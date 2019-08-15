Первые участники WorldSkills 2019 прибывают в Казань

Сегодня утром в Казань прибыла делегация Ирана, которая примет участие в WorldSkills 2019. Всего прилетели 44 человека, в числе которых них 13 экспертов и 13 конкурсантов. Кроме того, в группу входят девять переводчиков, два тим-лидера и другие. В команду вошли электромонтажники, столяры, сварщики, специалисты по промышленному дизайну, веб-дизайну и разработчики мобильных приложений.

Как гостей встречали в аэропорту «Казань» — в видеорепортаже «Реального времени».