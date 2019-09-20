Плюшевые панды и чайная церемония: в Казани отметили 70-летие образования КНР

Татарстан является образцом развития среди российских регионов. Об этом заявил генеральный консул Китая У Инцинь на приеме в честь 70-летия образования КНР. С каждым годом сотрудничество между Татарстаном и Китайской народной республикой расширяется, все больше молодежи изучает культуру и языки друг друга. Обо всем подробнее — в видеосюжете.