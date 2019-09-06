«Детство в погонах» — взгляд изнутри на эволюцию суворовской школы

Сравнение в проекциях «как было» и «как стало» от ученика и наставника в одном лице

Фото: Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана пройдут праздничные торжества по случаю 75-летия со дня образования Казанского суворовского военного училища. На встречу пригласили выпускников разных годов выпусков (1949—2018), которые вместе с личным составом примут участие в торжественном построении с выносом знамени училища. Суворовцам будет о чем поговорить на празднике — система подготовки за последние годы претерпела большие изменения. «Реальное время» публикует исследование профессора, члена-корреспондента АВН, полковника запаса Юрия Криницкого, который сам прошел суворовскую школу от ученика до наставника и сравнил основные этапы ее эволюции.



Инкубатор имени Суворова

«Детство в погонах» — тема деликатная. Надо прочувствовать ее на себе, взгляда со стороны недостаточно. Автор 40 лет назад окончил одно из суворовских военных училищ СССР, а в другом, уже российском, преподавал после увольнения в запас. За минувшие десятилетия здесь многое изменилось. Опыт ученика и наставника в одном лице дает моральное право оценивать суворовскую школу в проекциях «как было» и «как стало».



Мода на реформы, охватившая все наши сферы жизни и деятельности, не обошла военное образование. Поэтому в развитии суворовской школы были свои эксперименты, шараханья, достижения и промахи. Предлагаю сравнение того, как было в советское время, с тем, что сейчас по некоторым, на авторский взгляд, важным позициям.

Первая позиция. Хочу в суворовцы!

Как это было? В годы войны множество мальчишек стали сиротами. Их отцы отдали жизни, сражаясь за Родину. Мальчишки ненавидели фашизм, имели жизненную закалку, привыкли к трудностям и лишениям. Некоторые сами были участниками боевых действий (сыны полка, партизаны, подпольщики). Непростая судьба детей создала благодатную почву для их превращения в воинов. Стремление государства помочь им обусловило минимальный возраст для поступления в СВУ — 10 лет. Но прошло время, и ситуация с «детьми войны» выровнялась. Проблема их социальной адаптации потеряла прежнюю остроту, и с 1964 года СВУ перешли на трехлетнюю подготовку (8—10-й классы). С 1969-го срок обучения был сокращен до двух лет (9—10-й классы). Это позволяло сделать больший по численности выпуск (2-3 роты одновременно в каждом СВУ при сохранении стандартной «емкости» 500—600 человек), а значит, интенсивнее пополнять ряды курсантов.



Стремление государства помочь им обусловило минимальный возраст для поступления в СВУ — 10 лет. Фото cadethistory.ru

В этой связи вспоминаю два момента. Первый: мои учителя и воспитатели называли оптимальным сроком для обучения суворовца 3 года. И второй: мое поступление в СВУ после 8-го класса было осознанным. В 15-летнем возрасте выбирать профессию уже можно и нужно. Отсюда и меньшие человеческие «потери» к выпуску (здоровье подростка сформировалось, мечта стать офицером — устойчивая).

Как есть? Директивой министра обороны Сердюкова (№ Д-30 от 21.04.2008) в СВУ снова введен семилетний срок обучения. В них набираются дети после 4-го класса общеобразовательной школы. В чем здесь плюс? Ребенок, все детство которого прошло в мундире и в строю, скорее всего выберет профессию военнослужащего, поскольку ничего другого не представляет. Он будет привычен к требованиям уставов и армейскому режиму жизни. Но в чем опасность? Выбор профессии в столь юном возрасте не является осознанным. В СВУ ребенка либо направляют родители, либо влечет внешняя атрибутика (красивая форма, погоны, восторг от увиденного строя суворовцев на параде). Если через несколько лет он поймет, что ошибся с выбором пути, это будет жизненная трагедия. Стартовые позиции у него и обычного школьника окажутся равными. Но один жил среди родителей и друзей «по ту сторону забора», а другой — в системе искусственно созданных ограничений. В данном случае ради чего?

Вторая позиция. После бала

Как было? Суворовец-выпускник был обязан продолжить обучение в одном из высших военно-учебных заведений МО СССР. Но кроме обязанности (закрепленной подпиской родителей в момент поступления в СВУ), имел заслуженное право быть принятым туда без экзаменов. Еще в СВУ ему шили курсантскую форму соответственно роду войск выбранного военного училища. И в ней он прибывал в вуз. В какой именно? Это зависело от рейтинга, за который суворовец боролся в течение всей учебы (по результатам успеваемости, поведения, военно-научной работы, достижений в спорте, общественной активности и др.). Рейтинг уточнялся ежемесячно, был гласным. Результирующие «места» выпускников определяли их очередность входа на комиссию по распределению. Основным ее инструментом был экран разнарядки (количество мест «под суворовцев» от военных училищ). Первый в рейтинге суворовец мог выбрать любое высшее командное военное училище. Последний подбирал остатки. Это мотивировало. И система работала!

Суворовец-выпускник был обязан продолжить обучение в одном из высших военно-учебных заведений МО СССР. Фото mil.ru

В некоторых вузах суворовская школа засчитывалась за «курс молодого бойца» (КМБ). Это также служило определенным «бонусом» выпускнику СВУ. В отличие от гражданского юноши суворовец умел стрелять, пользоваться средствами химзащиты, ходить строем, совершать марш-броски и т. д. Поэтому после мандатной комиссии ребята убывали домой, а возвращались в училище к присяге.



Как стало? Каждое 9 мая Россия с гордостью наблюдает за шеренгами суворовцев, марширующих по Красной площади. Но мало кто знает, что было до парада и что ждет этих ребят после. Круглый год в любую погоду они тренируются на плацу училища. Затем на полтора месяца убывают в одну из воинских частей Московского гарнизона, где тренировки проходят в составе общего парадного расчета. Учеба при этом продолжается, но сил и времени на нее не хватает. Мальчишки выполняют государственную задачу, но закономерно теряют в качестве знаний. Отсюда недобранные баллы ЕГЭ и шанс никуда не поступить, поскольку выпускник СВУ больше не имеет льгот при зачислении в вуз. Трудно представить, что чувствует юноша, семь лет носивший форму, имеющий три медали за участие в парадах, когда он с проходной СВУ направляется служить солдатом по призыву…



Здесь мы имеем результат непродуманного законодательства. Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оказался настолько дубово-железобетонным, что в нем нет исключений. В двух министерствах — образования и обороны — следовало бы совместно разработать законопроект (поправку, приложение), восстанавливающий справедливость по отношению к детям, желающим и уже подготовленным (за немалые деньги российских налогоплательщиков) служить Родине.

Описанный выше «бонус» с КМБ также забыт, и суворовцы, став курсантами, осваивают начальную военную подготовку наравне с теми, кто впервые видит автомат, ОЗК и саперную лопату. Но школьник хотя бы прибыл в училище из дому. А суворовец в год поступления передислоцируется из одной казармы в другую, не имея возможности побыть с родственниками.

Круглый год в любую погоду они тренируются на плацу училища. Фото Максима Платонова

Третья позиция. Жизнь — Родине!

Не только дать знания, но и воспитать будущего защитника Отечества — смысл и предназначение суворовского военного училища.

Как было? Отвечу просто. Нигде и никогда: ни в высшем военном училище, ни в воинских частях в процессе офицерской службы, ни в военной академии — я не встречал такой четкой уставной организации жизни, службы войск, внутреннего порядка и требовательности со стороны командиров, как это было в СВУ. В далекие 70-е мне был дан такой толчок в пятую точку (в хорошем смысле слова), инерции которого хватило на 34 года дальнейшей службы. Воспитание было отеческим, но жестким. Из нас делали мужчин. И ни у одного моего однокашника не было мысли на что-то пожаловаться, призвать в помощь родителей, прокуроров или попечителей по поводу какой-то несправедливости или строгости воспитателей, педагогов. Мальчишки не только учились, но трудились, обслуживали себя, несли службу в нарядах и отвечали за проступки. Для отчисления суворовца было достаточно решения педсовета, которое принималось по факту употребления спиртных напитков, курения, воровства, самовольной отлучки, драки. С нарушителя перед строем срывались алые погоны, и он направлялся в школу, из которой поступил в СВУ. При получении четвертной «двойки» суворовец «пролетал» с каникулами. При повторном «неуде» — прощай СВУ. Это была суровая школа жизни, которая закаляла характеры.

Как стало? Все тот же ФЗ «Об образовании» полностью приравнял суворовцев к обычным школьникам в смысле прав и обязанностей (прав много, обязанностей никаких). Военная составляющая в жизни суворовцев ослабла. Наряды превращены в формальность, а функции дневального ограничены до уровня, создающего ложное представление о жизни в казарме. Да и как можно понять, что такое наряд по роте, если не существует наряда по училищу (вместо дежурного офицера — сотрудник ЧОПа). Трудовое воспитание — вне закона (чистоту в помещениях обеспечивают уборщицы). В плохой успеваемости виноват учитель. Любая строгость воспитателя или педагога воспринимается как оскорбление. В итоге жалобы от родителей, нередко анонимные, сыплются в адрес прокуратуры и командования по любому поводу. Отчислить суворовца фактически невозможно, какой бы проступок он ни совершил (все тот же ФЗ допускает перевод ребенка из одной школы в другую только по заявлению родителей). Попади в суворовский коллектив случайный мальчишка, и большие неприятности училищу гарантированы. А если к тому же его родители занимают весомое положение в обществе? Виноватыми всегда будут воспитатель, педагог, начальник СВУ. В такой атмосфере выпускник училища оказывается хуже адаптированным к будущей службе, чем его гражданский сверстник, как это ни парадоксально. Ведь школьник, поступающий в военно-учебное заведение, изначально настроен на то, что в армии трудно. А суворовец думает, что условия последних семи лет его жизни — это и есть армия. Но вот он принимает присягу в военном училище. И видит — больше нет нянек, а за учебу и поступки надо отвечать. Это стресс! Причем заложенный в учреждении, предназначенном для исключения подобного стресса.

Сказанное следует воспринимать без огульного обобщения. Многие суворовцы в нынешней системе, как и в прежней, становятся настоящими офицерами и достойны имени великого генералиссимуса.

В советское время суворовец готовился к выбору одного из военных училищ Сухопутных войск, что оправдано именем полководца, штурмовавшего Измаил и перешагнувшего через Альпы. Фото topwar.ru

Четвертая позиция. Кем станешь, сынок?

Как было? В советское время суворовец готовился к выбору одного из военных училищ Сухопутных войск, что оправдано именем полководца, штурмовавшего Измаил и перешагнувшего через Альпы. Впрочем, кто очень хотел стать летчиком или моряком, как правило, добивались направления в соответствующие учебные заведения. Больших проблем здесь не возникало.

Как стало? Сегодня все суворовские военные училища распределены по видам и родам войск ВС РФ. Такое начало воинской специализации полезно тем, кто «угадает» с профилем СВУ. Для других детей (а как в 11 лет не ошибиться?) было бы полезнее расширить общий военный кругозор, сориентироваться в диапазоне воинских профессий и специальностей, чтобы выбор сделать осознанно, исходя из своих наклонностей. В последние годы реорганизации ВС РФ происходили так часто, что один и тот же суворовец, обучаясь в стенах одного СВУ, за годы учебы оказывался в разных видах ВС РФ. И каждое новое подчинение меняло вектор его профориентации. Насколько полезны такие зигзаги — оставим без комментариев.

Пятая позиция. Кто сделает суворовца защитником Отечества

Как было? Все командиры рот, воспитатели и часть педагогов были действующими офицерами, имеющими, кроме военного, педагогическое образование. Начальник СВУ — штатный генерал. Большинство учителей — мужчины. Неудивительно, что они и растили мужчин.

Как стало? Комментаторы ТВ, представляя начальников СВУ, шагающих во главе парадных «коробок» на Красной площади, называют их по воинским званиям (генерал-майор или полковник). Но забывают сказать запаса или в отставке. Увы, в штате СВУ больше нет ни одной военной должности. Все командиры и воспитатели, безусловно, достойные люди, прошедшие офицерскую школу жизни. Некоторые имеют боевой опыт. Но все это в прошлом. Попавшие под «сердюковское» сокращение или уволенные по возрасту, они объективно отдалились от службы, хотя и облачаются в военные мундиры. Среди учителей большинство — женщины. Такая обстановка делает СВУ все меньше военной школой, все больше — обычным интернатом.

«Проходные» критерии здоровья для поступления в СВУ огрублены. Эта планка опущена ниже, чем требования к абитуриентам вузов МО РФ. Фото sevnvmu.ru

Шестая позиция. Будь здоров, сынок!

Как было? Конкурс в СВУ был огромным не только из-за экзаменов по математике и русскому языку, но и по требованиям к состоянию здоровья. Через три медкомиссии (в районном, областном военкоматах и в СВУ) «просачивались» от силы 10—20 процентов кандидатов. Через 2—3 года, окрепнув и закалившись в училище, они были годны хоть в морскую пехоту, хоть в ВДВ.



Как стало? Во-первых, «проходные» критерии здоровья для поступления в СВУ огрублены. Эта планка опущена ниже, чем требования к абитуриентам вузов МО РФ. Во-вторых, в 11 лет дать прогноз, как изменится здоровье суворовца после переходного возраста, невозможно. И часть выпускников СВУ оказываются вне Вооруженных Сил по медицинским показателям. Целесообразность такой семилетней учебы с позиций затрат МО РФ и судьбы самого подростка не бесспорна.

Седьмая позиция. Есть ли жизнь за забором?

Личность человека формируется в детстве. И очень важно, чтобы не было пропущенных этапов развития.

Как было? Поступив в СВУ после 8-го класса, мои сверстники успевали накопить некоторый опыт взаимодействия в «обычной среде». Взять хотя бы общение с противоположным полом: посидеть за одной партой с девочкой, побегать за ней на перемене, обменяться «секретными» записками, проводить из школы домой, поднести портфель и т. д. Все эти «глупости» — закономерная школа физического созревания и социального взросления.

Как стало? Если столь важный этап жизни пропустить, не прожить, заменить его чем-то другим, в дальнейшем это может непредсказуемым образом отразиться на свойствах личности. Как именно? Фантазировать не буду, но предполагаю, что оторванность мальчика с 11-летнего возраста от внешнего мира таит в себе ряд психологических опасностей, нацеленных в его будущее. Внутри «своей» военной среды они проявляются не так остро. Но социальная адаптация бывшего суворовца «во внешнем мире» может оказаться сложной. Насколько? Это должны исследовать профессионалы.

Все эти «глупости» — закономерная школа физического созревания и социального взросления

В деле воспитания и обучения будущих защитников России реальных проблем гораздо больше. И далеко не все можно решить на местном уровне, в конкретном СВУ, НВМУ, ПКК и т. д. Многие вопросы являются системными. Ответы нужно искать на уровне государственных институтов. И делать это последовательно и взвешенно, дабы не наломать новых дров…

Все вышеизложенное не является официальной позицией руководства или трудового коллектива какого-либо довузовского образовательного учреждения. Это точка зрения автора, которую можно учитывать, а можно сделать вид, что все и так хорошо…

Школа русской элиты

Идея превращения детей в витязей уходит в глубь истории. В Древней Руси существовали обряды «воинского пострига», «посажения на боевого коня», «опоясывания мечом», означавшие определенные ступени воинского взросления. Короткое детство заканчивалось поступлением 15-летнего юноши в княжескую дружину. Петр I проблему повышения качества армии решил привлечением в ее ряды самого образованного сословия, для которого вводилась обязательная служба с 16 лет. Так называемые недоросли, успешно проэкзаменованные особыми комиссиями, направлялись на учебу в гвардейские полки. Остальные «писались солдатами» или шли на иную государеву службу. Уклониться от нее можно было только с одновременным лишением дворянского титула, земли и привилегий.

Со временем для исполнения офицерских обязанностей стало недостаточно подготовки в учебном полку. Новое оружие, стратегия и тактика требовали специального образования. На этой волне в ряде стран появляются кадетские корпуса. «Кадет» означает несовершеннолетний. Так назывались молодые дворяне, зачисленные на службу, но еще не произведенные в офицеры. Из Франции название перекочевало во многие государства, включая Россию.

На протяжении почти трех веков из выпускников кадетских корпусов формировалась элита русского народа. Фото Максима Соколова

На протяжении почти трех веков из выпускников кадетских корпусов формировалась элита русского народа. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, генералы Тормасов, Брусилов и Карбышев, адмиралы Ушаков и Нахимов, художники Верещагин и Боголюбов, географы Крузенштерн, Беллинсгаузен и Кропоткин, писатели Достоевский, Толстой и Куприн, конструктор Мосин, летчик-испытатель Нестеров, физиолог Сеченов.

Советская власть в разгар Великой Отечественной войны возродила кадетское воспитание в формате суворовских военных училищ (СВУ) и Нахимовского военно-морского училища (НВМУ). С 1943-го по 1990-й их число менялось, составляя в максимуме 12. После распада СССР, наряду с СВУ и НВМУ, в системе довузовского образования появились президентские кадетские училища, морские и казачьи кадетские корпуса, кадетские школы, филиалы НВМУ, пансион воспитанниц. В Советском Союзе аналогичных учреждений было значительно меньше.