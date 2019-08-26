Супергерои MARVEL возвращаются в «Пятерочку»

С 20 августа по 7 октября в торговой сети «Пятерочка» пройдет акция «Стиратели-2»

Фото: Компания «Пятерочка»

Фигурки в виде легендарных супергероев вновь ждут покупателей на кассе. Сами игрушки стали ярче и функциональнее.

Многофункциональность

В отличие от прошлой акции, на этот раз «Пятерочка» дарит покупателям не только ластики, надевающиеся на карандаши, а настоящие штампы. Главный сюрприз: специальная крышечка на обратной стороне — это штамп с особым значком супергероя. Некоторые из печатей можно будет использовать и как обычные ластики (если, конечно, не жалко будет нарушать вид фигурки).

Школьникам наверняка придется по душе такое начало учебного года: ведь любимые герои будут с ними не только на переменах, но и на уроках .

Коллекция штампов

Как и в минувшем году, супергеройская коллекция будет включать 16 фигурок (из них 6 разноцветных штампов и 10 одноцветных штампов-ластиков). Это Енот Ракета, Военная Машина, Халк, Человек-паук, Танос, Капитаны Америка и Марвел, Перчатка Бесконечности, Черная вдова, Черная Пантера, Железный Человек, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Тор, Небула и Соколиный Глаз. Каждой фигурке соответствует свое изображение-штамп.

Для хранения полной коллекции можно будет купить специальный альбом с красными и синими чернилами для штампов.

Игры

На специально созданном сайте стиратели2.рф можно не только получить всю информацию об акции, но и поиграть в три разные флеш-игры, которые проверят вашу внимательность и реакцию.

Спецпроекты

Поклонникам вселенной MARVEL предложат целый ряд активностей. Это и танцевальный челлендж в соцсети TikTok, и проект «Штампую сториз» в Instagram, и несколько конкурсов, суть которых пока держится в секрете. Вся информация будет оперативно обновляться на сайте акции. Победители конкурсов и активные участники сетевых флешмобов получат специальные призы от «Пятерочки» и легендарного супергеройского бренда.

Как собрать всех супергероев?

Во-первых, штампы-ластики героев MARVEL будет вручать вам кассир: одну фигурку за каждые 555 рублей в чеке.

Во-вторых, вы будете получать фигурку каждый раз при покупке товаров партнеров акции, отмеченных специальными стопперами.

В-третьих, еще одного «стирателя» вам подарят при покупке альбома для штампов.

И наконец, если вам не терпится побыстрее собрать заветную коллекцию, то фигурки супергероев можно просто купить отдельно в торговой сети «Пятерочка» всего за 49 рублей.

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Информацию об организаторе акции, правилах, порядке, сроках и месте получения подарков можно узнать на сайте стиратели2.рф

Материал подготовлен при поддержке компании «Пятерочка»

