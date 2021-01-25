ФГКОУ Казанское суворовское военное училище
Общая информация
Казанское суворовское военное училище (КзСВУ) — военное образовательное учреждение, расположенное в городе Казань. Подчинено Главнокомандующему Сухопутными войсками Российской Федерации.
20 июня 1944 года директивой командующего войсками Приволжского военного округа здание Казанского педагогического института передаётся Казанскому Суворовскому военному училищу.
Занятия в училища начались 2 октября 1944 года.
Руководитель — Миронченко Валерий Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Л. Толстого, 14
- Телефон: (843) 222-05-35
Дата последнего обновления: 25.01.2021