«Мы — команда, мы довольны»: в Казани прошел этап Российских кольцевых автогонок

Фото: Максим Платонов

Экватор очередного сезона Российской серии кольцевых гонок по традиции состоялся на автодроме Kazan Ring в Высокогорском районе Татарстана — пилоты вели борьбу за комплекты наград в пяти кузовных классах и в молодежном зачете SMP Formula 4. И отработали как надо — зрители увидели массу драматичных заездов с обилием обгонов и аварий. О том, как представитель Татарстана из команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин удержал лидерство в общем зачете самого престижного класса «Туринг», и других подробностях гоночного уик-энда в Казани — в репортаже «Реального времени».

Переломный этап в Казани

Трасса на казанском автодроме считается одной из самых непростых в российских спортивных кольцевых автогонках. Многие пилоты и технический персонал команд отмечают, что здесь меньше разгон, меньше скорость и машина находится в напряжении на некоторых участках трассы и подъемах.

— Каждый год Российская серия кольцевых гонок приезжает на автодром Kazan Ring, — рассказал Олег Петриков, руководитель СМП РСКГ. — Были сезоны, когда в Татарстане проходило по два этапа, однако в нынешнем календаре все гоночные уик-энды запланированы на разных трассах. Так что для поклонников автоспорта и активного отдыха четвертый этап в Татарстане — единственная возможность лично увидеть наши гонки.

Кроме того, казанский этап должен был стать переломным в этом сезоне: большая часть турнира остается позади, и уже можно подводить некоторые итоги и выделять лидеров. В кузовных классах стартовали сразу 70 пилотов, в SMP Formula 4 (класс «юниор») — восемь спортсменов.

Помимо непосредственно гонок на Kazan Ring болельщики могли лично пообщаться с пилотами во время автограф-сессий и принять участие в шоу-программах команд. Благо повезло с погодой, так как и дождь, и сильный ветер в минувшие выходные обошли казанский автодром стороной.

Трасса на казанском автодроме считается одной из самых непростых в российских спортивных кольцевых автогонках

Это соревнование в России проводится официально с 1998 года, однако его статус постоянно меняется. Гонки РСКГ в разные годы привлекали не только профессионалов. Так, в чемпионате выступали актер Дмитрий Певцов, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский и даже президент Татарстана Рустам Минниханов. На одном из этапов 2015 года на старт выходил бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало.

Безусловно, самый зрелищный и мощный класс — «Туринг», где представлены 340-сильные автомобили международной категории TCR. Здесь победу три сезона подряд (2016—2018) одерживал представитель казанской команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин. В этом сезоне он также лидирует в общем личном зачете, а вот в командной таблице «таифовцы» в составе Брагина, Тимура Шигабутдинова, Марата Шарапова и Павла Кальмановича идут пока вторыми, уступая немного «Лукойл Рейсинг Тим».



В этом году перед казанским этапом конкуренция обострилась до предела. Лидировал все тот же Брагин на автомобиле Hyundai i30N: в его активе было 96 очков. Буквально на пятки ему наступал Алексей Дудукало на Audi RS3 в из LUKOIL Racing — 93 очка. У Кирилла Ладыгина, пилотирующего Lada Vesta Sport команды LADA Sport ROSNEFT, было 89 очков. С учетом того, что победа в гонке приносила сразу 25 очков, первый же заезд на Kazan Ring мог изменить расстановку сил.

Сенсации квалификации и рывок Брагина в первой гонке

Каждую сессию квалификационных заездов можно было назвать сенсационной. В квалификации класса S1600 Юниор, где все пилоты выступают на Volkswagen Polo, лучшее время 1:48,825 показал москвич Егор Ганин, лучшим результатом в карьере которого было до этого 3-е место в одной из гонок. Таким образом, он прервал гегемонию казанского пилота Рустама Фатхутдинова, который на этот раз стал только третьим, пропустив вперед и Егора Фокина.

Перед казанским этапом конкуренция обострилась до предела

В «Туринге» быстрейшим в обоих сегментах квалификации был Клим Гаврилов на Audi RS3 — лучшее время, 1:26,458, он показал во второй сессии. Этот же заезд позволил Ивану Лукашевичу на Hyundai i30 N вырваться на второе место, сместив Андрея Масленникова на Cupra TCR на третью строчку. Четвертым под конец заезда стал Ирек Миннахметов (Audi RS3). За ними в первой гонке стартовали Кирилл Ладыгин (Lada Vesta), Павел Кальманович (Audi RS3), Михаил Грачев (Lada Vesta), Григорий Бурлуцкий (Volkswagen Golf), Михаил Митяев (Cupra TCR) и Алексей Дудукало (Audi RS3). Дмитрий Брагин занял непривычно низкую 12-ю позицию.

Любопытно, что в субботней гонке (15 кругов) стартовали 22 машины, однако к финишу не доехала сразу четверть участников, не справившись со сложностями казанской трассы. Комфортнее всего чувствовал себя Клим Гаврилов (Audi RS3, Carville Racing), который собрал импровизированный «большой шлем» — выиграл квалификацию и гонку, установив в ней лучшее время круга. Андрей Масленников (Cupra TCR, LUKOIL Racing) отыграл по ходу заезда одну позицию и финишировал вторым. Кирилл Ладыгин (Lada Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT) стартовал пятым, однако «наработал» на бронзу. Ирек Миннахметов (Audi RS3, личный зачет) сохранил четвертое место, Павел Кальманович (Audi RS3, «ТАИФ Моторспорт») замкнул пятерку, оставив позади партнера по команде Дмитрия Брагина.

По ходу гонки на трассе появился автомобиль безопасности, который выехал на третьем круге после столкновения Ибрагима Ахмадова с Алексеем Дудукало, главным преследователем Брагина в общем зачете. Сам Дмитрий претендовал даже на попадание в пятерку, однако на предпоследнем круге дистанции не стал упорствовать и пропустил вперед другого «таифовца» Кальмановича. Брагин после гонки выглядел вполне довольным, так как сумел после неудачной квалификации подняться сразу на шесть позиций.

В «джентльменском» Трофее СМП РСКГ лучшим стал Ирек Миннахметов, серебро у Антона Бадоева, бронза — у Марата Шарапова.

Куча аварий и эмоций

Однако все основные события гоночного уик-энда в Казани развернулись в воскресный день, во время второй гонки «Туринга» (18 кругов). На старте уже произошло массовое столкновение — в нем было задействовано сразу четыре машины! Дмитрий Брагин пытался захватить лидерство, но остался на старте на третьей позиции. После первого круга на дистанции стало на три авто меньше. К сожалению для поклонников казанского автоспорта, сошел Тимур Шигабутдинов. В боксах команды он не унывал и даже сдержанно улыбался:

— Это спорт. Так бывает.

— Тимур ударил мне в левую часть крыла. Он стартовал очень хорошо. Мне пришлось сойти, я сам принял такое решение, так как понимал, что машина повреждена и в таком состоянии на трассе она может повредить другие машины, — рассказывал после гонки Антон Немкин, который не смог тронуться на старте и в которого и въехал Шигабутдинов.

На 12-м круге Брагин проигрывал лидеру аж 4 секунды. В середине гонки сошла еще пара участников. В концовке Михаил Митяев выехал за пределы трассы и проехал больше 100 метров по газону. Хотя он находился на восьмой позиции и особых предпосылок для ухудшения результата не было.

А первым финишировал Михаил Грачев на Lada Vesta.

— Я знал, что так и произойдет. У соперников просто не было шансов, так как наша команда здорово поработала, и мы все сделали на высшем уровне, — без ложной скромности говорил после финиша победитель.



«Мы — команда, мы довольны», — говорил после гонки Брагин. Фото raf-rcrs.ru

«Эту гонку я посвящаю своей маме»

Брагин так и занял третье место, на котором проехал большую часть гонки. Понятно, что на домашней трассе Дмитрию хотелось бы быть на вершине, однако даже попадание на пьедестал можно расценить как успех, учитывая, что его главный преследователь Дудукало выпал за пределы десятки, а у самого Брагина не задалось еще с квалификационных заездов. Так или иначе, общее лидерство по очкам за этот этап осталось за командой «ТАИФ Моторспорт»

— В принципе, я контролировал ситуацию во второй половине гонки. В начале не хватило чего-то, чтобы вступить в борьбу за лидерство. Мне пришлось в одном из моментов «срезать» путь и проехать по траве. Я забил радиатор травой, это тоже не могло не сказаться. Приятно, что следом за мной финишировал Павел Кальманович. Мы — команда, мы довольны, — говорил после гонки Брагин.

Дмитрий много улыбался, хоть и заметно устал после такой интенсивной гонки. Со 122 очками после казанского этапа он остался во главе общего зачета. Однако любая неудачная гонка в будущем теоретически может отправить его даже на пятую позицию, так как плотность в первой пятерке достаточно высокая.

А самую пронзительную речь после финиша произнес занявший второе место гонщик «Лукойла» Иван Лукашевич:

— Эту гонку я посвящаю своей маме. Она такие любит.

Самую пронзительную речь после финиша произнес занявший второе место гонщик «Лукойла» Иван Лукашевич. Фото raf-rcrs.ru

Подиум и церемония награждения российских кольцевых гонок формально проходит по канонам Формулы-1: много красивых девушек, вручающих призы, шампанское и кубки. Однако эмоций победителю и призерам явно не хватало. Лучше всех орудовал бутылкой шампанского «хозяин» этапа Брагин, большую часть ее содержимого вылив в сторону боксов. Скорее всего, сказалось напряжение гонки, в которой было все: красивые обгоны, зрелищные аварии и море эмоций, которые остались на трассе в борьбе за лучшие места.

Теперь Брагину и команде «ТАИФ Моторспорт» предстоит закреплять позиции в трех следующих этапах: 3—4 августа предстоит гонка в Мячково Московской области, 17—18 августа пройдет традиционный Moscow Raceway, а в начале сентября команды переместятся на Сочинский автодром, где и подведут итоги сезона финальным заездом.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов