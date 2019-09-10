Алиса Приточкина: «Попасть на «Детское Евровидение» — моя самая заветная мечта!»

Жительница Казани, студентка Академии Игоря Крутого представит Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение»

Фото: Академия Игоря Крутого / vk.com/academy_igorkrutoy_kzn

24 сентября пройдет финал национального отбора «Детского Евровидения». Победитель этого этапа отправится в ноябре в польский город Гливиц, чтобы представить нашу страну на международном песенном конкурсе. Одной из участниц национального отбора стала 13-летняя девочка из Казани — Алиса Приточкина. «Реальное время» связалось с педагогами, родителями и самой Алисой, чтобы узнать о мечтах и надеждах юной исполнительницы, которую уже признали одной из лучших юных вокалисток страны. Также мы поговорили с полуфиналисткой конкурса о трудностях, с которыми она столкнулась в процессе подготовки к «Евровидению».

«Мы еще не прочувствовали, что мы в шоу-бизнесе»

Алиса Приточкина из Казани успешно выступила в отборочном туре «Детского Евровидения» и совсем скоро представит Татарстан в финале национального отбора. Как рассказала «Реальному времени» сама исполнительница, ее очень обрадовала эта новость.

— Попасть на конкурс детской песни «Евровидение» — это моя самая заветная мечта с детства. Я очень рада, что я в финале. Постараюсь приложить все свои усилия, чтобы выступить на самом высоком уровне и победить. Спасибо моей любимой Академии, родному Татарстану и моим зрителям за любовь и поддержку! — прокомментировала новость нашему изданию юная исполнительница.

Алиса решила стать певицей в 4 года и последовательно шла к реализации своей мечты. Сейчас она обучается в Поволжском филиале Академии популярной музыки Игоря Крутого, и учителя особенно отмечают ее упорство в работе — девочка трудится над голосом даже в выходные.

«Я очень рада, что я в финале. Постараюсь приложить все свои усилия, чтобы выступить на самом высоком уровне и победить» — прокомментировала юная исполнительница

— Алиса начала учиться у нас в 2017/2018 учебном году, причем пришла она уже достаточно подготовленной. Это ребенок, который знал, чего хочет: она пришла не для того, чтобы просто попеть, а для того, чтобы добиться высоких результатов как артист и как вокалист, — рассказывает о работе с певицей директор Академии Игоря Крутого в Поволжье Елена Городецкая. — Были моменты сложностей, поскольку до этого у нее была немного другая методика преподавания — Алиса исполняла народные песни, хоровые. То есть педагогам пришлось учить ее эстрадной манере исполнения. Алиса занималась и актерским мастерством, хореографией, ездила в московскую Академию, где также были моменты корректировок манеры исполнения. Здесь, как и везде, важен труд — без труда, упорства, мечты ничего легко не дается. Алиса большая молодец: за этот год она очень и очень сильно выросла в профессиональном плане.



Как рассказала «Реальному времени» мама девочки Наталья Приточкина, Алиса действительно очень упорно работала все это время, однако к ее успеху также приложила руку команда настоящих профессионалов.

— У нас очень сильная команда. В первую очередь педагог Карина Зиганшина, к которой мы мечтали попасть. Этот тандем Алисы и Карины при поддержке Елены Александровны [Городецкой] дал свои плоды, — рассказала нашему изданию Наталья Приточкина. — Алиса очень хотела попасть на «Евровидение» — это действительно ее мечта с детства. Она девочка поющая, талантливая, отличница, учится в музыкальной школе — у нее все получается. В целом мы еще не прочувствовали, что мы в шоу-бизнесе — Алиса живет и развивается, как обычный ребенок.

Как рассказала «Реальному времени» мама девочки Наталья Приточкина, Алиса действительно очень упорно работала все это время, однако к ее успеху также приложила руку команда настоящих профессионалов

«Надо правильно психологически настроить ребенка»

Впереди — финал национального отбора «Детского Евровидения», где соберутся лучшие из лучших. Конкуренцию Алисе составят восемь сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Так, на путевку в Польшу претендуют Даниил Хачатуров (Самара), дуэт Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел (Москва/Кызыл), Михаил Ногинский (Москва), группа Like Teens (Ярославль), Мария Мирова (Москва), Юлия Солнышкова (Ярославль), Никита Мороз (Москва), Ксения Кушнер (Тюмень), Маргарита Стрюкова (Челябинск) и Марьяна Титова (Санкт-Петербург).

Следует отметить, что соперники Приточкиной попались серьезные, среди них есть и звезды. Например, обращает на себя внимание москвичка Мария Мирова, о которой в 2015 году узнала вся страна благодаря шоу «Голос. Дети 2» (команда Димы Билана). Тогда она приехала из Мелеуза (Башкортостан) и дошла до полуфинала. А в 2017 году победила в проекте «Битва талантов 2017». Также она была лауреатом и других музыкальных конкурсов, в том числе «Детской новой волны». Остальные — тоже не рядовые исполнители. За каждым из них — огромная работа, солидная поддержка (финансовая, медийная, политическая и др.) и толпы поклонников.

К слову, если Алиса пройдет российский этап, в Польше ей придется побороться с другими юными, но уже опытными и достаточно популярными ребятами. Из 19 стран-участниц семь уже определились со своими исполнителями — Австралия (Жордан Энтони), Грузия (Георгий Растиашвили), Испания (Мелани Гарсия), Мальта (Элиана Гомез Бланко), Северная Македония (Мила Москов), Украина (София Иванько). Казахстан представит победителя российского шоу «Голос. Дети 6» Ержана Максима — того самого, который боролся за звание победителя проекта с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой (после повторного финала сезона победу присудили Ержану и Микелле).

— Конкурс, несомненно, очень сильный, на него приезжают лучшие вокалисты. Ребята очень профессиональные, конкуренция, безусловно, есть. Но если бы Алиса не была на уровне, то она бы не прошла в финал, — считает Елена Городецкая. — Здесь важно все: репертуар, победа над волнением, специфика подачи, актерское мастерство, энергетика и многие другие нюансы. Взрослым намного легче собраться, а так как это дети, то это определенный этап развития и борьба с самим собой. А если вдруг у кого-то что-то не получается, то все самое интересное еще впереди — они же дети. В любом случае, это опыт, который даст возможность продвижения.

В свою очередь, мама юной певицы добавляет, что сейчас важно сделать акцент на психологической подготовке девочки.

— Должна проводиться психологическая работа, чтобы ребенок спокойно выступил — не испугался, чтобы голос не задрожал. Надо правильно психологически настроить Алису, а вокально она очень хорошо подготовлена, — резюмирует Наталья Приточкина.

Напомним, что Россия на «Детском Евровидении» уже дважды получала главный приз. Первый раз — в 2006 году в конкурсе победили сестры Толмачевы с песней «Весенний джаз». Вторую победу принесла в 2017 году Полина Богусевич с композицией «Крылья». Всего наша страна участвовала в конкурсе 14 раз (с 2005 года).