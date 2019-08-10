Михаил Зубков: «Когда уходил из спорта, деньги буквально валялись под ногами»
Украинский тренер по плаванию о заработках спортсменов до и после развала СССР, «драке» с дочерью и о том, когда юный пловец должен решать, идти ли ему в большой спорт
Михаил Зубков — весьма востребованный тренер по плаванию, «человек мира», работающий и непосредственно со сборной Украины, и с юными пловцами со всего бывшего Союза. Знания, полученные им в работе с такими великими тренерами, как Турецкий и Семушев, и опыт, заработанный во время спортивной карьеры, пришедшейся на переломное для СССР время, делает Михаила Евгеньевича крайне интересным собеседником.
«Два года тренировался бок о бок с Полянским, жил с ним в одном номере на сборах»
— Вы начинали свою карьеру в Перми, после чего перешли в группу к Владимиру Семушеву, который тренировал в сборной СССР знаменитого спиниста Игоря Полянского. Вы переехали к наставнику в Новосибирск?
— В Перми я начинал у Людмилы Ивановны Моняковой, и достигнутые к 15—16 годам результаты позволили войти в состав кандидатов в сборную СССР. В то время Владимиру Витальевичу Семушеву было поручено сформировать бригаду спинистов во главе с его лучшим учеником Игорем Полянским. Территориально я так и остался выступать за Пермь, но фактически тренировался под руководством Владимира Витальевича в составе сборных команд СССР и РСФСР. Работая с ним, вышел на новый уровень, позволявший попасть в топ-10 по итогам мирового рейтинга на дистанции 400 метров комплексом. Кстати, я во многом практикую подход к работе и нагрузки, которые давал нам тогда Семушев.
Практически 2 года мы тренировались бок о бок с Полянским, жили с ним в одном номере на учебно-тренировочных сборах. Мы до сих пор общаемся, несмотря на то, что в последнее время он обитает в Новой Зеландии. В спорте мы вместе прошли путь, который для него закончился олимпийским «золотом» Сеула-1988. В этой же группе, по большому счету, я познакомился со своей женой Натальей Шибаевой.
— Вы на Олимпиаде в Сеуле заняли четвертое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием. А «спину» не практиковали?
— Нет, соревновался параллельно. Плавая на спине, я практически постоянно выходил в финалы чемпионатов СССР, но там была группа лидеров в составе Полянского, Сергея Заболотнова из Узбекистана, Владимира Шеметова из Волгограда, которые и отбирались на все международные соревнования. Когда я попал в национальную сборную, Заболотнов был победителем турнира «Дружба-1984», рекордсменом мира.
Что касается меня, то я пробился в сборную через «комплекс», где также была целая сборная СССР. Это и украинцы Сидоренко, Ярощук и Маринюк из Молдавии, и Пичугин, выступавший за сборную Казахстана, и нынешний президент федерации прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко, входивший в состав сборной Москвы.
Плавая на спине, я практически постоянно выходил в финалы чемпионатов СССР, но там была группа лидеров в составе Полянского, Сергея Заболотнова из Узбекистана, Владимира Шеметова из Волгограда, которые и отбирались на все международные соревнования
— После Семушева вы работали в группе Геннадия Турецкого. Наставник, известный затем своей работой с Александром Поповым, сборной Австралии, в свои тогдашние 35—36 лет выступал в роли начинающего?
— Геннадий Геннадьевич уже во времена СССР был опытным и авторитетным тренером, знающим свое дело, судя по тем тренировкам, которые он с нами проводил, по тому общению с нами. Результатом его работы стало то, что из десяти пловцов его группы восемь прошли олимпийский отбор к Сеулу. Турецкий, человек высокоинтеллектуальный, в то же время с чувством юмора, постоянно подшучивал, создавал благоприятную атмосферу в тренировочном процессе. Причем понимать его юмор могли не все, а только люди с определенным интеллектуальным уровнем развития. При этом Геннадий Геннадьевич умел замотивировать спортсменов, разозлить на достижение необходимых результатов, в необходимых случаях — успокоить, будучи уникальным в этих областях специалистом.
Он до сих пор такой же интересный человек, с которым можно обсудить вопросы самого разного рода, причем свою точку зрения он никогда не навязывает, высказывая ее в формате рекомендации.
Мне очень повезло в своей жизни в том плане, что я встретил таких специалистов, как Семушев и Турецкий. Они очень много времени в тренерском процессе уделяли наработке технических элементов.
«Кроме брасса, конкурентного женского плавания в СССР не было»
— На «Европу»-1987 вы не поехали, но там участвовала ваша супруга Наталья Шибаева. И тогда во французском Страсбурге наши девушки завоевали только две медали — усилиями Елены Дендеберовой и Cветланы Кузьминой. Признайтесь, дома сборную ждал «террор»?
— На самом деле никто не воспринял это всерьез. Сама Наташа дважды финишировала четвертой, и это было близко к пьедесталу, а сборную в целом тоже никто не репрессировал, понимая, что нельзя из года в год выигрывать. И я тоже считаю, что тогда ничего страшного не произошло, а через год была Олимпиада, где девочки выступили на своем уровне. Потому что женского плавания в СССР, по сравнению с мужским, по большому счету не было.
Наташа дважды финишировала четвертой, и это было близко к пьедесталу, а сборную в целом тоже никто не репрессировал, понимая, что нельзя из года в год выигрывать
— Прозуменщикова и Кошевая, целая плеяда брассисток — Богданова, Варганова и Качюшите…
— С учетом ваших уточнений поправлю свою мысль: кроме брасса, конкурентного женского плавания у нас не было.
— Да и в брассе девушки заканчивали со спортом к 18 годам, так что да, женского плавания не было — было плавание девичье.
— В мою бытность спортсменом Наталья Шибаева решала задачи на «спине», Лена Дендеберова в комплексе, кролисток, завоевывавших медали на мировых форумах, не было. Случилось успешное выступление на «Дружбе-1984», но это тема другого разговора. Тогда многое было связано с политикой и очень много поставили на карту, чтобы получить высокие результаты везде, в том числе и в женском плавании.
— Не вдаваясь в собственно уровень стартов, нужно отметить, что за «Дружбу» наши спортсмены получили премии уровня олимпийских.
— Совершенно верно, там было за что побороться в материальном плане. К примеру, многие спортсмены, участвовавшие в «Дружбе», так и не смогли улучшить результаты, которые там показали. Почему такое произошло, я говорить не готов, не знаю. Государство тогда поставило цель: показать результаты лучше, чем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, и готово было заплатить за это любую цену. Ребята тренировались с максимальной отдачей и по большому счету смогли прыгнуть выше головы.
«Как только страны соцлагеря прекратили существование, спорт в них продемонстрировал свою искусственность»
— На чемпионате мира в Мадриде 1986 года сложилась интересная ситуация, характеризующая реалии спорта в тогдашней ГДР. Ее пловцы выиграли 29 медалей, из которых 14 (!) золотые. Через 5 лет на ЧМ-1991 года дебютировала уже объединенная сборная Германии и завоевала там 20 медалей, из которых 4 золотые. Минус 9 по количеству медалей, минус 10 по золотым наградам. Это общая картина тех лет, когда сборная ГДР выступала намного сильнее, чем затем, объединившись со спортсменами ФРГ.
— Да, так и было. Думаю, эта разница объясняется тем, что новая страна не признавала той системы подготовки, которая была в ГДР. Может, и зависть сыграла свою роль, мы же не знаем всех нюансов. После объединения очень много тренеров из ГДР покинули родину, уехали в основном в Китай, и уже там поднимали спорт по тем же лекалам, по которым ранее работали дома. И это привело в конечном итоге к проблемам с допуском сборной КНР на чемпионат мира в Перте в 1998 году.
Но сама организация спортивного движения в ГДР заслуживала самого большого уважения. Селекция с самого раннего возраста, которая подразумевала, что спортсмен должен принести максимальную пользу своей стране, а не себе лично. Это была политика в спорте, вполне привычное состояние для того времени. Те же Олимпиады были состязанием двух систем, поскольку не так много было точек соприкосновения, где разные государственные системы могли бы сразиться и выяснить, какая из них лучше и сильнее.
Но как только социалистическая система прекратила свое существование, спорт в странах бывшего социализма продемонстрировал свою искусственность. Это спорт ради спорта, в то время как в Америке он выстроен на экономических факторах.
Организация спортивного движения в ГДР заслуживала самого большого уважения. Селекция с самого раннего возраста, которая подразумевала, что спортсмен должен принести максимальную пользу своей стране, а не себе лично. Это была политика в спорте, вполне привычное состояние для того времени
— В Лос-Анджелесе ваша супруга не выступала, будучи еще юной, но почему она пропустила Сеул-1988 на вершине своей спортивной карьеры? Я знаю, что у вас в семье появился ребенок, но ведь спортсменки, в большинстве своем, живут олимпийскими циклами, занимаясь пополнением в семье в олимпийском четырехлетии.
— Спортсменки начинают рассуждать такими понятиями в достаточно зрелом возрасте, а мы тогда были молоды, и получилась такая ситуация, что пришли к обоюдному решению о рождении ребенка. Наташа же потом выступала на Олимпиаде в Барселоне-1992, уже в составе сборной СНГ.
— Вы переехали из Перми в Харьков еще во времена СССР, в 1989 году.
— Да, но я не сказал бы, что переезд осуществлялся из Перми, поскольку любой профессиональный спортсмен большую часть своего времени живет не дома, а на спортивной базе сборной страны. У пловцов это были базы на «Озере Круглом» в армянском Цахкадзоре. И так было с 1984 года. В Пермь я мог приехать раз в 3 недели, только для того, чтобы поменять вещи и тут же укатить на новый сбор.
«Где на конец восьмидесятых была Пермь и где Харьков?»
— Но, тем не менее, этот переход осуществился, с 1989 года вы начали приезжать со сборов уже в Харьков, для того, чтобы, как говорите, поменять вещи.
— Ну да. Помимо этого, я поменял спортивное общество, за которое выступал, перейдя из армейского СКА в «Динамо». Почему переехал? К жене. Почему не она ко мне? Ну тут легко ответить: где на тот момент были Харьков и Пермь? Человек ищет, где лучше, а там было теплее, сытнее. На тот момент продуктов не было одинаково в Казани, Перми, Куйбышеве, одним словом, в городах РСФСР, а в Харькове в этом плане было получше. Здесь же вообще ничего не было: карточная система, от спичек до стирального порошка.
Помимо этого, у нас был решен квартирный вопрос, поскольку у супруги была жилплощадь, которую она получила за «бронзу» на чемпионате мира. Тогда этот переезд осуществлялся в рамках одной страны, и мне как члену сборной СССР было абсолютно все равно, какой город я представляю на внутренних соревнованиях. Главным было то, что я член сборной СССР.
— Но более богатый с точки зрения продуктового обеспечения и теплый Харьков располагал на тот момент целой плеядой сильных спортсменов из разных видов спорта, а «голодная» и «холодная» Пермь не могла похвастать подобным, и вас как одну из немногих местных звезд могли бы там носить на руках.
— Не могли. Меня уже давно ничего не связывало с родным городом, кроме того, что там жили родители. Я даже на внутренних соревнованиях выступал за СКА из Куйбышева, начав там тренироваться. Спортивных связей с Пермью у нас не осталось, бассейн там закрыли, тренеров, у которых я мог бы тренироваться в рамках сборной СССР, в Перми на том момент не было. А Харьков в этом плане выглядел очень привлекательно, там была известная школа плавания ЭХО. В конце семидесятых годов часть ленинградских тренеров, во главе с Игорем Михайловичем Кошкиным, перебрались из Ленинграда в Харьков, создав там школу ЭХО («Экран харьковский олимпийский»), по аналогии с другой известной школой плавания «Экран» из Ленинграда. Затем кто-то вернулся домой, как тот же Кошкин, работавший с Владимиром Сальниковым, а кто-то остался.
Любой профессиональный спортсмен большую часть своего времени живет не дома, а на спортивной базе сборной страны. У пловцов это были базы на «Озере Круглом» в армянском Цахкадзоре
— Вы завершили карьеру в 1992 году, и можно было выступать за сборную Украину с куда меньшим уровнем конкуренции. Вам было всего 24 года, почему так рано?
— Союз развалился, и тогда не только конкуренции не было, но и зарплаты не стало. Нам ее задерживали по 3-4 месяца, при этом инфляция заметно уменьшала покупную способность тех денег. А в других областях деятельности деньги валялись в буквальном смысле этого слова под ногами. Просто надо было уйти в другую сферу. Мы вступили в новую жизненную эпоху, время свободных рыночных отношений. И слава Богу, что так и произошло, я считаю, что мог бы закончить со спортом годом ранее. Тогда бы я, может быть, стал олигархом, попав в нужную струю. Были возможности зарабатывать, и ими пользовались те, кто был постарше нас на два-три-четыре года. Правда, они начинали свои бизнесы еще при Союзе, за день получая в том же видеосалоне столько, сколько ты мог заработать за месяц.
«Когда ушел из спорта, заработал на квартиру за полтора месяца»
— Но у вас же была неплохая прибавка к зарплате, вы были первыми советскими «челноками» — за границей купил, здесь продал, и наоборот.
— Соглашусь, это были неплохие заработки по меркам СССР. Но кооперативное движение позволяло перекрывать подобные заработки в несколько раз. Ушла в прошлое и социальная составляющая большого спорта. К примеру, мне обещали квартиру по переезде в Харьков, но так и не дали, в итоге самостоятельно заработал на жилплощадь за полтора месяца, когда ушел из спорта. И, главное, ушло в прошлое ожидание чего-то хорошего от посторонних, а пришла уверенность в том, что ты можешь сделать все сам для себя.
С другой стороны, не было понимания, куда мы все в итоге выплывем. Как пример: первенец у нас родился в 1988 году, а второй ребенок в 2009-м, через 21 год. В течение всего этого времени мы по большому счету не знали, что нас ждет впереди. И это достаточно распространенная ситуация, когда во многих семьях просто не решались на рождение детей.
— Я мог бы написать книгу о развале советского спорта и о том, как жили наши спортсмены в первые годы новой России, поскольку видел и слышал этих историй множество. А как это развивалось на той же Украине?
— Уверен, что на тот момент между нами не было никакой особой разницы. Если говорить конкретно, то у меня был автомобиль ВАЗ-2101, и в 1991 и 1992 годах я на нем таксовал между тренировками, чтобы прокормить семью. Затем появился свободный рынок, и мы стояли в очередях, чтобы получить 20 литров бензина в одни руки, все, в общем-то, был одинаково: талоны на то, на это, тотальный дефицит. Цены выросли, став рыночными, а зарплата осталась прежней, на уровне СССР. У нас еще продолжала оставаться одна страна, где не было разницы, допустим, между Белгородом и Харьковом, разделенными 60 километрами.
Если говорить о заработках спортсменов, то все жили одинаково плохо. Те, кто постарше нас, успели закончить, уходя в бизнес, уезжая за границу, в том числе для того, чтобы работать тренерами. Практически все наше поколение, которое пришло в большой спорт после Олимпиады в Лос-Анджелесе-1984, к Барселоне закончило со спортом, и на Олимпиаду-1992 поехала обновленная сборная.
Практически все наше поколение, которое пришло в большой спорт после Олимпиады в Лос-Анджелесе-1984, к Барселоне закончило со спортом, и на Олимпиаду-1992 поехала обновленная сборная
— Поделюсь своими наблюдениями на бытовом уровне. До развала СССР Россия была нищей, что легко ощущалось при посещении любой республики бывшего Союза. Но, по моим впечатлениям, уже с 1993 года россиянам начали завидовать на той же Украине, куда я ездил проводником. А уже потом в Россию потянулись трудовые мигранты из ближнего зарубежья. Показалось, что развал СССР сильнее ударил именно по союзным республикам.
— Не могу согласиться. Из моих личных воспоминаний могу сказать, что, к примеру, москвичи приезжали к нам в Киев в 2005, 2007 годах и были очень довольны, высказываясь, что Украина развивается, а в определенных моментах это было более заметно, чем в России.
«Прессе нужен инфоповод, про который она забудет через день — но вы не представляете, как тяжело «героям» ваших материалов»
— Вы сказали, что спорт перестал приносить доход, но, тем не менее, отдали свою старшую дочь на плавание.
— Так мы отдавали ее не ради зарабатывания денег, просто отвели на плавание в 8 лет, чтобы она занималась спортом. Мы отдали ее в вид спорта, который был нам полностью известен, зная, что из себя представляет тот или иной тренер и в каком направлении нужно двигаться ребенку. При этом не рассчитывая, что она станет профессиональной спортсменкой и будет потом этим зарабатывать.
В итоге она выигрывала чемпионат Европы, была призером чемпионата мира, правда, в какой-то степени не «дореализовалась» полностью. Хотя при этом дважды стартовала на Олимпиадах, столько же, сколько мама и папа вместе взятые. Уехала в США на учебу, получала там спортивную стипендию и осталась жить, в итоге устроившись на работу в спортивной отрасли. Спорт помог ей как социальный лифт, как ступенька в жизни.
— Если интересоваться спортивной династией Зубковых, то интернет первым делом выдает «драку» отца и дочери на чемпионате мира-2007.
— Это была, конечно же, не драка, а определенный конфликт, произошедший во время чемпионата мира в Австралии в подтрибунном помещении. Мы там выясняли отношения на повышенных тонах, когда дочь пыталась уйти, я ее возвращал на место, а рядом стояли телекамеры, которые фиксировали это. Все стало достоянием общественности, а надо понимать законодательство Австралии — там просто культ детей, их защиты от всего и вся. Тем более что Австралия еще не отошла от дела теннисистки Елены Докич, где также рассматривался конфликт с отцом, ставший достоянием общественности.
Прессе зачастую важно что-то раздуть, если есть информационный повод. Здесь она его получила, и ФИНА, и оргкомитет чемпионата мира вынуждены были реагировать на произошедшее, тем более что глава дисциплинарного комитета ФИНА был австралийцем. Через полгода я подал апелляцию на решение этого комитета, мы его обжаловали в швейцарской Лозанне и выиграли дело.
Возвращаясь к вашей работе — прессе нужен инфоповод, про который она может забыть уже через день-два или неделю, а вы не представляете, как это тяжело «героям» ваших материалов. Лично мне тогда было очень обидно, что какие-то представители прессы, в том числе и знакомые мне, вдруг начали писать какие-то совершенно бредовые вещи. В этом плане мне понравилась позиция моего хорошего товарища Елены Вайцеховской, которая, работая на том чемпионате мира, вообще не затронула ту ситуацию в «Спорт-Экспрессе».
Прессе нужен инфоповод, про который она может забыть уже через день-два или неделю, а вы не представляете, как это тяжело «героям» ваших материалов
— Ну, она сама олимпийская чемпионка, дочь великого тренера Сергея Вайцеховского, наверняка представляющая, что бывает между тренером и воспитанником в рабочие моменты.
— Да, тут дело и в том, что человек знает спорт изнутри, знала нас лично. Меня еще приободрила поддержка тренера Нины Кожух, наставника нашей чемпионки Яны Клочковой, сказавшей: «Миша, не переживай, пройдет дней десять, и об этой ситуации забудут, как будто ее и не было. Просто прямо сейчас людям надо о чем-то писать, а тут такой повод…».
«Если родители платят деньги за занятия спортом, они сами вправе решать, для чего они это делают»
— Вы начали заниматься плаванием из-за близости бассейна и специфики плавания как жизненно необходимого навыка. В наше время настаивают на ранней стадии определения наклонностей и предрасположенностей ребенка к тому или иному виду спорта, проводя научные исследования, а за вас, получается, все решила практически случайность?
— Лично я в подобные системы спортивной подготовки не верю. Это все было хорошо, когда у нас была государственная система подготовки, когда страна платила за свою подготовку и имела право определять: чем ты будешь заниматься? Для чего? Для того, чтобы принести максимальную отдачу заказчику, в лице которого выступало государство.
Ярким примером в этом плане выступала та же сборная ГДР, где при количестве населения в 16 миллионов человек умудрялись закрывать практически все циклические олимпийские виды спорта, входящие в программу летних и зимних Олимпиад (легкую атлетику, плавание, греблю, велосипед). За малым исключением, в частности, игровых командных видов спорта, с которыми особо не заморачивались. Вот там были методики, которые позволяли предположить, в какой вид спорта можно направить детей, уже начиная с семи-восьми лет, и ребенок сможет добиться лучших спортивных результатов.
Плюс культ физической культуры в ГДР, всеобщая занятость спортивных школ и фармакология, как вишенка на торте, формировали сборную, входящую в топ-3 мирового спорта. А в процентном отношении, что называется, цена — качество, это была сильнейшая спортивная держава. Система была выстроена на грамотной селекции, когда ни один более-менее двигательно талантливый ребенок не проходил мимо этой системы. В том числе и потому, что обычные преподаватели школ могли выступать в качестве селекционеров для тренеров спортшкол. Аналогичная система государственной заинтересованности в спорте действует сейчас в Китае, где страна выступает заказчиком добычи олимпийских медалей, и делает все для того, чтобы облегчить эту деятельность.
Но, если родители платят деньги за занятия спортом, то уже они сами вправе решать: делается это ради успехов в профессиональном спорте или же просто для физического развития своего отпрыска.
— В разных видах спорта разные сроки выхода на тот или иной уровень спортивного мастерства. В какие временные сроки можно провести это разграничение в отношении юных пловцов?
— До достижения ребенком уровня мастера спорта можно считать, что спортом он не занимается. Это социальный проект, где ребенок учиться жить в рамках спорта, через самодисциплину, через преодоление себя, через стрессоустойчивость. В том же плавании, где-то к 10 классу, он уже вырос — красивый, высокий, стройный, умеющий самостоятельно сложить вещи в спортивную сумку, поехать с ней в любой другой город на соревнования или сборы, самостоятельно там поесть. То, к чему его сверстники, по большому счету, еще только подходят. Вот в этом возрасте в плавании нужно решать: будешь ты спортсменом или же выберешь другой путь жизнедеятельности.
До достижения ребенком уровня мастера спорта можно считать, что спортом он не занимается. Это социальный проект, где ребенок учиться жить в рамках спорта, через самодисциплину, через преодоление себя, через стрессоустойчивость
— Вы частый гость в Казани?
— Ну, как посмотреть, по две недели в год. По моим воспоминаниям, я был здесь в декабре на Кубке Александра Попова, затем на традиционном турнире «Мэд Вейв Челлендж». Вот, судите сами, насколько это часто.
— Участвуя в проектах Попова и Дениса Пиманкова, вы можете для себя определить, чем конкретно вы заняты.
— Есть несколько проектов, которыми я занимаюсь. В первую очередь моя основная работа заключена в сборной Украины, где я тружусь во главе комплексно-научной группы, взаимодействуя и с сильнейшими пловцами страны, и с перспективной молодежью. Таким образом, я являюсь штатным сотрудником министерства спорта Украины. Далее я участвую в международном плавательном проекте «Мэд Вейв Челлендж», который уже не первый раз проводит свои финалы в Казани. А это не только финал, но и еще четыре этапа по России и Белоруссии, включающие в себя и соревнования, и мастер-классы, и летние учебно-тренировочные сборы. Третье направление — организация семинаров и мастер-классов в бывших советских республиках, в частности, в России, на Украине, в Белоруссии, странах Балтии. В основном это русскоязычное пространство, где люди меня находят и предлагают сотрудничество по этому направлению. Я езжу туда, где востребован, к приятным мне людям, которые приглашают, нуждаясь в моих знаниях и опыте.
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