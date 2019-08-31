Опрос предпринимателей: нужно ли высшее образование для ведения бизнеса

Мнение о необходимости высшего образования для ведения бизнеса поддерживают сегодня далеко не все. Олег Тиньков, например, уверен, что предпринимателю оно скорее вредит. Так ли это — об этом в канун Дня знаний в субботнем «Бизнес-задачнике» «Реального времени» рассуждают бизнесмены и управленцы.

Не так давно в разговоре с журналистом Владимиром Познером предприниматель Олег Тиньков заявил: «Чтобы быть предпринимателем, не нужно никакого образования. Нужно иметь природный талант, цепкость, силу воли и характера. Ты должен любить находиться в стрессе, быть психологом и стратегом. Предпринимателю скорее даже вредит образование. Если мой сын бросит университет через три курса, это будет самая лучшая для меня ситуация».

На ваш взгляд, стоит ли потенциальному предпринимателю идти в вуз?



Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига» Для карьеры, возможно, высшее образование будет плюсом, но его наличие необязательно. У меня есть друг, у которого нет высшего образования. При этом он владеет крупной российской компанией в области франшиз. Я уверен, что предпринимателями не рождаются. Можно абсолютно любого человека обучить вести бизнес. У меня два высших образования. Я не скажу, что стал умнее, но для меня это своего рода жизненная школа. Вуз научил меня договариваться, быстро разрешать вопросы, находить правильный подход к людям. А нужные знания я сейчас сам осваиваю: покупаю курсы, прохожу тренинги, читаю книги. Вкладываю только в то, что мне интересно. 95% вузовской программы было мне неинтересно. И если бы можно было не ходить на эти занятия, я бы их не посещал.

Фанис Садыков сооснователь Interactive Platform Думаю, все индивидуально. Предприниматель — это человек, который не действует по шаблону. Это личность, которая сама пробивает себе дорогу. Поэтому однозначного ответа нет. Кому-то будет полезным отучиться, другому образование и вовсе не важно. Образование нужно лишь в том случае, если ты выбрал его осознанно и планируешь работать по профилю. Но, на мой взгляд, сегодня куда важнее самообразование. Мир настолько быстро меняется, и, если не познавать ничего нового, можно остаться позади.

Адель Ягудин совладелец сети Cava, партнер компании Indever по РТ Считаю, что высшее образование нужно. Другой момент — чтобы стать предпринимателем, образование не требуется. Бизнесом можно начать заниматься по наитию, развивать тему, которая нравится. Но дальше возникнет много проблем, которые неизбежны по мере роста предприятия. Это: трудовые отношения, уплата налогов, договоры аренды, договоры поставки и так далее. Среднестатистический гражданин с такими вопросами не сталкивается. Поэтому я специально получил второе высшее по направлению «менеджмент организации». Причем 90% нашей группы составляли действующие предприниматели, которые пришли за дополнительными знаниями в этой сфере. Это необязательно должно быть полноценное обучение в вузе, годового курса вполне достаточно. Но навыки, связанные с предпринимательским делом, обязательно нужно получить. При подборе кадров я редко ориентируюсь на диплом. Хотя все зависит от должности. В Indever для нас важнее послужной список кандидата, в кофейне мы растим управляющих из наших сотрудников, а для юристов, например, конечно, будет важно наличие высшего образования.

Альберт Махмутов директор винного бара «Истина» Во время обучения в вузе человек не столько получает знания по профилю, сколько общается с образованными людьми, находится в определенной социальной когорте, которая также стремится к развитию. Мне высшее образование помогло расширить кругозор и позволило посмотреть на мир другими глазами. Я сильно ощущаю разницу при взаимодействии с людьми с высшим образованием и без него. Как минимум у людей с высшим образованием лучше прокачаны коммуникативные навыки.

Филипп Зарубин генеральный директор Федеральной юридической службы Здесь нет правильного ответа, потому что бизнес бывает разный. Есть высокотехнологичные отрасли, есть бизнес по принципу «купи-продай». Если человек хорошо считает деньги и умеет продавать, зачем ему высшее образование? Для бизнеса со специальными знаниями — конечно, обязательно нужен диплом. В целом высшее образование просто помогает человеку быть осознанным.

Ленар Тахаутдинов генеральный директор компании Stugs Раньше думал, что высшее образование не нужно. Сейчас считаю иначе. Когда человек начинает карьеру, все эти дипломы и корочки влияют на его имидж. Это как упаковка, внешний вид товара. Когда нет имени, в ход идут корочки. Если ты завоевал имя, как Тиньков, конечно, тебе все это уже не нужно, потому что прокачан личный бренд. Но чтобы его прокачать, нужны «бонусы». Что касается практики, то здесь для бизнесмена важнее смекалка, нежели вузовские знания.

Вардан Нерсисян основатель компании «Лаваш36» В образовании, которое сейчас существует, необходимости нет. Но предприниматель постоянно должен заниматься самообразованием. Если человек не будет работать над собой, он просто не сможет развивать бизнес. Это различные курсы, книги, семинары. При найме сотрудников тоже не обращаю внимание на наличие высшего образования. Можно сделать неправильный кадровый выбор. Нужно смотреть на другие характеристики человека. Конечно, многое зависит от области. Естественно, научному сотруднику образование очень важно, но для нас это необязательный пункт.

Ринат Гарипов генеральный директор компании Space for Soul/Architects Среди моих знакомых есть долларовые миллионеры. И высшего образования у них нет. Поэтому думаю, что наличие диплома необязательно. При проектировании мне помогают знания, которые я получил в вузе в том числе. Но если рассматривать работу как бизнес-модель, то здесь больше помогает дополнительное образование — частные школы, бизнес-клубы. При найме сотрудников пункт «высшее образование» для нас тоже не играет роли. У нас работают студенты, есть сотрудники, которые не поступали в вузы, но по портфолио, по качеству работ видно, что они профессионалы. За все время работы мы ни одного из наших сотрудников не попросили предъявить диплом.

Алексей Бездеткин коммерческий директор службы доставки Boxberry На мой взгляд, в вуз стоит идти в том случае, если человек ощущает недостаток знаний и уверен, что именно это учебное заведение поможет восполнить информационный пробел. В нынешних условиях высшее образование становится условностью. Есть множество других способов получить нужные сведения, часто опережающие классическое образование по эффективности. Вебинары, дистанционное образование, курсы, тренинги и даже социальные сети (YouTube, например) могут быть более полезными для начинающего предпринимателя. В вузах дают основы, а с практическими вопросами в бизнесе придется разбираться самому. Поэтому я согласен с Тиньковым.