Джордж Осборн возглавит МВФ? Вы, должно быть, шутите

Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала в отставку. Кто сменит ее на посту? В СМИ обсуждаются различные кандидатуры, а медиаплатформа openDemocracy в лице Уилла Мюррея проанализировала шансы одного потенциального кандидата — экс-канцлера казначейства Джорджа Осборна, а также эффективность деятельности МВФ в целом.

Если Великобританию недостаточно смутили no-deal Brexit (Брексит без сделки) и раскатывание «красной дорожки» перед Трампом, то вот потрясающая новость: экс-канцлер британского казначейства Джордж Осборн заявил о своем намерении сменить Кристин Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда. Несмотря на поддержку сторонников экс-канцлера, Осборн — не та личность, которая сможет управлять международным институтом — более того, институтом, остро нуждающимся в реформах.



МВФ был основан в 1944 году для предупреждения повторной Великой депрессии. Но сегодня фонд не успевает идти в ногу со временем. Через 75 лет мы сталкиваемся с глобальным неравенством, непрекращающимися технологическими переворотами, медленным, но верным становлением авторитаризма, бесчисленным количеством транснациональных корпораций и чрезвычайной экологической ситуацией, которая возникла из-за нашей жадности и добывающей рыночной системы.

МВФ и его «коллеги» по послевоенному восстановлению мира — Всемирный банк, ООН и Всемирная торговая организация — не смогли приспособиться к новым вызовам, которые они просто не могли предвидеть во время своего основания.

Уход Лагард с поста — возможность модернизации и развития для МВФ. Но устаревшая политическая и экономическая идеология Осборна, которая состоит из децентрализации, минимального государственного вмешательства и представительства государства в финансовом секторе, — последнее, что необходимо развивающимся странам для управления существующими последствиями глобализации, не говоря уже о вызовах завтрашнего дня.

golos-ameriki.ru

Уход Лагард с поста — возможность модернизации и развития для МВФ

Просчеты Осборна

Осборн неоднократно говорил своим друзьям, что обладает наилучшими возможностями, чтобы завоевать поддержку США, Соединенного Королевства и Китая. Может показаться, что процесс «получения этой работы» будет совершенно прозрачным и заслуженным, но на самом деле кандидаты всегда избирались в соответствии с видением и требованиями Америки и Европы.

Главная цель МВФ — сохранение стабильности международной экономики в качестве кредитора последней инстанции для случаев, когда страны буквально остаются без копейки. Если работа должна основываться на достижениях, подходит ли она канцлеру, под руководством которого в 2010—2016 годах Великобритания переживала самый медленный подъем после спада со времен Наполеона?

После глобального кризиса в 2008 году Осборн совершил ряд просчетов. Он полагал, что сокращение дефицита путем сокращений ускорит рост и укрепление частного сектора. Однако для экономистов, например для профессора Оксфордского университета Саймона Урен-Льюиса, принятие мер жесткой экономии в самый разгар экономического спада переворачивает традиционную «макроэкономическую логику с ног на голову».

Пока миллионы фунтов вливались в финансовую систему через программу количественного смягчения, призывы для проведения дополнительного налогово-бюджетного стимулирования для увеличения инвестиций, доходов населения и содействия трудоустройству отклонялись. Само по себе количественное смягчение не создавало дополнительного спроса, что усугублялось сокращением государственных расходов и сокращением расходов населения (вполне понятно почему). Количество услуг, за которыми могли бы обратиться в случае нужды почти 2,7 миллиона безработных, сокращалось, и это увеличивало риск игнорирования со стороны государства.



Вместо того чтобы кардинально изменить методы борьбы с кризисом, Осборн продолжал преувеличивать масштабы экономического роста, который якобы вызовет политика жесткой экономии. Он утверждал, что Великобритания должна избежать участи Греции, и это возможно, если взять под контроль государственный долг. Но Великобритания и не могла повторить судьбу Греции — у Англии есть собственный Центральный банк, который сам может печатать деньги. После ряда неудачных попыток сбалансировать бюджет Осборн в итоге был уволен новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй (из рядов консерваторов) в 2016 году. Она убрала Осборна из центра внимания. Ну или британцы так думали.

Вторая цель МВФ — «способствовать международной торговле, продвигать устойчивый экономический рост и высокий уровень занятости и снижать бедность». В Великобритании же благодаря политике Осборна богатые люди богатели еще больше, социальное неравенство росло, и вместе с ним росла нестабильность.

Фото kramola.info

Главная цель МВФ — сохранение стабильности международной экономики в качестве кредитора последней инстанции для случаев, когда страны буквально остаются без копейки

Последствия британской политики жесткой экономии

В прошлом году после двух недель усердного поиска фактов специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и правам человека профессор Филип Альстон опубликовал комплексную оценку британской политики жесткой экономии. Пока Осборн и премьер-министр Кэмерон говорили людям, что «это наша общая проблема», Альстон обнаружил, что британская политика жесткой экономии нарушила четыре соглашения ООН по правам человека, а именно те, которые касаются прав женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, социальных и экономических прав. Профессор сделал вывод, что такая политика наибольший урон наносит тем, кто наименее способен выстоять.

В своем докладе Альстон также отметил неустойчивый характер британской экономики, при которой у 2,5 миллиона людей доход не выше 10% черты бедности. Пока Осборн радовался «миллионам» новых рабочих мест, многие работали на «нулевых трудовых договорах», количество которых достигло 2,1 миллиона в 2015 году.

В 2010—2015 годах уровень бедности буквально взлетел. Количество продовольственных пайков выросло с десятков тысяч до более чем миллиона. В 2013 году Международный комитет Красного Креста был привлечен к продовольственной помощи в Великобритании впервые со времен Второй мировой войны. Сокращение жизненно необходимых служб и услуг, низкая оплата труда усугубили и сделали ситуацию с бездомными кризисной. Число ночующих на улице выросло на 134% в сравнении с 2010 годом.

Согласно Ассоциации местного самоуправления, фунт стерлингов потерял 60 пенсов в 2010 году из-за бюджетных сокращений. Более 500 детских центров закрылись с 2010 по 2018 год. Бюджеты детских центров Sure Start и служб экстренной детской помощи сократились, несмотря на возросшую потребность в них. За период с 2010 по 2016 год закрылось около 340 библиотек.

Фото itv.com

Профессор Филип Альстон обнаружил, что британская политика жесткой экономии нарушила четыре соглашения ООН по правам человека, а именно те, которые касаются прав женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, социальных и экономических прав

Удивительно ли, что, «распотрошив» общественные службы, сейчас Лондон вынужден бороться с более жестокими проявлениями преступности? Аналитики заявили, что в тех регионах страны, где наиболее был урезан бюджет на молодежь и молодежную политику, в разы участились преступления, связанные с поножовщиной. В 2016 году на референдуме по поводу выхода из ЕС настроения в Британии изменились под влиянием последствий политики жесткой экономии, и поэтому многие проголосовали за выход: люди хотели, чтобы на общественные службы и услуги выделялось больше средств.

Доклад Альстона также подтверждает, что политика жесткой экономии была добровольным выбором, а не необходимостью, как это подается публике. Жесткая экономия отложила восстановление экономики и нанесла разрушительный ущерб социальной сфере страны. Однако Осборн смог убедить радио, телевидение и напуганный народ, что его политика была единственным выходом из ситуации.

Снова и снова фразы в стиле «это наша общая проблема» создавали ложное впечатление, что управлять экономикой страны — то же самое, что вести семейный бюджет. Научный сотрудник Института исследований публичной политики Грейс Блэйкли назвала эту стратегию «катастрофическим капитализмом», при котором политики могут получить свою выгоду от незащищенности общества, используя кризис как событие, чтобы применить методы экстремальной политики: «политика жесткой экономии никогда не была способом стимулировать рост экономики. Кэмерон и Осборн воспользовались финансовым кризисом как возможностью выжать соки из государства».

Учебник по макроэкономике гласит, что во время рецессии средства жесткой экономии приводят лишь к дальнейшему сокращению экономики и углублению кризиса. Но это ничего не значило, ведь Осборн уже выиграл спор. Он был оправдан, когда его партия получила большинство мест в парламенте на выборах 2015 года, в то время как планы расходов его соперников были раскритикованы за недостаточную сосредоточенность на дефиците.

dailymail.co.uk

Кэмерон и Осборн воспользовались финансовым кризисом как возможностью выжать соки из государства

МВФ на пути к эффективности

Сегодня любовь Великобритании к политике жесткой экономии окончилась, так как уровень жизни перестал расти или даже снизился. После успеха лейбористов на выборах в 2017 году консерваторы приняли свою очередь, чтобы заявить, что жесткая экономия теперь закончилась. Тот факт, что лидеры обеих соперничающих партий предложили значительно снизить налоги и обязательства по расходам, опровергает мысль, что Осборн был вынужден раскромсать британские государственные службы для людей.

Не правда ли, что Осборн с последствиями его правления, которые вернули в страну с пятой по размерам экономикой в мире такие болезни Викторианской эпохи, как рахит, не может занять место во главе организации, чья главная цель — помогать государствам во время экономического кризиса? МВФ, однако, не нормальная организация.

Десятилетиями МВФ был оплотом идеологии свободного рынка, включая «Вашингтонский консенсус», который был введен Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер. Непоколебимое поклонение МВФ свободному рынку противоречило основополагающей концепции фонда, которая была разработана Джоном Мейнардом Кейнсом. Бывший шеф-экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц в своей книге «Глобализация и недовольство ею» описывает, как долг использовался в качества средства контроля в случаях, когда у стран в безнадежном положении (Южная Корея и Индонезия) не было иного выбора, как брать кредиты. Взамен эти государства практически отказывались от своего суверенитета, им приходилось выдерживать расшатывание процентных ставок и преждевременную либерализацию рынка капитала, к которой они не были готовы, и это в то время как основные системы и службы социальной защиты и помощи были сокращены.

Реформы МВФ совершенно не пользовались популярностью и одобрением в странах, где они были проведены. В 1999 году профсоюзы Южной Кореи пытались предъявить иск к МВФ, чтобы доказать «провал программы антикризисных мер» фонда. В 2015 году экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, рассказывая о ситуации с «тройкой» международных кредиторов, назвал программу МВФ экономическим оружием для захвата власти, только вместо танков здесь используют банки.

Фото vestifinance.ru

Джозеф Стиглиц утверждает, что в системе контроля и аналитической деятельности фонда должно быть больше прозрачности и меньше возможностей для осуществления чьих-то личных интересов

Как и Осборн, МВФ не смог предусмотреть социальных травм, которые будут вызваны действиями фонда. Программы МВФ создавали беспорядки, коррупцию, политическую нестабильность — что было противоестественным для роста — сбивая спрос и отпугивая инвесторов.

Но с недавних времен МВФ начал признавать, что политика фонда могла усугубить кризисы в Восточной Азии, Аргентине, Греции и Субсахарской Африке.

Новый глава МВФ должен ясно осознавать ошибки прошлого и определить новый курс, который достойно справится с новыми вызовами глобализации. В первую очередь МВФ должен уделять больше внимания мировому Югу. Должно завершиться неформальное коррумпированное соглашение, по которому МВФ негласно подчиняется Европе, а Всемирный банк — Америке.

В 2002 году Стиглиц выдвинул предложение, что МВФ должен расширить количество мест и увеличить число голосов для развивающихся стран, чтобы предотвратить доминирование исторически богатых и развитых государств. Стиглиц утверждает, что в системе контроля и аналитической деятельности фонда должно быть больше прозрачности и меньше возможностей для осуществления чьих-то личных интересов. По мнению экономиста, МВФ также должен публиковать информацию о возможных последствиях своих программ — увеличении бедности или безработицы. Годы спустя многие из предложений Стиглица все еще не претворены в жизнь, и сегодня мы вынуждены сталкиваться с более серьезными трудностями.

Как бороться с последствиями климатических изменений

Чрезвычайная климатическая ситуация — беспрецедентная угроза для нашей планеты. В связи с этим возникают основополагающие вопросы, как МВФ справедливо управлять международной экономикой. Более бедные страны мирового Юга очень сильно пострадали от проблем, связанных с климатом, а также они исторически являются наименьшими источниками выбросов углерода. Сейчас ведется множество разговоров около «Нового зеленого соглашения», чтобы найти способы смягчить последствия климатических изменений и приспособиться к тем условиям, которые уже сложились. Но развивающиеся страны, например Китай и Индия, кстати, самые крупные источники выбросов и загрязнений сегодня, еще не успели научиться получать выгоду от дешевого топлива, которое питает Запад.

Фото tourism.pskov.ru

Как последствия Великой депрессии и мировых войн привели к возникновению ООН и МВФ, так и сегодня основы нашего общества меняет климатический кризис

Как последствия Великой депрессии и мировых войн привели к возникновению ООН и МВФ, так и сегодня основы нашего общества меняет климатический кризис. Сейчас нужен похожий ответ. Новый глава МВФ может предложить создать новый институт, как, например, Всемирный углеродный банк, который будет работать в партнерстве с Всемирным банком и МВФ. В 2011 году Джозеф Стиглиц и Хосе Антонио Окампо призвали к созданию Глобального совета по экономическому сотрудничеству, который сможет сменить G20 в ООН. Это предложение сейчас рассматривается теневым канцлером лейбористов Джоном Макдонеллом, который недавно пообещал, что любые возобновляемые технологии и источники, произведенные в Великобритании, будут предложены развивающимся странам бесплатно.

Оставив климатические изменения, как МВФ и другие международные институты собираются взаимодействовать с финансовыми, техническими и энергетическими фирмами, когда они оказываются порой богаче государств? Как эти институты выстоят против авторитарных национальных лидеров, как Трамп (и его торговая война), Болсонару (и его борьба против естественной окружающей среды)? Как они смогут ответить на те изменения в сфере труда, которые принесет автоматизация?

Для того чтобы получить более справедливую и объективную версию глобализации, требуется рассмотрение новых способов достижения устойчивого развития. Наряду с «Новым зеленым соглашением» есть возможность обсудить экономику, больше не ориентированную на рост, и ключевую роль благополучия в обществе, подчеркивает Кристин Берри. Французский экономист Тома Пикетти предложил ввести глобальный налог на богатство, параллельно с всевозрастающим обсуждением таких смелых идей, как установление всемирного прожиточного минимума, налог на углерод и четырехдневная рабочая неделя.

Фото mk-london.co.uk

Теневой канцлер лейбористов Джон Макдонелл недавно пообещал, что любые возобновляемые технологии и источники, произведенные в Великобритании, будут предложены развивающимся странам бесплатно

Так станет ли Осборн новым главой МВФ?

Осборн не настолько прозорлив, как этого требует наше время. Будучи скорее авантюристом, чем канцлером, Осборн поступал наилучшим образом для своей партии, но не для страны. Вице-премьер Ник Клегг, вспоминая свои встречи с Осборном или Кэмероном, говорит, что они, несмотря на жилищный кризис, не хотели создавать больше социального жилья, потому что это была «идея, поддерживаемая лейбористами».

Когда политики уходят из парламента, как правило, они делают шаг назад. Но в новой ипостаси издателя газеты явно месть подстегивала Осборна, когда он заявил, что не сможет расслабиться, пока Терезу Мэй «не расфасуют по мешкам». И хотя он гордо заявил журналу GQ, что его издание будет «бесстыдно проевропейским», в прошлом месяце издание поддержало Бориса Джонсона, который планирует приостановить работу парламента для реализации Брексита без соглашения об условиях.

Амбиции Осборна демонстрируют не только полное отсутствие самоанализа, но и все ошибки современной политики. Слишком часто те, кто верит, что могут управлять, отделяются от тех, кого они стремятся представлять.

Британская система не работает. Джордж Осборн сам создает проблемы, и он не может быть частью их решения.