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Плюшевые панды и чайная церемония: в Казани отметили 70-летие образования КНР

18:10, 20.09.2019

Как китайцы в Татарстане отмечали юбилей своей народной республики

Плюшевые панды и чайная церемония: в Казани отметили 70-летие образования КНР Фото: Олег Тихонов

Татарстан является образцом развития среди российских регионов. Об этом заявил генеральный консул Китая У Инцинь на приеме в честь 70-летия образования КНР. С каждым годом сотрудничество между Татарстаном и Китайской народной республикой расширяется, все больше молодежи изучает культуру и языки друг друга. Обо всем подробнее — в видеосюжете.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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