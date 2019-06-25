Вилле Хаапасало испек в Казани бэлиш

И снимает сериал про Татарстан из десяти серий

Фото: Максим Платонов

В Казани начались съемки десятисерийного проекта о Татарстане, над ним работает звезда фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» Вилле Хаапасало. Цель сериала о людях и достопримечательностях Татарстана — привлечение в республику туристов из скандинавских стран. Подробности — в материале «Реального времени».

«Плохое есть, но буду говорить только о хорошем»

Инициатор проекта, который финансируют и финская сторона, и правительство РТ, — Госкомитет по туризму. Как стало известно вчера на пресс-конференции Вилле Хаапасало, прошедшей в одном из национальных ресторанов в Старо-Татарской слободе, наш Госкомитет активно занимается продвижением туристического бренда республики на финский рынок.

Сразу же отметим, что это довольно-таки непростая задача, хотя Казань и Хельсинки связывает вот уже 5 лет прямой рейс, но, во-первых, летает он не круглый год (прошедшей зимой рейсов не было), а во-вторых, большинство пассажиров используют его как транзитный на пути в Европу и обратно. Что касается самих финнов, то их количество на рейсе Хельсинки — Казань весьма незначительно. Во всяком случае, пока.

Но финны — нация путешествующая, причем, как правило, они любят познавательные поездки, так что, возможно, 10 серий о том, как интересно в Татарстане, которые снимет народный любимец Хаапасало, и окажут положительное влияние на потенциальных туристов.

Выбор на Вилле Хаапасало пал не случайно — он снял десятки передач о путешествиях, очевидно, можно сказать, что он — финский «Дмитрий Крылов». По словам самого Вилле, тональность его передач, 10 серий о Татарстане не станут исключением, положительная.

Хаапасало очень популярен и в Финляндии, и в России, он свободно говорит на русском, актерское образование получал в Санкт-Петербурге

«Я говорю только о позитиве», — отмечает актер, подчеркивая, что о России на Западе, в частности, в скандинавских странах, представление неточное, чаще там транслируется отрицательная информация о стране. Вилле же хочется исправить ситуацию. «Плохое, конечно, есть, но я буду говорить о хорошем», — обещает он. Для этого он и собирается снять 10 серий по 26 минут каждая.

Хаапасало очень популярен и в Финляндии, и в России, он свободно говорит на русском, актерское образование получал в Санкт-Петербурге. Он вел несколько телепроектов на российском телевидении, за образ, созданный в фильме «Кукушка», получил приз за лучшее исполнение мужской роли на одном из Московских международных кинофестивалей. И даже был лицом рекламной компании АвтоВАЗа, рекламировал «Ладу Калину».

Съемочная группа приехала с Вилле из Финляндии, сценария как такового нет, это принцип работы Хаапасало, который предпочитает импровизацию. Но татарстанская сторона все же помогла составить план работы, обозначив опорные точки будущего сериала. Кстати, Татарстан вел переговоры о совместном проекте с Хаапасало около четырех лет.

«И ко мне подошел бомж»

Хаапасало уже однажды снял программу о России, показав страну, как он выражается «через людей». В Финляндии ее посмотрели от 700 тысяч до миллиона человек, и это в стране, где население составляет около пяти с половиной миллионов жителей. Около миллиона двухсот человек посмотрели тот российский семисерийный проект в Швеции. Видели программу о России и в других европейских странах.



Вилле Хаапасало снял десятки передач о путешествиях, можно сказать, что он — финский «Дмитрий Крылов»

«Сегодня мы снимали в Казанском кремле, и ко мне подошла супружеская пара из Германии, они рассказали, что на желание приехать и посмотреть, что же на самом деле собой представляет Россия, повлиял тот мой проект», — рассказал Вилле, которого узнают на казанских улицах и сейчас вместо автографа просят разрешения сделать с ним селфи. Хаапасало не отказывает, это тоже его принцип.

Вообще, по его мнению, сейчас в мире очень популярны передачи о путешествиях. «Однажды в Хельсинки в районе железнодорожного вокзала ко мне подошел бомж и поблагодарил меня за мои передачи, сказав, что, благодаря им, без денег в кармане можно объехать весь мир», — привел пример Хаапасало.

Поскольку Вилле предпочитает импровизацию и иногда может даже неожиданно изменить маршрут съемок, он говорит, что заранее не изучает материл и предпочитает все самое интересное о каком-либо месте узнать из уст людей. В Татарстане планируется, что маршрут его съемочной группы будет, помимо Казани, пролегать через остров-град Свияжск, Тетюши, Болгары, Чистополь, Елабугу. Но, возможно, тяга создателя сериала к импровизации заведет в какие-то иные, не менее интересные места в Татарстане.

Маршрут съемочной группы будет, помимо Казани, пролегать через остров-град Свияжск, Тетюши, Болгары, Чистополь, Елабугу

В Казани же местами съемок пока выбраны кремль, мечеть Марджани, музей чак-чака, ресторан с национальной кухней. В этом ресторане, кстати, Вилле вчера успешно учился печь бэлиш. Причем большой — человек на десять. Вилле отметил, что они, как правило, снимают много материала, например, для серии длиной в 26 минут, могут отснять часов шесть, и это всегда создает трудности при монтаже.

Завершить съемки Хаапсало планирует к 4 июля, а премьера сериала о Татарстане должна состояться в сентябре, к этому времени Хаапасало открывает свою видеоплатформу, и открывается она именно фильмами о нашей республике.

На вопрос, чем его привлек Татарстан и чем мы можем привлечь туристов из скандинавских стран, Вилле ответил: «У вас есть Волга, у вас 130 народностей живут в мире и согласии, и у вас прекрасная, вкусная еда».



1 / 15 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов