Могут, когда хотят: казанский ветеран Величко добился правильных начислений за ЖКУ

Пенсионеру, у которого коллекторы выбивали «долги» за «коммуналку», по требованию прокуратуры вернули неправомерно начисленные пени

Ровно год назад на всю Россию прогремела история с выбиванием долгов по ЖКХ у 92-летнего казанского участника Великой Отечественной войны Юрия Величко. Сразу же после того, как дело ветерана взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, долги пожилого человека пересчитала прокуратура, а прежний руководитель УК ЖКХ Авиастроительного района Рустам Галимов потерял место. О том, как сейчас живет ветеран и что происходит в сменившей руководителя фирме, — в материале «Реального времени».

«Спасибо новому директору»



Юрий Александрович Величко встретил корреспондента «Реального времени» довольный, с улыбкой и сразу похвалил нового директора управляющей компании Рустама Гайфутдинова:

— Сейчас все нормально с расчетами, долгов за мной не числится, а управляющая компания пошла мне навстречу в очень важном вопросе. Я ведь один живу, сын меня навещает, но не каждый день, он работает. А самому в мои почти 93 года не со всякой задачей легко справиться. К примеру, чтобы снять показания счетчиков, надо на коленки опуститься в туалете, а я потом и не встану. И электросчетчик на лестничной площадке трудно рассмотреть — он высоко. Я сказал об этом новому директору управляющей компании, и теперь ко мне приходит оттуда человек раз в месяц, показания сам снимает.

Воевать с коллекторами, говорит он, тоже больше не приходится, а вот тех, кто именно приходил к нему год назад с угрозами выбивать долги по «коммуналке», полиция, увы, не нашла:

— Ко мне прошлой осенью полицейские привозили на опознание подозреваемого ими человека, но я его не узнал. А других, видимо, не нашли.

Но ветеран — человек не мстительный и по этому поводу не переживает.

По словам Величко, в период, за который ему насчитали долги, он платил копейка в копейку итоговую сумму каждый месяц, но в УК «разбрасывали» деньги произвольно

Пени из воздуха

По словам Величко, в период, за который ему насчитали долги, он платил копейка в копейку итоговую сумму каждый месяц, но в УК «разбрасывали» деньги произвольно, в одну графу писали переплату, в другой — недоплату, а за образовавшиеся таким образом «долги» начисляли пени.

— В итоге пени выросли до неимоверного размера. В прокуратуре потом в этом разобрались, и по предписанию прокурора мне все пересчитали, срезав пени на 7 900 рублей.

Эти незаконно начисленные суммы, говорит ветеран, ему УК вернула — вычла из начислений за ЖКУ в последующих месяцах, чехарда же с цифрами в счетах-фактурах прекратилась сразу же после смены директора управляющей компании.

Последовали или нет со стороны прокуратуры предписания сделать перерасчет пени для других жильцов, которым они начислялись таким же специфическим способом, неизвестно.

— Мои соседи делятся на две категории, — улыбается ветеран. — У кого деньги есть — оплачивают счета за ЖКУ, не глядя, что там и как насчитано. У кого денег нет — просто не платят. Не удивлюсь, если другим тоже полагается перерасчет, но его не сделали.

Официальная версия исполкома осталась прежней: Тимур Алибаев, из уважения к ветерану, просто покрыл его долги. Фото kzn.ru

Официальная версия исполкома, как сообщили в пресс-службе, осталась прежней: Величко реально недоплачивал за ЖКУ, а Тимур Алибаев, из уважения к ветерану, просто покрыл его долги. Список долгов у соседей Величко, как следует из информации, размещенной на сайте управляющей компании, и впрямь внушительный: жильцы 13 квартир на август 2019 года не заплатили за ЖКУ в общей сложности около 1,4 млн рублей. Суммы долга колеблются от 24 до 338 тысяч рублей.

И ветеран, кстати, во втором пункте эту версию подтверждает:

— Когда глава района ко мне пришел, он просто сразу вынул деньги из кармана, передал своему помощнику и сказал: «Иди немедленно заплати!».



«Это нечестно»

Тем не менее у ветерана остались вопросы к жилищникам. Причем, как и списанные год назад «долги», вопросы тоже давние:

— У нас в доме ванн нет и, главное, горячей воды нет. Это в XXI-то веке и, заметьте, после капитального ремонта! Но по бумагам у нас, оказывается, есть специальные розетки для водонагревателей накопительного типа, и электричество по другой, по более низкой цене для нагрева воды!

— Это как? — удивилась корреспондент.

— А вот так: в 2007 году, перед капремонтом, я писал в горисполком и в приемную «Единой России», просил в рамках ремонта обеспечить горячее водоснабжение. Из исполкома пришел ответ, что централизованного горячего водоснабжения у нас в микрорайоне нет, установка газовых колонок не предусмотрена проектной документацией на капремонт, а вот специальные розетки для электроводонагревателей нам установят — в каждой квартире. Только ремонт в 2008-м прошел, а розеток так и не поставили. Ну нечестно же!

Тем не менее у ветерана остались вопросы к жилищникам. Причем, как и списанные год назад «долги», вопросы тоже давние

«Реальное время» запросило пресс-службу исполкома о причинах отсутствия розеток, предусмотренных проектно-сметной документацией на капремонт-2008 и, соответственно, оплаченных подрядчикам (общая стоимость ремонта составила, согласно данным сайта mgf.tatar.ru, весомую для 4-этажного 40-квартиного дома сумму — почти 9,12 млн рублей). По получении ответа он будет опубликован.