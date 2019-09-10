Женщины и радикальный правый терроризм Германии

«Нельзя недооценивать деятельность женщин в качестве активных участников радикальных террористических группировок правого толка», — утверждает Барбара Манте в своем материале для медиаплатформы openDemocracy. Исследовательница делит участниц террористических группировок на три типа и опровергает распространенный миф о третьестепенной роли женщины в совершении преступлений.

Когда немецкая радикальная террористическая группа правого толка Nationalsozialistischer Untergrund («Национал-социалистическое подполье») была раскрыта в 2011 году, обнаружилась подробность, которая особенно взволновала общественность и СМИ: ключевым членом группировки была женщина — Беате Чепе. Общественное изумление от осознания этого факта часто затмевало эмоции по поводу масштабов преступлений группировки и последующего судебного разбирательства.

Действительно, в разговорах о радикальных правых террористах роль преступников, как правило, отводится мужчинам. Это распространенное и само собой разумеющееся предположение, что, в отличие от других террористических групп, в радикальном правом терроризме женщины практически не играли — и все еще не играют — никакой роли.

Фактически число мужчин в радикальных террористических группах правого толка в Германии всегда превышало число женщин. Однако более пристальный взгляд на проблему дает понять, что женщины регулярно участвовали в деятельности правых террористов, но их роль до сих пор не привлекала внимания.

Такое пренебрежение соотносится с общепринятым представлением о женщинах на радикально-правой сцене политических действий как о пассивных и аполитичных участниках. На самом деле, их позиция неоднозначна. С одной стороны, сфера деятельности женщин весьма ограничена: идеология правого радикализма, как и мужчины-активисты, определяет женщин на «бытовой», внутренний уровень. То есть многие женщины-активистки могут быть задействованы в усилении поддержки группировки и стабилизации зачастую посредством вступления в отношения с одним из участников мужского пола. С другой стороны, женщины, несмотря на трудности, стоящие перед ними, также претендуют на лидирующие позиции среди неонацистов. Это означает, что женщинам приходится защищать свою позицию от нападок, которые исходят изнутри.

В 2005 году Высший земельный суд Баварии обвинил участников террористической группировки Schutzgruppe («Группа защиты») в планировании взрыва в Еврейском центра в Мюнхене. Фото ipkitten.blogspot.com

Это наблюдение также относится к женщинам в радикальном терроризме правого толка. Здесь можно выделить три типа женщин.

Первый тип: более или менее незаметные женщины, которые не играют какой-то особенной роли в группировке, они чаще связаны с участниками-мужчинами и иногда являются доверенными лицами группировки. Зачастую они являются девушками или женами участников и свидетелями деятельности и планов группировки. Эту группу женщин практически не изучали, поэтому сложно оценить их точное количество.

Второй тип: женщины-участницы, хотя и не на лидирующих позициях, которые ассистируют в совершении определенных преступлений. Некоторые из этих женщин активно участвуют в организационных и материально-технических аспектах. Например, Deutsche Aktionsgruppen («Немецкие группы действий»), активно действовавшая в 80-х годах, выделялась из массы благодаря высокому проценту женщин, которые участвовали в преступлениях группировки. В 2005 году Высший земельный суд Баварии обвинил участников террористической группировки Schutzgruppe («Группа защиты») в планировании взрыва в Еврейском центра в Мюнхене. Среди обвиняемых были две молодые женщины.

Третий тип: относительно небольшое число женщин, которые выполняют важнейшие обязанности в группировках. Например, Сивилла Фордербрюгге (Sibylle Vorderbrügge), состояла в Deutsche Aktionsgruppen. Вместе со своими сообщниками она совершила несколько атак, включая поджог в Гамбурге в августе 1980 года, который унес жизни двух вьетнамских беженцев. Вскоре после преступления она была арестована и приговорена к пожизненному заключению за убийство в 1982 году.

Кристин Хьюикер состояла в Otte Group и Uhl/Wolfgram Group в конце 70-х — начале 80-х годов. Помимо других преступлений, она участвовала в ограблении банка, после которого залегла на дно во Франции в 1981 году. В 1983 году Высший земельный суд Мюнхена приговорил ее к 6 годам тюремного заключения.

Наконец, Беатре Чепе была полноправным членом группировки «Национал-социалистическое подполье», как указано в вердикте Высшего земельного суда Мюнхена. Вместе с Уве Мундлосом и Уве Боннхардтом она стала скрываться в 1998 году. С 2000 по 2011 год группа убила 10 человек и совершила несколько взрывов. Мужчины покончили жизнь самоубийством, а Чепе была доставлена в суд и приговорена к пожизненному заключению в 2018 году.

Сивилла Фордербрюгге вместе со своими сообщниками совершила несколько атак, включая поджог в Гамбурге в августе 1980 года, который унес жизни двух вьетнамских беженцев. Фото antifainfoblatt.de

Изучение роли женщины в радикальном правом терроризме корректирует предвзятость в гендерном вопросе. Даже если они участвовали в террористических преступлениях, активистки чаще воспринимаются как исключительно вспомогательные и пассивные субъекты, но не как самостоятельные личности с политическим мышлением.

Факт, что многие из известных женщин-террористок имели сексуальные или родственные связи с участниками группировки мужского пола, поражает. Такой «подход» облегчает вхождение в группировку. Что еще интересно, многие женщины-террористки впоследствии сами называют свою роль в группировке аполитичной и «бытовой» в попытке защититься от уголовного преследования.

Однако личные связи не дают исчерпывающего объяснения, почему женщины, относящие себя к радикальному правому движению, в первую очередь выбирают участие в террористической деятельности. Активное участие некоторых женщин в таких радикальных структурах и их независимые роли в качестве членов группировки опровергают предположение, что в большинстве своем женщины подчиняются влиянию своих партнеров и в целом не играют никакой роли. Больше внимания должно быть уделено идеологическим мотивам.

Например, история Кристин Хьюикер свидетельствует, что молодая женщина не только занимала равную и полностью признаваемую позицию в иерархии группы, но также участвовала в подготовке преступлений. Ее заявления в суде, как и автобиография, раскрывают ее политическую мотивацию, которая, помимо прочего, определялась нацизмом, антисемитизмом и восхвалением националистического социализма.

Радикальные террористки правого толка, как и женщины, поддерживающие и участвующие в неонацистском терроре, — еще одна тема для будущих исследований. В целом женщин нельзя недооценивать ни как участников, ни как стабилизаторов группировок.