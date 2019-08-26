«Никакой хайп не стоит того»: казанского корреспондента «Матч ТВ» полили водой в прямом эфире

Евгений Евневич стал героем самого забавного ролика лета на «Матч ТВ»

«Прямо сейчас я стану мокрым», — эти слова предшествовали, возможно, самому яркому «эпик фейлу» в прямом телеэфире лета. Автор фразы и главный герой забавного видео — Евгений Евневич, спортивный корреспондент из Казани, который почти 4 года отработал собкором «Матч ТВ» в поволжском регионе, а около месяца назад перебрался в Москву. Эпичный полив Евгения произошел во время прямого включения от бровки перед игрой ЦСКА и грозненского «Ахмата», а видео эпизода за одно утро сделало его российским Брюсом Ноланом (героем Джимма Керри в фильме «Брюс всемогущий»). «Реальное время» связалось с героем ролика и выяснило, как изменилась жизнь Евгения после незабываемого выхода в эфир, как на это отреагировали коллеги и не постановочная ли это акция. Подробности — в материале «Реального времени».

— Евгений, жизнь сегодня утром изменилась после такого прямого включения?

— Проснулся, сделал себе бутербродики, сварил кофе, скушал печенье, получил на почте футболку, которую заказывал на сайте лондонского «Арсенала» и пришел на работу. На самом деле, ничего не поменялось, просто стал чаще мелькать в различных соцсетях.

— Как отреагировали коллеги по «Матч ТВ»?

— Ну, поржали всем коллективом. И это главное. Я сначала даже удивился, что в целом никакого негатива не было по ситуации. Считаю, что в таких случаях его и не должно быть априори. Это просто смешной, курьезный момент, над которым я сам смеялся очень много. И надеялся, что все просто посмеются. Так и вышло.

Это же здорово, когда есть самоирония. Вот это отличный пример. Глупо переживать из-за такого. Пишут что-нибудь критичное, а я ржу. Это было смешно для меня самого, для всех, и мне важно, чтобы все посмеялись. Мне наплевать на этот хайп вокруг ситуации, на какие-то комментарии. Все поржали, и здорово. Я всегда стараюсь делать все для того, чтобы люди повеселились. У нас в обществе вот этого прямо не хватает. Юмора, смеха и улыбок.

— Один из наших коллег посмотрел это видео и сказал: «Да это постанова ради хайпа». Что можешь ответить ему?



— Люди, которые так говорят, не знают, что такое телевидение. Во-первых, это был прямой эфир. Кто бы разрешил так хайпить в прямом эфире? Во-вторых, откуда можно знать точное время включения этих поливальных машин? Я первый раз в жизни был на футбольном газоне «ВЭБ Арены». У меня был миллиард включений с «Казань Арены», и я знаю, что поливка начинается примерно минут за 40 до игры. Да и на других стадионах эти поливальные машины так рано не включают. Здесь это произошло примерно за час двадцать до игры. Я не помню, чтобы хоть где-то так рано поливали газон.

Еще есть такой стереотип, что поливальные машины — это огромные пушки и их прекрасно видно. Ничего подобного. На арене ЦСКА они сантиметров на десять утоплены в газон, я выкладывал фото у себя в «Инстаграме». После матча специально пришел посмотреть, кто это меня так облил. И их было сложно найти.

И еще момент: давайте предположим, что это постанова. Что стоит на кону? Хайп в интернете? А что на другой чаше весов? Быть полностью мокрым, можно навредить здоровью. Плюс у меня еще были включения с этой игры из микст-зоны. Я домой пришел часов через 6—7 после этого включения и до тех пор был мокрый. Но самое важное — это аппаратура. Слава богу, что вода не попала в камеру и ничего не пострадало. Еще я легко мог попортить свой телефон. Никакой хайп не стоит того. Это чистая случайность. Так все совпало, что сначала нас не пускала служба безопасности в запланированное место и пришлось включаться отсюда. В это время начало садиться солнце и начали образовываться тени, поэтому оператор тоже предложил поменять точку, иначе был бы брак по видео. Мы отошли на пять метров. Хотя если бы стояли там, где стояли, нас бы не облило. Но из-за солнца пришлось сдвинуться.

В теории можно все предугадать, но ни о солнце, ни о поливальных машинах я в тот момент не думал. Совпадение один на миллион.