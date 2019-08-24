Геворг Мирзаян: «Если бы НАТО хотело присоединить к себе Россию, оно бы это сделало»

Изжил ли себя Североатлантический альянс и вступит ли в него Украина

Сегодня исполняется 70 лет с момента ратификации двенадцатью западными странами Североатлантического договора — иными словами, со дня фактического основания НАТО. О том, к чему пришел сегодня Североатлантический блок, создававшийся как защита от «восточной угрозы», в интервью «Реальному времени» рассуждает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«НАТО представляет военную угрозу для России, но гипертрофировать ее не надо»



— Геворг, как можно охарактеризовать НАТО сегодня, через 70 лет после создания этой организации? НАТО теперь — это больше, чем военный блок?

— Сейчас НАТО — это прежде всего политическая организация и инструмент американского контроля над европейскими союзниками. И если продолжать — контроля США над европейскими делами.

А что касается военного значения этой организации, то оно если не нулевое, но сильно уменьшившееся за 70 лет, а особенно после окончания холодной войны. Собственно, сейчас для сдерживания России достаточно лишь наличия Соединенных Штатов.

— Как тогда относиться к различным военным учениям НАТО, о которых периодически сообщается?

— Относиться надо серьезно, ибо НАТО представляет военную угрозу для России. Но гипертрофировать эту угрозу тоже не надо.

— Как тогда должны относиться к НАТО наша страна, ее граждане? В лице этого альянса мы имеем военно-политического соперника или врага?

— НАТО России не враг, а вот Россию НАТО воспринимает как врага. Если бы эта организация исполняла бы политическую роль, обеспечивала безопасность Европы, была бы элементом коллективной безопасности Европы, Россия была бы только за. И я напомню, что в начале нулевых президент России Путин хотел, чтобы наша страна вступила в НАТО для создания общей системы европейской безопасности.

Фото aa.com.tr

НАТО России не враг, а вот Россию НАТО воспринимает как врага. Если бы эта организация исполняла бы политическую роль, обеспечивала безопасность Европы, была бы элементом коллективной безопасности Европы, Россия была бы только за

Но НАТО выбрало другой путь, поскольку США, повторю, хотели иметь контроль над европейскими делами с помощью альянса. Сейчас эта цель обозначилась четко: сдерживание России. Казалось бы — Россия никому не угрожает и никого захватывать не собирается, но в НАТО неизменно говорят, что Россию нужно сдерживать, сдерживать и еще раз сдерживать. Сдерживание России стало просто мантрой для него. И что должна сделать Россия? Ну если они воспринимают нас как врагов, то значит, и мы будем к ним так относиться. Хотя мы могли бы работать вместе с НАТО — если бы оно занималось безопасностью Европы, а не обслуживанием определенных интересов США.

— А что такое контроль США над НАТО сейчас?

— Это контроль над военным планированием, политическое влияние на страны Европы, выстраивание единой позиции стран-членов по ключевым вопросам. НАТО позиционирует себя как главный инструмент обороны Европы, и попытки Евросоюза создавать какие-то дополнительные военные структуры — единую армию, единый корпус быстрого реагирования — вызывает вопрос у США: «А зачем вам это надо, если есть НАТО?» Альянс собирается быть элементом Евросоюза, но неподконтрольным элементом, ибо в этой организации верховодят США. НАТО, по сути, троянский конь в институте Евросоюза.

— А какой президент США сделал НАТО по сути американской структурой?

— На самом деле это делали все президенты. Кто-то тихо и аккуратно, дипломатично и тонко, как Обама, а кто-то в лоб, как это делает Трамп, когда фактически требует от НАТО прямого подчинения.

«Если бы альянс хотел присоединения России, оно бы состоялось»

— Отношения России и НАТО сейчас переживают тяжелый период. Когда начались проблемы между ними? Может, в середине 1990-х, когда разгорелся конфликт на Балканах?

— Все пошло не так с момента бомбежек Югославии. С 1999 года надежды России на то, что НАТО будет заниматься только безопасностью Европы, развеялись. И окончательно они развеялись после расширения НАТО на Восток, хотя еще при Горбачеве было дано обещание, что этого не будет.

Фото fondsk.ru

Все пошло не так с момента бомбежек Югославии. С 1999 года надежды России на то, что НАТО будет заниматься только безопасностью Европы, развеялись

— Но, несмотря на тему Югославии, Владимир Путин не мыслил себе Россию изолированной от Европы и не исключал присоединения России к НАТО. Почему этого в итоге не случилось?

— Если бы альянс хотел присоединения России, оно бы состоялось. Но у НАТО уже были другие задачи, наша страна воспринималась им как чуждый элемент Европы и всего западного мира. Но если бы Запад интегрировал Россию, многих нынешних проблем у него не было бы.

— Кстати о проблемах Запада. Одна из них, как известно, Афганистан. Почему у НАТО там не получилось?

— Ну вы знаете эту фразу — «Афганистан никому не удавалось завоевать». В силу того, что афганцам нечего было терять, кроме своих штанов. НАТО проявило солидарность с США из-за нападения на башни-близнецы, но навести порядок в Афганистане чужими силами, даже строя демократию, просто невозможно.

— Сейчас силы альянса нужны в каких-то напряженных точках планеты?

— Нет, нигде не нужны. В том виде, в котором НАТО пребывает сейчас, альянс нигде не нужен. Если бы он реально обеспечивал безопасность Европы и думал о ней каждый день, то его поддержка понадобилась бы в целом ряде стран той же Северной Африки, откуда идет террористическая опасность для Европы. Но о безопасности в альянсе и не думают.

Да, были отдельные операции: скажем, Франция проводила какие-то антитеррористические операции в Мали, были операции в Ливии. Но это не была защита Европы, это было обслуживание экономических интересов США в том регионе.

«У Меркель есть фобии в отношении России»

— Россия и НАТО вообще могут сотрудничать? Что дало бы миру их сотрудничество?

— В первую очередь — безопасность Европы. Вообще, альянс заинтересован в безопасности на пространстве от Лиссабона до Владивостока, и стороны могли бы в этом плане активно сотрудничать, потому что те угрозы Европе, которые идут из Северной Африки, — это наши общие угрозы. Такие же общие, как террористические угрозы, идущие из Афганистана, с Ближнего Востока, из Средней Азии.

Ну а кроме того, есть внутренний радикализм в ряде стран Европы, и это тоже общая проблема. Но не хотят в НАТО решать эти проблемы вместе, они именно Россию считают проблемой.

Фото Алексея Витвицкого (sputnik.by)

Меркель не является «тефлоновым» политиком и не может сказать, как Трамп Ким Чен Ыну, что тот «человек-ракета», решившая угробить себя и свой народ, а потом — что северокорейский лидер его лучший друг

— Что могло бы разрешить эту ситуацию напряженности между Россией и НАТО?

— Политическая воля государственных деятелей Европы, которые сказали бы: нечего нам конфликтовать с Россией ради самого конфликта, пора создавать прагматичное сотрудничество. Если бы в странах Европы были такие лидеры, как Трамп, то есть если бы они обладали полнотой власти и возможностью проводить свою прагматичную политику, мы нашли бы как минимум modus vivendi с НАТО. Лично Трамп этого очень хочет, но он пока не решает всего даже в Соединенных Штатах.

— На Ангелу Меркель таких надежд нет? Все-таки Германия — ключевая и самая авторитетная держава в Европе.

— У Меркель есть фобии в отношении России и есть багаж неправильных действий в отношении нашей страны — тех же санкций, который она не может выбросить. В отличие от Трампа, Меркель не является «тефлоновым» политиком и не может сказать, как Трамп Ким Чен Ыну, что тот «человек-ракета», решившая угробить себя и свой народ, а потом — что северокорейский лидер его лучший друг. У Меркель нет внутренней свободы для такого рода действий, потому что она многое поставила на сдерживание России после 2014 года. За счет сдерживания Меркель завоевала авторитет в Европе, и она не хочет его терять. Конечно, она пытается сейчас нивелировать свои ошибки — отстаивает проект газопровода «Северный поток — 2» как пример прагматичного сотрудничества с Москвой, но отказаться от своего багажа она не может.

— Войдет ли в НАТО некогда братская для России Украина?

— Не войдет, как не войдут ни Грузия, ни Молдавия, если не будет соблюдено одно из условий. Первое — Россия должна дать добро, второе — эти страны должны отказаться от проблемных территорий. Ни один вменяемый европеец не захочет видеть Украину в НАТО, если та не откажется от Донбасса, а лидер Украины может при вступлении в альянс вдруг попросить ввести войска в Крым, говоря, что это часть Украины, а, мол, российские войска на полуострове — это нарушение устава организации. В таком случае НАТО придется либо вступать в ядерную войну с Россией, либо позориться перед всем миром, не исполнив пункт об обороне стран-членов. Дилемму по поводу Крыма в НАТО решать не хотят, поэтому в ближайшие 10 лет ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия в альянс не войдут.



Сергей Кочнев