Благодарность по-болгарски: «Вы — русские? Простите нас, братья»

Нужно ли прощать «братушек»?

Сегодня, 6 сентября, в Болгарии отмечается «Ден на съединението» — День объединения. Объединение это произошло в 1885 году, когда был восстановлен союз Княжества Болгария и автономной области Восточная Румелия, разделенных Берлинским трактатом 1878 года (тогда же от «Великой Болгарии» была отторгнута Македония). Большую роль в болгарской государственности сыграла Россия, а в независимости — русские солдаты. Но с тех пор отношения между нашими странами и народами разладились. О том, как это все было и стоит ли России ожидать какой-либо благодарности от «братушек» — в колонке Юрия Алексеева, публикуемой «Реальным временем» без сокращений.

В самом начале 2000-х занесло меня на перевал Шипка. Целый автобус развеселых журналистов (дорога долгая, ракия — вкусная) высыпал у монумента, который нам, рожденным в СССР, знаком по картинке на пачке одноименных болгарских сигарет.



Тут не обойтись без экскурса в историю. В 1877 году русский царь Александр II в очередной раз схватился с Османской империей. Причиной войны был, как пишут в учебниках, «подъем национального самосознания на Балканах». А паче того — изысканная жестокость турок, с которой они подавляли восстания южных славян.

Русский царь решил подсобить братским православным повстанцам. И подсобил, обильно поливши русской кровью будущую независимую болгарскую землю. Погибших, раненных и умерших от болезней русских солдатиков было в ту войну аж 155 тысяч — в 10 раз больше, чем болгар, за которых русские воевали.

Результатом войны стал подписанный в феврале 1878 года Сан-Стефанский мирный договор, по которому после 500 лет османского ига болгарский народ получал о-о-огромную страну с двумя морями, а по территории — в полтора раза больше Греции. Вот она:

Иллюстрация imhoclub.lv

Болгары ее тут же назвали «Великая Болгария» и приготовились царствовать… Но не получилось. Тогдашний Евросоюз в лице Британии и Австро-Венгрии возмутился: а не жирно ли будет этим паршивым болгаришкам на халяву огрести такой кусок нашей Европы? И начал грозить России самыми суровыми санкциями вплоть до бомбардировок Москвы из крупного калибра.

Ракет «Булава» у русского царя тогда еще не было, и ввязываться после одной войны сразу в другую — с Евросоюзом ему было сильно некстати. Потому в июне того же года пришлось Александру II умерить свою любовь к славянам и подписать другой мирный договор — Берлинский.

По этому договору растолстевшую Болгарию ее нынешние европейские друзья сильно покоцали (почти в четыре раза). Да еще и назначили над ней турецкий протекторат. Вот так:

Иллюстрация imhoclub.lv

Всего-то 5 месяцев Болгария побыла — благодаря русскому царю — Великой. Впрочем, и просто быть небольшой, но независимой страной, не так уж плохо. После турецкого-то ига… В честь такой радости болгары воздвигли русскому царю красивый памятник в центре Софии, а на перевале Шипка, который был особо обильно полит русской кровью, — монумент:

Фото imhoclub.lv

Не успеет пропеть петух, ты трижды отречешься от меня…

За 137 лет, прошедших с тех героических дней, когда русские и болгары плечом к плечу рубились за свободу последних, болгарские братья успели предать русских братьев три (!) раза.

Первый раз болгары предали в Первую мировую, выступив против России в составе Германско-Османско-Австро-Венгерского союза. Гляньте в учебник истории — там вы найдете всего четыре страны, выступившие против России в той войне — Германия, Австро-Венгрия, Турция и… Болгария! Да, та самая Болгария…

Не могу понять… Между Великой освободительной (для Болгарии) войной и Первой мировой прошло всего 37 лет. То есть отцы-ветераны еще живы, еще матери и вдовы носят цветы на могилы побратимов — русских и болгар… А молодые сыновья-болгары уже идут бить соратников своих отцов в компании со злейшими врагами своих же отцов…

Второй раз болгары предали русских во Вторую мировую, почти не раздумывая, кинувшись в объятья гитлеровских нацистов. Замечу, с момента спасения нами болгарских братьев от 500-летнего турецкого ига прошло всего 63 года. Деды, воевавшие вместе с русскими солдатиками за свободу своего народа, — еще живы! Наверняка они качали своих внучеков-гитлеровцев на колене и пели им солдатские песни про русско-болгарскую фронтовую дружбу... Не понима-а-аю!

Делегация болгарского города торжественно приветствует немецкого офицера. Март 1941 года. Фото waralbum.ru

Ну и в третий раз они предали русских прямо сейчас. Не стану называть события последнего года «третьей мировой». Война Запада с Россией пока еще идет не кровью, а деньгами и ресурсами. Но то что России сейчас нелегко — очевидно. Очень нелегко. С точки зрения экономической войны газопровод «Южный поток» — это такая «Шипка». Узенький перевал, на котором решаются большие стратегические задачи… И вот на этом «перевале» против русских опять встала дружественная, братская, освобожденная этими самыми русскими — Болгария.

Что показательно: два предыдущих предательства русские своим болгарским братьям сразу же простили. Никаких обвинений-претензий. Даже наоборот: после Второй мировой Россия почти полвека баловала болгар деньгами, ресурсами, гарантированным рынком сбыта всех товаров. Кто б их сейчас так побаловал...

Назад к поработителям

С рациональной точки зрения действия наших братушек объяснения не имеют. Болгары — нищие, как церковные крысы. Те почти полмиллиарда, которые они могли бы заработать на транзите российского газа — золотая жила. Российский газ со скидкой (как первой руке) — великое счастье, о котором остальные европейские народы могут только мечтать. Причем своих денег для этого болгарам вкладывать было не нужно, все расходы брала на себя Россия.

С точки зрения экономической войны газопровод «Южный поток» — это такая «Шипка». Узенький перевал, на котором решаются большие стратегические задачи. Фото rus.bg

Кстати, остальные европейские народы (те, что в свое время крепко получали от русских по мозгам) на пути «Южного потока» не встали. Богатая Австрия договор любезно подписала. Процветающая Германия — та давно с поклоном приняла к себе «Северный поток», невзирая на истошные вопли прибалтов и всяких там поляков. А главный европейский голодранец — Болгария — уперлась.

Ну что ж, вздохнули русские, насильно мил не будешь, пойдем договариваться с турками. С теми самыми турками, от которых 137 лет назад спасали несчастную Болгарию. А про себя подумали: зря старался царь Александр Николаевич Освободитель, была бы Болгария до сих пор турецкой провинцией — меньше было бы нам геморроя.

Так уж получается, что с сильным соперником, с которым дрался на равных, гораздо легче о чем-то договориться, чем с капризным избалованным «родственничком».

И договорились. Теперь газовая труба пойдет не вдоль, а поперек Черного моря, не к болгарам, а к туркам:

Иллюстрация imhoclub.lv

России-то, в принципе, все равно, кому газ продавать. Турция в этом смысле даже предпочтительнее, поскольку гораздо платежеспособнее Болгарии. Экономика ее, в отличие от болгарской — цветет и пахнет. А вот братьям-болгарам теперь придется за свои денежки тянуть газопровод к прежним поработителям, да еще и торговаться с ними о цене. А турки торговаться умеют.

Простите нас, братья…

С чего я начал — с развеселой компании русских журналистов на перевале Шипка. Недалеко от знаменитого шипкинского монумента (болгары называют его памятником Свободы) стоит Храм Рождества Христова — болгарская православная церковь, выстроенная в память солдат, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне. Все колокола этой церкви (самый большой — 12 тонн) отлиты из гильз от патронов и снарядов, собранных на перевале. Зашли мы в этот храм…

Фото imhoclub.lv

День был будний, службы в тот момент не было, церковь — пуста. Услышав нашу речь, к нам подошел болгарский монах и спросил: «Вы — русские?». Мы подтвердили. «У вас есть немного времени?», — спросил монах. «Есть», — ответили мы. Монах куда-то удалился, а через пару минут вышел вместе с еще семью такими же бородатыми, одетыми в черное «сослуживцами». Монахи выстроились в ряд и запели…

Восемь суровых мужских голосов выводили григорианские распевы, потрясающие красотой и мощью под сводами Храма. О чем они пели? Кроме русского я знаю украинский язык, потому болгарскую «версию» славянской речи понимаю неплохо. Так вот, монахи пели псалмы, написанные в память погибших за свободу Болгарии русских солдат. Пели они нам почти час. Потом монахи поклонились и один из них тихо сказал: «Простите нас, братья»...

Много лет прошло, но у меня до сих пор мороз по коже.

