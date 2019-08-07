Кирилл Кабанов, СПЧ: «У нас чиновники уже начинают брать взятки в биткоинах!»

Как новый закон обязывает ЦБ помогать прокурорам искать иностранные счета госслужащих, а те прибегают к уловкам

В России вступил в силу очередной «антикорруционный» закон, который, по мысли властей, должен повысить эффективность борьбы с недобросовестными чиновниками. Согласно новым поправкам, Генпрокуратура отныне вправе запрашивать информацию об иностранных счетах госслужащих либо у ЦБ — тем самым ведомство Эльвиры Набиуллиной заставили нарушить банковскую тайну, либо у компетентных органов иностранных государств. В случае обнаружения таких счетов депутатов будут лишать мандатов, а чиновников увольнять «за утрату доверия». Впрочем, эксперты «Реального времени» воспринимают перспективы нового антикоррупционного закона весьма скептически, рассказав о способах ухода чиновников от прокурорского надзора. Самые популярные уловки народных слуг — фиктивные бракоразводные процессы, взятки в биткоинах и открытие иностранных счетов на аффилированных лиц, что практически не поддается контролю. Тем временем, несмотря на все антикоррупционные поправки, Россия в международном коррупционном рейтинге плетется в хвосте.

Зачем Центробанк попросили сотрудничать с прокурорами?

Во вторник, 6 августа 2019 года, вступил в силу очередной закон, который, по мысли народных избранников, должен «повысить эффективность борьбы с коррупцией». Инициированный президентом РФ Владимиром Путиным еще в октябре 2018 года, он необыкновенно оперативно прошел первое, второе и третье чтения в Госдуме РФ (в декабре 2018 года и в январе 2019 года), к концу января закон уже был одобрен Советом Федерации.

Цель закона прежде всего в облегчении работы Генпрокуратуры по поиску иностранных счетов чиновников, депутатов. Согласно документу, теперь Генеральная прокуратура РФ самостоятельно либо через Центральный банк РФ сможет запрашивать сведения о наличии у российских чиновников вкладов, счетов, наличных денежных средств, ценностей и иностранных финансовых инструментов в иностранных банках за рубежом. Регулятор, в свою очередь, сможет обращаться с запросом о предоставлении информации в зарубежные центральные банки, после чего передавать ее в Генеральную прокуратуру РФ.

Регулятор, в свою очередь, сможет обращаться с запросом о предоставлении информации в зарубежные центральные банки. Фото cbr.ru

Как указано в пояснительной записке к закону, поправки, разработанные Комитетом Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции совместно с Комитетом по финансовому рынку, были необходимы для исполнения Федерального закона от 7 мая 2013 г. «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Что грозит госслужащему, если его счет найдут в швейцарском банке?

В стране с 2013 года действуют ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках, которые распространяются на лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, на депутатов всех уровней, руководителей ЦБ РФ, руководителей городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций и других.

В Госдуме считают, что «после вступления закона в силу появился четкий, эффективный механизм по контролю за исполнением чиновниками антикоррупционных требований и запретов, что минимизирует возможность у нарушающих запрет на владение вкладами или счетами за рубежом чиновников скрыть этот факт». По существующему законодательству, отмечает председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, за сокрытие счета в иностранном банке, если его обнаружат, нарушителю закона грозит увольнение в связи с утратой доверия, а депутаты лишаются полномочий.

По существующему законодательству, отмечает Василий Пискарев, за сокрытие счета в иностранном банке, если его обнаружат, нарушителю закона грозит увольнение в связи с утратой доверия, а депутаты лишаются полномочий. Фото duma.gov.ru

ЦБ фактически заставили нарушить банковскую тайну

До сих пор регулятор не вправе был разглашать банковскую тайну, поправки в итоге сделали исключения для сведений об иностранных счетах чиновников. Генпрокуратура также получила полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок «подозрительных» счетов. Сами проверки, очевидно, будут осложняться санкционной войной с той же Европой.

Напомним, хотя запрет на иностранные счета для чиновников и был установлен в 2013 году, однако при этом он не был отражен в законе о противодействии коррупции, где перечислены причины, по которым должностное лицо может быть уволено. В проекте поправок 2017 года, который разрабатывал, к слову, парламент Мордовии, предлагалось внести дополнение, по которому чиновника могут уволить за наличие счетов в зарубежных банках, а также за использование иностранных финансовых инструментов. Это якобы должно было упростить увольнение должностных лиц по причине «утраты доверия».

Несмотря на поправки: Россия в коррупционном рейтинге плетется в хвосте

Одновременно чиновники могли быть сняты с должности, если не предоставят информацию не только о своих доходах, но и о расходах. Несмотря на все поправки, по итогам 2018 года Россия заняла 138-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International — на одной ступени с Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей. Россия набрала всего лишь 28 из 100 возможных баллов. Тогда как в 2015—2017 годах РФ получала 29 баллов. В «Трансперенси Интернешнл-Россия» заявили: «Проблемы с коррупцией в России связаны с тем, что действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией».



Эксперты «Реального времени» в целом прохладно приняли новый закон, считая его скорее «логической необходимостью» и «технологическим вопросом». Андрей Набережный, руководитель проектов Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры», например, хотя и не исключил возможность того, что новый закон позволит вскрыть те или иные счета, но окончательно проблему коррупции, считает он, закрыть будет невозможно.

— Здесь же речь ведется о счетах, которые принадлежат конкретным лицам. Мы же понимаем, есть такое определенное явление у нас как «опосредованное владение», поэтому реально вскрыть наличие счетов, тех или иных активов будет весьма и весьма сложно. Счета открывают и будут открывать на близких родственников. Или же, как это часто бывает, чиновники разводятся с женами — формально! — а на самом деле проживают вместе, и на супругу остается то или иное имущество. И говорить о том, что данный закон позволит как-то массово выявить средства, скрываемые чиновниками, не приходится, — скептично заявил юрист.

«Пресечь открытие счетов на аффилированных лиц сегодня невозможно»

С ним согласен и известный российский экономист Никита Кричевский, который отмечает, что и сегодня вся эта информация о иностранных счетах не является секретом. Она доступна: тот же Росфинмониторинг, ФСБ могут совершенно спокойно получать информацию о счетах. Сам же новый законопроект он считает скорее «уточнением рамок», никакого прорыва или инновации экономист в нем не видит. Может ли он помочь побороть коррупцию в России?

— Нет, конечно! Закон уточняющий: указывающий, что конкретно Генпрокуратура имеет право для последующего уголовного судопроизводства запрашивать нужную информацию напрямую, а не через, скажем, ФНС. Но остается возможность открытия счетов чиновниками на сторонних лиц. Пресечь это на сегодняшний день невозможно! Никак. Для этого надо доказывать взаимосвязанность и аффилированность. В принципе, это можно сделать, но для этого нужно опрашивать тех, на кого открыты счета, и вытягивать из них признания! — объяснил Никита Кричевский «Реальному времени».

«У нас уже чиновники начинают взятки брать именно в биткоинах!»

Руководитель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» (входит в Национальный антикоррупционный совет РФ) Кирилл Кабанов, хотя и согласен, что новые поправки скорее вызваны технологической и логической необходимостью, «потому что, если сегодня прокуратура проверяет и не имеет возможности запросить информацию, то многие вещи теряют смысл», но высказался в отношении антикоррупционных перспектив закона более оптимистично. По его мнению, антикоррупционное законодательство в России сегодня «реализуется достаточно быстро и достаточно эффективно». И родственники чиновникам не помогут, уверен Кирилл Кабанов, так как если органы начинают проверку, то проверяют в итоге и все ближнее окружение госслужащего. Однако, считает он, перед контролирующими органами в борьбе с коррупцией сегодня встает другая коррупционная проблема — биткоины.

— У нас чиновники уже начинают брать взятки именно в биткоинах! И сегодня, к сожалению, все это сложно обнаружить, задокументировать. Я не знаю, почему до сих пор Сбербанк пытается эти биткоины пролоббировать? Сегодня в России есть люди, заинтересованные в таких закрытых транзакциях. И их должна контролировать та же Генпрокуратура, — рассказал он в беседе с корреспондентом «Реального времени».