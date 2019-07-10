«Честная борьба, узкая трасса»: что не поделили «КАМАЗ-мастер» и МАЗ?
Татарстанская команда пожаловалась на то, что белорусский экипаж во время гонок не пропускал ее в течение получаса
Неприятный инцидент произошел на втором этапе ралли-марафона «Шелковый путь — 2019» между командами «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто». Татарстанцы сообщили, что белорусская команда не пропускала их в течение получаса, хотя ей неоднократно сигналили. К настоящему моменту ситуация разрешилась: судьи проверили приборы и установили, что до экипажа МАЗа просто не доходил сигнал — вероятно, из-за неисправности устройства. В клубе «КАМАЗ-мастер» также заверили, что команды больше не имеют претензий друг к другу. Подробности — в материале «Реального времени».
Белорусы не пропустили КАМАЗ на пути к первому месту
Белорусской команде «МАЗ-СПОРТавто» пришлось объясниться из-за спорного момента с татарстанским экипажем «КАМАЗ-мастера» на гонках «Шелковый путь — 2019». Инцидент произошел на втором этапе ралли-марафона, который проходил по маршруту Байкальск — Улан-Удэ 8 июля. Как рассказал тим-менеджер татарстанской команды Сергей Савостин, на протяжении почти получаса экипаж «КАМАЗ-мастера» подавал «МАЗ-СПОРТавто» сигналы с просьбой уступить дорогу, но реакции от белорусской команды не последовало.
Как пишет «Матч ТВ», дорога в тот момент была узкой и скользкой, впереди капотного МАЗа гуськом мчались внедорожники. Белорусы и сами оказались «зажаты» в колонне, съехать было некуда. Когда дорога стала шире, Вязович обогнал легковушки и рванул вперед, а Шибалов несколько отстал.
В итоге экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял второе место в рамках второго этапа в зачете грузовиков. Победителем на этапе стал как раз экипаж МАЗа с показателем в 2 часа 29 минут 42 секунды. Тройку замкнул голландец Мартин ван ден Бринк («Рено», +6,25).
Сигналы КАМАЗа не дошли до МАЗа
На запрос «Реального времени» пресс-служба «МАЗ-СПОРТавто» пока не ответила, но минское агентство PRVision уже распространило комментарии от имени капитана белорусской команды. Сергей Вязович заявил, что информацию о претензиях со стороны «КАМАЗ-мастера» получил от членов собственной команды, а не от участников или судей. Тогда белорусы взяли инициативу в свои руки и сами позвали организаторов.
Первым делом организаторы проверили прибор на машине МАЗ и выяснили, что тот исправен. При этом прибор зарегистрировал всего один поступивший сигнал от Антона Шибалова, причем сделан он был на солидном расстоянии в 328 метров. По правилам же гонки, экипаж обязан пропустить другой автомобиль лишь после поступления трех сигналов и не позднее 15 секунд после последнего. В итоге организаторы пришли к выводу, что нарушений в действиях белорусской команды нет.
«Сейчас никто из спортсменов не имеет претензий друг к другу»
«Реальному времени» удалось связаться с пресс-секретарем «КАМАЗ-мастера» Эриком Хайруллиным, который сейчас сопровождает команду на очередном этапе ралли. Изложенная им версия событий в целом совпадает с позицией белорусской стороны — разве что, по заявлению Хайруллина, просьба о проверке приборов исходила все-таки от татарстанцев либо же коллективно.
— Конфликта никакого не было. Мы попросили проверить принимающие приборы и передающие. После гонки подошли к судьям и наши представители, и Сергей Вязович, проверили показания прибора. Действительно, был принят только один сигнал. Не знаю, в чем тут дело, исправность или неисправность прибора — это уже второй вопрос. Но важно, что была совершенно честная борьба и очень узкая трасса. Сейчас никто из спортсменов не имеет друг к другу претензий, это была совершенно обычная ситуация.
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