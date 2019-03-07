Властям Зеленодольска не понравились светильники от «Ростелекома», провайдер готовит встречный иск

Не доплатив «Ростелекому» за работы, власти города требуют через суд выплату штрафа и неустойки в 3,3 млн рублей — провайдер намерен взыскать 83 млн рублей

Исполком Зеленодольского района подал иск к «Ростелекому», потребовав неустойку и штраф в 3,3 млн рублей за нарушения по контракту. Компания, чей совет директоров с недавнего времени возглавляет экс-министр связи Николай Никифоров, выиграла тендер на оборудование уличного освещения города. Провайдер выполнил работу, но оплату — 83 млн рублей — не получил. Акты сдачи-приемки чиновники не подписали. Исполком же уверяет, что работы не были выполнены в срок, подавляющее большинство установленных светильников тусклые и не соответствуют маркировке ламп, указанной в контракте, из-за чего в мэрии пришлось выслушать множество жалоб от горожан. «Ростелеком» возражает: сроки выдержаны, а исполком сам не появлялся на контрольных измерениях, поэтому в марте компания подаст встречный иск с требованием оплатить работы. Мнения сторон в суде выслушала корреспондент «Реального времени».

«Несоответствие оборудования контракту подтверждается перепиской»

Как выяснилось в ходе заседания в татарстанском арбитраже, «Ростелеком» (РТК) заключил контракт с исполкомом на работы по освещению улиц на сумму 83 млн рублей. Приступить должны были 23 марта прошлого года, а завершить — 23 сентября. Но, по мнению исполкома, компания не только начала позже и не уложилась в срок, но также установила лампы, не указанные в контракте. Поэтому 31 января этого года исполком направил иск к исполнителю работ с требованием исправить недостатки, а также выплатить штраф (819 тыс. рублей) и неустойку (2,54 млн рублей).

— Условиями контракта №292 от 23 марта 2018 года пунктом 3.2.2 предусмотрено, что исполнитель обязан обеспечить согласованный сторонами режим и условия использования энергетических ресурсов, — начала выступление представитель истца на заседании.

По ее словам, в приложении №2 к контракту указаны требования к устанавливаемым светильникам: «Вдоль автомобильных дорог категории второй предусмотрены светодиодные светильники с потребляемой мощностью в номинальном режиме не менее 140 Вт, вдоль автомобильных дорог третьей категории — не менее 115 Вт, четвертой категории — не менее 70 Вт».

Как выяснилось в ходе заседания в татарстанском арбитраже, «Ростелеком» (РТК) заключил контракт с исполкомом на работы по освещению улиц на сумму 83 млн рублей. Фото Максима Платонова



Так как контракт заключен по 44-ФЗ, отступать от условий контракта нельзя, но в итоге ответчик установил светильники с меньшей мощностью, продолжила она: «В связи с этим исполком неоднократно обращался с требованием устранить указанные нарушения, переписка имеется».

«Это все есть в переписке», — повторила юрист исполкома на вопрос судьи, чем подтверждается отклонение от контракта. «Только перепиской? Никакие акты не составляли?» — уточнила судья, но ответить по поводу актов истец оказалась не готова. Судья напомнила, что в контракте предусмотрено составление актов или «иных путей для выявления несоответствия» контракту, но юрист исполкома затруднилась ответить: «Установление факта несоответствия предусматривается, но чтобы конкретно актом… Я оставила контракт в другой папке».

Представительница ответчика Мария Капля также поинтересовалась, каким документом подтверждается, что светильники не соответствуют категории дорог. Истец ответила: «Предъявляемыми вами документами о том, что вы осуществили замену надлежащих характеристик и качеств этих приборов на другие».

Стороны начали спорить: «То есть это следует только из нашего письма? — спросила Капля. — Фактически исследование данных объектов энергосервиса на соответствие условиям вами не производилось» — «Производилось, не только нами, в том числе и вами — это были совещания, совместные сборы там, где выполнялись данные работы, этот факт подтверждают даже ваши». «Документально этот факт когда вы подтверждаете?» — вмешалась судья, в ответ юрист исполкома сообщила, что о соответствии требованиям контракта документов также нет. Судья попросила ответчика подготовить эти документы к следующему заседанию.

До 23 сентября 2018 года ПАО «Ростелеком» должно было передать заказчику построенные и смонтированные объекты — уличное освещение в Зеленодольске. Фото zpravda.ru



Актов с перечислением недостатков РТК не получил

Мария Капля рассказала суду позицию ответчика: до 23 сентября 2018 года ПАО «Ростелеком» должно было передать заказчику построенные и смонтированные объекты — уличное освещение в Зеленодольске: «Для исполнения обязательств «Ростелеком» произвел монтаж светильников в количестве 3 911 штук, установил шкафы управления, заменил опоры освещения, то есть исполнил обязательства в соответствии с условиями контракта».

О завершении работ компания уведомила заказчика письмом от 31 августа 2018 года и попросила назначить лиц, ответственных за приемку и сдачу объекта в эксплуатацию. Ответа на письмо в компании не дождались. При этом в сентябре прошло исследование объектов освещения, где «комитет в устной форме отказался подписывать акт приема выполненных работ».

Акт сдачи-приемки по форме КС-2 и справку о стоимости КС-3 заказчик должен был подписать в течение 5 календарных дней, согласно условиям контракта, но исполком акты «не принял, не подписал и мотивированного отказа от принятия работ в адрес РТК не отправил». Она сослалась на п. 1 ст. 753 ГК: «Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан немедленно приступить к его приемке. В силу ст. 309, 310 одностороннее изменение обязательств, предусмотренных договором, не предусмотрено. Соответственно, «Ростелеком» полагает, что работы были в отсутствие мотивированного отказа приняты заказчиком — в соответствии с действующим законодательством».

По словам Капли, согласно ТЗ вдоль дорог второй категории светильники должны быть установлены марки Superstreet 150, вдоль дорог третьей категории — Superstreet ultra 115 и так далее. Но так как в контракте не прописано, какая улица к какой категории относится, а заказчик этого также не пояснил, то освещение исполнитель установил по СНиПам и ГОСТу. Акты с перечислением недостатков, пояснила ответчик, не составлялись, мотивированного возражения, на каких улицах, каких объектах, какие фонари не соответствуют, в адрес РТК не поступало.

«Мы ждали исключительно позитивный эффект»

Капля во время заседания сообщила, что до следующего заседания «Ростелеком» намерен подать встречный иск к исполкому и истребовать оплату работ — 83 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе компании корреспонденту «Реального времени», иск планируется подать в марте: «В размере 1,8 млн рублей — стоимости, эквивалентной экономии электроэнергии за октябрь 2018 года. При этом в дальнейшем эта сумма может быть увеличена, если платежи не будут поступать по согласованному в контракте графику». «ПАО «Ростелеком» считает, что выполненные работы полностью соответствуют условиям контракта, и на основании этого исковые требования не признает», — подчеркнули в пресс-службе.

В ответ на запрос «Реального времени» в исполкоме пояснили, что одновременно с началом работ «в Зеленодольске развернули масштабную информационную кампанию, мы ждали исключительно позитивный эффект». В городе заменили, помимо почти 4 000 светильников, 362 опоры, также установили 111 новых опор и провели 21 км нового кабеля, перечислил начальник отдела по связям с общественностью района Денис Анисимов. По его словам, компания нарушила срок исполнения контракта:

— По документам контракта, они должны были реализовать его с марта по сентябрь 2018 года. На работу они вышли только в июне-июле и закончили в ноябре. То есть они нам, во-первых, сорвали сроки реализации контракта, во-вторых, выполнили его с отхождением от технического задания. По документам, они должны были работать с 23 марта по 23 сентября, поэтому они и попросили нас закрыть контракт, как и должно было быть. Но фактически работы не были завершены, поэтому подписывать завершение работ мы не стали, — пояснил Анисимов.

В пресс-службе же «Ростелекома» уверяют: работы были завершены вовремя. «31 августа 2018 года компания уведомила администрацию о завершении работ и предложила начать приемку. Повторное уведомление о готовности проекта вместе с актами замера уровня освещенности по отдельным категориям дорог было направлено 18 сентября 2018 года. Таким образом, все работы были выполнены в срок, предусмотренный контрактом».

Следующее несоответствие, которое обозначила юрист исполкома на суде, — светильники. Как пояснил Анисимов, установку «неправильных» ламп, не предусмотренных ТЗ, компания мотивировала тем, что лампы нужной маркировки больше не производят (собеседник не уточнил, какие именно лампы были указаны в контракте): «Они сказали, что установили более выгодные — которые светят так же, а потребляют меньше. Но сами понимаете — муниципальный контракт по 44-ФЗ не подразумевает отхождения от договора, соответственно, мы должны были принять те светильники, которые мы и оплачиваем».

При этом оказалось, что лампы, не соответствующие техзаданию, светят тускло: «Они установили несколько фонарей нормальных, как и должно быть, и была большая разница между освещенными участками — они рядом находились. Наши специалисты проверили маркировку ламп на тусклых участках, выяснилось, что это совершенно другая марка светильников. Когда мы стали выставлять претензии, они говорили, что такие светильники, которые нам нужны, больше не производят». Это было в октябре, добавил собеседник.

По его словам, результаты работы исполнителя не устроили горожан: «Мы получили колоссальный социальный негатив — в ходе замены возникали сбои в работе системы, второе — из-за сбоев бывало так, что целые улицы оставались без освещения».

По его словам, результаты работы исполнителя не устроили горожан. Фото zpravda.ru

Об этом говорила и юрист исполкома на суде: «В адрес исполкома поступало очень много обращений по факту ненадлежащего исполнения контракта. У нас очень темно в городе. Часть фонарей вообще не работает. И детям, и школьникам, и вообще людям очень страшно ходить». Судья снова попросила подготовить документальное подтверждение, так как представительница истца его предоставить не смогла.