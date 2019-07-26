День сисадмина: конкурсы по метанию мышей и клавиатур на точность и дальность
Цель всей жизни для сисадмина — охрана сервера от посягательств простых смертных и исполнение специальных ритуалов
Традиционно в последнюю пятницу июля во всем мире отмечают День системного администратора. Праздник этот неофициальный, но за двадцать лет с момента появления он стал довольно популярным. В России в этот день проходят слеты сисадминов.
Как театр начинается с вешалки, так день любого офисного работника начинается с прикосновения к кнопкам клавиатуры. А за этими кнопками — ваши проекты, схемы, планы, продажи, счета, бухгалтерия, документы, тексты... И не дай бог что-то в компьютере зависнет — работа остановится не только в офисах. Когда на черном экране у нас бегут беленькие буковки и высвечивается «error», кто вдохнет жизнь в ваш потухший экран? Только человек, которого мы не слишком благозвучно называем «сисадмин», способен осчастливить нас в такие минуты. Вы ему скажете: «Я куда-то нажал — и все погасло. Ткнул вот сюда — не помогло». Хмыкнет доктор-сисадмин. Выдавая айтишные тирады, скажет, что вы вывели из строя всю систему в офисе, а ваш старый комп вообще не жилец. Но поколдует часок-другой — и комната озарится волшебным сиянием мониторов. Сфер деятельности, где не обойтись без людей этой профессии, действительно очень много.
- Примерно до 2000 года системные администраторы были в основном самоучками. На сегодняшний день системному администрированию можно обучиться на курсах и в высшем учебном заведении.
- Прародителем Дня сисадмина считается американский админ Тед Кекатос. 30 июля 1999 года, в пятницу, он впервые устроил пикник на окраине Чикаго, в котором приняли участие члены небольшой софтверной компании.
- Официальным праздником День сисадмина не стал до сих пор, однако начиная с 2000 года он отмечается ежегодно и повсеместно.
- Начиная с 2006 года в последние выходные июля под Калугой проходит Всероссийский слет системных администраторов. Он собирает по несколько тысяч участников из России и ближнего зарубежья.
- Официальный логотип слета — стилизованный под дорожный знак логотип, на котором изображен перечеркнутый чайник.
- В развлекательную программу слета входят конкурс по метанию мышей и клавиатур на точность и дальность, соревнования по прокладке компьютерной сети на местности, а также конкурс на лучшее чучело ламера, которое позднее сжигают на большом пионерском костре.
- Существует список примет, по которым можно узнать настоящего системного администратора. Его гардероб почти полностью состоит из футболок с логотипами и слоганами производителей железа и софта. Его ремень напоминает пояс Бэтмена. На работу он надевает куртку, даже если на улице 30 градусов тепла.
- Он разучился писать и вынужден пользоваться клавиатурой даже для заметок, иногда на работе сотрудники приветливы с ним так же, как с начальством. Ему удается сделать так, чтобы еда, одежда, книги, сотовый телефон и электроника полностью оплачивались компанией, на вечеринках он прячется, как и врачи, которые пытаются избежать просьбы: «А вы не посмотрите…»
- Служба настоящего сисадмина и опасна, и трудна. Исследования SkillSoft показали, что наиболее подвержены стрессу именно работники сферы IT. По этому показателю компьютерщики сумели обогнать врачей, менеджеров и священников.
- Один из опрошенных компьютерщиков сообщил, что большую часть рабочего дня ему приходится отвечать на вопросы людей, абсолютно не разбирающихся в компьютерах, и тратить свое драгоценное время на то, чтобы объяснить незадачливым сотрудникам, где находится нужная кнопка. Таких пользователей сисадмины между собой называют не просто «юзерами», а «юзверями». Они-то и составляют основную сложность работы сисадмина.
Поэтому постарайтесь хотя бы сегодня поберечь своих офисных кудесников. И не забудьте поздравить их с праздником!
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