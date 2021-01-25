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ФГКОУ Казанское суворовское военное училище

Образование и наука

Общая информация

Казанское суворовское военное училище (КзСВУ) — военное образовательное учреждение, расположенное в городе Казань. Подчинено Главнокомандующему Сухопутными войсками Российской Федерации.

20 июня 1944 года директивой командующего войсками Приволжского военного округа здание Казанского педагогического института передаётся Казанскому Суворовскому военному училищу.

Занятия в училища начались 2 октября 1944 года.

Руководитель — Миронченко Валерий Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Л. Толстого, 14
  • Телефон: (843) 222-05-35

Дата последнего обновления: 25.01.2021

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