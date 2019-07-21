Куда пойти в Казани: кинофестиваль «Рудник», чемпионат по триатлону и «Автоледи-2019»

Афиша мероприятий с 22 по 28 июля

Центральным событием предстоящей недели станет кинофестиваль «Рудник», который пройдет близ Казани — на территории Свияжского острова. В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы режиссеров-дебютантов со всего мира. Любители спорта смогут поболеть за участников чемпионата Европы по триатлону. Множество мероприятий ждет казанцев в городских парках, а в пятницу будем выбирать самую умелую женщину за рулем на конкурсе «Автоледи-2019». Подробности — в воскресном обзоре «Реального времени».

Ежегодный фестиваль «Рудник» в Свияжске

С 22 по 28 июля на острове Свияжск пройдет третий Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В его конкурсную программу войдут фильмы режиссеров-дебютантов со всего мира.

Жюри определит фильмы-победители в трех номинациях: Гран-при, лучшая полнометражная и лучшая короткометражная работы. Призовой фонд составит 1300 евро. Кроме того, предусмотрены специальные призы, придуманные художниками Рашитом Сафиуллиным и Ильей Артамоновым.

На фестивале будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы.

На фестивале будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Фото idelreal.org

Для тех, кому интересен жанр документальной анимации, пройдут занятия программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова. Результаты работы мастерских представят зрителям в последний день фестиваля. В образовательную программу также войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри.

Посещение свободное.

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Казанцев приглашают на вечернюю велопрогулку

23 и 25 июля пройдет велопрогулка по вечерней Казани. Велосипеды можно будет взять напрокат. Сбор у «Планеты Фитнес» по адресу: ул. Хади Такташа, 24.

Желательно наличие велошлема и элементарные знания ПДД, сообщают организаторы.

Участие бесплатное, начало — в 19.00.

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Велосипеды можно будет взять напрокат. Желательно наличие велошлема и элементарные знания ПДД. Фото sntat.ru

Танцы в парке «Крылья Советов»

24 июля в парке «Крылья Советов» снова откроется танцевальная площадка. Два раза в месяц в парке танцуют вальс, танго, рок-н-ролл, фокстрот и другие танцы под ритмы 40—80-х годов.

В случае дождя и непогоды уроки могут быть отменены или перенесены.

Начало — в 19.00, вход свободный.

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На джазовом фестивале выступит группа Horsepower

25 июля на территории Казанского кремля в рамках фестиваля «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдет концерт коллектива Horsepower. Композиции группы создаются на стыке брит-попа, джаза, стадиум-бопа и хип-хопа. Коллектив состоит из саксофониста Николая Моисеенко, гитариста Антона Хабибулина, пианиста Льва Трофимова, бас-гитариста Сергея Гейера и барабанщика Александра Кулькова.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов — от 500 до 1 400 рублей.

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Композиции группы Horsepower создаются на стыке брит-попа, джаза, стадиум-бопа и хип-хопа. Фото jazzkazan.ru

Чемпионат Европы по триатлону

С 26 по 28 июля в Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт.

27 июля на старт выйдут 150 профессиональных спортсменов из разных стран и лидеры сборной России. Участникам предстоит проплыть 750 м, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км.

28 июля в рамках чемпионата Европы по триатлону состоятся соревнования среди любительской элиты (Age Groups). Выступить с самыми быстрыми триатлетами Европы смогут и российские любители триатлона (дистанция та же).

Кроме того, в это время состоятся любительские соревнования Ironstar 113 Kazan 2019 на «полужелезной» дистанции: плавание — 1,93 км, велогонка — 90 км, бег — 21,1 км. В программе также женский и детский благотворительный забеги.

Вход для зрителей свободный.

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В Казани выберут «Автоледи-2019»

26 июля в Казани пройдет городской отборочный этап конкурса водительского мастерства среди женщин-автомобилисток «Автоледи-2019».

Участниц ждут как теоретические, так и практические испытания. Три лучших автомобилистки представят столицу Татарстана на республиканских соревнованиях, которые пройдут в августе этого года.

Конкурс пройдет на территории комплекса УГИБДД МВД по РТ по адресу: Оренбургский тракт, 5.

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Три лучших автомобилистки представят столицу Татарстана на республиканских соревнованиях, которые пройдут в августе этого года. Фото Олега Тихонова

Короткометражки молодых режиссеров в парке Горького



26 и 27 июля в казанском парке Горького пройдет конкурсный показ Международного фестиваля уличного кино.

Гости показа познакомятся с организаторами фестиваля, увидят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров и при помощи световых приборов выберут победителя. Кроме того, желающие смогут прослушать лекции от актеров и ведущих.

Начало 26 июля — в 19.00, 27 июля — в 20.00. Вход свободный.

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Инклюзивный фестиваль в парке Урицкого

27 июля в казанском парке Урицкого состоится III инклюзивный семейный фестиваль «Йорэкле шэхэр — Сердца города».

Для участников проведут мастер-классы по развитию творческих способностей, шоу мыльных пузырей, наложат аквагрим. В этот же день откроется благотворительная ярмарка, где казанцы смогут купить изделия и товары, изготовленные семьями, в которых воспитываются дети с особенностями развития.

Праздник начнется в 11.00.

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Для участников фестиваля проведут мастер-классы по развитию творческих способностей, шоу мыльных пузырей, наложат аквагрим. Фото dumrt.ru