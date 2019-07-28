«За малые средства решить оборонные задачи непросто, но России это удается»

Разговор с ветераном в день Военно-морского флота

«С американскими расходами на оборону Россия не тягается, но в рамках своего скромного бюджета она способна поддерживать военный паритет в основных сферах оборонной деятельности», — считает Леонид Юдников, капитан 3 ранга, служивший несколько лет на Тихоокеанском флоте, ныне писатель, художник и один из руководителей общественной организации «Вологодское морское собрание». В день ВМФ РФ он рассказал «Реальному времени», как в России решается проблема нехватки надводных военных кораблей, сколько нужно авианосцев нашей стране и отстает ли она от Китая в военном отношении.

«Проблема надводных военных кораблей решается за счет ускоренного строительства МРК»



— Леонид Аркадьевич, не тревожно ли вам, земляку легендарного адмирала Николая Кузнецова, от того, что у российского флота сегодня всего один авианосец (как раз «Адмирал Кузнецов»), и тот сейчас в ремонте, фрегаты строятся медленно, крейсеры устаревают? Или напрасно переживают ваши коллеги и люди, которые связаны с тем же кораблестроением?

— Конечно, проблемы, которые есть у флота, вызывают тревогу у ветеранов. Но российский флот решает стоящие перед ним задачи вполне адекватно — на данный момент у России имеется долгосрочная кораблестроительная программа, и она в основном выполняется. А проблема надводных кораблей решается за счет ускоренного строительства малых ракетных кораблей. Таких, которые с помощью крылатых ракет осуществляли успешные залпы по террористам в Сирии.

— Но почему малые корабли оказались не менее важны для флота, чем фрегаты? Проблема в медленном строительстве фрегатов?

— Современное ракетное оружие, а это в первую очередь крылатые ракеты типа «Калибр», стало компактным, при этом дальность этих ракет покрывает очень приличное состояние, до 2—2,5 тысячи километров. И их очень удобно размещать на малых военных кораблях в силу того, что корабли эти хороши и по мореходности. Они могут находиться и в территориальных водах, и в небольших водоемах, где есть условия для их эксплуатации.

— Какой из наших территориальных флотов требует усиления корабельной мощи?

— Сейчас происходит усиление прежде всего Тихоокеанского флота. Там непростая внешнеполитическая обстановка, поэтому Тихоокеанский флот выходит на просторы мирового океана, в частности в Индийский океан. Сегодняшние реалии требуют пополнения фрегатами и малыми кораблями именно этого флота.

Фото warships.ru

Современное ракетное оружие, а это в первую очередь крылатые ракеты типа «Калибр», стало компактным. И их очень удобно размещать на малых военных кораблях в силу того, что корабли эти хороши и по мореходности. Они могут находиться и в территориальных водах, и в небольших водоемах

— Китай и США строят корабли быстрее, так?

— Экономические возможности России меньше, чем были у Советского Союза, но флот у нас все-таки строится. Но мне видится, что особое внимание государство теперь уделяет в первую очередь строительству новейших атомных подлодок поколения типа «Борей», которые действительно способны обеспечить безопасность страны. Вопросы строительства кораблей медленно, но решаются, и военный парад флота, который мы увидим 27 июля в Петербурге (беседа состоялась раньше, — прим. ред.), покажет, что у России есть и новейшие корабли, и прекрасно обученный личный состав.

— По параду можно делать серьезные выводы о техническом состоянии флота?

— Парад — это не какая-то показуха, это действительно показатель боевой готовности, мощи и технической оснащенности флота. Наши партнеры и противники вполне могут убедиться, что Россия имеет сильный флот, который сможет защитить страну.

«Безбашенные головорезы в Сирии вполне могли с чьей-то помощью создать ядерное оружие»

— Вы говорите о противниках, но противников в военном смысле этого слова у России сейчас все-таки нет. Чаще ваши коллеги-военные говорят о «вызовах». Какие вызовы стоят сейчас перед военным флотом?

— Да, вызовы есть, и Россия, на мой взгляд, делает все, чтобы эти вызовы предотвратить. В данный момент это происходит в Сирии, где эти безбашенные головорезы вполне могли с чьей-то помощью создать даже ядерное оружие в своих пещерах. Сейчас возможности террористов в Сирии ограничены, и во многом благодаря флоту. Сирийская территория располагается не так далеко от России, всего лишь в 800 километров, и события там совсем недавно были весьма угрожающие для нашей страны, а кроме того, число террористов в Сирии пополняли и российские граждане. Сейчас эти террористы целенаправленно направляются уже в Афганистан, и это тоже вызов.

— А какие еще вызовы, помимо международного терроризма, вы видите? НАТО? Или это из разряда пропагандисткой риторики?

— Я бы не говорил, что НАТО — это прямо голуби мира. Силы НАТО уже располагаются по периметру российских границ, а вскоре будут и на Украине, откуда подлетное время для боевых ракет, бьющих по важным российским целям, в частности по Москве, сократится до 3—5 минут. И это все-таки угроза.

Смотрите: СССР в свое время распустил войска Варшавского договора — организацию, которая была создана в противовес НАТО. Но НАТО-то, даже не имея противовеса, содержит свою военную структуру, укрепляет и развивает ее. Ну а постоянные заходы американских военных кораблей в Черное море — это разве не угроза? А постоянные нарушения нашего воздушного пространства в Балтийском море?

Фото peterburg.center

Парад — это не какая-то показуха, это действительно показатель боевой готовности, мощи и технической оснащенности флота. Наши партнеры и противники вполне могут убедиться, что Россия имеет сильный флот, который сможет защитить страну

«На АПЛ «Лошарик» было трагическое стечение обстоятельств»

— Верно ли, что наиболее сильная составная часть военного флота России — это подводные лодки?

— В 2017 году мы были на пленэре в Кольской военной флотилии — там, конечно, нет атомных подводных лодок, но есть вполне нормальные дизельные подлодки. На берегу мы размещались и жили вместе с экипажами подлодок в их казарме, и я видел, как по сигналу учебной тревоги подводники экстренно собирались для выполнения боевых задач, лодка буквально в считанные минуты отходила от пирса и выполняла в море все поставленные перед ней задачи. Могу сказать, что боевая выучка, специальные знания наших моряков-подводников возрастают год от года, и к тому же сейчас в среде экипажей подлодок нет моряков срочной службы, даже на дизельных подводных лодках. Все военные и специалисты на этих подлодках — контрактники, образованные и прекрасно подготовленные по боевой выучке.

— А как вы прокомментируете мнение, что американская авиация без большого труда может сейчас обнаруживать наши подлодки?

— Относительно дизельных подводных лодок это не так. Их называют «черной дырой», и название это приклеили к лодкам не мы, а американцы. Подлодка типа «Варшавянка» действительно такая «черная дыра», обнаружить ее практически невозможно. Понимаете, есть разные классы подлодок, их можно сравнивать по шумности и так далее, но всем этим вопросам на флоте сейчас уделяется большое внимание.

— О чем говорит недавняя трагедия на АПЛ «Лошарик», в которой погибли 14 офицеров? Говорят, что причина в отечественном аккумуляторе, который в рамках импортозамещения поставили вместо украинского.

— Это большая трагедия и для флота, и для России, но я бы не стал говорить о том, что не хватило в первую очередь какой-то важной украинской детали. Конечно, как союзная республика Украина очень многое давала Советскому Союзу — особенно в вопросах строительства ракетных двигателей, как и в вопросах поставок комплектующих для подводных лодок и так далее. Но все эти проблемы уже давно преодолены в нашей стране, такие батареи Россия выпускает самостоятельно.

На «Лошарике», видимо, было трагическое стечение обстоятельств — пожар возник неожиданно, а все погибшие были в одном отсеке, поскольку задачу выполнили и возвращались на базу — никто же не ожидал, что такое может случиться. А из команды, как мы знаем, никто не погиб.

Служба в подводном флоте всегда связана с риском, с большими опасностями, но люди служат и делают выводы из трагических ошибок, которые могли быть допущены в том или ином случае.

— Как вы оцениваете состояние морской авиации России?

— Я недавно имел возможность лицезреть нашу морскую авиацию недалеко от Севастополя, видел и летающие лодки, и вертолеты морской авиации, и самолеты, отлично работала, кстати, истребительная авиация. Уверенно могу сказать — силы морской авиации боевые задачи выполнить могут. Конечно, там тоже есть проблемы. Есть самолеты, которые скоро выслужат свой срок, но модернизация самолетов в армии идет нормально.

Фото rutube.ru

Служба в подводном флоте всегда связана с риском, с большими опасностями, но люди служат и делают выводы из трагических ошибок, которые могли быть допущены в том или ином случае

«В СССР для строительства военной техники тоже приглашали иностранцев»

— Вернемся к кораблям. Наверное, все-таки ненормально, что у России всего один авианосец. Сколько кораблей такого типа нужно стране?

— Столько, сколько было при Советском Союзе — пять авианесущих крейсеров. Я думаю, что кораблестроительная программа по авианосцам и крупным кораблям будет реализована.

— Но специалисты кораблестроения тоже бьют тревогу — на госзаказах в ВПК тоже есть воровство, есть некомпетентность, старое оборудование, а нехватка кадров приводит к тому, что на одно предприятие для строительства корабля пригласили сотню норвежцев.

— В СССР на строительство военной техники приглашали тех же немцев, особенно в авиации. Это нормальный подход. Что касается коррупции и мздоимства, конечно, это есть, и выход тут только в том, что эта проблема будет решаться каждый день. Мы видим, что руководство страны принимает действенные меры, чтобы бить по рукам тем, кто тянет из госказны, но хотелось бы, чтобы все это делалось быстрее и эффективнее.

— В свое время наша страна хотела купить вертолетоносцы типа «Мистраль». Не получилось. Насколько важен этот тип кораблей для нашего флота?

— Это не проблема, в нашей кораблестроительной программе предусмотрено строительство таких же кораблей, как «Мистраль». Конечно, многие считают, что такой большой надводный объект легко уничтожить современным вооружением, но специалисты по таким кораблям смотрят на эту проблему по-другому и видят, что в современных войнах «Мистрали» свою роль все-таки играют. Думаю, что в борьбе противоположностей родится что-то нормальное.

«В военном отношении Россия сильнее Китая. Это неоспоримо»

— Главнокомандующий ВМФ до недавнего времени (а ныне вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация») Владимир Королев говорил о таких достижениях нашего флота, как борьба с пиратством, освоение Арктики, и даже сказал, что флот помог сделать несколько географических открытий в Антарктиде. Разумеется, назвал он и сирийскую кампанию. Как вы видите основные достижения флота на данный момент?

— Думаю, не была названа еще одна вещь: благодаря современному атомному подводному флоту Россия поддерживает в мире военный паритет. Это задача решается очень хорошо. Атомный флот России — одна из важнейших составляющих ракетно-ядерной триады страны и ее обороны.

Фото geoenergetics.ru

Атомный флот России — одна из важнейших составляющих ракетно-ядерной триады страны и ее обороны

Что касается других достижений, то и с ними соглашусь. Северный морской путь — вещь в мире важная и неоспоримая в научном и военном отношении, и в России делается все, чтобы эту мировую артерию охранять и поддерживать. Что касается Антарктиды, то тут все просто: наш флот всегда поддерживал там наших ученых.

— Но все-таки в технологическом плане флот нашей страны все дальше и дальше отдаляется от Китая и США?

— Какого-то зримого отставания от Китая у нас сейчас нет, в военном отношении Россия сильнее, и это неоспоримо. Конечно, с военным бюджетом США Россия не тягается, но в рамках своего скромного бюджета она может поддерживать военный паритет в основных сферах оборонной деятельности. За малые средства решить оборонные задачи непросто, но России это удается.

— Как тогда удается эти задачи решать флоту?

— Вопрос непростой. Но отвечу так: флот — единственный род вооруженных сил, который имеет в своем составе другие рода вооруженных сил — ракетно-ядерное оружие, плавающие танки, самолеты. Поэтому свои задачи по обороне России он решать способен.

