У «дочки» МТС в Иннополисе с оборотом в 2,5 миллиарда сменился рулевой

Бывший руководитель «Ситроникса» Дмитрий Хомченко, отвечавший за развитие стартапа в ОЭЗ, стал вице-президентом «МТС» по информационным технологиям

У одного из новых резидентов Иннополиса сменилось руководство. АО «Ситроникс Телеком Солюшнс» (СТС) — фирму под крылом «МТС» (АФК «Система» Владимира Евтушенкова) с многомиллиардными оборотами (и такими же кредитами) — возглавил Николай Трохан. Ранее отвечавший за развитие стартапа «МТС» в Иннополисе Дмитрий Хомченко вошел в состав правления ПАО «МТС», став вице-президентом компании по информационным технологиям. Трохан до сих пор был операционным руководителем СТС, которая разрабатывает для «Мобильных Телесистем» платформу nGenie, позволяющую запускать новые сервисы и внедрять их в компанию с минимальными финансовыми и временными затратами (на ее базе уже выпущен автомат для выдачи сим-карт пользователям без участия продавца). В «Иннополисе» нам рассказали подробности проекта, отметив, что nGenie будет предложена не только «МТС», и выразили надежду на продолжение сотрудничества с последней и после окончания трехлетнего проекта в 2020 году. Кроме того, сегодня «Ситроникс» активно работает с ЕЭС, РЖД, Минсвязи РФ и властями Москвы, введя для последних систему бесконтактной оплаты проезда в Московском метрополитене к началу чемпионата мира по футболу — 2018.

Бывший руководитель «дочки» «Иннополиса» вошел в правление ПАО «МТС»



В компании «Ситроникс Телеком Солюшнс» с оборотом в 2017 году в 2,4 млрд рублей 30 июля поменялся руководитель. Прежний директор Дмитрий Хомченко покинул пост, а возглавил «иннополисную» «дочку» «МТС» Николай Трохан, ранее непосредственно, операционно, «руливший» местным стартапом СТС. Сам Дмитрий Хомченко 30 июля, покинув пост в СТС, с 1 августа вошел в состав правления ПАО «МТС» (работает в ней с 2001 года), заняв должность вице-президента «МТС» по информационным технологиям. С 2014 года, Хомченко был директором по информационным технологиям компании. В 2015—2019 годах владельцы «бросили» его на развитие одного из ключевых проектов «МТС» — возглавил по совместительству АО «СитрониксТелеком Солюшнс».

Николай Трохан — менее известное лицо, но именно он по факту отвечал за развитие проекта СТС и «МТС» в «Иннополисе», в частности, платформы nGeniе, и вел его с 2017 года. На сайте «Иннополиса» Трохан отмечал: «Требования окружающего мира таковы: либо ты активно меняешься вместе с миром, либо мир меняется без тебя. Сейчас наша компания трансформируется в ИТ-компанию, и это затрагивает клиентов, партнеров и нас самих». Трохан на первом этапе так охарактеризовал условия работы и социальную инфраструктуру «Иннополиса»: «Те сотрудники, которые уже переехали в Иннополис из регионов, в полной мере это оценивают. Работая над проектами в Иннополисе, можно концентрироваться не на исправлении ошибок, а на создании новой ценности, выраженной в продуктах и сервисах», — заметив, что «затраты на жизнь в Иннополисе у людей ниже, чем в регионах, поэтому, если подходить рационально, то люди здесь получают больше: как по деньгам, так и в профессиональном развитии».

Дмитрий Хомченко 30 июля, покинув пост в СТС, с 1 августа вошел в состав правления ПАО «МТС» (работает в нем с 2001 года), заняв должность вице-президента «МТС» по информационным технологиям. Фото moskva.mts.ru

Как и зачем меняют руководителей стартапов

Корреспондент «Реального времени» попытался дозвониться по официальным телефонам как СТС, так и АО «Ситроникс», но звонки остались без ответа. На запрос по электронной почте компании-резиденту ответ пока также не пришел. Вполне возможно, именно из-за неожиданной смены руководства сейчас в компании царит мини-хаос. Обычно такого рода перестановки в стартапах делают по двум причинам.

Первая: «Стартап удачно стартанул, кризисная фаза прошла, теперь он вышел в фазу стабильного развития, нужен другой руководитель. Этого повышаем или бросаем на другой стартап», — решает владелец. Вторая: «Стартап плохо стартанул, он до сих пор в кризисной фазе, руководитель плохой, не справился, его надо поменять». Однако учитывая повышение обоих менеджеров, Хомченко и Трохана, вероятнее всего, перед нами — первый вариант.

Резидент «Иннополиса» с оборотом на 2,4 млрд и кредитами на 6 млрд рублей

Но все два года над компанией дамокловым мечом висел второй вариант. Так как изначальные затраты «МТС» на стартап были огромными и окупиться могли не сразу. Напомним, летом 2017 года среди 14 новых проектов IT-компаний, которые рассмотрел и одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» (с общим объемом инвестиций в 2 млрд рублей), оказалось и АО «Ситроникс Телеком Солюшнс», компания в орбите влияния АФК «Система», заказчиками разработок которой являлись телекоммуникационные компании из состава группы «МТС».

Тогда СТС (или «МТС») заявилась с проектом мультисервисной программной платформы nGenie, «позволяющей создавать решения для ситуационных и мониторинговых центров, систем управления персоналом и ресурсами, систем управления транспортным парком, построения услуг формата «умный дом» в области IoT (Internet Of Things)». К тому моменту инвестиции в СТС уже составили более 2 млрд рублей (сумма кредитов к 2016 году), к концу 2017 года объем краткосрочных обязательств превысил 6 млрд рублей, оборот компании вырос с 1 млрд рублей в 2016 году до 2,4 млрд рублей в 2017 году, не генерируя прибыли. 2017 год по понятным инвестиционным причинам резидент «Иннополиса» закрыл с убытком в 347,7 млн рублей (годом ранее — с убытком в 2,6 млрд рублей).

Выбилась ли компания в прибыль к 2018 году или хотя бы к первому полугодию 2019, неизвестно. Но именно финансовые показатели зачастую оказываются ключевыми для решений основных владельцев. Через ряд «дочек» резидент «Иннополиса» принадлежит структурам «МГТС» и РТИ, обе компании входят в сферу влияния АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

На самой платформе, впрочем, уже выпущен «Симкиоск» — автомат для выдачи сим-карт пользователям без участия продавца (необходим лишь паспорт), для которой используется биометрическая идентификация, позволяющая распознать лицо человека с помощью камеры. Фото пресс-службы ПАО «МТС»

Под СТС скрывается «МТС», для которой под Казанью делают мультисервисную платформу

В действительности компании «Ситроникс» 25 лет, с 2007 года она занимается разработкой высоко нагруженных интеллектуальных систем для ведущих операторов связи. Но лишь с 2015 года она вошла в состав группы «МТС», для которой команда СТС проектирует, создает и внедряет продукты и решения для компаний группы, включая собственную мультисервисную платформу nGenie. Фактически, сотрудники резидента, работающие сегодня в «Иннополисе», являются сотрудниками «МТС», это в самой компании не скрывают.

В СТС отмечают, что их платформа позволяет создавать новые сервисы и внедрять их в компанию с минимальными финансовыми и временными затратами. Работа над платформой рассчитана на 3 года («но эффект от ее апробации в продуктах и сервисах виден уже сейчас»), то есть к 2020 году nGenie должен быть уже готовым продуктом. На самой платформе, впрочем, уже выпущен «Симкиоск» — автомат для выдачи сим-карт пользователям без участия продавца (необходим лишь паспорт), для которой используется биометрическая идентификация, позволяющая распознать лицо человека с помощью камеры. Эта система в дальнейшем должна применяться и в офисах продаж «МТС», что позволит снять с операторов рутинную нагрузку и снизит вероятность ошибки. Кроме того, nGeniе должна послужить развитию «платформы партнерских отношений», увеличив скорость подключения к бизнесу нового технологического партнера.

Число сотрудников «МТС» в «Иннополисе» составит 150 человек

«МТС» выступила партнером «Иннополиса» в 2017 году, «поддерживая тем самым потенциал тех, кто приезжает сюда учиться и работать, чтобы меняться и менять окружающую действительность», в августе получив резидентство под бизнес-проект мультисервисной платформы nGenie, которая и должна была стать «локомотивом» внедрения технологических изменений, в сентябре 2017 года появился офис «МТС», в котором очень скоро число сотрудников выросло до 60, и в дальнейшем должно вырасти до 150. «Единственное, что на первых порах немного смущает людей — отсутствие развитой инфраструктуры развлечений в городе, но все, кто переезжает, остается доволен», — отмечали в компании. После завершения проекта платформы nGenie, команда «МТС» «будет работать над ее поддержкой и развитием» (а также, возможно, биометрией, блокчейном, искусственным интеллектом).

В сентябре 2017 года появился офис «МТС», в котором очень скоро число сотрудников выросло до 60, и в дальнейшем должно вырасти до 150. Фото innopolis.com

«Ситроникс»: партнерство с ЕЭС и РЖД, сотрудничество с властями Москвы и Минсвязи РФ

СТС является еще и «дочкой» АО «Ситроникс» (последней принадлежит 49%). На официальном сайте самого «Ситроникса» — к слову, контактные телефоны «Ситроникса» и СТС в Иннополисе совпадают, что характерно, на момент перехода в «Иннополис» новости бизнеса прекратились (в апреле 2017 года) и возобновились лишь в июне 2018 года, когда компания объявила о том, что с июне 2018 года их система бесконтактной оплаты проезда заработала в Московском метрополитене: к началу чемпионата мира по футболу СТС запустила систему в 28 вестибюлях станций метро, к концу июня через автоматизированные турникеты бесплатно прошли более 160 тысяч болельщиков.

В марте 2019 года стало известно, что СТС станет стратегическим партнером Калуги в реализации проекта «Умный город» (позднее также в Новосибирской, Самарской областях и Ингушетии), в мае было объявлено об объединению усилий компании с «Росатомом» по развитию «умных городов». В июне 2019 года «Ситроникс» с «МТС» объявили о сотрудничестве в реализации цифровой составляющей путинских нацпроектов. Среди партнеров «Ситроникса» можно выделить «МТС», «МГТС», РТИ «Система», ФСК ЕЭС, ОАО «РЖД», «1С», ПАО «НИС ГЛОНАСС». Активно компания также сотрудничает с правительством Москвы — с департаментом информационных технологий и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы РФ — и Минсвязи РФ, Красноярским краем. Все они указаны как госпартнеры компании.



В «Иннополисе» надеются на продолжение работы с «МТС» и после 2020 года

Вадим Галеев, замдиректора ОЭЗ «Иннополис» по работе с инвесторами, рассказал «Реальному времени», что проект СТС/«МТС» на сегодняшний день очень успешен, по количеству сотрудников план даже перевыполнен. Он отметил, что компания «прекрасно развивается у нас на четвертом этаже, в одном из самых цветущих офисов»:

— Для понимания их проекта: nGenie — это мультисервисная платформа, позволяющая в дальнейшем все инновации, как внутри самой «МТС», так затем и для внешних игроков, разворачивать гораздо быстрее и эффективнее. Микросервисная платформа — это заранее прописанные куски программного кода, скажем, которые позволяют в дальнейшем какие-то новые продукты и сервисы «МТС» собирать гораздо быстрее. Если смотреть в более широкой перспективе, то это такая платформа для компоновки новых сервисов, — объяснил Галеев.

Он также выразил желание продолжать сотрудничество с «дочкой» «МТС» после завершения трехлетнего цикла проекта в 2020 году: «Они продолжают оставаться нашим резидентом. Сейчас они работают у нас, и мы уверены, что продолжат здесь работать и в будущем, потому что офис только растет, увеличивается. Уверен, совместную работу с «МТС» мы будем продолжать».