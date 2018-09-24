Варламов о ЖК «Победа»: Надеюсь, в Казани сделают выводы и запретят подобное строительство

Блогер Илья Варламов раскритиковал жилой комплекс «Победа» в Казани.

На своем сайте он прокомментировал несколько цитат с официального сайта ЖК, который он назвал «гигантским двором-парковкой, окруженным муравейниками».

«Я так и представляю: выходишь с утра во двор с ребенком под мышкой, относишь его в детский сад типа СИЗО, а сам совершаешь пробежку в приятной сизой дымке выхлопных газов. Застройщик, впрочем, понимает, что он откровенно слукавил, поэтому на странице, посвященной прелестям района, особое внимание уделяет торговому центру, автомойке и автосервису. Даже квартиры в ЖК «Победа» продают с видом на торговый центр!», — написал он.



По мнению Варламова, «очень скоро квартал превратится в гетто, а люди, пожелавшие вложиться в недвижимость, потеряют свои деньги».

«Надеюсь, в Казани сделают выводы и просто запретят подобное жилое строительство. Муравейников и дворов-парковок в современном городе, каким пытается быть Казань, просто не может существовать», — заключил блогер.

Ранее Казань стала лучшим городом чемпионата мира по футболу-2018 по версии Варламова.