Как Казань побила рекорд Гиннесса по крупнейшему в мире хакатону айтишников
Из 26 треков конкурса «Цифровой прорыв» в трех победу одержали татарстанские команды
Сегодня в Казани подвели итоги крупнейшего в мире хакатона — финала Всероссийского конкурса IT-решений «Цифровой прорыв», который татарстанская столица приняла на площадке МВЦ «Казань Экспо». В течение 48 часов без перерывов на сон и отдых три тысячи молодых гуру IT выполняли тематические задания в одном из 26 треков (номинаций). Техзадания для конкурса конкретно под свои задачи разрабатывали крупнейшие отечественные технологические компании, среди которых «Мегафон», Mail.ru Group, «Газпром нефть», МТС, «Ростелеком» и даже «Росатом». В итоге победителями хакатона были признаны 28 команд — ребята разделили призовой фонд в 10 млн рублей и получили шанс предложить свои разработки компаниям-партнерам конкурса. Подробности — в материале «Реального времени».
Неоткрывшийся занавес и Книга рекордов Гиннесса
Церемония награждения и закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходившая вечером 29 сентября, открылась десятиминутным экспромтом, по всей видимости, заставившим изрядно попотеть всю оргкоманду шоу. В самый ответственный момент механизм открытия занавеса концертного зала «Казань Экспо» дал сбой. Пока техники за кулисами пытались исправить положение, а в зале установилось молчание (в первых рядах уже расположились зампред российского правительства Максим Акимов, президент Татарстана Рустам Минниханов) ведущий Дмитрий Юдин всеми силами пытался заполнить неловкую паузу.
— А вы знаете, какие перспективы были у режиссера этого мероприятия? Он подавал большие надежды… И вот в самый ответственный момент его жизни подвел… Я думаю, это слово будет сниться мне ближайшие пять лет, а вместе со мной и двум бывшим работникам сцены, которые отлаживали пусковой механизм… А, возможно, уже и директору концертного зала, — шутил Юдин, срывая сочувствующие аплодисменты зала и вызывая улыбки на лицах почетных гостей.
Наконец, спустя почти 10 минут, занавес был поднят. И зрители были сполна вознаграждены за долгое ожидание: перед объявлением победителей организаторы конкурса приготовили несколько приятных сюрпризов. И первый из них — включение финала конкурса «Цифровой прорыв» в Книгу рекордов Гиннесса как самого массового хакатона в истории. Одновременно на площадке «Казань Экспо» соревновались более трех тысяч человек из 77 регионов России, дошедшие до финала и объединившиеся в команды по 5—6 специалистов.
Казань, таким образом, побила прошлый рекорд, зафиксированный в книге: соревнование IT-специалистов 2018 года, проходившее в Саудовской Аравии, собрало 2 тысячи 950 участников. Отметим, что финал «Цифрового прорыва — это лишь вершина айсберга, ведь отборочные этапы конкурса стартовали по всей России еще в апреле этого года, а всего было подано порядка 66,5 тысячи заявок.
Сертификат, подтверждающий рекорд, гендиректору АНО «Россия — страна возможностей», главному организатору конкурса, Алексею Комиссарову со сцены вручил официальный судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси. Чуть позже Комиссаров объявил еще об одном достижении — принятии решения о продлении хакатона. Конкурс «Цифровой прорыв решено сделать ежегодным.
Задача, которая есть у нас, у организаторов, у жюри, у оргкомитета, довольно проста — я очень хочу, чтобы ни одно решение не пропало. Чтобы этот огромный труд не только 3,5 тысячи тех, кто был здесь, но и всех 40 тысяч, кто стартовал в апреле, с самого начала, чтобы ни одна страничка этих идей не пропала
«Каждая строчка программного кода — наш шанс сделать жизнь людей лучше и богаче»
В экспертную комиссию конкурса вошли без преувеличения одни из самых заметных фигур российской технологической индустрии, среди них гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, глава ФПК Петр Иванов, старший вице-президент «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Возглавил оргкомитет зампред правительства России Максим Акимов, прибывший также и на церемонию закрытия «Цифрового прорыва».
— Позади долгий путь — 48 часов усилий, труда, надежд, встреч, 48 часов нашего большого праздника, самого большого в мире цифрового события, — обратился он к участникам конкурса, ожидающим объявления итогов. — Главное — чтобы вы помнили, что каждая строчка программного кода, вся эта безумная последовательность единиц и нулей, — это наш общий шанс сделать жизнь людей лучше, достойнее и богаче. Задача, которая есть у нас, у организаторов, у жюри, у оргкомитета, довольно проста — я очень хочу, чтобы ни одно решение не пропало. Чтобы этот огромный труд не только 3,5 тысячи тех, кто был здесь, но и всех 40 тысяч, кто стартовал в апреле, с самого начала, чтобы ни одна страничка этих идей не пропала.
Абсолютное большинство участников финального хакатона «Цифрового прорыва» — студенты российских технических вузов или совсем недавние их выпускники, между тем задания, которые ребятам предлагалось выполнить всего за 48 часов, могли заставить сомневаться в своих силах и опытных специалистов. Например, «Росатом» поставил своим конкурсантам задачу разработать платформу, позволяющую создавать карту производственных помещений предприятия, прокладывать на ней оптимальные логистические маршруты и отслеживать перемещения деталей, а МТС — предложить прототип платформы для переквалификации специалистов, которые высвобождаются в компаниях вследствие цифровизации.
Могу сказать, что каждая команда, результаты которой я здесь увидел, показала интересные идеи — кто-то делал больший упор на мобильном приложении, кто-то на нейросети и искусственный интеллект, кто-то — на интернет вещей. И если из этих кубиков собрать конструктор, результат получится очень крутой
— Многие путают хакатоны и НИОКРы, называя результаты хакатона проектами. За отведенные на хакатоне 48 часов ребята собрали только прототипы, оформили идею. Чтобы сделать что-нибудь по-настоящему стоящее, перспективное, нужно полностью все переделывать. Поэтому главная ценность хакатона даже не в результате, а в той команде, которая собирается здесь. Могу сказать, что каждая команда, результаты которой я здесь увидел, показала интересные идеи — кто-то делал больший упор на мобильном приложении, кто-то на нейросети и искусственный интеллект, кто-то — на интернет вещей. И если из этих кубиков собрать конструктор, результат получится очень крутой. Это мы как раз и обсуждали с экспертами в жюри, — рассказал «Реальному времени» старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.
Команды во время хакатонов часто формируются стихийно, по принципу случайности, а их участники, возможно, никогда больше не увидятся и зачастую не будут продолжать развивать совместные идеи, отметил эксперт. Зато именно на хакатонах, проводя вместе много часов без сна, они получают шанс посмотреть, как работают другие, и после завершения конкурса привлечь к себе других специалистов со схожими идеями и взглядами, запустив совместные разработки, уже имея выходы на потенциальных покупателей.
— Есть программа минимум, есть программа максимум. Программа минимум — это просто дать ребятам шанс реализовать свой проект, но мне кажется, что мы должны ставить более амбициозные задачи, — объяснил Меньшов, комментируя ближайшие перспективы победителей хакатона. — Например, не просто помочь «Ростелекому» что-то сделать, а помочь ребятам создать свою компанию, которая позже могла бы продавать свои решения, а мы были бы ее стратегическими партнерами.
Три трека взяли команды из Татарстана, но рекорды остались за Москвой
Блоки награждений и поздравительных речей топ-менеджмента крупнейших российских цифровых компаний в этот вечер перебивались световыми шоу, этюдами приглашенных ведущих Гульназ Сафаровой и российского киноактера Михаила Башкатова, выступлением хедлайнеров вечера, среди которых особо тепло зрители встречали солиста группы «Братья Грим» Константина Бурдаева.
Больше двух с половиной часов заняло объявление победителей, что совсем неудивительно — награды получили финалисты 20 основных номинаций конкурса и шести треков Министерства науки и высшего образования России. Они разделили призовой фонд в 10 млн рублей и получили возможность протестировать свои проекты в компаниях-партнерах хакатона.
Команды, представляющие Республику Татарстан, по итогам соревнований выиграли в трех номинациях «Цифрового прорыва» — треке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан (награду татарстанская команда разделила с представителями Тульской области) и двух номинациях Министерства науки и высшего образования РФ. Всего же до финала дошли 17 татарстанских команд. Безусловным чемпионом по количеству полученных наград стала Москва — столичные команды одержали победу сразу в восьми номинациях, пять наград завоевали представители Санкт-Петербурга.
Полный список победителей Всероссийского конкурса IT-решений «Цифровой прорыв»
- Номинация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Конкурсное задание: разработать прототип программного обеспечения для автоматической проверки дублирования программного кода при государственных закупках.
Победитель: команда «Plexet», Ставропольский край.
- Номинация Федеральной налоговой службы
Конкурсное задание: разработать программное обеспечение для единого удостоверяющего центра, которое позволит снизить число мошеннических действий, связанных с использованием электронных подписей.
Победитель: команда «Leader Digital Nation», Москва.
- Номинация Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Конкурсное задание: предложить онлайн-продукты, позволяющие привлечь граждан к активному участию в переписи населения 2020 года и по итогам переписи представить в наглядном виде ее результаты (визуализация больших данных).
Победитель: команда «Digital Hope», Саратовская область.
- Номинация Центрального банка Российской Федерации
Конкурсное задание: создать мобильное приложение, позволяющее осуществлять сбор мнений внешней аудитории об инициативах Банка России с целью публичного обсуждения, обеспечить обработку результатов такого обсуждения.
Победитель: команда «Nova».
- Номинация Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
Конкурсное задание: разработать прототип платформы, которая позволит переводить в электронный вид существующие государственные услуги силами аналитиков, без привлечения разработчиков.
Победитель: команда «Композитный ключик», Тульская область, и команда «Cool Dash», Татарстан.
- Номинация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Конкурсное задание: разработать AR/VR-решение для контроля качества выполнения специальных технологических процессов на промышленных предприятиях.
Победитель: команда «Gingu Digital», Свердловская область.
- Номинация государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Конкурсное задание: разработать платформу, позволяющую создавать карту производственных помещений предприятия, прокладывать на ней оптимальные логистические маршруты, отслеживать перемещения деталей.
Победитель: команда «Continuous Disintegration», Санкт-Петербург.
- Номинация ПАО «Газпром нефть»
Конкурсное задание: разработать сервис анализа данных для дефектоскопии транспортных трубопроводов.
Победитель: команда «Waico», Москва.
- Номинация Фонда поддержки и развития информационных технологий и цифровизации экономики «Цифровая долина Сочи»
Конкурсное задание: предложить прототип масштабируемого мобильного приложения с реализованным решением валидации электронных документов в офлайн-режиме.
Победитель: команда «Genesis», Пермский край, Москва.
- Номинация Министерства транспорта Российской Федерации
Конкурсное задание: разработать мобильное приложение (и приложение для центрального сервера), которое позволит передавать данные об уровне доступности мобильной сети и на их основе составлять актуальную карту покрытия сети.
Победитель: команда «Чугунный скороход», Республика Башкортостан.
- Номинация АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»)
Конкурсное задание: разработать прототип мобильного приложения, позволяющего пассажиру заказать доставку еды из ресторанов, расположенных в городах по маршруту следования поезда.
Победитель: команда «Аналитика и бизнес внедрение», Амурская область, Хабаровский край.
- Номинация Министерства здравоохранения Российской Федерации
Конкурсное задание: создать прототип системы мониторинга общего состояния человека, работающего за компьютером, с помощью распознавания образов и моделирования поведения человека.
Победители: команда «Линия Кармена», Санкт-Петербург и команда «Black Pixel», Брянская и Курская области.
- Номинация Счетной палаты Российской Федерации
Конкурсное задание: разработать программное обеспечение, позволяющее провести статистический анализ и визуализировать результаты создания общероссийской сети перинатальных центров.
Победитель: Команда «Солнышко», Тульская область.
- Номинация АНО «Россия страна возможностей»
Конкурсное задание: разработать прототип программного обеспечения для отслеживания трудоустройства выпускников вузов, анализа и прогнозирования востребованности определенных профессий.
Победитель: «Спираль», Санкт-Петербург.
- Номинация ПАО «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС»)
Конкурсное задание: предложить прототип платформы для переквалификации специалистов, которые высвобождаются в компаниях вследствие цифровизации бизнес-процессов.
Победитель: Команда «goAI», Москва.
- Номинация Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Конкурсное задание: разработать программное обеспечение для проведения инвентаризации систем тепло- и водоснабжения, формирования на основе результатов мониторинга региональной геоинформационной системы объектов инженерной инфраструктуры.
Победитель: команда «Ficus», Ростовская область.
- Номинация ПАО «Мегафон»
Конкурсное задание: создать универсальное веб-приложение для предприятий сферы ЖКХ, позволяющее распознавать смысл обращения, распределять обращения по ответственным сотрудникам и отслеживать их выполнение.
Победитель: команда «Frozen Lab», Красноярский край.
- Номинация ПАО «Ростелеком»
Конкурсное задание: создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов сбора и переработки мусора.
Победитель: команда «RSX», Москва, Санкт-Петербург.
- Номинация Ассоциации волонтерских центров (АВЦ)
Конкурсное задание: предложить прототип веб-сервиса для стимулирования социальной и гражданской активности через конкурсные и микрогрантовые механизмы
Победитель: «Команда имени Сахарова», Москва.
- Номинация ООО «МЭИЛ.РУ ГРУП» (Mail.ru Group)
Конкурсное задание: создать прототип сервиса по организации волонтерских проектов на платформе социальной сети.
Победитель: команда «Цифровизаторы», Томская и Омская области.
Блок номинаций Министерства науки и высшего образования РФ
- Конкурсное задание: разработать прототип платформы, позволяющей наглядно проектировать систему управления умным домом и планировать его эксплуатацию.
Победитель: команда «Unicorn Dev», Москва.
- Конкурсное задание: создать мобильное приложение для отслеживания параметров встроенных датчиков мобильных устройств при движении поезда и сигнализировать о плохом состоянии дорожных путей.
Победитель: команда «Сигма», Санкт-Петербург.
- Конкурсное задание: Создать краудсорсинговую платформу для социально важных проектов, позволяющую организовать централизованный сбор материальной помощи и подробно отчитаться о ее распределении.
Победитель: команда «М5», Санкт-Петербург.
- Конкурсное задание: разработать игру для смартфона, способствующую повышению финансовой грамотности населения.
Победитель: команда «IGD», Татарстан.
- Конкурсное задание: создать систему контроля физических параметров человека на предприятии для оптимизации системы охраны труда.
Победитель: команда «2’4K20», Москва.
- Конкурсное задание: разработать сервис, позволяющий оптимизировать дорожные работы с целью сокращения пробок и уменьшения сроков ремонта.
Победитель: команда «КФУ ИММ 1», Татарстан.
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