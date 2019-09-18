19 млн человек в России платят налоги государству вместо помощи от него

Георгий Бовт о том, почему нужно отменить НДФЛ для бедных

«Отсутствие в России освобождения самых бедных от подоходного налога — одна из характерных черт взаимоотношений нашего государства с гражданами: не оно для них, а они для него. При этом бюджет страны пухнет от доходов, а реальные доходы населения падают уже шестой год подряд», — отмечает политолог Георгий Бовт. «Реальное время» публикует его колонку в Газете.Ру без сокращений.

Должны ли бедные платить налоги? Периодически очередной высокопоставленный человек заводит речь о том, что, мол, их можно бы и освободить. Смилостивиться. Но коллеги по элите, как правило, мягко одергивают товарища: мол, не время сейчас, дело, понимаешь, ответственное, государство наше может сильно обеднеть.



Особенно тревожатся люди из Минфина: «Мы на это пойтить никак не можем». И разговор снова затухает. И так уже не первый год. Три года назад об этом говорила нынешний вице-премьер Татьяна Голикова, на днях один известный банкир снова предложил отменить НДФЛ для самых бедных. И это тот самый случай, когда с банкиром трудно не согласиться.

Требование введения необлагаемого минимального дохода не начертано на знаменах какой-либо думской партии. Оно не фигурировало как тема для обсуждения на прошлогодних президентских выборах. А несистемной оппозиции даже в голову не приходит попытаться расширить свою политическую базу за счет такого «социалистического» требования.

Фото Максима Платонова

Три года назад об этом говорила нынешний вице-премьер Татьяна Голикова, на днях один известный банкир снова предложил отменить НДФЛ для самых бедных. И это тот самый случай, когда с банкиром трудно не согласиться

Между тем отсутствие в нашей стране освобождения от налога самых бедных является одной из характерных черт взаимоотношений государства с гражданами. Не оно для них, а они для него, где негласный лозунг «содрать последнюю шкуру» маскируется пропагандистскими заклинаниями на тему «заботы о нуждах населения». «Заботятся» и обеспечивают «идеологическое прикрытие» те, кто может легко перекусить (даже не плотно пообедать) на сумму официального прожиточного минимума. Им не понять людей, для которых «плюс-минус штука» — это принципиально важные деньги.

Необлагаемый минимальный доход как принцип налогообложения существует во многих странах. При этом наличие или отсутствие плоской или прогрессивной шкалы налогообложения (вторая существует в подавляющем большинстве стран, но есть и примерно полтора десятка государств, где НДФЛ нет вообще) в данном случае не является принципиальным.

В США речь идет о сумме примерно в 12 тыс. долларов в год для одиноких граждан и в два раза большей сумме для семейной пары. Необлагаемый уровень доходов от дивидендов и депозитов гораздо ниже — около 1 тыс. долларов в год. Наличие детей повышает вычет. Если говорить о европейских странах (как благополучных, так и не очень), сумма необлагаемого дохода во Франции, Великобритании, Финляндии, Германии, Латвии, Испании и других государствах для одиноких и семейных начинается от примерно 5 тыс. евро в год и может достигать 20 тысяч и даже выше. Как правило, расчет привязан к величине прожиточного минимума. Для семей с детьми уровень необлагаемых доходов считается суммарно, исходя из величины, позволяющей обеспечить минимально достойный уровень жизни для каждого из членов семьи.

То, что в России семью или домохозяйство государство отказывается рассматривать как единый объект налогообложения (и предоставления налоговых льгот, соответственно) более наглядно показывает истинное отношение правящей бюрократии к семье как «скрепе» общества, чем то, что провозглашают на сей счет с высоких трибун.

Мало что еще так сплачивает людей, как деньги. Помимо секса и любви, разумеется. Но последняя, говорят, теперь без денег тоже долго не живет.

То, что в России семью или домохозяйство государство отказывается рассматривать как единый объект налогообложения (и предоставления налоговых льгот, соответственно) более наглядно показывает истинное отношение правящей бюрократии к семье как «скрепе» общества, чем то, что провозглашают на сей счет с высоких трибун

У нас бедных, по данным Росстата — около 19 млн человек. Как ни смешно (на самом деле грустно), эти люди платят налоги государству вместо помощи от него. Помимо отчисляемых работодателем из фонда оплаты труда, это еще и 13% от начисленной зарплаты. Прожиточный минимум сейчас составляет 12 130 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров — 9 236 руб. и для детей — 11 004 рубля. Теоретически, речь может идти об освобождении от НДФЛ людей с зарплатой около 13 тысяч в месяц. Кстати, такой размер необлагаемого дохода в соотношении к средней зарплате был бы аналогичен применяемому в странах Организации экономического сотрудничества и развития (величина налогового вычета составляет примерно четверть от средней зарплаты).



В СССР не облагалась налогом зарплата в 70 рублей в месяц. По разным оценкам, советский рубль «весит» от 100 до 220 нынешних. То есть необлагаемый доход «по советским меркам» должен составить до 15 тыс. рублей в месяц.

Налоговый вычет должны получать не все, а лишь бедные, чей общий доход ниже прожиточного минимума. По итогам года им, учитывая нынешнюю систему взимания НДФЛ, когда налоговым агентом выступает тот, кто выплачивает зарплату или доход, должна автоматически возвращаться сумма НДФЛ за год. При нынешней технической оснащенности ФНС, которая видит все ваши «белые» доходы (каждый может убедиться, посетив личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой), сделать это будет нетрудно и никаких дополнительных страшных усилий от налоговиков не потребует.

Остается вопрос о «теневых доходах», с которых все равно не поступает никаких налогов (так что с этих сумм и возвращать нечего). Он решается контролем за соответствием расходов официальным доходам. Технических препятствий для осуществления такого контроля уже сегодня тоже нет никаких. Достаточно ограничить предельные суммы наличных платежей, а также запретить сделки за наличные при покупке недвижимости, автомобилей и драгоценностей. На мой взгляд, основное препятствие на пути такого контроля — это не вопрос лишних трудозатрат ФНС и ее компьютерного оснащения (оно на высоте). Основное препятствие — сугубо политическое, поскольку такой контроль ударит, в первую очередь, по высшей бюрократии и чиновничеству. Это ведь у них «не сойдется» в первую очередь. Но именно они и являются одной из главных социальных опор нынешней власти.

Не более 13—14 тыс. рублей в месяц в России в прошлом году получали примерно 15% работающих (более 11 млн человек). Самым простым решением кажется прекращение взимания с них НДФЛ по месту работы. Вряд ли это будет правильно, поскольку может подтолкнуть работодателя к применению разных хитрых схем, в том числе к изъятию этих 13% в пользу собственной прибыли, оставив работника с теми же номинальными выплатами. Будет правильнее, если деньги «годовым бонусом», учитывая все годовые доходы, будет возвращать работнику само государство. Автоматически, если уровень доходов не дотягивает до годовой суммы прожиточных минимумов за 12 месяцев.

Фото Олега Тихонова

В СССР не облагалась налогом зарплата в 70 рублей в месяц. По разным оценкам, советский рубль «весит» от 100 до 220 нынешних. То есть необлагаемый доход «по советским меркам» должен составить до 15 тыс. рублей в месяц

В прошлом году люди с минимальными доходами заплатили 150 млрд рублей НДФЛ. В общем объеме поступлений в бюджет от НДФЛ в 3,7 трлн рублей это, прямо скажем, немного. По другим оценкам, если применить адресную оценку нуждаемости на уровне домохозяйств и с учетом детей, освобождение от налогов коснется большего числа людей, а в бюджет поступит на 250—300 млрд рублей меньше от НДФЛ. Тоже не запредельная величина, если учитывать, что в прошлом году федеральный бюджет был сведен с профицитом 2,7 трлн рублей, а в нынешнем ожидается примерно такой же.



У нас складывается странная ситуация: бюджет страны пухнет от доходов на фоне стагнирующей экономики, а реальные доходы населения падают уже шестой год подряд. Если применить аналогию с бедными пенсионерами, которые с нищей пенсии откладывают себе на похороны, то не хотелось бы думать, что наше государство копит деньги именно на такое «последнее ура».

А если еще взять и подсчитать, сколько всевозможных «льгот», порой объяснимых разве что «особыми» отношениями бенефициаров с властью, наше щедрое государство предоставляет крупнейшим корпорациям, в том числе государственным, в том числе нефтегазовым — и это на фоне относительно неплохих цен на нефть. Там не миллиарды, там триллионы. Налоговые льготы есть даже на уровне ИП. Но не на уровне отдельного гражданина, даже самого бедного. Наш налогоплательщик в этом плане ничтожен в своих правах перед государством-Левиафанушкой.

На днях Дума приняла в первом чтении поправки в закон «О таможенном тарифе» о налоговых льготах для двух крупнейших нефтяных компаний. Бремя для нефтяников облегчится на 1,5—2 млрд рублей в месяц, до 24 млрд в год. Одновременно в правительстве прорабатывается возможность компенсировать уже 600 млрд рублей потерь бюджета (то есть на них пошли в свое время сознательно) из-за налоговых вычетов для тех же двух компаний, повысив налоги для всей отрасли на добычу нефти и попутного газа. По отношению к «особо приближенным» компаниям и госкорпорациям широко применяются такие формы, как налоговые льготы, внутренние офшоры, обратные акцизы, возврат НДС при экспорте сырья, льготные долгосрочные кредиты, прямая поддержка из бюджета, рефинансирование и списание долгов и т. д. Для таких компаний деньги у государства есть, им не говорят — «вы там держитесь».

Если же налоги вернутся бедным в виде живых денег, то это может оказать положительный эффект для стагнирующей экономики — «подогреть» потребительский спрос, в первую очередь за счет относительно менее дорогих товаров отечественного производства.

Фото Антона Журавлева

Если налоги вернутся бедным в виде живых денег, то это может оказать положительный эффект для стагнирующей экономики — «подогреть» потребительский спрос, в первую очередь за счет относительно менее дорогих товаров отечественного производства

Да, пострадают и без того небогатые региональные бюджеты, куда поступает НДФЛ. Но это, в конечном счете, вопрос межбюджетных отношений внутри федерации, кои давно напрашиваются на реформу с тем, чтобы больше денег (налоговых источников) оставлять в регионах. Нынешняя система не приводит к решению такой проблемы, как нищета большей части региональных бюджетов.

У нас потребительский спрос практически не рассматривается как потенциально мощный двигатель для раскрутки экономики. В качестве такового видятся национальные проекты. Однако пока они никакого положительного эффекта на рост ВВП не оказали, и на ближайшие годы прогнозы на сей счет более чем скромные. Особенно учитывая космические суммы предполагаемых затрат в 28 или сколько там триллионов рублей. Возможно, если отдать хотя бы часть этих денег населению и бизнесу (освободив его от административного, судебного и, главное, «правоохранительного» произвола) в виде социальных и налоговых льгот, то проку будет больше. Притом намного.

Правда, тогда многомиллионная бюрократия останется вне «освоения средств». Поэтому такой вариант тоже многим наверху покажется «политически токсичным». К тому же, вступая в прямые отношения с государством — хотя бы по поводу «положенных по закону» налоговых вычетов и возвратов — даже самые бедные налогоплательщики могут «слишком много начать о себе понимать». А вот это уже точно будет подрыв устоев.

