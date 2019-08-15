Бизнес-зал аэропорта: удобно, спокойно и бесплатно!

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Рассказываем, как с максимальным комфортом скоротать время в аэропорту: расположиться в мягком кресле, потягивая прохладительные напитки, вкусно пообедать, а может быть, даже расслабиться в спа-центре. И, по возможности, бесплатно.

Лаундж аэропорта: оазис покоя в океане суеты



Представьте ситуацию: аэропорт, вы ждете своего рейса. Рядом расположилась семья с веселыми шумными малышами и собачкой. Не вздумайте встать со своего неудобного кресла и прогуляться: на ваше место уже хищно смотрит десяток других, менее счастливых пассажиров. Сэндвич стоит космических денег; чтобы зарядить телефон, нужно дотянуться до розетки на уровне пола.

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Узнаете все прелести долгой пересадки в зале ожидания?

А теперь представьте себе бизнес-лаундж. Лаконичный дизайн, комфортные диваны и кресла, бесплатные напитки и шведский стол, удобные рабочие зоны, высокоскоростной wi-fi и благословенная тишина. В зависимости от аэропорта вам могут предложить даже услуги массажиста и отдельный трансфер к трапу самолета. Совсем другое дело!

Приглашение в лаундж автоматически получают пассажиры с билетами первого и бизнес-класса. Но есть несколько способов и для тех, кто летает классом эконом.

Как попасть в бизнес-зал

Во многие лаунджи аэропортов можно войти за определенную плату. Например, 4 часа в одном из бизнес-залов международного аэропорта Дубай обойдутся вам от 39 до 113 долларов США. Можно даже забронировать места в VIP-залах онлайн, например через агрегатор Loungebuddy.com (16+).

Но, допустим, вы летаете очень часто, а комфорта хочется в фоновом режиме, с минимальными затратами. Для этого есть три основных варианта, один из которых не потребует никакой дополнительной платы.

Priority Pass

Priority Pass — своеобразный закрытый клуб. Его члены с 1992 года получают право проходить в лаунджи аэропортов по всему миру и пользоваться всеми их благами, даже если купили авиабилет эконом-класса. Сегодня в программе участвуют 1 200 бизнес-залов в аэропортах 500 городов мира, в том числе в Казани.

Правда, бесплатным этот способ не назовешь. Стандартный тариф членства в клубе стоит 99 евро в год. Такая карта Priority Pass дает право прохода в бизнес-зал за 32 евро. За карту тарифа «Стандартный плюс» придется выложить уже 299 евро. За эти деньги пассажир может 10 раз в году бесплатно отдохнуть в лаундже, а потом все так же платить по 32 евро за раз. И наконец, за 429 евро в год вы можете посещать бизнес-зал хоть каждый день*.

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В лаундж можно отправляться и компанией: по всем трем тарифам пригласить одного гостя в бизнес-зал стоит 32 евро.

Премиальные банковские карты

Членство в программе Priority Pass дают премиальные пакеты услуг некоторых банков, в том числе российских. И это тот самый случай, когда на комфортный отдых в аэропорту от вас не потребуется потратить ни копейки.

Например, эту привилегию предлагает своим клиентам Ак Барс Банк в пакете «Ак Барс Premium». Держателю такой банковской карты предлагается 12 посещений VIP-залов в год. А если совершать покупки по карте на сумму более 300 000 рублей в месяц и держать неснижаемый остаток свыше 500 000 — посещение бизнес-лаунджей в течение месяца становится безлимитным.

Стоит присмотреться к этому пакету и по другой причине. Если вы в течение месяца совершаете покупки по карте на сумму от 60 000 рублей, или держите неснижаемый остаток на карте от 200 000 рублей, или имеете остаток на всех своих счетах в банке от 2 000 000 рублей, то ее обслуживание будет бесплатным. А вы, помимо других премиальных банковских сервисов (консьерж, юридические консультации, кешбэк, бонусы лояльности, начисление процентов на остаток), получите еще и страховку путешественника (верхний предел страховой выплаты — 1 миллион долларов).

Бонусные программы авиакомпаний

Многие крупные авиакомпании и авиационные альянсы предлагают часто летающим пассажирам разнообразные привилегии. Наверняка вы замечали в аэропортах бизнес-залы определенных авиабрендов. Попасть в них путешественник может, обменяв на вход накопленные мили конкретного перевозчика.

Бонусные мили можно получить не только покупкой билетов, но и другим способом: многие авиакомпании договариваются с банками, которые выпускают кобрендинговые карты. Траты по таким картам компенсируются кешбэком в виде миль.

Некоторые авиационные альянсы (например, One World) предоставляют безлимитный вход в бизнес-залы участникам своей бонусной программы, начиная с определенного уровня. Правда, чтобы получить такой уровень, нужно налетать приличное количество рейсов.

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Ложка дегтя в бочке меда

Бизнес-залы — вещь приятная, но есть нюансы, о которых стоит знать заранее:

Многие лаунджи работают только днем: скажем, с 8.00 до 23.00. Не всегда получится провести в них часы ночной пересадки.

Не во все VIP-залы пускают малолетних детей. Такая дискриминация объясняется тем, что взрослые пассажиры идут сюда в первую очередь за тишиной. Но во многих бизнес-залах, напротив, есть детские зоны, игровые площадки и все условия для пребывания там с малышами.

Время, которое можно провести в лаундже, ограничено. Один сеанс длится от 4 до 6 часов, в зависимости от аэропорта. Если вы пребываете в бизнес-зале дольше положенного срока, с вас списывается следующее посещение. Это может быть критичным, если в год вам выделено конечное количество походов в лаундж.

Пассажира могут не пустить в бизнес-зал, если он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или не отвечает требованиям приличия, принятым в конкретной стране. Фейсконтроль осуществляется на входе в лаундж.

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