Эмиль Зиннуров: «В Испании меня прозвали «сумасшедший русский»

Фото: minsport.tatarstan.ru (Игорь Чирков и Эмиль Зиннуров)

Бронзовые призеры чемпионата России по водному поло Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков вернулись с неапольской Универсиады, где от медалей их отделил только один точный бросок в послематчевой серии пенальти. Молодые игроки «Синтеза» рассказали «Реальному времени» о турнире, который они провели по новым правилам, об универсиадской атмосфере и выступлении в чемпионате Испании.

«Изменения в правилах вряд ли будут понятны обычному зрителю»



— Ребята, начнем с новых правил. Со стороны трудно понять, что поменялось в водном поло, где сейчас стали так много забивать.

Эмиль Зиннуров: — Соглашусь, изменения в правилах не могут быть понятны обычному зрителю. Но нам объясняли, что принятые изменения поднимут количество голов в матчах, что будет вызывать больший интерес у публики.

— Напрямую изменения коснулись вратарской линии. Игорь, вас не выбивает из колеи возросшее количество пропущенных голов?

Игорь Чирков: — Увеличилось количество атак, за счет того, что на атаку дается не 30 секунд, как раньше, а 20, соответственно, атакующая команда должна реализовывать атаку с меньшим количеством перепасов, следить за которыми ранее было утомительно. Поплыли в атаку, бросили, тут же получили ответку. Далее изменения коснулись количества удалений, которое максимально возросло, а реализовывать лишнего всегда легче, чем забивать в равных составах. В среднем за матч доходит до 12—13 удалений, и при реализации 60 процентов из них ты уже набираешь 7—8 голов. Раньше ты мог пропустить столько за весь матч, а сейчас — только вследствие удалений.

— Эмиль, ты забил первый гол российской сборной, первым приплыв за мячом на его стартовом розыгрыше. Чем запомнилась эта игра?

ЭЗ: — Ну чем — поплыл за спорным мячом, выиграл его, отбросил партнерам, поплыл в атаку, получил пас, забил. Все просто.

Фото tatar-inform.ru

Поплыл за спорным мячом, выиграл его, отбросил партнерам, поплыл в атаку, получил пас, забил. Все просто

— И так пять раз за матч.

ЭЗ: — Просто это была очень результативная игра для нас. В целом о британском водном поло я ничего не знал, за всю карьеру сыграл с ними, кажется, года три назад, на чемпионате мира или Европы. Но, несмотря на счет, с такими командами, как британцы, корейцы, которых мы разгромили в третьем туре, играть очень сложно. Ты реально не понимаешь, на что они способны. Они могут совсем не играть в атаке, или, наоборот, стоять только в атаке, полностью игнорируя оборону. Это разрыв шаблонов, ты просто не понимаешь, куда тебе плыть. Вот так и играли корейцы. Не в командном стиле, а кто как может, в свое удовольствие.

— А как удалось разгромить Францию, привезшую вполне достойный состав, в котором были, например, два игрока «Марселя», нынешнего финалиста Кубка ЛЕН Трофи. Обыграли 12:4, причем со стартовых 0:2.

ИЧ: — Поначалу мы были излишне расслабленными, и французы тут же показали, что так играть нельзя, забив два мяча. Но и мы быстро сравняли, и голкипер у нас стоял очень хорошо, что позволило оторваться в счете и в итоге добиться разгрома.

ЭЗ: — Не соглашусь, что мы вышли расслабленными. Нет, были настроены, единственное, не предполагали, что французы сразу же бросятся в атаку. Ожидали некой разведки боем и быстро получили два гола.

«В Америке и Австралии очень развит студенческий спорт»



— В целом, анализируя ваши выступления на групповом этапе, складывается ощущение, что команда зачастую просто отключалась. С Америкой был период, проигранный — 0:5, с Австралией получились «качели» — 6:0, 6:6, 13:7. Такие перепады в игре больше свойственны женским командам, играющим по настроению.

ЭЗ: — Мы понимали, что игра с США будет очень принципиальной. Может, перегорели, отдыхая лишнего перед матчами. У нас было очень рваное расписание на турнире, это выбивает из тонуса. И потом, мы на Америку вышли после разгрома Кореи и прямо со старта этого поединка не смогли им сопротивляться. В дальнейшем выровняли ход игры, но этого не хватило, чтобы догнать по счету.



Фото sintez-kazan.ru

Мы же только на Универсиаде сыграли, наконец, по новым правилам, поскольку весь сезон в чемпионате России доигрывали по старому регламенту. Мы еще не привыкли к этим правилам, что позволяло бы действовать на автомате

— Вставлю свои пять копеек. Соперники лично вам были очень хорошо знакомы, поскольку три года назад вы в сборной под руководством Александра Ерышова обыграли США — 13:8. У американцев было шестеро из состава той юниорской команды.



ЭЗ: — Помню, мы тогда победили их в четвертьфинале, но из нашей сборной тогда играл я один. Анализируя сборную США, как и следующего нашего соперника Австралию, следует отметить, что там очень хорошо развит студенческий спорт. В Америке нет национального чемпионата, ватерполисты, заканчивая вузы, уезжают играть за границу и оттуда дорастают до уровня национальной сборной. Мы, по сути, играли со второй сборной США. Кстати, тогда мы играли по некоему переходному регламенту, когда на площадке, вообще, находилось по пять игроков, но потом ФИНА решила вернуться к привычному количеству полевых.



Потом, мы же только на Универсиаде сыграли, наконец, по новым правилам, поскольку весь сезон в чемпионате России доигрывали по старому регламенту. Мы еще не привыкли к этим правилам, что позволяло бы действовать на автомате. Приходится постоянно следить за жестами судьи, он там машет руками на бортике, как регулировщик.



ИЧ: — Мы с этой предсезонки начнем играть по новым правилам, и, думаю, с каждым матчем будет все легче и легче.



Переходя к матчу с Австралией, отмечу, что никогда нельзя терять концентрацию. Мы начали с 6:0, а потом соперники догнали нас за полтора периода. Хотя по игровым ощущениям я ни секунды не сомневался в нашей победе, все-таки команда у них средненькая.



— Ну, национальная команда там вполне конкурентна. В прошлом году вторые на Мировой лиге, в этом третьи.

ЭЗ: — Да, и сейчас на чемпионате мира обыграли Черногорию, которой руководит экс-игрок «Синтеза» Владимир Гойкович. Но у Австралии пока нет глубины состава, со студенческим вариантом можно было играть достаточно просто.



Увы, совсем не так приходится соперничать с итальянцами. Полуфинал с ними у нас совсем не получился.



ИЧ: — Ждали эту игру, хотели противостоять. Видимо, перегорели. Они, наоборот, будучи хозяевами соревнований, были настроены очень хорошо.



— Тут мы дошли до вопроса: почему на турнире не сыграл один из ведущих наших игроков Константин Харьков?



ИЧ: — Ему просто не успели сделать визу. У него был просрочен загранпаспорт, его успели поменять, а визу нет. Константина, конечно, очень не хватало по ходу всего турнира, который мы завершали матчем за третье место. В общей сложности —10:10 с Венгрией и 26 пенальти. Полевые игроки все забивали и забивали, тренеры обеих команд меняли голкиперов. Незабитым оказался только 26-й бросок, и, увы, этот бросок был наш.



Фото Рината Назметдинова

Я был в сборной вторым голкипером, сыграл немного, поскольку это решение тренерского штаба, но в целом не жалею, что съездил на Универсиаду

— Эмиль, к вам-то претензий быть не может, вы не участвовали в серии бросков. Но история прошедшего сезона показывает, что и у «Синтеза» проблемы с пятиметровыми. Мы в этих сериях уступили и «Спартаку-Волгоград», и «Динамо-Астрахань».



ЭЗ: — Пенальти — это лотерея, где многое зависит от психологии. Да, надо уметь бросать.



ИЧ: — Полевые игроки бросают по-разному. Кто-то на замахе смотрит на движения вратаря, кто-то бросает в намеченный угол. Но, замечу, у голкиперов есть шансы потащить и из самого угла, поскольку у нас ворота три метра в длину, и при угаданном направлении броска, плюс необходимой длине рук и силе прыжка, можно потащить и из девятки.



«Неаполь не жил Универсиадой»



— Какие у вас остались общие впечатления от Универсиады? Все-таки, наверное, следует сказать «спасибо» Неаполю за ее проведение, поскольку он заменил Бразилиа, который оказался просто не готов.

ЭЗ: — Ощущения двоякие. Поскольку нам с Игорем есть с чем сравнивать, мы хорошо помним, как проходила Универсиада в Казани, у нас по итогам Неаполя остались одни ощущения. А вот наш партнер по команде Иван Васильев, для которого эта Универсиада была дебютной, считает, что все прошло очень хорошо.



В целом и у нас не было особых нареканий по питанию, транспорту, проживанию. Единственное, все было не так, как принято на Универсиадах или Олимпиадах. Начать с того, что не было Деревни Универсиады, и мы все жили разрозненно — ватерполисты в гостинице, пловцы вообще на теплоходе, и вот этого духа единения, знакомства, общения мы не ощутили. По сути, старт был похож на обычный чемпионат мира или Европы. То же касается и транспорта, поскольку турнир проходил в трех городах и нам приходилось выезжать на матчи, больше необходимого проводя время в транспорте.



Ну и в целом Неаполь не жил Универсиадой, как мы видели это в Казани. Многие даже не знали о ней из-за отсутствия рекламы. Мы сами не могли купить сувениры, я до последнего дня не знал, кто или что является талисманом Универсиады, и не мог его приобрести.

ИЧ: — Я был в сборной вторым голкипером, сыграл немного, поскольку это решение тренерского штаба, но не жалею, что съездил на Универсиаду.



Фото minsport.tatarstan.ru

Поскольку нам с Игорем есть с чем сравнивать, мы хорошо помним, как проходила Универсиада в Казани, у нас от Неаполя остались одни ощущения. А вот наш партнер по команде Иван Васильев, для которого эта Универсиада была дебютной, считает, что все прошло очень хорошо

— Сезон закончен, сейчас время трансферных новостей. К примеру, в Волгограде заявили о том, что закончил играть Юрчик, к ним вернулся Нежинский из «Синтеза», а в Казань, в свою очередь, перейдет Андрюков.



ЭЗ: — Если честно, после клубного сезона и Универсиады я постарался абстрагироваться от водного поло. Даже за чемпионатом мира слежу только по новостям, а не просматривая игры. Будет у нас собрание команды, там и узнаем обо всех переменах.



ИЧ: — Но то, что Нежинский вернется в Волгоград, было известно еще по окончании прошлого сезона, когда он нам сказал о своих планах.



— В чемпионате Сербии появилась и новая команда «Нови Београд», и новый россиянин Даниил Фролов. Глядя на нынешний состав сборной, можно обнаружить в нем много легионеров из чемпионатов Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории. Это какая-то тенденция, когда россияне пытаются подняться на новый уровень, получив зарубежный опыт?



ЭЗ: — Все сугубо индивидуально. Но решение о переходе в зарубежный чемпионат должно созреть прежде всего у самого игрока. Никто не уедет, если все устраивает в родном чемпионате. Сейчас уезжают молодые, к примеру, в чемпионат Испании, в котором я играл и который, надо смотреть правде в глаза, сильнее нашего. Там есть топовые клубы, как «Барселонетта», игроки сборной, легионеры. У нас уехали Галеев в «Терассу», Кузнецов и Костюкевич в «Медитерани», Егоров в «Сант-Андреу». У каждого своя судьба.



Донат Галеев в Испании едва ли не с детства. Сам родился в Уфе, какое-то время тренировался в Казани, но в целом он уже давно испанский татарин. Хотя гражданство России оставил. Кузнецова и Костюкевича я знаю хуже, поскольку со вторым не пересекался, он в то время играл за ЦСП-Москва, а Кузнецов в Испании 4 года и он практически не покидает эту страну, во всяком случае, в Россию не приезжает. Поехал учиться и параллельно начал играть в водное поло. А Владислав Егоров вообще казанский воспитанник, уехавший туда после того, как я вернулся в Россию.



«В вопросе отделения Каталонии от Испании нет единства»

— Эмиль, а как вы переходили в этот чемпионат?

ЭЗ: — Мне кажется, селекционеры «Барселоны» увидели меня на сборах, которые юниорская сборная России проводила 2 года назад в Испании. Кстати, нас тогда собирал Александр Ерышов. Мне было 18, и я с удовольствием откликнулся на это приглашение, поскольку мне и город нравился, и захотелось испытать себя в сильном чемпионате. Буквально за вечер я решил туда ехать, не останавливало даже слабое знание испанского, который я знал по минимуму.



Поначалу лично мне было тяжеловато перестроиться, поскольку я привык опекать плотно, а в чемпионате Испании такая манера игры не приветствуется, и меня часто удаляли. Меня даже прозвали «сумасшедший русский».



Фото minsport.tatarstan.ru

Решение о переходе в зарубежный чемпионат должно созреть прежде всего у самого игрока. Никто не уедет, если все устраивает в родном чемпионате

— Чемпионату Испании не хватает эль классико?

ЭЗ: — В смысле, что там нет мадридского «Реала»? Там есть «Реал-Каноэ», но он, конечно, не имеет никакого отношения к королевскому клубу. Как и наша CNB «Барселона» к известному всему миру СК «Барселона» с футболом, баскетболом, гандболом и так далее. Ну, может быть, вы и правы, но обустройство местного водного поло таково, что львиная доля команд базируется в Каталонии. В одной Барселоне их пять, всего в чемпионате их восемь.



Но я считаю, что основной проблемой в развитии испанского чемпионата является то, что есть суперклуб «Барселонетта», с которой очень трудно бороться на протяжении последних лет.



Привычного для страны соперничества испанцев и каталонцев в водном поло тоже нет. Со мной в «Барселоне» играл голкипер Эдуардо Лорио, который родом из Мадрида, и он крайне скептически относился к идеям отделения Каталонии, считая, что без помощи остальной Испании республике не выжить. На мой взгляд, весь этот регион самостоятельный, но еще лет десять никакого отделения не состоится. В том числе и потому, что там нет единства в этом вопросе.

— А как вы относитесь к чемпионату Мальты, где играют Аверка, Холод и экс-игрок «Синтеза» Иван Нагаев?

ЭЗ: — Ну, это немного другой случай. Там чемпионат проходит в межсезонье, с июня по сентябрь, и туда люди уезжают больше за деньгами, новыми ощущениями, эмоциями. Прогрессировать там сложно — это если говорить о том уровне, на котором мы хотим видеть национальное водное поло. Хотя, вы правы, там играют сильные игроки из самых разных стран, но общий уровень…

