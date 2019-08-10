Михаил Зубков: «Когда уходил из спорта, деньги буквально валялись под ногами»

Украинский тренер по плаванию о заработках спортсменов до и после развала СССР, «драке» с дочерью и о том, когда юный пловец должен решать, идти ли ему в большой спорт

Михаил Зубков — весьма востребованный тренер по плаванию, «человек мира», работающий и непосредственно со сборной Украины, и с юными пловцами со всего бывшего Союза. Знания, полученные им в работе с такими великими тренерами, как Турецкий и Семушев, и опыт, заработанный во время спортивной карьеры, пришедшейся на переломное для СССР время, делает Михаила Евгеньевича крайне интересным собеседником.

«Два года тренировался бок о бок с Полянским, жил с ним в одном номере на сборах»



— Вы начинали свою карьеру в Перми, после чего перешли в группу к Владимиру Семушеву, который тренировал в сборной СССР знаменитого спиниста Игоря Полянского. Вы переехали к наставнику в Новосибирск?

— В Перми я начинал у Людмилы Ивановны Моняковой, и достигнутые к 15—16 годам результаты позволили войти в состав кандидатов в сборную СССР. В то время Владимиру Витальевичу Семушеву было поручено сформировать бригаду спинистов во главе с его лучшим учеником Игорем Полянским. Территориально я так и остался выступать за Пермь, но фактически тренировался под руководством Владимира Витальевича в составе сборных команд СССР и РСФСР. Работая с ним, вышел на новый уровень, позволявший попасть в топ-10 по итогам мирового рейтинга на дистанции 400 метров комплексом. Кстати, я во многом практикую подход к работе и нагрузки, которые давал нам тогда Семушев.

Практически 2 года мы тренировались бок о бок с Полянским, жили с ним в одном номере на учебно-тренировочных сборах. Мы до сих пор общаемся, несмотря на то, что в последнее время он обитает в Новой Зеландии. В спорте мы вместе прошли путь, который для него закончился олимпийским «золотом» Сеула-1988. В этой же группе, по большому счету, я познакомился со своей женой Натальей Шибаевой.

— Вы на Олимпиаде в Сеуле заняли четвертое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием. А «спину» не практиковали?

— Нет, соревновался параллельно. Плавая на спине, я практически постоянно выходил в финалы чемпионатов СССР, но там была группа лидеров в составе Полянского, Сергея Заболотнова из Узбекистана, Владимира Шеметова из Волгограда, которые и отбирались на все международные соревнования. Когда я попал в национальную сборную, Заболотнов был победителем турнира «Дружба-1984», рекордсменом мира.

Что касается меня, то я пробился в сборную через «комплекс», где также была целая сборная СССР. Это и украинцы Сидоренко, Ярощук и Маринюк из Молдавии, и Пичугин, выступавший за сборную Казахстана, и нынешний президент федерации прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко, входивший в состав сборной Москвы.

Игорь Полянский, Михаил Зубков, Дэвид Беркофф (США). Последний день плавательной программы на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Фото ussr-swimming.ru

Плавая на спине, я практически постоянно выходил в финалы чемпионатов СССР, но там была группа лидеров в составе Полянского, Сергея Заболотнова из Узбекистана, Владимира Шеметова из Волгограда, которые и отбирались на все международные соревнования

— После Семушева вы работали в группе Геннадия Турецкого. Наставник, известный затем своей работой с Александром Поповым, сборной Австралии, в свои тогдашние 35—36 лет выступал в роли начинающего?

— Геннадий Геннадьевич уже во времена СССР был опытным и авторитетным тренером, знающим свое дело, судя по тем тренировкам, которые он с нами проводил, по тому общению с нами. Результатом его работы стало то, что из десяти пловцов его группы восемь прошли олимпийский отбор к Сеулу. Турецкий, человек высокоинтеллектуальный, в то же время с чувством юмора, постоянно подшучивал, создавал благоприятную атмосферу в тренировочном процессе. Причем понимать его юмор могли не все, а только люди с определенным интеллектуальным уровнем развития. При этом Геннадий Геннадьевич умел замотивировать спортсменов, разозлить на достижение необходимых результатов, в необходимых случаях — успокоить, будучи уникальным в этих областях специалистом.

Он до сих пор такой же интересный человек, с которым можно обсудить вопросы самого разного рода, причем свою точку зрения он никогда не навязывает, высказывая ее в формате рекомендации.

Мне очень повезло в своей жизни в том плане, что я встретил таких специалистов, как Семушев и Турецкий. Они очень много времени в тренерском процессе уделяли наработке технических элементов.

«Кроме брасса, конкурентного женского плавания в СССР не было»

— На «Европу»-1987 вы не поехали, но там участвовала ваша супруга Наталья Шибаева. И тогда во французском Страсбурге наши девушки завоевали только две медали — усилиями Елены Дендеберовой и Cветланы Кузьминой. Признайтесь, дома сборную ждал «террор»?

— На самом деле никто не воспринял это всерьез. Сама Наташа дважды финишировала четвертой, и это было близко к пьедесталу, а сборную в целом тоже никто не репрессировал, понимая, что нельзя из года в год выигрывать. И я тоже считаю, что тогда ничего страшного не произошло, а через год была Олимпиада, где девочки выступили на своем уровне. Потому что женского плавания в СССР, по сравнению с мужским, по большому счету не было.

Наталья Шибаева в Страсбурге, Франция, на чемпионате Европы 1987 года. Фото ussr-swimming.ru

Наташа дважды финишировала четвертой, и это было близко к пьедесталу, а сборную в целом тоже никто не репрессировал, понимая, что нельзя из года в год выигрывать

— Прозуменщикова и Кошевая, целая плеяда брассисток — Богданова, Варганова и Качюшите…

— С учетом ваших уточнений поправлю свою мысль: кроме брасса, конкурентного женского плавания у нас не было.

— Да и в брассе девушки заканчивали со спортом к 18 годам, так что да, женского плавания не было — было плавание девичье.

— В мою бытность спортсменом Наталья Шибаева решала задачи на «спине», Лена Дендеберова в комплексе, кролисток, завоевывавших медали на мировых форумах, не было. Случилось успешное выступление на «Дружбе-1984», но это тема другого разговора. Тогда многое было связано с политикой и очень много поставили на карту, чтобы получить высокие результаты везде, в том числе и в женском плавании.

— Не вдаваясь в собственно уровень стартов, нужно отметить, что за «Дружбу» наши спортсмены получили премии уровня олимпийских.

— Совершенно верно, там было за что побороться в материальном плане. К примеру, многие спортсмены, участвовавшие в «Дружбе», так и не смогли улучшить результаты, которые там показали. Почему такое произошло, я говорить не готов, не знаю. Государство тогда поставило цель: показать результаты лучше, чем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, и готово было заплатить за это любую цену. Ребята тренировались с максимальной отдачей и по большому счету смогли прыгнуть выше головы.

«Как только страны соцлагеря прекратили существование, спорт в них продемонстрировал свою искусственность»

— На чемпионате мира в Мадриде 1986 года сложилась интересная ситуация, характеризующая реалии спорта в тогдашней ГДР. Ее пловцы выиграли 29 медалей, из которых 14 (!) золотые. Через 5 лет на ЧМ-1991 года дебютировала уже объединенная сборная Германии и завоевала там 20 медалей, из которых 4 золотые. Минус 9 по количеству медалей, минус 10 по золотым наградам. Это общая картина тех лет, когда сборная ГДР выступала намного сильнее, чем затем, объединившись со спортсменами ФРГ.

— Да, так и было. Думаю, эта разница объясняется тем, что новая страна не признавала той системы подготовки, которая была в ГДР. Может, и зависть сыграла свою роль, мы же не знаем всех нюансов. После объединения очень много тренеров из ГДР покинули родину, уехали в основном в Китай, и уже там поднимали спорт по тем же лекалам, по которым ранее работали дома. И это привело в конечном итоге к проблемам с допуском сборной КНР на чемпионат мира в Перте в 1998 году.

Но сама организация спортивного движения в ГДР заслуживала самого большого уважения. Селекция с самого раннего возраста, которая подразумевала, что спортсмен должен принести максимальную пользу своей стране, а не себе лично. Это была политика в спорте, вполне привычное состояние для того времени. Те же Олимпиады были состязанием двух систем, поскольку не так много было точек соприкосновения, где разные государственные системы могли бы сразиться и выяснить, какая из них лучше и сильнее.

Но как только социалистическая система прекратила свое существование, спорт в странах бывшего социализма продемонстрировал свою искусственность. Это спорт ради спорта, в то время как в Америке он выстроен на экономических факторах.

Фото wikipedia.org

Организация спортивного движения в ГДР заслуживала самого большого уважения. Селекция с самого раннего возраста, которая подразумевала, что спортсмен должен принести максимальную пользу своей стране, а не себе лично. Это была политика в спорте, вполне привычное состояние для того времени

— В Лос-Анджелесе ваша супруга не выступала, будучи еще юной, но почему она пропустила Сеул-1988 на вершине своей спортивной карьеры? Я знаю, что у вас в семье появился ребенок, но ведь спортсменки, в большинстве своем, живут олимпийскими циклами, занимаясь пополнением в семье в олимпийском четырехлетии.

— Спортсменки начинают рассуждать такими понятиями в достаточно зрелом возрасте, а мы тогда были молоды, и получилась такая ситуация, что пришли к обоюдному решению о рождении ребенка. Наташа же потом выступала на Олимпиаде в Барселоне-1992, уже в составе сборной СНГ.

— Вы переехали из Перми в Харьков еще во времена СССР, в 1989 году.

— Да, но я не сказал бы, что переезд осуществлялся из Перми, поскольку любой профессиональный спортсмен большую часть своего времени живет не дома, а на спортивной базе сборной страны. У пловцов это были базы на «Озере Круглом» в армянском Цахкадзоре. И так было с 1984 года. В Пермь я мог приехать раз в 3 недели, только для того, чтобы поменять вещи и тут же укатить на новый сбор.

«Где на конец восьмидесятых была Пермь и где Харьков?»

— Но, тем не менее, этот переход осуществился, с 1989 года вы начали приезжать со сборов уже в Харьков, для того, чтобы, как говорите, поменять вещи.

— Ну да. Помимо этого, я поменял спортивное общество, за которое выступал, перейдя из армейского СКА в «Динамо». Почему переехал? К жене. Почему не она ко мне? Ну тут легко ответить: где на тот момент были Харьков и Пермь? Человек ищет, где лучше, а там было теплее, сытнее. На тот момент продуктов не было одинаково в Казани, Перми, Куйбышеве, одним словом, в городах РСФСР, а в Харькове в этом плане было получше. Здесь же вообще ничего не было: карточная система, от спичек до стирального порошка.

Помимо этого, у нас был решен квартирный вопрос, поскольку у супруги была жилплощадь, которую она получила за «бронзу» на чемпионате мира. Тогда этот переезд осуществлялся в рамках одной страны, и мне как члену сборной СССР было абсолютно все равно, какой город я представляю на внутренних соревнованиях. Главным было то, что я член сборной СССР.

— Но более богатый с точки зрения продуктового обеспечения и теплый Харьков располагал на тот момент целой плеядой сильных спортсменов из разных видов спорта, а «голодная» и «холодная» Пермь не могла похвастать подобным, и вас как одну из немногих местных звезд могли бы там носить на руках.

— Не могли. Меня уже давно ничего не связывало с родным городом, кроме того, что там жили родители. Я даже на внутренних соревнованиях выступал за СКА из Куйбышева, начав там тренироваться. Спортивных связей с Пермью у нас не осталось, бассейн там закрыли, тренеров, у которых я мог бы тренироваться в рамках сборной СССР, в Перми на том момент не было. А Харьков в этом плане выглядел очень привлекательно, там была известная школа плавания ЭХО. В конце семидесятых годов часть ленинградских тренеров, во главе с Игорем Михайловичем Кошкиным, перебрались из Ленинграда в Харьков, создав там школу ЭХО («Экран харьковский олимпийский»), по аналогии с другой известной школой плавания «Экран» из Ленинграда. Затем кто-то вернулся домой, как тот же Кошкин, работавший с Владимиром Сальниковым, а кто-то остался.

Николай Евсеев, Михаил Зубков, Владимир Сельков на базе Цахкадзор, Армения. Фото ussr-swimming.ru

Любой профессиональный спортсмен большую часть своего времени живет не дома, а на спортивной базе сборной страны. У пловцов это были базы на «Озере Круглом» в армянском Цахкадзоре

— Вы завершили карьеру в 1992 году, и можно было выступать за сборную Украину с куда меньшим уровнем конкуренции. Вам было всего 24 года, почему так рано?

— Союз развалился, и тогда не только конкуренции не было, но и зарплаты не стало. Нам ее задерживали по 3-4 месяца, при этом инфляция заметно уменьшала покупную способность тех денег. А в других областях деятельности деньги валялись в буквальном смысле этого слова под ногами. Просто надо было уйти в другую сферу. Мы вступили в новую жизненную эпоху, время свободных рыночных отношений. И слава Богу, что так и произошло, я считаю, что мог бы закончить со спортом годом ранее. Тогда бы я, может быть, стал олигархом, попав в нужную струю. Были возможности зарабатывать, и ими пользовались те, кто был постарше нас на два-три-четыре года. Правда, они начинали свои бизнесы еще при Союзе, за день получая в том же видеосалоне столько, сколько ты мог заработать за месяц.

«Когда ушел из спорта, заработал на квартиру за полтора месяца»

— Но у вас же была неплохая прибавка к зарплате, вы были первыми советскими «челноками» — за границей купил, здесь продал, и наоборот.

— Соглашусь, это были неплохие заработки по меркам СССР. Но кооперативное движение позволяло перекрывать подобные заработки в несколько раз. Ушла в прошлое и социальная составляющая большого спорта. К примеру, мне обещали квартиру по переезде в Харьков, но так и не дали, в итоге самостоятельно заработал на жилплощадь за полтора месяца, когда ушел из спорта. И, главное, ушло в прошлое ожидание чего-то хорошего от посторонних, а пришла уверенность в том, что ты можешь сделать все сам для себя.

С другой стороны, не было понимания, куда мы все в итоге выплывем. Как пример: первенец у нас родился в 1988 году, а второй ребенок в 2009-м, через 21 год. В течение всего этого времени мы по большому счету не знали, что нас ждет впереди. И это достаточно распространенная ситуация, когда во многих семьях просто не решались на рождение детей.

— Я мог бы написать книгу о развале советского спорта и о том, как жили наши спортсмены в первые годы новой России, поскольку видел и слышал этих историй множество. А как это развивалось на той же Украине?

— Уверен, что на тот момент между нами не было никакой особой разницы. Если говорить конкретно, то у меня был автомобиль ВАЗ-2101, и в 1991 и 1992 годах я на нем таксовал между тренировками, чтобы прокормить семью. Затем появился свободный рынок, и мы стояли в очередях, чтобы получить 20 литров бензина в одни руки, все, в общем-то, был одинаково: талоны на то, на это, тотальный дефицит. Цены выросли, став рыночными, а зарплата осталась прежней, на уровне СССР. У нас еще продолжала оставаться одна страна, где не было разницы, допустим, между Белгородом и Харьковом, разделенными 60 километрами.

Если говорить о заработках спортсменов, то все жили одинаково плохо. Те, кто постарше нас, успели закончить, уходя в бизнес, уезжая за границу, в том числе для того, чтобы работать тренерами. Практически все наше поколение, которое пришло в большой спорт после Олимпиады в Лос-Анджелесе-1984, к Барселоне закончило со спортом, и на Олимпиаду-1992 поехала обновленная сборная.

Фото gazeta.a42.ru

Практически все наше поколение, которое пришло в большой спорт после Олимпиады в Лос-Анджелесе-1984, к Барселоне закончило со спортом, и на Олимпиаду-1992 поехала обновленная сборная

— Поделюсь своими наблюдениями на бытовом уровне. До развала СССР Россия была нищей, что легко ощущалось при посещении любой республики бывшего Союза. Но, по моим впечатлениям, уже с 1993 года россиянам начали завидовать на той же Украине, куда я ездил проводником. А уже потом в Россию потянулись трудовые мигранты из ближнего зарубежья. Показалось, что развал СССР сильнее ударил именно по союзным республикам.

— Не могу согласиться. Из моих личных воспоминаний могу сказать, что, к примеру, москвичи приезжали к нам в Киев в 2005, 2007 годах и были очень довольны, высказываясь, что Украина развивается, а в определенных моментах это было более заметно, чем в России.

«Прессе нужен инфоповод, про который она забудет через день — но вы не представляете, как тяжело «героям» ваших материалов»

— Вы сказали, что спорт перестал приносить доход, но, тем не менее, отдали свою старшую дочь на плавание.

— Так мы отдавали ее не ради зарабатывания денег, просто отвели на плавание в 8 лет, чтобы она занималась спортом. Мы отдали ее в вид спорта, который был нам полностью известен, зная, что из себя представляет тот или иной тренер и в каком направлении нужно двигаться ребенку. При этом не рассчитывая, что она станет профессиональной спортсменкой и будет потом этим зарабатывать.

В итоге она выигрывала чемпионат Европы, была призером чемпионата мира, правда, в какой-то степени не «дореализовалась» полностью. Хотя при этом дважды стартовала на Олимпиадах, столько же, сколько мама и папа вместе взятые. Уехала в США на учебу, получала там спортивную стипендию и осталась жить, в итоге устроившись на работу в спортивной отрасли. Спорт помог ей как социальный лифт, как ступенька в жизни.

— Если интересоваться спортивной династией Зубковых, то интернет первым делом выдает «драку» отца и дочери на чемпионате мира-2007.

— Это была, конечно же, не драка, а определенный конфликт, произошедший во время чемпионата мира в Австралии в подтрибунном помещении. Мы там выясняли отношения на повышенных тонах, когда дочь пыталась уйти, я ее возвращал на место, а рядом стояли телекамеры, которые фиксировали это. Все стало достоянием общественности, а надо понимать законодательство Австралии — там просто культ детей, их защиты от всего и вся. Тем более что Австралия еще не отошла от дела теннисистки Елены Докич, где также рассматривался конфликт с отцом, ставший достоянием общественности.

Прессе зачастую важно что-то раздуть, если есть информационный повод. Здесь она его получила, и ФИНА, и оргкомитет чемпионата мира вынуждены были реагировать на произошедшее, тем более что глава дисциплинарного комитета ФИНА был австралийцем. Через полгода я подал апелляцию на решение этого комитета, мы его обжаловали в швейцарской Лозанне и выиграли дело.

Возвращаясь к вашей работе — прессе нужен инфоповод, про который она может забыть уже через день-два или неделю, а вы не представляете, как это тяжело «героям» ваших материалов. Лично мне тогда было очень обидно, что какие-то представители прессы, в том числе и знакомые мне, вдруг начали писать какие-то совершенно бредовые вещи. В этом плане мне понравилась позиция моего хорошего товарища Елены Вайцеховской, которая, работая на том чемпионате мира, вообще не затронула ту ситуацию в «Спорт-Экспрессе».

Фото zimbio.com

Прессе нужен инфоповод, про который она может забыть уже через день-два или неделю, а вы не представляете, как это тяжело «героям» ваших материалов

— Ну, она сама олимпийская чемпионка, дочь великого тренера Сергея Вайцеховского, наверняка представляющая, что бывает между тренером и воспитанником в рабочие моменты.

— Да, тут дело и в том, что человек знает спорт изнутри, знала нас лично. Меня еще приободрила поддержка тренера Нины Кожух, наставника нашей чемпионки Яны Клочковой, сказавшей: «Миша, не переживай, пройдет дней десять, и об этой ситуации забудут, как будто ее и не было. Просто прямо сейчас людям надо о чем-то писать, а тут такой повод…».

«Если родители платят деньги за занятия спортом, они сами вправе решать, для чего они это делают»

— Вы начали заниматься плаванием из-за близости бассейна и специфики плавания как жизненно необходимого навыка. В наше время настаивают на ранней стадии определения наклонностей и предрасположенностей ребенка к тому или иному виду спорта, проводя научные исследования, а за вас, получается, все решила практически случайность?

— Лично я в подобные системы спортивной подготовки не верю. Это все было хорошо, когда у нас была государственная система подготовки, когда страна платила за свою подготовку и имела право определять: чем ты будешь заниматься? Для чего? Для того, чтобы принести максимальную отдачу заказчику, в лице которого выступало государство.

Ярким примером в этом плане выступала та же сборная ГДР, где при количестве населения в 16 миллионов человек умудрялись закрывать практически все циклические олимпийские виды спорта, входящие в программу летних и зимних Олимпиад (легкую атлетику, плавание, греблю, велосипед). За малым исключением, в частности, игровых командных видов спорта, с которыми особо не заморачивались. Вот там были методики, которые позволяли предположить, в какой вид спорта можно направить детей, уже начиная с семи-восьми лет, и ребенок сможет добиться лучших спортивных результатов.

Плюс культ физической культуры в ГДР, всеобщая занятость спортивных школ и фармакология, как вишенка на торте, формировали сборную, входящую в топ-3 мирового спорта. А в процентном отношении, что называется, цена — качество, это была сильнейшая спортивная держава. Система была выстроена на грамотной селекции, когда ни один более-менее двигательно талантливый ребенок не проходил мимо этой системы. В том числе и потому, что обычные преподаватели школ могли выступать в качестве селекционеров для тренеров спортшкол. Аналогичная система государственной заинтересованности в спорте действует сейчас в Китае, где страна выступает заказчиком добычи олимпийских медалей, и делает все для того, чтобы облегчить эту деятельность.

Но, если родители платят деньги за занятия спортом, то уже они сами вправе решать: делается это ради успехов в профессиональном спорте или же просто для физического развития своего отпрыска.

— В разных видах спорта разные сроки выхода на тот или иной уровень спортивного мастерства. В какие временные сроки можно провести это разграничение в отношении юных пловцов?

— До достижения ребенком уровня мастера спорта можно считать, что спортом он не занимается. Это социальный проект, где ребенок учиться жить в рамках спорта, через самодисциплину, через преодоление себя, через стрессоустойчивость. В том же плавании, где-то к 10 классу, он уже вырос — красивый, высокий, стройный, умеющий самостоятельно сложить вещи в спортивную сумку, поехать с ней в любой другой город на соревнования или сборы, самостоятельно там поесть. То, к чему его сверстники, по большому счету, еще только подходят. Вот в этом возрасте в плавании нужно решать: будешь ты спортсменом или же выберешь другой путь жизнедеятельности.

Фото gazeta.a42.ru

До достижения ребенком уровня мастера спорта можно считать, что спортом он не занимается. Это социальный проект, где ребенок учиться жить в рамках спорта, через самодисциплину, через преодоление себя, через стрессоустойчивость

— Вы частый гость в Казани?

— Ну, как посмотреть, по две недели в год. По моим воспоминаниям, я был здесь в декабре на Кубке Александра Попова, затем на традиционном турнире «Мэд Вейв Челлендж». Вот, судите сами, насколько это часто.

— Участвуя в проектах Попова и Дениса Пиманкова, вы можете для себя определить, чем конкретно вы заняты.

— Есть несколько проектов, которыми я занимаюсь. В первую очередь моя основная работа заключена в сборной Украины, где я тружусь во главе комплексно-научной группы, взаимодействуя и с сильнейшими пловцами страны, и с перспективной молодежью. Таким образом, я являюсь штатным сотрудником министерства спорта Украины. Далее я участвую в международном плавательном проекте «Мэд Вейв Челлендж», который уже не первый раз проводит свои финалы в Казани. А это не только финал, но и еще четыре этапа по России и Белоруссии, включающие в себя и соревнования, и мастер-классы, и летние учебно-тренировочные сборы. Третье направление — организация семинаров и мастер-классов в бывших советских республиках, в частности, в России, на Украине, в Белоруссии, странах Балтии. В основном это русскоязычное пространство, где люди меня находят и предлагают сотрудничество по этому направлению. Я езжу туда, где востребован, к приятным мне людям, которые приглашают, нуждаясь в моих знаниях и опыте.