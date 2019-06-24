Кто в Татарстане получит пособие по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума?

Выплаты, увеличенные с 50 рублей минимум до 9 тысяч, начнутся уже с начала следующего года, пояснили в федеральном Минтруде

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект о пособиях на ребенка с предложением продлить выплаты с полутора до трех лет, но получать их смогут лишь нуждающиеся родители. О том, что систему компенсационных выплат будут реформировать, заявил глава правительства Дмитрий Медведев. «Исторические», по выражению премьера, выплаты в 50 рублей увеличат до суммы прожиточного минимума (9 170 руб. на I квартал 2019 г. в РТ, — прим. ред.), рассчитывать на которую смогут семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. «Реальное время» выяснило, с какого периода начнутся выплаты и каким еще критериям должны соответствовать получатели.

Обидная выплата

В пресс-службе Минтруда России «Реальному времени» пояснили, что выплаты на ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в регионе начнутся в 2020 году. Получать их смогут «семьи со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов трудоспособного человека».

Действующий пока размер выплаты (50 рублей), введенный в 1994 году как временная мера поддержки, за 25 лет ни разу не пересматривался и не индексировался. На совещании по реформе системы компенсаций Дмитрий Медведев заметил: «[Ее] размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно».

Доход трех четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина, привел Медведев данные Минтруда (ранее он во время отчета правительства в Госдуме давал поручение министерству проработать вопрос, также предложения по реформе он запросил от Минэкономразвития и Минфина). По словам премьера, принцип «всем понемногу, зато поровну» устарел — компенсации должны быть «в адекватном объеме и, конечно, с учетом реальной нуждаемости».

На совещании по реформе системы компенсаций Дмитрий Медведев заметил: «[Ее] размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно». Фото government.ru

Пособия до 1,5 года получают свыше 2 млн человек (2,212 млн) в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. 50 рублей, которые полагаются от 1,5 до 3 лет, выплачиваются уже 1,8 млн человек. «Суммарно на эти выплаты государство выделяет в год около 1,5 млрд рублей», — уточнил премьер и конкретизировал, что необходимо повысить адресность, увеличив объем выплат.

Кто получит

Компенсации должны получать только семьи, «чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, <…> нужно определить механизм таких выплат, которые могут быть построены по-разному, <…> это нужно будет обсудить нам и нужно будет окончательно обсудить с регионами», говорил Медведев на совещании.

«Посыл правильный, но нужно понять, кто нуждается, и тем, кто нуждается, давать такое пособие, которое в состоянии как-то реально помочь», — говорит руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Однако введение однозначного порога — два прожиточных минимума (ПМ), который указал Минтруд, имеет свои подводные камни:



— А если доход 20 тыс. [примерно два ПМ] плюс один рубль — уже считается, что этот человек не имеет права на компенсацию? Социально это не совсем справедливо, хотя уровень жизни человека ничем не отличается от того, кто имеет право на выплату. Нужно понимать, как определять критерии, после которых теряешь право на помощь.

Отсчитывать критерий возможно не только от прожиточного минимума, в процентах от заработка, учитывать ли численность иждивенцев? Дополнительные квадратные метры жилья, наверное, тоже имеет смысл включать, но нужно понимать: если в «однушке» живут трое, это не то же самое, если живет один. Стоит применять шкалу с большим числом критериев, чтобы это была общая характеристика домохозяйств, и по этому множеству критериев определять тех, кто имеет право на помощь.

Директор подведомственного Минфину ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Владимир Назаров отмечает, что, хотя есть разные критерии отсечения, в результате будет использоваться тот, о котором говорил президент в послании: два прожиточных минимума.

По мировым меркам это достаточно высокий критерий отсечения, добавляет собеседник.

«Наверное, нужны дополнительные критерии по имуществу: у семьи не должно быть второго жилья, определенные требования по транспортным средствам, которым владеет семья. Если не видно, что у семьи есть большие объемы имущества, которые косвенно свидетельствует о том, что и доходы у этой семьи высокие, а не низкие, то да, должна быть оказана такая помощь», — уточняет Назаров.

От 1,5 до 18 лет



По мнению Назарова, скорее следует идти по пути расширения категорий, чем по пути смягчения критериев: «Помощь [следовало бы распространить] до 18 лет. Это радикальное расширение круга тех людей, которые претендуют на эту помощь, потому что в 4 года дети вряд ли выходят на работу и получают доход. Поэтому здесь я считаю, что критерии должны быть достаточно жесткие, чтобы можно было сосредоточить помощь на более нуждающихся семьях. Если мы этого не сделаем, тогда мы так и будем сужать эту категорию — дети до 3-х лет».

«Мысль хорошая, но все упирается в средства, которые должны выделяться на это — очень значительный контингент граждан, которые получают [выплаты] повсеместно», — говорит профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Людмила Пронина.

«Сейчас есть некоторые другие подходы, более точечные: изменяется методика адресной помощи всем малообеспеченным семьям, есть предложения не предоставлять адресную помощь тем, кто не является реально бедным», — продолжает собеседница. Например, учитывается при предоставлении помощи (здесь речь не идет о выплате по уходу за ребенком) земельный участок или превышение норматива по жилой площади.

Средства будут найдены, так как это было в послании президента, добавляет Назаров: «Мы прикидывали — речь идет о 70 млрд рублей дополнительных расходов. Да, это большие деньги. Но в целом для федерального бюджета, который получит одних дополнительных доходов свыше 200 миллиардов по этому году, — это вполне посильное бремя». Хотя выплаты уже начнутся со следующего года, Назаров считает, что следует поторопиться и ввести выплаты раньше.

«Путин сказал, и Медведев озвучил — пособие будет сейчас считаться. Выплаты на основе федерального закона, значит, это полномочия Российской Федерации и федеральный бюджет. Сейчас рассматривается проект закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019—2021 годы (но только по 2019 году). Если такие поправки внесет правительство, то будут искать средства — там дополнительные деньги есть», — подтверждает Пронина.

Нагрузка на бюджет



Пока выплата в 50 рублей лежит на плечах работодателя, а значит, увеличение размера компенсации создаст дополнительную нагрузку на Фонд социального страхования и работодателя, говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

Выплата носит заявительный характер, напоминает эксперт, и многие матери не обращаются за ней в том числе из-за низкого значения: «Поэтому крайне сложно оценить реальное давление на организацию в случае ее многократного увеличения. Так, если выплата будет повышена в 10 раз (до 500 рублей), не говоря уже росте до уровня прожиточного минимума ребенка (порядка 10 тыс. рублей), то рост числа обращений многократно возрастет».

Ограничение, которое предлагает Медведев, повышает адресность — в правительстве надеются помочь тем семьям, которым реально требуется помощь, продолжает Соколов:

— Безусловно, такая социально ориентированная инициатива позволит улучшить жизнь многих семей, но оценить объективную (а не статистическую) нужду крайне сложно. Например, независимое исследование при участии компании Avito в начале 2018 года показало, что реальная «детская корзина» по 22 крупнейшим городам России составила для новорожденных девочек и мальчиков около 29 тыс. рублей. При этом в Москве эта цифра составила порядка 38,5 тыс. рублей.

Просьбы о помощи



Необходимость увеличить выплаты есть, говорит председатель комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова, но до сих пор систему не реформировали из-за других, более приоритетных на тот момент задач: «Было много вложено в здравоохранение, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, борьбу со смертностью».

Захарова поддержала тезис Медведева по поводу повышения адресности: «Поступают обращения от семей с детьми от 1,5 до 3 лет, которым неоткуда ждать помощи: на работу выйти не может, потому что детского сада еще нет, бабушек-дедушек нет, чтобы помочь присматривать. Надо помогать именно тем, кто нуждается».