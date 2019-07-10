«Честная борьба, узкая трасса»: что не поделили «КАМАЗ-мастер» и МАЗ?

Татарстанская команда пожаловалась на то, что белорусский экипаж во время гонок не пропускал ее в течение получаса

Неприятный инцидент произошел на втором этапе ралли-марафона «Шелковый путь — 2019» между командами «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто». Татарстанцы сообщили, что белорусская команда не пропускала их в течение получаса, хотя ей неоднократно сигналили. К настоящему моменту ситуация разрешилась: судьи проверили приборы и установили, что до экипажа МАЗа просто не доходил сигнал — вероятно, из-за неисправности устройства. В клубе «КАМАЗ-мастер» также заверили, что команды больше не имеют претензий друг к другу. Подробности — в материале «Реального времени».

Белорусы не пропустили КАМАЗ на пути к первому месту

Белорусской команде «МАЗ-СПОРТавто» пришлось объясниться из-за спорного момента с татарстанским экипажем «КАМАЗ-мастера» на гонках «Шелковый путь — 2019». Инцидент произошел на втором этапе ралли-марафона, который проходил по маршруту Байкальск — Улан-Удэ 8 июля. Как рассказал тим-менеджер татарстанской команды Сергей Савостин, на протяжении почти получаса экипаж «КАМАЗ-мастера» подавал «МАЗ-СПОРТавто» сигналы с просьбой уступить дорогу, но реакции от белорусской команды не последовало.

— Мы попросили организаторов гонки разобраться в ситуации и проверить прибор в машине [Сергея] Вязовича (главы команды МАЗа, — прим. ред.). Если прибор не работает, то надо его заменить или отремонтировать, а если работал и сигналы были получены, то нужно выяснить, почему Вязович так себя вел. Обращаю внимание, что это не протест, а просьба выяснить ситуацию. «КАМАЗ-мастер» не претендует ни на какие санкции, это регламент, в котором все отображено, — заявил Савостин.

Как пишет «Матч ТВ», дорога в тот момент была узкой и скользкой, впереди капотного МАЗа гуськом мчались внедорожники. Белорусы и сами оказались «зажаты» в колонне, съехать было некуда. Когда дорога стала шире, Вязович обогнал легковушки и рванул вперед, а Шибалов несколько отстал.



В итоге экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял второе место в рамках второго этапа в зачете грузовиков. Победителем на этапе стал как раз экипаж МАЗа с показателем в 2 часа 29 минут 42 секунды. Тройку замкнул голландец Мартин ван ден Бринк («Рено», +6,25).

Фото silkwayrally.com

Сигналы КАМАЗа не дошли до МАЗа

На запрос «Реального времени» пресс-служба «МАЗ-СПОРТавто» пока не ответила, но минское агентство PRVision уже распространило комментарии от имени капитана белорусской команды. Сергей Вязович заявил, что информацию о претензиях со стороны «КАМАЗ-мастера» получил от членов собственной команды, а не от участников или судей. Тогда белорусы взяли инициативу в свои руки и сами позвали организаторов.

Первым делом организаторы проверили прибор на машине МАЗ и выяснили, что тот исправен. При этом прибор зарегистрировал всего один поступивший сигнал от Антона Шибалова, причем сделан он был на солидном расстоянии в 328 метров. По правилам же гонки, экипаж обязан пропустить другой автомобиль лишь после поступления трех сигналов и не позднее 15 секунд после последнего. В итоге организаторы пришли к выводу, что нарушений в действиях белорусской команды нет.

— Что интересно, прибор в машине Шибалова показал, что тот много раз посылал нам сигналы, однако делал это на расстоянии вне зоны приема. То есть его сигналы попросту не доходили. Когда это выяснилось, никаких претензий у Антона к нам не было. Мы с уважением относимся к экипажам КАМАЗа и рады, что конфликт исчерпан. А вообще, это еще раз подтверждает, насколько серьезно все борются за победу и сражаются за секунды, — добавил Вязович.

«Сейчас никто из спортсменов не имеет претензий друг к другу»



«Реальному времени» удалось связаться с пресс-секретарем «КАМАЗ-мастера» Эриком Хайруллиным, который сейчас сопровождает команду на очередном этапе ралли. Изложенная им версия событий в целом совпадает с позицией белорусской стороны — разве что, по заявлению Хайруллина, просьба о проверке приборов исходила все-таки от татарстанцев либо же коллективно.

— Конфликта никакого не было. Мы попросили проверить принимающие приборы и передающие. После гонки подошли к судьям и наши представители, и Сергей Вязович, проверили показания прибора. Действительно, был принят только один сигнал. Не знаю, в чем тут дело, исправность или неисправность прибора — это уже второй вопрос. Но важно, что была совершенно честная борьба и очень узкая трасса. Сейчас никто из спортсменов не имеет друг к другу претензий, это была совершенно обычная ситуация.