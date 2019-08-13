Один неравнодушный человек — одна живая деревня

Фото: Денис Бунтуков

Оказывается, оживить угасающее село иногда может один человек, который взялся за дело, засучив рукава. Хотя мы любим говорить, что в том или ином месте родились выдающиеся деятели, лишь некоторые из них готовы помогать родному краю. В деревне Бузаево Зеленодольского района такой человек есть.

Как же оживить села? В последние годы это стало одним из наиболее важных вопросов. По данным справочника «Исчезающие населенные пункты Татарстана», только в 1990 — 2013 годах в России исчезло 23 тысячи населенных пунктов. Около 20 тысяч из них — деревни. Десять таких поселений входят в состав Зеленодольского района. Ученые изучали процесс исчезновения поэтапно. Если поначалу с карты пропадали бесперспективные деревни, в последние годы стали угасать деревни с богатой историей, говорится в справочнике.

Бузаево, где мы праздновали Курбан-байрам, — одна из таких деревень. Село, в котором осталось лишь около 40 домов, восхищает своей живописностью. Всего две улицы, посередине — мечеть, построенная по индивидуальному проекту, за мечетью раскинулось круглое озеро. Если пройти путь в 2 км, выходишь к Свияге. И не скажешь, что здесь в основном живут пожилые люди: на улицах не растут ни сорняки, ни чертополох, на кладбище порядок, на улицах установлены контейнеры для мусора.

Первые сведения о Бузаево относятся к первой половине XVIII века. В исторических документах указано, что первая мечеть была воздвигнута в 1859 году. Жители в основном занимались земледелием и животноводством. Угасание деревни можно доказать с помощью некоторых цифр. В 1908 году здесь жили около тысячи человек, в 1938 году — 467, в 1970-м — 198, в 1989 году осталось только 110 человек. Сейчас нет и стольких жителей. Значит, в скором времени Бузаево мог бы исчезнуть. Если бы не была проложена дорога, не были выполнены дела, вдохновляющие жителей. Впрочем, пусть об этом они расскажут сами.

…Мужчины собираются в мечеть на праздничную молитву. Их вышли проводить женщины и бабушки в белых платках. Среди них есть и 81-летняя Гульсум Мухамметзянова, которая всю жизнь проработала фельдшером.

— Старики рассказывали, что первым в этой деревне обосновался человек по имени Бузаево. На кладбище есть и надгробные камни, которые относятся к 1810 году. Сейчас в деревне уже нет молодежи. Детей всего двое, они ходят учиться в соседнюю деревню. Автобус их забирает и привозит обратно. Мы все равно радуемся, глядя на этих детей, доченька. Что бы ни происходило, ребенок — это надежда. Правда, сегодня на двух улицах осталось всего 40 домохозяйств. В основном живут представители старшего поколения. Мы боялись, что в старости останемся оторванными от мира, но нам повезло. В 2000-х у нас не было ни дороги, ни мечети. Помог Рустэм Магдеев, который родом отсюда. Он из очень образованной семьи. Спасибо ему за то, что первым делом он привел в порядок кладбище. Потом он построил мечеть, помог проложить дорогу от деревни Утяш до этой мечети. Мы всю жизнь страдали из-за бездорожья. Я сама 37 лет проработала фельдшером. И зимой, и осенью мы были в движении, в дороге. Мы на себе испытали все трудности, связанные с бездорожьем.

Ильдар Мухамметзянов, который разменял девятый десяток, считает, что для поднятия народного духа нужно совсем немного.

— В советские годы это был передовой колхоз. Потом пришел «Красный Восток». В то же время в деревню приехал Рустэм. Посмотрел место, где стоял их отчий дом, пообщался с местными жителями. Прошло немного времени, и начались работы по благоустройству кладбища, ограждению его забором. И этого хватило бы, чтобы воодушевить жителей, но он решил заново выстроить мечеть посередине деревни. Я не могу рассказывать об этом без слез, доченька. Судьба этой мечети трагична. В советское время был срезан минарет. Сами жители и сделали это своими руками, потом на их семьи обрушилось много горя. Из дома Аллаха сделали клуб. Этот клуб сейчас и не работает, молодежи уже нет. А мечеть действует. Все представители старшего поколения обучались основам религии. Как не укреплять свой дух, когда в деревне есть мечеть? Муллу мы тоже выбрали на общем совете. На эту должность мы избрали Масхута абый Сабитова, очень уважаемого преподавателя одного из казанских высших учебных заведений. Он тоже состарился… Теперь на пятничные намазы приходит мулла из соседней деревни.

О предках мецената, председателя совета директоров общества «ФармМедПолис Республики Татарстан» Рустэма Магдеева, в народе помнят много интересных историй. Одну из них рассказала Назия Шайдуллина:

— Рассказывали, что его дед Агзаметдин был военным, возвращался в деревню на охоту. Говорили также, что Агзаметдин поймал известного вора Шакура. Моя семья тоже обосновалась в этой деревне. Сама я родом из деревни Айдар Зеленодольского района. Мы узнали о том, что связаны с родом Магдеевых, лишь недавно.

Сания апа Исмагилова — член семьи Магдеевых:

— Мы пока единственные выходцы из этой деревни, которые вернулись сюда. А тех, кто приехал из других деревень и городов и построил дома, довольно много. К примеру, из Казани приехала семья известного доктора Яхина. Когда появилась дорога, желающих переехать сюда стало больше. Жители деревни с трудом преодолевали 3 км до деревни Утяш. Поэтому мы безмерно благодарны Рустэму. Это семья, которая сохранила веру в советские годы. Издания Магдеевых 1800-го, 1902-го, 1903-го годов хранятся у меня в качестве наследия. Это — издания Корана, история пророков, отдельные суры. Поскольку и я сама, и моя дочь встали на путь веры, хранить их доверили мне. Это самое главное сокровище.

За мечетью со дня ее открытия следит Ильдар Гимадиев. По его словам, вера у жителей деревни не ослабевала и в самые трудные времена.

— Несмотря на то, что в 1937 году минарет мечети был срезан, народ не отказался от веры. И мама, и бабушка рассказывали, как тайком читали намазы. До 2005 года мы читали праздничные намазы дома.

После открытия мечети Рустэм Магдеев каждый год приносит в жертву на Курбан-байрам около 15 баранов. Гостинцы раздают и жителям Бузаево, и жителям соседних деревень. После 10 дней поста угощаемся супом из жертвенного мяса, говорит Назия апа. Чистосердечный, не теряющий связь с природой народ живет здесь. Мы желаем Бузаево процветать и дальше.

Послушав народные рассказы, мы пришли к выводу, что народ помнит и тех, кто творит зло, и благодетелей. Не говорите, что народная память коротка…

Источник: газета «Ватаным Татарстан»

1 / 6 Денис Бунтуков

Денис Бунтуков

Денис Бунтуков

Денис Бунтуков

Денис Бунтуков

Денис Бунтуков