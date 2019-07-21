«Санскрит — не мертвый язык»

Переводчик Денис Дьяков о Ведах и связи санскрита и русского языка

Фото: из архива Дениса Дьякова

Многие люди в наши дни что-то слышали о Ведах — древних индийских писаниях. В России проводится множество семинаров по «самоосознанию» на основе этих текстов, продаются книги о законах кармы, реинкарнации, васту, астрологии, аюрведе и йоге. Но имеют ли все эти зачастую чисто коммерческие продукты что-то общее с тем самым древним знанием Вед, которое сохранилось в Индии? Что такое ведическая культура? Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал писатель, переводчик с санскрита, путешественник и автор книг о ведической культуре Денис Дьяков.

«Коммунистические идеи во многом почерпнуты из Вед»



— Что такое ведическая культура?

— Сразу надо сказать, что люди, следовавшие в прошлом ведической культуре, планировали, куда отправятся дальше, какой будет их последующая жизнь. И в рамках одной этой культуры были разные пути. Опишу их, цитируя трактат «Чхандогья-упанишада» (один из изначальных ведических текстов). Первые два пути — светлый и темный. Светлый — деваяна, это путь к Богу, в духовный мир. В Ведах дается «методика», как можно достичь его с помощью духовных практик. В основном сюда включалось духовное подвижничество разных видов. Темный путь — питрияна. Интересы этих праведников были более материалистичными. Они стремились попасть за наслаждениями в райский мир, который, согласно Ведам, находится на Луне, в границах материальной вселенной.

Есть также третий путь, он упоминается в «Веданте» и называется «трития». По нему следуют люди, которые не занимаются никакими духовными практиками и не имеют высоких принципов. В общем-то, трития — это наш современный мир, то есть обычная материальная жизнь, какую мы привыкли наблюдать вокруг себя, без особых духовных устремлений. В ведической культуре представители тритии считались людьми низкого сорта, это мелочные живые существа, вновь и вновь приходящие в этот скорбный мир или даже падающие ниже, в адские миры, чтобы отстрадать за совершенные ими поступки.

— А как должно быть устроено общество согласно ведической культуре? Какое отношение к этому имеет кастовая система, остатки которой можно наблюдать сегодня в современной Индии?

— Принято считать, что кастовая система — это пережиток прошлого, когда существовало неравенство. Однако то, что мы последние века наблюдаем под видом кастовой системы, на самом деле деградировавшая ведическая система устройства общества, которая на санскрите называется варнашрамой. Люди естественно делятся на четыре уклада жизни: учителя, которых называли брахманами, правители (кшатрии), есть бизнес-класс, предприниматели (вайшьи), и есть простые рабочие (шудры).

Эти четыре класса были и будут. Просто ведическая культура отличалась тем, что все члены общества имели высшую цель. В советское время считалось, что любой труд — это почетно, советские коммунистические идеи, к слову, во многом были почерпнуты из Вед, в то время каждого уважали просто за то, что он хорошо выполняет свой долг — неважно, рабочий он или руководитель страны. Таким образом, варнашрама-дхарма все гармонизировала и ставила на свои места.

Сейчас имитировать ее сложно, потому что все смешалось, но какие-то полезные вещи оттуда можно почерпнуть и применить к жизни. Нужно просто занять свое материальное тело в согласии со своей природой, делать то, что ты любишь, и не делать то, на что ты не способен от рождения, даже если это сулит тебе высокий доход или положение.

— А что относительно женщин?

— Для женщин в ведическом обществе были отдельные предписания — стри-дхарма. Они исполняли свои женские роли — дочь, жена, мать, и всегда были под защитой отца или супруга. Женщины почитались за их целомудрие, верность и преданность семье. Такие же принципы мы можем найти в христианской и мусульманской культурах. Феминизм, понятно, ведическая культура не приемлет.

Однако здесь нужно быть осторожными. Далеко не все правила ведической культуры применимы сегодня. Например, в Индии сохранились свидетельства того, что некоторые были настолько преданы мужу, что входили в погребальный костер, если муж умирал раньше. Сегодня этого никому не стоит рекомендовать, хотя раньше такой поступок считался возвышенным.

«Вышень» и «Крышень»

— Как много людей в настоящее время пытаются следовать ведической культуре, изучать ее?

— Ответ содержится в известном писании «Бхагавад-Гита»: «В этом мире из тысяч людей, может быть, один стремится познать истину, а из тысяч стремящихся едва ли один познал». В современной России интерес к ведической культуре зародился в 90-е годы, когда жить стало трудно, не было никакой перспективы для материальных наслаждений, и люди искали альтернативные пути, задавались вопросами о смысле жизни. С тех пор было несколько волн возрастающего и стихающего интереса. Но больше всего последователей ведической культуры, конечно, можно видеть в Индии, которая на санскрите называется Карма-кшетрой, или Бхарата-варшей, землей религии и преданности.

Если же говорить о том, почему ведическое знание привлекает людей за пределами Индии, то, я думаю, дело в том, что сегодня человек получает много информации, но так и не понимает, в чем предназначение человеческой жизни. В Ведах говорится, что если кто-то занимается деятельностью, связанной лишь с телесной концепцией жизни (еда, сон, общение с противоположным полом, защита), то он ничем не лучше животного. Ведическая же культура дает понять, что мы — не это тело, что мы на самом деле вечная искорка Бога.

— Вы сказали про Индию, что это земля религии и преданности, но ведь в этой стране большое смешение разных знаний и культур. Как понять, какие из них авторитетны?

— В Индии есть современное понятие — хинду, так называемый индуизм, в котором чего только не намешано, разные религиозные традиции. Чтобы сориентироваться в этом многообразии, нужно найти учителя в сильной духовной традиции. Такой принцип на санскрите называется «парампара», и он описан в «Бхагавад-Гите», где говорится, что духовное знание передается по цепи от учителя к ученику. Это нисходящий способ познания.

В знаменитом древнем эпосе Индии «Махабхарата» есть такой эпизод, который может стать хорошей иллюстрацией. Император Махараджа Юдхиштхира обратился к старейшине Бхишме: «Не могли бы вы рассказать о религиозных принципах, о ведической культуре». И Бхишма посвящал его в разные науки много дней, получилась огромная книга. В конце концов Юдхиштхира попросил его объяснить суть всего, дать универсальную дхарму, священную практику, исполнение которой принесет благо каждому. Тогда Бхишма сказал: «Сутью всего является учение вайшнавов, что переводится как «знание о Всевышнем».

В конечном счете вся культура Вед предназначена для того, чтобы понять Всевышнего. Веды находят совершенное отражение в «Веданте». А суть «Веданты» — это знание о Боге, о душе, об отношениях души с Богом, о вечных принципах. Бхишма сказал, что самый лучший метод, который решит все проблемы, поможет освободиться от всех врагов и принесет полное благоденствие, — это славить Бога. И он дал тысячу имен Бога — «Вишну сахасра-наму», которые нужно повторять. В других религиях тоже присутствует нечто подобное, все обращаются именно к имени Бога.

— Но к имени какого Бога? Ведь известно, что в ведической культуре много богов, полубогов.

— Я сказал «Всевышний», на санскрите это «Вишну», в русских Ведах есть имя Вышень. Последователи сознания Кришны поклоняются Кришне, их называют кришнаитами, в русских Ведах это Крышень, который прикрывает нас сверху, дает, опекает. Проще говоря, есть единый Бог, это не один из земных богов, а единый верховный Господь, который над всеми. Его можно назвать по-разному, на самом деле все имена — это его имена.

«Язык — колесница для ума»

— Зачем изучать санскрит, ведь это уже неживой язык, который мало используют?

— Санскрит не мертвый язык, на нем до сих пор говорят в Индии. Веды объясняют, чем хорош санскрит. Дается такое сравнение: язык — это колесница для ума. То есть ум путешествует по миру, чтобы собрать какие-то истины, и чем лучше у него колесница, тем быстрее человек может достичь пределов, высот. Говорится, что санскрит — это идеальная колесница, потому что она доносит идеи очень глубоко и совершенно. В санскрите заложена определенная мощная сила, говорят, что это язык, на котором говорит душа. Поэтому рекомендуется, даже если ты не очень понимаешь, все равно воспевать изначальные стихи на санскрите.

— Между санскритом и русским языком действительно существует связь?

— Да, связи есть, потому что большая часть России относится к Востоку и русским людям близка восточная душевность. Это отмечают многие путешественники, которые ездят по всему миру. Даже на уровне государств между Россией и Индией всегда были прекрасные отношения.

И русский язык имеет много общего с санскритом. Я могу вам привести такой пример: русские цифры от 1 до 10 на 80% совпадают с санскритскими. Один — ади, два — двини, три — трини, четыре — чатур, пять — панча, шесть — шат, семь — сапта, восемь не совпадает — ашта, девять не совпадает — нава, даша — десять. Случайно такого быть не может, здесь прослеживается явное родство, поскольку санскрит и русский относятся к одной языковой группе.



Наталия Федорова, фото из архива Дениса Дьякова