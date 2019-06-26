Стимул для беби-бума: каким семьям спишут 450 тысяч рублей долга по ипотеке

В ближайшее время Совет Федерации рассмотрит закон о поощрении рублем за рождение третьего и последующих детей

Фото: Давид Казанский

Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит законопроект о частичном погашении ипотеки многодетным семьям. Родителям, у которых в период с 1 января этого по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, спишут 450 тысяч рублей долга по ипотечному кредиту. Соответствующий документ, подготовленный по поручению Владимира Путина, принят в третьем чтении, комитет Совфеда по бюджету также поддержал его и рекомендовал верхней палате одобрить. «Реальное время» выяснило у оператора программы ДОМ.РФ, кто в первую очередь может претендовать на компенсацию и как пройдет списание.

Поддержка по полмиллиона

Законопроект о списании многодетным семьям 450 тысяч рублей долга по ипотеке прошел три чтения в Госдуме. Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал верхней палате одобрить документ на сегодняшнем пленарном заседании.

Размер поддержки — 450 тыс. рублей на семью. Этой суммой можно оплатить основной долг, а если долг меньше, тогда можно оплатить проценты. Компенсация не будет облагаться налогом. Ипотека может быть не только для покупки квартиры, но и жилого помещения, земельного участка для индивидуального жилого строительства.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале, на котором и упомянул впервые возможность поддержать семьи с детьми, говорил о том, что вместе с материнским капиталом для некоторых регионов эта сумма возместит существенную часть стоимости квартиры. Президент обратил внимание депутатов Госдумы и членов Совфеда, что на эту меру (вместе с материнским капиталом) потребуются «большие деньги», и попросил их эти средства «предусмотреть», так как закон будет иметь обратную силу. В этом году около 30 тыс. семей смогут воспользоваться поддержкой.

Законопроект не учитывает усыновленных детей, кроме того, и дети, и заявитель должны быть гражданами России. Правом на погашение части ипотеки можно воспользоваться только раз.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале впервые упомянул возможность поддержать семьи с детьми. Фото kremlin.ru

10 млрд многодетным в 2019 году

Проверять соответствие граждан условиям для осуществления таких выплат будет агент правительства — единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ». О том, что организация получит доступ к сведениям о госрегистрации актов гражданского состояния из ЕГР ЗАГС, указано в заключении на проект закона от 23 мая.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ДОМ.РФ, организация будет взаимодействовать с кредиторами и перечислять средства в счет погашения ипотечных кредитов заемщиков, а также контролировать соблюдение банками условий реализации мер государственной поддержки. Заемщикам для получения государственной поддержки нужно будет обращаться в банк, а банк будет направлять материалы в организацию. После проверки соответствия требованиям программы организация будет перечислять денежные средства кредитору на погашение части задолженности по кредиту заемщика.

В организации уточнили, что из федерального бюджета на программу в 2019 году будет выделено 5 млрд рублей. Об этом же говорил на прошлой неделе и вице-премьер Антон Силуанов, также он отметил, что еще 5 млрд добавит резервный фонд правительства.

«Порядок реализации программы, в том числе порядок обращения граждан за получением поддержки, а также перечень необходимых документов будут определены правительством. ДОМ.РФ будет ежемесячно направлять в Минфин заявление на получение субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат на реализацию программы», — уточняют в организации.

Препятствия для семей

Для того чтобы получить поддержку, семья должна удовлетворять сразу нескольким критериям, это является ограничителем для получения поддержки. «Мы должны понимать, какое количество семей обратится за компенсацией. Возможно, временные затраты будут препятствием», — отмечает руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александра Суслина, приводя в пример налоговый вычет, за которым обращаются не все.

«Тут не просто многодетные семьи, а семьи, в которых дети родились в определенный период, да еще и имели ипотеку на этот момент — очень много условий должно быть выполнено одновременно. С моей точки зрения, таких семей не так уж много», — продолжает собеседница. По оценке составителей законопроекта, порядка 30 тыс. семей в этом году смогут обратиться за помощью.

По словам Суслиной, найти эти средства на компенсацию в рамках федерального бюджета не составит никаких сложностей: «И сумма 450 тыс. рублей. Может, для Москвы она и [очень маленькая], для каких-то регионов она существенная, в любом случае, для бюджета это очень мало».



«Детское» влияние на ипотечный рынок

По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, инициатива не окажет существенного влияния на рост рынка ипотечного кредитования: «Так, за 2018 год было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов, и число потенциальных клиентов, которые смогут воспользоваться мерами господдержки, невелико по сравнению с общим объемом рынка».

Собеседница отмечает, что ключевая функция данной инициативы — социальная, и она не направлена на поддержание ипотечного рынка: «Указанная сумма поддержки в сочетании со средствами материнского капитала, который также можно направить на приобретение жилья, и возможностью получить ипотеку по ставке не выше 6% на весь срок кредита могут существенно облегчить многодетным семьям решение жилищного вопроса. Особенно в регионах, где стоимость недвижимости ниже».

Ипотечный рынок не находится в упадке, но роста, который наблюдался в прошлом году в связи с опасением повышения ставки, нет. «Выдача ипотечных кредитов в конце прошлого года замедлилась именно по причине роста ставок (за счет роста ключевой ставки и введения системы эскроу-счетов для долевых вкладчиков)», — говорит доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Собеседница предполагает, что небольшой рост ипотечного кредитования «при условии, что новая система будет работать слаженно, предсказуем, особенно в регионах, где 450 тыс. плюс материнский капитал могут покрыть значительную стоимость приобретаемого жилья».

— [Для решения задачи] в февральском послании президента о снижении ставки по ипотечному кредитованию в условиях, если ключевая ставка Банка России падать в ближайшее время не будет (а для этого нет особых причин), потребуются еще средства из бюджета, и для ввода дополнительных социальных программ и получения на их основе среднего, более низкого показателя стоимости ипотечного кредитования. <…> Если все состоится, количество семей, которые захотят улучшить жилищные условия по новым правилам — с компенсацией и под понижающуюся ставку, вырастет значительно. А тогда до 2022 года из бюджета понадобятся значительные суммы, — отмечает Белянчикова.

Несоответствие во взглядах



Сейчас идет работа по повышению адресности социальной помощи, напоминает Суслина. «В этой ситуации не очень понятно, как это бьется между собой: одной рукой мы говорим, что надо давать пособия только тем, кто действительно нуждающийся, а другой рукой увеличиваем пособия для всех, кто удовлетворяет критерию количества детей, хотя есть и достаточно обеспеченные многодетные семьи, и ипотека бывает многомиллионных по стоимости квартир», — уточняет собеседница, указывая, в частности, на недавнее предложение главы правительства Дмитрия Медведева повысить «обидную» компенсацию по уходу за ребенком в 200 раз, но только для нуждающихся. На днях соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

— Возможно, имело бы смысл поддерживать только малообеспеченных. Мне кажется, более важный параметр — доход, а не статус семьи, — подчеркивает эксперт.

«Хорошо бы такие решения принимались ближе к стадиям бюджетного цикла, например, чтобы они уже были заложены в бюджет», — напоминает Суслина. Сейчас бюджет на 2019 год как раз пересматривается, правки одобрили во втором чтении. По уточнению Минфина РФ, в новой редакции 5 млрд, заявленные Силуановым, предусмотрены.