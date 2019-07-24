«КАН АВТО» о достигнутых результатах за 2018-й и планах на будущее

Директор по продажам Группы компаний «КАН АВТО» Рита Халилова — об итогах года компании, HR-брендинге и самых популярных автомобилях в Казани

Фото: пресс-служба «КАН АВТО»

В интервью нашему изданию директор по продажам «КАН АВТО» Рита Халилова подробно рассказала о применяемых компанией нововведениях, поделилась коммерческой аналитикой и сделала прогноз о формировании в Татарстане цивилизованного рынка автомобилей с пробегом.

— Рита Равилевна, «КАН АВТО» на автомобильном рынке уже 14 лет. Скажите, сколько сейчас автосалонов насчитывает ваша компания?

— На сегодняшний день мы имеем 18 автосалонов по продажам новых и подержанных автомобилей, а в портфеле компании уже 10 ведущих автомобильных брендов. Открывая новые салоны, реализуя каждый автомобиль и улучшая системы работы, мы в первую очередь думаем о наших Клиентах. Это прежде всего результат всей нашей огромной команды сотрудников. На данный момент у нас работают почти 2 000 человек, которые ценят традиции нашей компании.

— В конце 2018 года продажи на автомобильном рынке в России показали положительную динамику. А с какими показателями компания «КАН АВТО» завершила 2018 год по сравнению с 2017-м? Люди охотнее стали покупать новые автомобили и авто с пробегом.

— Рынок в прошлом году однозначно оживился, об этом свидетельствуют аналитические данные агентств и финансовые показатели компании. Финансовый оборот «КАН АВТО» за прошлый год составил 25 миллиардов рублей. Такая положительная динамика обусловлена сразу несколькими факторами. 2018 году нами было продано 19 419 новых автомобилей, 9 139 автомобилей с пробегом, а в общей сложности — 28 558. Положительные изменения к прошлому году: по новым автомобилям — 21%, по автомобилям на вторичном рынке — 43%, а по общему итогу — 27%. Безусловно, рост к 2017 году нас радует, но внутренние цели были амбициознее. Сейчас играют большую роль кредитные программы и господдержка. Они стали более комфортными для автовладельцев, что содействует динамике продаж.

— Означает ли это, что возобновленная государством программа льготного кредитования авто «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказалась эффективной для вашей компании?

— Безусловно, так как выгода для Клиентов составляет 10%, а в рублях это около 100 000. К концу первого полугодия 2019 года компания «КАН АВТО» уже совершила 13% сделок благодаря государственным программам. Но есть несколько нюансов. Например, покупаемый с помощью госпрограммы новый автомобиль должен быть выпущен на российском заводе, а стоимость его не должна превышать миллиона рублей. Один из самых популярных брендов, приобретаемый по госпрограмме, это автомобили бренда LADA, благодаря хорошему спросу на модели Vesta и XRAY.

— Вы считаете, действительно ли АвтоВАЗу удалось сделать конкурентный продукт, который может тягаться с теми же KIA Rio, Hyundai Solaris?

— LADA действительно стала вполне конкурентоспособным автомобилем, она не теряет свою востребованность среди населения нашего региона. Радует, что АвтоВАЗ выпускает качественный продукт и уже далек от тех стереотипов, которые были ранее сформированы о российском автопроме. Так, нашими тремя дилерскими центрами LADA в 2018 году было продано более 8 тысяч автомобилей, а за прошедшие 5 месяцев 2019 года — более 3 тысяч. Российский автопроизводитель, видимо, серьезно намерен достигнуть и сохранить достойный уровень локализации в отечественной автомобильной промышленности: сокращать издержки, расширять модельный ряд, работать над качеством продукта и обслуживания, расширять дилерскую и сервисную сети.

«АвтоВАЗ выпускает качественный продукт, и уже далек от тех стереотипов, которые были ранее сформированы о российском автопроме»

— Кроме российского автопроизводителя, какие вы можете назвать бренды сверхуспешными в продажах и в чем причины их успеха? И какие модели можно назвать провальными в продажах прошлого года в вашей компании?

— Вы знаете, у каждого бренда можно выделить какие-то свои новинки, которые определенным образом показали себя на рынке и полюбились покупателями. Например, в 2018 году самой успешной моделью KIA был Rio X-Line. Они появились в конце 2017 года, но основной рост продаж был именно в 2018. Продажи новых Stinger и Ceed оказались немного хуже наших ожиданий. Хотя они тоже остаются очень популярны в Поволжье. У Hyundai в свою очередь был великолепный рестайлинг Hyundai Tucson. Новшества этой машины сделали ее более комфортной для езды по российским дорогам. Данные автомобили были очень хорошо приняты покупателями. Продажи новой модели Hyundai Santa Fe нельзя назвать очень успешными: наверное, из-за большого расхода топлива и больших габаритов она не приглянулась нашим клиентам.

— А модели Renault? Дилерский центр Renault еще в 2017 году вошёл в пятерку лучших дилеров данной марки в России. Как обстоят дела с европейскими брендами в этом году?

— Если говорить о Renault, то хорошие показатели по продажам мы видим у Renault Logan Stepway, и больше ожиданий было на Sandero Stepway City. Жители нашего города часто останавливают свой выбор на французском автоконцерне. Оно и понятно: цена и качество соответствуют данному бренду. Что касается автомобилей премиум-сегмента, немецкий Mercedes-Benz всегда держал положительную динамику в объемах продаж и был лидером рынка среди российских покупателей имиджевых авто, но в 2018 году, после стремительного взлета, его продажи приравнялись к продажам с BMW.

— А что случилось с немецким автопромом? Автолюбители не смогли оценить качество бренда Mercedes-Benz?

— Динамика продаж у этих двух немецких брендов каждый год варьируется. Действительно, 2018 году BMW смог приблизиться максимально к продажам Mercedes-Benz по российскому рынку. На этот рост повлиял ряд факторов: агрессивная ценовая политика, обновление модельного ряда и связанная с этим распродажа моделей в уходящих поколениях. Однако на рынке Казани, впервые за долгое время, Mercedes Benz смог завоевать лидирующую позицию в продажах автомобилей премиум-сегмента в прошлом году. Многолетний лидер BMW в отличие от общероссийской статистики, уступил свое первое место. С открытием дилерского центра Mercedes Benz в Казани данный бренд показал неплохую динамику в продажах автомобилей с пробегом.

— Новые или поддержанные автомобили премиум-сегмента — это всегда беспроигрышный по качеству вариант. А как изменились предпочтения Клиентов, которые хотят приобрести подержанное авто среднего класса?

— Если говорить непосредственно о поддержанных автомобилях, популярных у российского покупателя марок, то по итогам мая 2019 года мы видим результат плюс 10% к продажам за тот же период в 2018 году. Что касается предпочтений, то лидерами по продажам авто с пробегом являются LADA, KIA, Hyundai и Renault. Одна из главных причин, конечно, — комфортное для покупателей соотношение доступной цены и хорошего качества автомобилей. Автомобили с пробегом в Казани пользуются огромной популярностью. Клиентам всегда есть из чего выбирать, поэтому в нашей компании всегда можно найти автомобиль под любой запрос с любым бюджетом. Для удобства покупателей мы открыли уже пятую точку в Казани по продажам автомобилей с пробегом в ЖК Art City. Это одна из самых больших площадок автомобилей с пробегом в Казани. Стоит также отметить, что часто Клиенты реализуют свои мечты с помощью программы Trade-in.

«Абсолютно все автомобили, купленные в «КАН АВТО эксперт», имеют паспорта технического состояния, что дает Клиенту общую картину о приобретаемом товаре»

— А почему все больше желающих отдать автомобиль в салон?

— Потому что в современных реалиях — это безопасно и комфортно, чем продавать автомобиль самостоятельно. Все это понимают. Количество Клиентов, воспользовавшихся услугой Trade-in растет, и мы со своей стороны развиваем это направление. В 2018 году 7 835 наших Клиентов воспользовались услугой Trade-in, что составляет 27% от общего объема продаж. Для нас развитие этого направления важно с точки зрения комфорта Клиентов, ведь это экономия времени, а так же данная услуга помогает нам пополнять ассортимент автомобилей с пробегом. Также мы предоставляем ряд привилегий нашим Клиентам после покупки автомобиля.

— Можете привести примеры?

— Очень большим плюсом при покупке подержанного автомобиля по программе Trade-in в наших салонах является то, что мы предоставляем подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей на услуги сервисного центра Sky Service, которым Клиент может воспользоваться через 2 месяца с момента покупки автомобиля. Имеется возможность оплатить данным сертификатом часть запчастей и сервисных услуг. Например, предоставляется до 30% на услуги сервиса, до 50% — на покупку дополнительного оборудования или даже до 4000 рублей — на установку газового оборудования. Это очень выгодно не только для частных покупателей, но и для корпоративных Клиентов.

«Развитие таксопарков и каршеринга в регионе увеличивает динамику корпоративных и лизинговых продаж»

— А как сейчас себя чувствует рынок корпоративных продаж. Можно ли говорить об увеличении спроса с появлением современных таксопарков и каршеринга в Поволжье?

— Да, действительно, рынок корпоративных продаж в сегменте легкого автотранспорта из года в год динамично развивается в нашем регионе, что отлично сказывается на продажах. В Республике Татарстан каршеринговые компании, таксомоторные парки, а также различные государственные и коммерческие организации активно приобретают легковой автотранспорт, соответственно растет доля корпоративных продаж. В 2018 году корпоративные продажи составили — 3 334 автомобиля, а за 5 месяцев 2019 года — уже 1 120 различных моделей.

— Если не секрет каков средний объем продаж одной партии автомобилей? И какие марки автомобилей более популярны у корпоративных Клиентов?

— Количество приобретаемых корпоративными Клиентами автомобилей варьируется от небольших партий в несколько штук, до централизованных закупок, охватывающих весь регион и количеством более ста единиц. Наиболее популярными марками автомобилей у корпоративных Клиентов являются: Lada, УАЗ, Renault, Kia. Hyundai и Mercedes-Benz.

— А вот увеличилась или уменьшилась доля лизинга в продажах легковых автомобилей в 2018 году?

— Доля лизинга в рамках корпоративных продаж выросла. Причем это заметно по динамике продаж автомобилей класса премиум. Если в декабре 2017 года она составляла всего 19% , то по итогам прошлого года доля лизинга составила 59% от объема корпоративных сделок.

«Оформить ДТП и качественно отремонтировать автомобиль теперь стало проще. Не нужно объезжать весь город в поисках сервиса»

— В прошлом году группа компаний «КАН АВТО» открыла собственный центр оформления ДТП. Часто ли обращаются к вам за помощью?

— Центр оформления ДТП — это инновационный проект, позволяющий оформлять дорожные происшествия без участия сотрудников полиции. Работа центра организована на базе специально разработанного программного обеспечения. Все передвижения в центре осуществляются при помощи системы электронной очереди. Там же есть все необходимое для максимально комфортного пребывания граждан: удобная мебель, питьевая вода, уютное кафе. С момента реализации проекта, а именно с февраля 2018 года, нам удалось добиться следующих результатов: в центре ДТП оформлено свыше 36 тысяч материалов по дорожно-транспортным происшествиям, снизилось привлечение инспекторского состава к оформлению случаев с материальным ущербом на 72%. Так же республика была исключена из списка токсичных регионов по страховому мошенничеству, что не может не радовать. После процедуры регистрации аварийной ситуации, мы предлагаем нашим Клиентам воспользоваться услугами Центра кузовного ремонта. Это очень удобно — не нужно объезжать весь город в поисках ремонта комплексного сервиса автомобиля.

— Это означает, что если я попадаю в аварию, то могу просто приехать в «КАН АВТО», оформить ДТП и у вас же отремонтировать?

— Конечно, ведь все условия рассчитаны для удобства Клиента. У нас довольно широкий спектр предоставляемых услуг. Это может быть независимая экспертиза, устранение вмятин, покраска, кузовной ремонт любой сложности. Загрузка центра кузовного ремонта достаточно большая — к нам приезжают и те люди, которые когда-то у нас покупали автомобили, и совершенно новые сторонние Клиенты, направляемые страховыми компаниями. Поэтому обращаются наши Клиенты со всего региона. Для того, чтобы соблюдать сроки ремонтных работ и сократить сроки ожидания автомобиля, в мае 2019 года мы запустили деятельность второго центра кузовного ремонта в дилерском центре LADA на Минской.

«В «КАН АВТО» проходят мероприятия для сотрудников, организованные на высоком уровне»

— Вы каждый год открываете новый дилерский центр или центр помощи клиентам. Каким образом вы привлекаете в свою команду профессионалов? Для этого же нужно иметь колоссальные инструменты для подбора персонала. Чем ваша компания привлекает новых сотрудников, помимо высокой заработной платы и социальной защиты?

— Ну, прежде всего, это и работа на специальных платформах по поиску персонала, а также социальные сети, и средства массовой информации. Также популярен так называемый реферальный рекрутинг, когда используются рекомендации сотрудников или других кандидатов. Но чтобы все это работало, необходим сильный HR-бренд компании, ценности, конкурентные преимущества, все то, что мы можем дать нашим сотрудникам. Кроме того, мы развиваем наш корпоративный журнал, где освещаем события жизни компании, знакомим сотрудников и Клиентов с нашими кадрами и новостями. У нас также имеется своя библиотека, специализирующаяся на бизнес-литературе. Любой сотрудник может взять почитать любую книгу, а также может и поделиться своей литературой. Мы активно работаем над усилением нашего бренда работодателя, запускаем интересные проекты, заключаем партнерские отношения с компаниями на предмет привилегий для наших сотрудников, работаем над имиджем компании для студентов и внешних соискателей. Чувствуется, что сотрудники дорожат имиджем компании.

— Имидж компании завоевал не только сердца сотрудников и Клиентов, но и награды международных и российских конкурсов за высокие стандарты качества, надежности и стремление к максимальной удовлетворенности Клиентов. С какими лаврами ваша группа компаний закончила 2018 год? Чем вы гордитесь больше всего?

— В 2018 году один из наших дилерских центров KIA занял почетное место в тройке лидеров в конкурсе «Дилер года 2018» среди дилерских центров в Поволжском федеральном округе, дилерский центр Renault является одним из победителей в «Глобальном дилерском рейтинге-2018», дилерский центр «Мерседес-Бенц» получил награду за лучшие результаты развития бизнеса колес в сборе и шин. Вообще, в концепции нашей группы компаний заложена любовь к каждому человеку: мы ценим каждого своего Клиента и сотрудника. Своими достигнутыми результатами и имеющимся потенциалом мы и гордимся. И для нас это главное.

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