистические маршруты, отслеживать перемещения деталей.

Победитель: команда «Continuous Disintegration», Санкт-Петербург.

Номинация ПАО «Газпром нефть»

Конкурсное задание: разработать сервис анализа данных для дефектоскопии транспортных трубопроводов.

Победитель: команда «Waico», Москва.

Номинация Фонда поддержки и развития информационных технологий и цифровизации экономики «Цифровая долина Сочи»

Конкурсное задание: предложить прототип масштабируемого мобильного приложения с реализованным решением валидации электронных документов в офлайн-режиме.

Победитель: команда «Genesis», Пермский край, Москва.

Номинация Министерства транспорта Российской Федерации

Конкурсное задание: разработать мобильное приложение (и приложение для центрального сервера), которое позволит передавать данные об уровне доступности мобильной сети и на их основе составлять актуальную карту покрытия сети.

Победитель: команда «Чугунный скороход», Республика Башкортостан.

Номинация АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»)

Конкурсное задание: разработать прототип мобильного приложения, позволяющего пассажиру заказать доставку еды из ресторанов, расположенных в городах по маршруту следования поезда.

Победитель: команда «Аналитика и бизнес внедрение», Амурская область, Хабаровский край.

Номинация Министерства здравоохранения Российской Федерации

Конкурсное задание: создать прототип системы мониторинга общего состояния человека, работающего за компьютером, с помощью распознавания образов и моделирования поведения человека.

Победители: команда «Линия Кармена», Санкт-Петербург и команда «Black Pixel», Брянская и Курская области.

Номинация Счетной палаты Российской Федерации

Конкурсное задание: разработать программное обеспечение, позволяющее провести статистический анализ и визуализировать результаты создания общероссийской сети перинатальных центров.

Победитель: Команда «Солнышко», Тульская область.

Номинация АНО «Россия страна возможностей»

Конкурсное задание: разработать прототип программного обеспечения для отслеживания трудоустройства выпускников вузов, анализа и прогнозирования востребованности определенных профессий.

Победитель: «Спираль», Санкт-Петербург.

Номинация ПАО «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС»)

Конкурсное задание: предложить прототип платформы для переквалификации специалистов, которые высвобождаются в компаниях вследствие цифровизации бизнес-процессов.

Победитель: Команда «goAI», Москва.

Номинация Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Конкурсное задание: разработать программное обеспечение для проведения инвентаризации систем тепло- и водоснабжения, формирования на основе результатов мониторинга региональной геоинформационной системы объектов инженерной инфраструктуры.

Победитель: команда «Ficus», Ростовская область.

Номинация ПАО «Мегафон»

Конкурсное задание: создать универсальное веб-приложение для предприятий сферы ЖКХ, позволяющее распознавать смысл обращения, распределять обращения по ответственным сотрудникам и отслеживать их выполнение.

Победитель: команда «Frozen Lab», Красноярский край.

Номинация ПАО «Ростелеком»

Конкурсное задание: создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов сбора и переработки мусора.

Победитель: команда «RSX», Москва, Санкт-Петербург.

Номинация Ассоциации волонтерских центров (АВЦ)

Конкурсное задание: предложить прототип веб-сервиса для стимулирования социальной и гражданской активности через конкурсные и микрогрантовые механизмы

Победитель: «Команда имени Сахарова», Москва.

Номинация ООО «МЭИЛ.РУ ГРУП» (Mail.ru Group)

Конкурсное задание: создать прототип сервиса по организации волонтерских проектов на платформе социальной сети.

Победитель: команда «Цифровизаторы», Томская и Омская области.

Блок номинаций Министерства науки и высшего образования РФ

Конкурсное задание: разработать прототип платформы, позволяющей наглядно проектировать систему управления умным домом и планировать его эксплуатацию.

Победитель: команда «Unicorn Dev», Москва.

Конкурсное задание: создать мобильное приложение для отслеживания параметров встроенных датчиков мобильных устройств при движении поезда и сигнализировать о плохом состоянии дорожных путей.

Победитель: команда «Сигма», Санкт-Петербург.

Конкурсное задание: Создать краудсорсинговую платформу для социально важных проектов, позволяющую организовать централизованный сбор материальной помощи и подробно отчитаться о ее распределении.

Победитель: команда «М5», Санкт-Петербург.

Конкурсное задание: разработать игру для смартфона, способствующую повышению финансовой грамотности населения.

Победитель: команда «IGD», Татарстан.

Конкурсное задание: создать систему контроля физических параметров человека на предприятии для оптимизации системы охраны труда.

Победитель: команда «2’4K20», Москва.

Конкурсное задание: разработать сервис, позволяющий оптимизировать дорожные работы с целью сокращения пробок и уменьшения сроков ремонта.

Победитель: команда «КФУ ИММ 1», Татарстан.