Сергей Демин: «В 90-е годы было так: три раза промахнулся — все, тренировка закончилась»

Пережив лихие времена, татарстанские стрелки даже из рабочих поселков штурмуют сборную

Восемь стрелков сборной Татарстана выступали на трех соревнованиях, проходивших практически одновременно в Италии. Шестеро стартовали на чемпионате и первенстве мира, привезя оттуда три награды, двое — на Универсиаде, ограничившись «деревянной» медалью. Собеседник «Реального времени» — президент Федерации стрелкового спорта Татарстана и главный тренер сборной Сергей Демин, про которого сейчас необходимо добавлять пояснение — старший.

Историческая медаль Зили Батыршиной



— Сергей Константинович, как вы оцените итоги чемпионата и первенства мира?

— В юниорской сборной России сейчас много наших представителей, при этом, замечу, попасть в состав непросто — для этого надо успешно выступить на ряде отборочных стартов. Но зато те, кто попадает в состав, «автоматически» готовы бороться за призовые места на самых крупных международных соревнованиях. На первенстве мира эту мысль подтвердили наши спортсменки Зиля Батыршина и Татьяна Саранская. Не просто выступили, а завоевали для страны золотую и серебряную награды соответственно в личных соревнованиях, плюс серебро у Зили в командных стартах. Покопавшись в памяти, я не обнаружил факта завоевания татарстанскими спортсменами золотых медалей на юниорских чемпионатах мира. Скорее всего, эта победа Батыршиной стала первой в истории стрелкового спорта республики. Мы побеждали на ЧЕ, были вторыми на «мире», но эта победа первая. Одержав ее, Батыршина перейдет во взрослый состав сборной страны.

— Как оцениваете старт взрослой части команды?

— Там получилось чуть хуже. Стартовали трое участников — Николай Теплый и Алина Фазылзянова, плюс Василий Мосин в дубль-трапе, который, увы, перестал быть олимпийской дисциплиной.

Мосин в личных стартах финишировал пятым, что неплохо, а вот претендовать на медаль в командном зачете не мог, поскольку у нас не было трех участников, по результатам которых формируются итоги командного зачета. Ну и остальные нас не порадовали, не завоевав медалей.

Фото shooting-rt.ru

Сергей с таким результатом выиграл квалификацию, вышел в финал, но допустил там «голый дуплет», когда обе мишени оказались неразбитыми. Сын объяснил мне, что это был технический сбой

Был еще старт на Универсиаде, где стартовали два участника от Татарстана Сергей Демин и Регина Шакирова. Универсиада в этом году получилась необычной. Поскольку Бразилия не смогла ее принять, на выручку пришел итальянский Неаполь, но там не получилось провести старты по всем видам по полной программе. В частности, у стрелков Россия делегировала только троих спортсменов из 12 возможных, двое из которых, уже названные мной, представляли Татарстан. Я, кстати, был на этих соревнованиях и могу свидетельствовать, что их уровень оказался чрезвычайно высоким. Достаточно сказать, что на чемпионате мира для выхода в финал выбивали по 123 мишени, как и у двух лучших по итогам Универсиады. Это, кстати, результат, за который полагается звание мастера спорта международного класса. А последним воспитанником татарстанской стендовой стрельбы, ставшим МСМК в упражнении скит, был Юрий Шумилов, которому присвоили это звание аж в 1976 году. Такой временной промежуток объясняется в том числе тем, что выполнить норму МСМК невозможно ни на одном из российских стартов, только на международных, в число которых входит и Универсиада.

— У вашего сына были все шансы на медали Универсиады.

— Да, Сергей с таким результатом выиграл квалификацию, вышел в финал, но допустил там «голый дуплет», когда обе мишени оказались неразбитыми. Сын объяснил мне, что это был технический сбой. У нас есть понятие таймер, когда мишень вылетает с определенным интервалом после того, как спортсмен встает наизготовку. Интервал вылета мишени может составлять от нуля до трех секунд, а тут, по словам Сергея, мишень вылетела до того, как он успел ее попросить, так называемый «минус ноль». Тем не менее это вина спортсмена, который должен быть готов и к такому повороту событий. В итоге он финишировал четвертым.

Регина очень неплохо шла в квалификации, но ближе к ее окончанию сбавила, и ей не хватило одной пораженной мишени, чтобы выйти в финал.

В сборную из рабочего поселка за три года

— До недавнего времени в сборную Татарстана входили воспитанники Казани, Тетюш, сейчас еще Верхнего Услона, где построен стрелковый комплекс «Свияга». Новоиспеченная чемпионка Зиля Батыршина представляет Сабинский район.

— И это еще одна точка роста. В Сабах года четыре назад построили современное стрельбище, которое больше направлено на такую дисциплину, как спортинг, не являющуюся олимпийской. Но это также вид стрельбы, по которому проводят чемпионаты мира, Европы, причем на «мире» выступают порядка 10 тысяч человек. Так вот, в Сабах построили восемь площадок для спортинга, и по нашей просьбе там установили еще по два круга для стрельбы в дисциплинах скит и трап. Также была открыта муниципальная школа под символичным названием «Сабантуй», куда мы делегировали одного из опытнейших наших тренеров Юрия Владимировича Алексеева, первого наставника Василия Мосина. Он выстроил там работу, позволившую той же Зиле года три назад только-только познакомиться с нашим видом спорта, а со временем реализовать свои таланты настолько, что сейчас мы ее поздравляли с золотой медалью первенства мира. Даже не за три, поскольку и в прошлом году она была в юниорской сборной, завоевав в команде серебряную награду. И это не единичный случай, за столь короткий срок в Сабах подготовлено несколько мастеров спорта, членов сборной Татарстана.

Фото msu.tatarstan.ru

То, что происходит в Тетюшах, я бы назвал ренессансом стрельбы. К примеру, там отстроено еще две дополнительные площадки, и в конце июля Тетюши принимали финальные старты летней спартакиады учащихся России

— Тогда возникает вопрос по родине стендовой стрельбы в республике — Тетюшам. Что-то о них давно не слышно.

— Сейчас там филиал нашей СДЮСШОР, головной офис которой находится на стрельбище «Свияга». То, что происходит в Тетюшах, я бы назвал ренессансом стрельбы. К примеру, там отстроено еще две дополнительные площадки, и в конце июля Тетюши принимали финальные старты летней спартакиады учащихся России. Там по три площадки для проведения тренировок и в трапе, и в ските. Для сравнения, у нас пять площадок, но они комплексные, как для трапа, так и для скита, а в Тетюшах для каждого вида стрельбы по отдельности. Глава администрации Рамиз Сафиуллов, очень большой любитель нашего вида спорта, продолжил развитие в районе стендовой стрельбы, инициатором которого был легендарный Султан Яруллин.

Если говорить о спортивной стороне вопроса, то Тетюши вырастили крепких мастеров спорта, которые сейчас составляют «глубину состава» сборной Татарстана, помогая нам выигрывать всероссийские соревнования. К примеру, недавно мы таким образом выиграли юношеское первенство России в Липецке, а затем первенствовали на юниорском первенстве на «Свияге».

Через массовость в мастерство: по статистике, в сборную входит один из 30

— Совсем еще недавно, порядка 20 лет назад, стрельба в Тетюшах едва теплилась. На тренировку могли выдать по два-три патрона, а все остальное время юные спортсмены занимались теорией. В связи с этим от нас уезжали воспитанники, и мы выступали как школа подготовки для других, более успешных регионов. Сейчас все изменилось, мы начали возвращать своих, а сейчас к нам уже устремились лучшие из лучших.

— Да, так и было, вы правы, когда мы теряли спортсменов, готовя их, по сути, для сборных других республик и областей. И Родионова, который уехал в Удмуртию, и Шакирову с Татьяной Тарадайко, переехавших в Ростов. Затем Шакирова вернулась вместе с мужем Николаем, Тарадайко вернулась с сыном, и обе они теперь на тренерской работе. Новый виток развития как у нас, так и в Тетюшах, пришелся где-то на начало «десятых».

По поводу приглашения к нам спортсменов скажу, что в каждом отдельном случае своя история. Допустим, Николай Теплый приехал к нам из Ростова, но тогда он был обычным мастером спорта, а уже здесь выполнил норму МСМК, попал в сборную и все такое. А еще Рабая из Новосибирска, Саранская, Капыстынский… Все зависит от условий. У нас они созданы, и это позволяет приглашать в наш регион перспективных стрелков. Для их развития и обучения есть училище олимпийского резерва, затем Поволжская академия спорта, опытный тренерский состав, отличные условия для проведения тренировочного процесса.

Фото msu.tatarstan.ru

Это реальная пирамида развития вида спорта, где внизу два филиала детско-юношеской школы, а на вершине — спортсмены из сборной страны. Я вел собственные подсчеты, согласно которым 150 тренирующихся спортсменов давали нам пять человек в сборной страны

Это реальная пирамида развития вида спорта, где внизу два филиала детско-юношеской школы, а на вершине спортсмены из сборной страны. Я вел собственные подсчеты, согласно которым 150 тренирующихся спортсменов давали нам пять человек в сборной страны. Сейчас у нас 300 занимающихся, и десять входят в различные составы сборных. Математически доказываем правильность советского девиза: через массовость в мастерство.

Еще одно мое наблюдение связано с тем, что с прошлого года прикупил чуть больше патронов, чем раньше, это увеличило количество пристрелочных выстрелов во время проведения тренировочного процесса, и нынешние наши успехи я также напрямую связываю с этим обстоятельством. В Америке так тренируются, в Италии, доводя количество выстрелов в день до тысячи. У нас нет возможности стрелять так же много, но в России мы стреляем больше всех, за исключением разве что спортсменов из Липецка.

— Недавно хоккеист-философ Артемий Панарин заявил о том, что в России ничего не изменилось по сравнению с 90-ми. Сказано это было в интервью с репортером, при этом общий возраст общающихся едва перевалил за 50 лет. А теперь давайте мы с вами, два человека, пережившие эти самые 90-е, вспомним о тех годах.

— Если говорить о них относительно нашего вида спорта, то финансирование было крайне скудным, доходило до того, что в Тетюшах покупали компоненты и самостоятельно изготавливали патроны. По сути, это было кустарное производство, на мой взгляд, еще и не совсем законное. Стреляли на тренировках до третьего промаха, после чего «мазила» заканчивал занятие, и то в летнее время. Зимой практически вообще не стреляли. Вспоминая все это, я хочу выразить огромную благодарность директору школы Сергею Протасову за то, что он сумел сохранить ее в этих сложных условиях. При этом всегда там выигрывали какие-то медали, готовили спортсменов: того же Вавилова, Валееву, Камалеева, Шакирову, братьев Фурасьевых, один из которых, Александр, входит в сборную страны. Повезло, что из спортобщества ДСО «Профсоюзы», которому принадлежала спортшкола Тетюш, ее перевели в статус республиканской, тем самым сохранив за счет бюджета Татарстана.

— Это о школе, а как чувствовали себя взрослые спортсмены?

— Собственно, их было немного. Мы с супругой Светланой в тот момент переехали в Казань и были взяты на ставку в Центр спортивной подготовки. Стреляли мы на единственной площадке, которая располагалась в районе РКБ, хозяином этой площадки было военно-охотничье общество. Все было достаточно убого, но это давало единственную на то время возможность тренироваться. Двадцать лет назад руководство Комитета по спорту построило для нас площадку, закупив импортные машинки для тренировочного процесса. Там тренировались я и Света, и примерно в это же время тренер Алексеев пришел со словами, что «у нас больше нет патронов, я не могу тренировать, а ученик подрос очень перспективный». Речь шла о 15-летнем Василии Мосине. Серебряная олимпийская медаль Светы Деминой в Сиднее-2000 совершенно точно была завоевана благодаря вот этой площадке, оправдав вложенные в нее средства. А Василий уже в 2000 году завоевал золото на чемпионате Европы. Вся сборная Татарстана состояла из трех-четырех человек, Светы, Васи и немногочисленных тогда воспитанников Тетюш. Сейчас же целая россыпь, помимо уже упомянутых, это и Костягин, который сейчас отобрался на первенстве Европы, и Князева, и Гена Мамкин.



Фото msu.tatarstan.ru

Он нам самим нужен, поскольку выигрывает медали в стрельбе, одну за другой, уже входит в юниорскую сборную страны, также выступал на недавнем чемпионате мира. Он еще выступает, что называется, живым примером жизненной необходимости общефизической подготовки

Семейственность и династийность приветствуются

— Ну это фамилия известная.

— Вы немного путаете, его фамилия известная за счет родственников. Он из Тетюш, а там целое семейство Мамкиных, которые выступают в лыжном спорте, и тренеры, и спортсмены. Сам Гена, которому всего 16 лет, феноменально развит физически, тоже ходит на лыжах, причем может километров 50 пройти просто для того, чтобы расслабиться после стартов в стендовой стрельбе.

— Так это же готовый биатлонист…

— Он нам самим нужен, поскольку выигрывает медали в стрельбе, одну за другой, уже входит в юниорскую сборную страны, также выступал на недавнем чемпионате мира. Он еще выступает, что называется, живым примером жизненной необходимости общефизической подготовки, которую раньше многие стрелки избегали. А это тема, которую федерация стрельбы России активно развивает порядка двух последних лет, и я это полностью поддерживаю.

— Мамкин представляет спортивную династию лыжников и стрелков. Есть еще династия стрелков-хоккеистов…

— Намекаете на то, что мой сын закончил школу «Ак Барса».



— Не просто закончил, а стал серебряным призером чемпионата России 2013 года среди СДЮСШОР под руководством Вадима Шайдуллина и Равиля Фазлеева. Но есть еще Фурасьевы, Кушагины, Тарадайко — семейства, откуда в стрельбу приходили по несколько членов семей…

— Да, у нас главный тренер сборной Татарстана Виктор Иванович Филиппов, чей старший сын Дмитрий сейчас работает тренером, а младший сын Александр выиграл только что первенство России. Есть семейство Шакировых, где муж, жена, ее брат Айдар Шакиров, который тоже сейчас тренер. Регина Шакирова также их родственница, но не такая близкая. Подобную семейственность, династийность я только приветствую, хотя бывают моменты, когда дома хочется отдохнуть от работы. Но жена Света с сыном Сергеем не дают мне этого сделать, заводя разговоры о стрельбе и дома, и на даче (улыбается).

Фото dinamo-tatarstan.ru

То земля была выделена не там, то проект не подходил, мы еще раз повторяли свою просьбу, и так плавно перетекло в появление в 2009 году стрельбища «Свияга»

— А как начиналась история стрелкового стенда «Свияга», который отметил в этом году свое 10-летие?

— После очередной золотой награды Светланы с чемпионата мира в 1993 году мы были приглашены на прием к первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Отмечу, что в те годы подобные приемы спортсменов были достаточно редки, да и поводов подходящих было куда меньше. Перед приемом помощники Минтимера Шариповича поинтересовались у нас: а вы будете что-то просить у Шаймиева? Света в лоб переспросила: а что можно просить? Ну, в основном улучшение жилищных условий, машины, которые тогда были в дефиците. Мы посоветовались и пришли к мнению: просить стрелковый комплекс. Готовились уже просить, но под конец встречи Минтимер Шарипович, уже подготовленный своими помощниками, сам завел речь о том, что в Казани надо построить стрельбище. Мы так остолбенели и… согласились. Потом прошло время, когда строительство не шло — то земля была выделена не там, то проект не подходил, мы еще раз повторяли свою просьбу, и так плавно перетекло в появление в 2009 году стрельбища «Свияга». Правда, до этого была построена на базе спортобщества «Динамо» в поселке Мирный еще одна площадка для скита и трапа, которая позволяла тренироваться нашим сборникам.

— А вам не предлагали в трудные времена уехать в другой регион или даже другую страну?

— Предложения поступают до сей поры. А у Светланы они и вовсе начались еще с советских времен, когда она соревновалась с мужчинами, поскольку соревнований отдельно для женщин просто не проводилось. В Австралию звали, в Катар, но… Мы не только не переезжали, но даже не пользовались такой опцией, которая существовала до 2014 года, когда можно было выступать по параллельному зачету, претендуя на вторую, а то и на третью зарплату. Этой опцией не пользовались только татарстанские стрелки. В итоге мы все были вознаграждены этим самым комплексом. Кстати, если продолжать тему Светланы, то она из звезды стендовой стрельбы в одночасье стала очень сильным тренером, который отдает этой работе всю себя. Может часами стоять на площадке, в любых погодных условиях, причем это же не просто внесение корректив, как происходит со взрослыми спортсменами, это постоянный контроль за детишками, чтобы они элементарно не подстрелили кого-нибудь, по ошибке развернув ружье не в ту сторону. И подобный трудоголизм, кстати, отличает тренеров нашей школы.

