Минимизировать отходы и не разориться: как бизнес пытается реализовать концепцию Zero Waste

На круглом столе «Реального времени» «Zero Waste*: между экологией и пищевой безопасностью» обсудили, что мешает бизнесу в переходе на более экологичные формы хозяйствования

Фото: Ринат Назметдинов

На круглом столе «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью», организованном «Реальным временем», встретились ретейлеры, производители пищевых продуктов, заместитель министра строительства РТ, представители ЖКХ и экоактивисты. Они обсудили острый вопрос минимизации отходов (в частности упаковки пищевых и промышленных продуктов) и факторы, мешающие реализовать максимально безотходный образ жизни на всех уровнях. О том, какие шаги бизнеса в эту сторону могут быть эффективными, рассказала на своем опыте Алиса Ситдикова, директор по маркетингу торговой сети «Эссен».

Алексей Фролов: «Не более 10% отходов сегодня идет на переработку»

Первый заместитель министра строительства Алексей Фролов открыл дискуссию рассказом о том, как Минстрой готовится к организации площадок, на которых будут перерабатываться отходы в Татарстане. Выделены три крупных территориальных кластера, где разработают и внедрят новые проекты. Алексей Михайлович озвучил задачу, стоящую сегодня перед Минстроем: «Чтобы все фракции, которые возможно переработать, в дальнейшем поступали как сырье в различных сферах бизнеса, чтобы мы получали продукцию из выработанных отходов».

Задача эта выглядит очень амбициозно: с учетом того, что строить инфраструктуру переработки планируется начать уже в следующем году, и того, как мало отходов из Татарстана сейчас в принципе перерабатывается:

— По текущей ситуации, не более 10% сегодня идет на переработку. Наша задача — совместно с региональными операторами и муниципальными образованиями создать эту инфраструктуру, предоставить поле для работы малого и среднего бизнеса, чтобы как можно больше пользы вынести из отходов, которые сегодня образуются на территории республики.

Алексей Фролов: «Наша задача — чтобы все фракции, которые возможно переработать, в дальнейшем поступали как сырье в различных сферах бизнеса»

Представители Минстроя планируют поехать даже в США, чтоб подсмотреть там проекты по переработке отходов, особенно пластика, некоторые виды которого представляют особую сложность в утилизации и вторичном использовании. На вопрос о том, что делать, чтобы минимизировать образование отходов, Фролов ответил, что это задача всех органов власти, бизнеса и общества:

Это философия жизни, одним коротким тезисом эту задачу не опишешь — тут работают и рыночные отношения

О проблеме рыночных отношений и о том, что же мешает бизнесу реализовывать концепцию Zero Waste, и пошла дальнейшая беседа.

Мария Яшенкова: «Нельзя упаковать молоко в полиэтилен на 180 дней без потери его качества!»

Директор компании Bright Consulting Мария Яшенкова, рассуждая о проблеме, сделала акцент на том, что при обсуждении темы минимизации отходов нельзя не принимать во внимание сложившиеся бизнес-процессы, которые возникли не на пустом месте. Прежде всего это касается вопросов пищевой безопасности и логистических расходов:

— Нельзя упаковать молоко в полиэтилен на 180 дней без потери его качества! А самая надежная упаковка, которая обеспечивает максимальную сохранность свойств продукта, — как раз та самая, которая плохо перерабатывается. Мы не можем выбирать самый экологичный материал, когда перед нами стоит задача перевезти продукт за 5—7 тысяч километров. Плюс вопросы логистики: когда мы проводим продукт через распределительные центры федеральных торговых сетей, мы должны быть уверенными в его сохранности, поэтому и выбираем тару, которая максимально сохранит продукт при транспортировке. Это и деревянные палеты, и сложная фольгированная многоуровневая упаковка. А переход к другим решениям требует серьезного пересмотра всего бизнес-процесса.

Третья болевая точка, о которой говорит Мария Яшенкова, — огромная инерция потребления: «Нет ничего сложнее, чем преодолеть стереотипы потребительского поведения». За минувшие 20 лет мы все настолько привыкли к удобному пластику, что безоговорочно голосуем за него рублем, то есть нынешняя ситуация имеет под собой стопроцентное экономическое обоснование. Прежде чем отказываться от пластика и сложноперерабатываемой упаковки, надо предложить потребителю что-то взамен, и тогда возникает вопрос: кто за это будет платить? Ни бизнес, ни власть не готовы взять на себя финансирование массового перехода на безотходное производство, а значит, оно ляжет на плечи потребителя. При этом только 10% потребителей готовы каждый день выбирать дорогие решения, наподобие молока в стеклянных бутылках. Остальные по-прежнему будут выбирать экономичную, а не экологичную упаковку.



Мария Яшенкова: «Прежде чем отказываться от пластика, надо предложить потребителю что-то взамен, и тогда возникает вопрос: кто за это будет платить?»

Экоактивисты видят только конечный уровень и агитируют ходить за продуктами с авоськой, носить свою бутылочку с водой и компостировать свои отходы, но глобальная проблема, считает Яшенкова, гораздо крупнее и глобальнее, и изменение потребительского поведения не сможет изменить всю ту огромную машину, которая стоит за производством и ретейлом. По ее словам, надо не двигаться в сторону отказа от современных высокотехнологичных упаковок, а разрабатывать новые способы их утилизации. Нужны химические инновации, которые позволят углубить и обезопасить переработку по максимуму.

Алена Белоглазова: «Никто не даст мне льгот за то, что я использую экоупаковку»

Алена Белоглазова, владелица собственного фермерского хозяйства, уверена: задачу минимизации отходов на производстве пищевой продукции невозможно решить территориально. К вопросу нужно подходить системно, причем начинать желательно с законодательного стимулирования:

«Просто запретить пластик не получится: нужно предложить что-то взамен. Должна быть однозначная стимуляция производителя, а не процесс загона его в определенные рамки. А пока никто не даст мне льгот за то, что я использую экоупаковку. От того, что я буду возить сметану в стекле, мне будут одни минусы. Во-первых, оно хрупкое, а значит, мне придется думать, как не потерять продукт при транспортировке. Во-вторых, его в нашем регионе не производят — а это дополнительные расходы на транспортировку тары.

В-третьих, оно тяжелое, а значит, нужно будет увеличить расходы на логистику, и возникает парадокс: вот вы упаковали продукт в стекло, вы молодец и все сделали экологично. Но чтобы эта баночка доехала до магазина целой, вы упаковываете ее в четыре слоя пластика — какая уж тут экологичность? И все это — даже с учетом того, что я мелкий производитель и работаю в пределах очень короткого транспортного плеча».

Алена Белоглазова: «Должна быть однозначная стимуляция производителя, а не процесс загона его в определенные рамки»

Алена уверена, что экологические инициативы невозможно решить на частном и территориальном уровне, и каждый должен это понимать. С ней согласна и Мария Яшенкова, но она выражает опасения, что госорганы могут начать вводить жесткое регулирование без учета сложившихся бизнес-процессов:

— Покупательная способность потребителя далека от европейской, и есть ли у потребителя деньги, чтобы платить за процесс перехода на экологическую тару — огромный вопрос. Высока вероятность сломать все процессы, негативно повлиять на предприятия. Стекло — это дорогое решение, и покупатель не готов переходить на него в режиме «каждый день».



Алиса Ситдикова: «Если мы начнем продавать молоко в розлив, Роспотребнадзор позеленеет и упадет в обморок»

Алиса Ситдикова, директор по маркетингу торговой сети «Эссен», поделилась успешным опытом первых шагов, которые крупнейший локальный ретейлер Поволжья совершает на пути к Zero Waste.

Алиса Ситдикова: «Качество молока в молокомате надо будет постоянно контролировать, это очень тяжело реализовать технически»

В первую очередь, в магазинах «Эссен» развивается продажа насыпных нефасованных продуктов вразвес: бакалея, чай, кофе, конфеты — по всем этим категориям планомерно наращивается доля развесной торговли. Суммарно за прошедший год сеть увеличила такие продажи на 5%. Например, если в 2018 году 25% всей бакалеи в «Эссен» реализовывались на развес, то в 2019 году это будет уже 27%. Пилотный проект развесной продажи чая и кофе был внедрен в нескольких гипермаркетах, в следующем году планируется распространить этот успешный опыт на всю сеть. На 2% за год выросла продажа нефасованных конфет.

Алиса Ситдикова анонсировала открытие первых магазинов Zero Waste сети в 2021 году: в них покупатели смогут купить крупы, сахар, чай, кофе в собственную тару, хлеб в бумажной упаковке. Ситдикова акцентировала внимание собравшихся еще и на том, что сети удалось снизить стоимость нефасованных продуктов и привлечь тем самым малообеспеченные слои населения: социальная ответственность бизнеса реализуется в том числе и таким образом.

Реализуется в сети и другая активность по снижению количества используемых отходов:

— В хлебобулочном сегменте мы на 100% отказались от пластиковых пакетов: теперь хлеб продается у нас только в крафтовой бумаге. На кассах можно купить пакеты: от бесплатных мы давно отказались. Каждому покупателю мы даем возможность купить продукт в собственную тару. Еще мы работаем над утилизацией отходов. Сейчас мы находимся на этапе заключения договоров о переработке первичной транспортной упаковки (палеты, стретч-пленка, в которых товар приходит к нам в распределительный центр). Кроме того, мы задались вопросом разработки нормативов по сокращению этой транспортной упаковки.

За 2019 год в магазинах «Эссен» удалось уменьшить заказ пластиковой упаковки примерно на 25%. За счет внедрения мобильного приложения на 70% сократили печать и производство промо-журналов: теперь покупатели узнают обо всех акциях и предложениях электронным путем. Лояльность покупателей в связи со всеми этими шагами удалось нарастить на 17%.

Кира Камалова, экоблогер

Экоактивисты задали Алисе вопрос о том, планирует ли сеть начать продажу молока в розлив в собственную тару потребителей. На этот вопрос она ответила совершенно однозначно: нет, не планирует, и связано это с жестким контролем качества продукции.

Если мы начнем продавать молоко в розлив, Роспотребнадзор позеленеет и упадет в обморок. Для круп это реализовать проще, но даже здесь мы идем по лезвию ножа. Просто представьте себе: допустим, пришли за молоком 100 человек со своей тарой, и 20 из них эту тару плохо помыли. Или, например, у них в водопроводе по какой-то причине кишечная палочка. Кто будет виноват в том, что они ее подхватят с нашим молоком? Как доказать, что это была не наша вина? Кроме того, качество молока в молокомате надо будет постоянно контролировать, это очень тяжело реализовать технически

Но и то, о чем рассказала Алиса Ситдикова, заставляет надеяться на лучшее: по крайней мере, крупные торговые сети готовы поддерживать философию Zero Waste, вкладывать средства в ее популяризацию и маркетинг, организовывать безупаковочную продажу, порой в ущерб себе. Мария Яшенкова заметила, что нет в России ни одного магазина, реализующего насыпные продукты в тару покупателя, который ни разу не получал штрафа от Роспотребнадзора за эту деятельность.

Людмила Губаева, фото: Ринат Назметдинов.