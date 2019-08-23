Россия и G8: «Неофициально многие уже давно понимают, что пора как-то мириться»

Но выступать в роли ученика, выслушивающего назидательные советы, нельзя. С «хулиганами» считаются охотнее

«Для России отношения с совокупным Западом всегда были важнее, чем с совокупным Востоком. Прежде всего в плане доступа к новейшим технологиям и мировой финансовой системе», — отмечает в своей колонке на bfm.ru политолог Георгий Бовт. «Реальное время» публикует ее без сокращений.

«Даже теоретические разговоры о восстановлении «восьмерки» могут сыграть роль новых нюансов в отношениях Москвы и Запада. И если эти разговоры продолжатся, то рано или поздно зайдет речь об отмене или ослаблении антироссийских санкций», — считает политолог.



Президент США Дональд Трамп заявил, что он «определенно» может поддержать возвращение России в состав «Большой семерки». «Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы, — Business FM)», — сказал американский лидер. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте Бараке Обаме, так как Владимир Путин «перехитрил его». Со своей стороны российский президент, который провел недавно встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновления формата G8. На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров с президентом Франции обсуждать гипотетическое превращение G7 в G8, Путин сказал, что Россия не ставит себе это как «как самоцель». По информации телекомпании CNN, инициатива пригласить Россию уже на следующую встречу G8 исходила от президента Франции, он ее высказал в телефонном разговоре с Трампом накануне встречи с Путиным. В этом году в группе председательствует Франция, в следующем — США. Членство России в G8 было приостановлено в 2014 году после присоединения Крыма и начала кризиса на Юго-Востоке Украины. Может ли возвращение стать реальностью в обозримом будущем?

Российский президент, который провел недавно встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновления формата G8. Фото kremlin.ru

Российская официальная позиция относительно гипотетической возможности восстановления «Большой восьмерки» формулируется примерно так, как выразил ее в ходе визита во Францию Владимир Путин: «Существуют и другие международные организации, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Например, «двадцатка». И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки представлены, как Китайская Народная Республика, Индия, многие другие. Это почти 90% мировой экономики», — сказал он.

Москва не первый раз противопоставляет «восьмерку» и «двадцатку», всячески выражая скепсис по поводу надобности возвращаться к первому формату, где Россию во времена Ельцина несколько лет держали в «предбаннике», приглашая на саммиты, но не принимая в полноправные члены клуба. Этого повториться не должно. В конце концов, сами мы ниоткуда не выходили. А стремиться к тому, чтобы вновь выступать в роли ученика, выслушивающего назидательные советы о том, как надо себя вести «в приличном обществе», нынешнее руководство страны точно не станет. Памятуя о том, как в свое время такое прилежание никаких «пряников» особых не принесло. Тогда как с «хулиганами» все и всегда считаются как раз охотнее.

В то же время «элитный клуб» без Китая и Индии, но гипотетически с Россией мог бы быть интересным форматом. Тем более что «двадцатка» при всем ее вроде бы коллективном могуществе пока не показала эффективности в претворении в жизнь каких-либо совместных решений. Да и решений судьбоносных, в общем-то, и не было. А исторически для России отношения с совокупным Западом всегда были важнее, чем с совокупным Востоком, сколько бы наши дипломаты ни говорили о повороте на Восток. Прежде всего в плане доступа к новейшим технологиям и мировой финансовой системе.

В скором времени ждать возвращения России в качестве полноправного члена «восьмерки» вряд ли стоит. Однако переговоры в формате «7+1» вполне возможны. И именно в этом формате и может начаться постепенное потепление отношений с Западом. Которое, разумеется, будет официально поставлено в зависимость от урегулирования на Украине. Как сообщил официальный представитель правительства Германии, возвращение России в «Большую восьмерку» может произойти, если будут устранены причины, по которым произошло ее исключение. Речь идет о Донбассе и Крыме. «Обе ситуации (в Крыму и Донбассе) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — считает Берлин. Наверняка жесткую позицию по этому вопросу займет и Канада, чьи отношения с Украиной традиционно крепки.

Видимо, Макрон в ходе встречи с Путиным проникся определенной надеждой на подвижки в урегулировании на Украине, причем уже в обозримом будущем. Фото kremlin.ru

Видимо, Макрон в ходе встречи с Путиным проникся определенной надеждой на подвижки в урегулировании на Украине, причем уже в обозримом будущем. Что станет свидетельством в том числе эффективности его неформального кураторства украинского президента Зеленского. Не случайно сразу после визита Путина во Францию в прессе появились утечки о том, что уже в течение месяца возможно освобождение украинских моряков, арестованных во время прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, и обмен их на задержанных со стороны России и самопровозглашенных республик.

Даже теоретические разговоры о восстановлении «восьмерки» могут сыграть роль новых нюансов в отношениях Москвы и Запада. И если эти разговоры продолжатся, то рано или поздно зайдет речь об отмене или ослаблении антироссийских санкций. Которые, как становится все более ясно даже самым упертым их сторонникам, не приносят того эффекта, на который рассчитывали. Впрочем, про санкции всегда было известно, что в плане влияния на оппонента работает не столько само их введение, сколько обещание их отменить и затем сама отмена. Даже если на выполнение этих обещаний уходят годы. Ну а что касается возвращения к формату «Большой восьмерки», то официально Москва будет придерживаться примерно такой формулы: «Сами предложат и сами все дадут». Ну а неофициально многие уже давно понимают, что пора как-то мириться. Но не понимают, как именно это сделать.

