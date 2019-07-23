Госзакупки Кировской области: видение развития города, анализы ДНК для полиции и ковер для школы

Обзор наиболее интересных тендеров Кировской области за неделю

1. Новый детский сад за 203 миллиона

Управление капитального строительства Кирова собирается потратить сумму в 203,3 млн рублей на строительство детского сада-яслей на 270 мест на улице Крупской, 5а. Об этой закупке стало известно 17 июля, заявки будут приниматься до 25 июля, тогда же состоится и аукцион.

Работы должны выполняться в очень сжатые сроки, в три этапа — до 25 сентября, 25 ноября и 20 декабря 2019 года. Трехэтажное здание с одним подземным этажом будет рассчитано на 12 ячеек. Общая площадь здания составит около 5,5 тысячи квадратных метров.

2. Для «Водоканала» — 10 аварийных мастерских

Кировский «Водоканал» возьмет в лизинг 10 передвижных аварийных мастерских на базе автомобиля ГАЗон Next. Общая стоимость закупки составит 32,9 млн рублей — почти по 3,3 миллиона за каждый автомобиль.

Договор лизинга, судя по всему, будет заключен на срок в 3 года — с июля 2019 по август 2022 года. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — им стало московское ООО «Альфамобиль» (относится к структуре «Альфа-лизинг»). Такой формат закупки, как сказано в документации, связан со «срочной необходимостью в удовлетворении потребностей заказчика». Подробных технических характеристик машин в документации обнаружить не удалось.

Кировский «Водоканал» возьмет в лизинг 10 передвижных аварийных мастерских на базе автомобиля ГАЗон Next. Фото kirov-portal.ru

3. Почти полмиллиона тонн «дизеля» для «КировПассажирАвтотранса»

ОАО «КировПассажирАвтотранс» закупит нефтепродукты для транспорта — 92-й бензина и дизельное топливо — на 19,9 млн рублей. Информация о тендере было обнародована на портале госзакупок 19 июля, заявки принимаются до 22 июля, а итоги подведут 31 июля.

Всего предприятию понадобится 7 тысяч литров бензина по 42,66 рублей за литр, а также 420 тысяч литров по 46,74 рубля за литр. Указанные суммы являются ориентировочными, они могут быть изменены в рамках суммы договора. У поставщика должна быть сеть АЗС, также он может произвести установку мобильной АЗС. Поставка товара должна осуществляться с 1 августа по 30 сентября 2019 года.

4. ДНК-анализы для МВД

Управление МВД по Кировской области заплатит 21 млн рублей за поставку автоматического комплекса для ДНК-лаборатории. Информация о закупке появилась 22 июля, заявки будут приниматься до 30 июля, а аукцион состоится 1 августа. Закупка будет профинансирована из средств федерального бюджета.

В состав комплекса для ДНК-лаборатории войдут: генетический анализатор, рабочая станция для него, источник бесперебойного питания, цветной принтер, два прибора для проведения полимеразной цепной реакции на 96 пробирок, прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, а также автоматическая система для выделения ДНК.

Управление МВД по Кировской области заплатит 21 млн рублей за поставку автоматического комплекса для ДНК-лаборатории. Фото riamo.ru

5. Новое здание для прокуратуры

Прокуратура Кировской области собирается выделить 17,8 млн рублей на строительство административного здания прокуратуры Опаринского района. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 22 июля, заявки принимаются до 29 июля, тогда же состоится и аукцион. Финансирование обеспечат из средств федерального бюджета.

Согласно графику проведения работ, в третьем квартале будет подготовительный период, построят временные здания и сооружения, тогда же частично построят и само здание прокуратуры, проведут наружное электроснабжение, телефонные сети, наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен до 20 декабря 2019 года.

6. Привести в порядок Кочуровский парк

Управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова готовится выделить почти такую же сумму, какую потратят на здание прокуратуры, на благоустройство Кочуровского парка (в районе улиц Маршала Конева, Солнечной и Воровского). О тендере было объявлено 18 июля, заявки будут приниматься до 26 июля, а сам аукцион состоится 30 июля. Для работ привлекут средства и федерального, и областного, и местного бюджетов.

Работы по благоустройству должны быть выполнены очень быстро — до 30 сентября 2019 года. В их рамках проведут устройство водоотводных лотков — с использованием песка, бетона и, собственно, лотков разных характеристик, а также вертикальную планировку — для этого понадобится плодородный грунт и семена газонных трав.

Работы по благоустройству парка должны быть выполнены очень быстро — до 30 сентября 2019 года. Фото echokirova.ru

7. По 5 миллионов на ремонт километра дороги в Советске

В городе Советске отремонтируют автодорогу по улице Ленина. Позаботится об этом администрация города. Закупку оплатят из средств местного и областного бюджетов — обойдется она в 11,2 млн рублей. Заявки принимаются с 19 по 29 июля, аукцион состоится 31 июля.

Работы, как и в случае с предыдущим тендером, должны быть завершены до 30 сентября 2019 года. Ремонт коснется двух километров дороги — на участке от улицы Строителей до улицы Малькова. Подрядчику предстоит снять деформированные асфальтобетонные покрытия, устроить выравнивающий слой, положить асфальтобетонные смеси, укрепить обочины щебнем. Каждый километр дороги обойдется примерно в 5,5 млн рублей.

8. Увидеть будущее Кирова за 5 миллионов

У администрации Кирова далеко идущие планы: она собирается оплатить научно-исследовательскую работу по теме: «Разработка стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года», а также плана мероприятий по реализации этой стратегии. Стоить это будет 5,3 млн рублей, которые оплатят из бюджета столицы региона в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014—2021 годах». О закупке стало известно 18 июля, заявки принимают до 12 августа, рассматривать их будут 14 и 20 августа.

В результате работ заказчику должна быть передана сама стратегия в форме отчета, итоговый вариант отчета объемом не более 100 страниц с итогами анализа, описанием видения развития города, миссии, системы целей и приоритетов, перечня приоритетных проектов, описанием механизмов достижения целей. Также от подрядчика потребуется представить презентационную версию стратегии, резюме стратегии, итоговый вариант плана мероприятий.

От подрядчика потребуется представить презентационную версию стратегии, резюме стратегии, итоговый вариант плана мероприятий. Фото admkirov.ru

9. Обследовать леса «глазомерно-измерительным» способом

Кировский государственный лесохозяйственный центр готов заплатить за проведение специального обследования лесных насаждений сумму в 4,17 млн рублей. Об этом объявили 19 июля, заявки будут принимать до 29 июля, тогда же и подведут итоги закупки.

Общая площадь обследуемой территории лесных насаждений составит 30,7 тысячи гектаров. Целью работы заявлены оценка состояния отдельных лесных участков и проектирование комплекса мероприятий по уходу за ними. Способ таксации лесов выбран глазомерно-измерительный. От подрядчика потребуется провести подготовительные, натурные и камеральные работы, в том числе сформировать ведомости лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами.

10. Почти 2 миллиона на школьный ковер

Кировская спортивная школа №1 собирается потратить 1,74 млн рублей на ковер для вольных упражнений. Информация о такой закупке появилась 15 июля, заявки будут приниматься до 24 июля, а аукцион состоится 26 июля. Финансирование будет обеспечено за счет бюджета города в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта в городе Кирове».

Ковер для вольных упражнений предназначен для проведения тренировок и соревнований по спортивной акробатике. Состоит он из отдельных секций, представляющих собой щиты из влагостойкой фанеры с установленными на них пружинами, крепящимися друг к другу. Сверху на секции укладывается ковровое покрытие на основе из пенополиэтилена двойной плотности.

Ковер для вольных упражнений предназначен для проведения тренировок и соревнований по спортивной акробатике. Фото kirovsport1.ru

Для обеспечения безопасности по периметру фанерного настила устанавливаются блоки, состоящие из поролона с листами все того же пенополиэтилена. Размеры у ковра очень значительные — 14 на 14 метров, из них рабочая зона — 12 на 12 метров. Поставка должна быть осуществлена с 1 августа по 30 сентября 2019 года.