День сисадмина: конкурсы по метанию мышей и клавиатур на точность и дальность

Традиционно в последнюю пятницу июля во всем мире отмечают День системного администратора. Праздник этот неофициальный, но за двадцать лет с момента появления он стал довольно популярным. В России в этот день проходят слеты сисадминов.

Как театр начинается с вешалки, так день любого офисного работника начинается с прикосновения к кнопкам клавиатуры. А за этими кнопками — ваши проекты, схемы, планы, продажи, счета, бухгалтерия, документы, тексты... И не дай бог что-то в компьютере зависнет — работа остановится не только в офисах. Когда на черном экране у нас бегут беленькие буковки и высвечивается «error», кто вдохнет жизнь в ваш потухший экран? Только человек, которого мы не слишком благозвучно называем «сисадмин», способен осчастливить нас в такие минуты. Вы ему скажете: «Я куда-то нажал — и все погасло. Ткнул вот сюда — не помогло». Хмыкнет доктор-сисадмин. Выдавая айтишные тирады, скажет, что вы вывели из строя всю систему в офисе, а ваш старый комп вообще не жилец. Но поколдует часок-другой — и комната озарится волшебным сиянием мониторов. Сфер деятельности, где не обойтись без людей этой профессии, действительно очень много.

