Ипотечное кредитование замерло в ожидании спроса и изменения ключевой ставки

Сбербанк задает тренд на доступную ипотеку. Остальные игроки ждут действий Центробанка

Фото: Олег Тихонов

Сбербанк уменьшил ипотечную ставку по ипотеке на 0,3—0,6 процентного пункта. Эксперты полагают, что одной из причин такого решения может быть снижение выдачи ипотечных кредитов на фоне предыдущего роста ставок. Другие банки не торопятся следовать примеру «Сбера». По данным аналитической службы «Реального времени», с начала года ряд банков, напротив, повысили ипотечную ставку на 1 п.п. Как повлияли действия кредиторов на жилищный рынок — в обзоре «Реального времени».

Низкий спрос на ипотеку заставляет снижать ставки

Сбербанк уменьшил базовую ставку по ипотеке на 0,3—0,6 п.п. несмотря на то что Центробанк России о снижении ключевой ставки пока не заявлял. Этот шаг тут же породил надежду на то, что другие банки подхватят тренд, заданный крупнейшим игроком на рынке. В самом Сбербанке дали понять, что ипотечные ставки были снижены на фоне ожидания изменения ключевой ставки.

«В определении процентных ставок для кредитов мы следуем за динамикой ключевой ставки Банка России, составляющей на настоящий момент 7,75% годовых. Сейчас ставка стабилизировалась, и регулятор дает сигнал о возможном снижении, — говорится в ответе на запрос «Реального времени».

Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE, также считает, что решение Сбербанка снизить ставку по ипотеке может быть связано с ожиданием пересмотра уровня ключевой ставки на фоне возможного падения инфляции.

— Напомним, глава Минэкономразвития заявил, что на конец 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4 процентов. Кроме того, свою роль играет высокая конкуренция с другими банками, предлагающими еще более выгодные условия», — говорит Литинецкая. Она полагает, что пересмотр условий кредитования в крупнейшем банке простимулирует и других кредиторов приблизить ставки по ипотеке к 10—10,5 процента.

А вот Юлия Федулаева, директор по цифровизации ГК «МИЭЛЬ», полагает, что ставки в линейке ипотечных продуктов другие банки менять вероятно не будут, однако в краткосрочной перспективе с их стороны возможны ответные ходы в виде маркетинговых акций, таких как, например, временное уменьшение ставок. Кроме того, эксперт считает, что действия Сбербанка могли быть связаны не только с ожиданием снижения ключевой ставки, но и уменьшением объемов ипотечного кредитования.



— Сбербанк мог пойти на снижение ставок, чтобы компенсировать долю в ипотечном портфеле, которую не добирает в течение последнего полугода. Новых ипотек было выдано в меньшем объеме, чем ранее показывал Сбербанк, — говорит эксперт. Это предположение отчасти подтверждается и ответом, полученным из Сбербанка.

«В l квартале текущего года на рынке жилья в Республике Татарстан в целом наблюдалось снижение спроса на ипотечные кредиты как на строящиеся объекты, так и на вторичное жилье», — сообщила пресс-служба банка, не предоставляя конкретных данных о динамике спроса на ипотечное кредитование в регионе.

Генеральный директор MACON Илья Володько считает, что решение Сбербанка никак не связано с переходом на эскроу-счета.

— Скорее всего причиной стало снижение объемов ипотечного кредитования. Ставки снизили, чтобы повысить спрос, тем более что с большой вероятностью Центробанк в ближайшее время снизит ключевую ставку. Это такие опережающие действия, — считает Илья Володько.

Банки не торопятся следовать примеру «Сбера»

«Реальное время» направило запросы в крупные банки, занимающиеся выдачей ипотеки в Татарстане, чтобы выяснить, намереваются ли они снижать или повышать ипотечные ставки в ближайшее время. Управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Татарстане Олег Исламов рассказал, что действия банка будут зависеть от движения ключевой ставки Банка России, макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка.

Руководитель направления продаж и развития партнерского канала Ак Барс Банка Екатерина Макеева сообщила, что в банке обсуждается вопрос о пересмотре ставок по ипотечному кредиту.

Директор филиала Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Татарстане Марат Хасиятуллин выразил надежду, что ЦБ до конца года снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, если не случится никаких макроэкономических потрясений. «Соответственно, повышения ипотечных ставок в этом году мы также не ожидаем, средние ставки останутся в коридоре 10—10,5 процента годовых», — говорит он.

В пресс-службе Сбербанка воздержались от ответа на вопрос о дальнейшем снижении ставки на ипотечные продукты.

Только два банка снизили ставку на ипотеку по «вторичке»

Данные аналитической службы «Реального времени» показывают, что в Татарстане с начала года сохранялся тренд на рост ипотечных ставок. При получении ипотечного кредита сроком на 15 лет при первоначальном взносе 30% средняя ставка при покупке вторичного жилья на конец мая составила порядка 11%. Для сравнения: на середину января ипотечная ставка на приобретение готового жилья составляла 10,8%. Подчеркнем, что в исследовании учитывалась базовая ставка по ипотеке без дисконтов.

По данным аналитической службы «Реального времени», больше всего — на 1 п.п. — в Татарстане в период с середины января подорожала ипотека в Ак Барс Банке (до 11,2%), в «Энергобанке» (до 10,9%), в филиале «Газпромбанка» в Казани (до 10,8%). На 0,5 п.п. увеличились ставки в «Промсвязьбанке» (до 11%), в «ДельтаКредит» (до 11%).

Динамика ставок по ипотеке на покупку вторичного жилья, май 2019 года

28.05.2019 14.01.2019 ПАО «АК БАРС» БАНК 11,20% 10,20% ООО Банк "Аверс" 9,75% 9,75% АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 10,75% 10,75% ПAO «Промсвязьбанк» 11,00% 10,50% ПАО «АКИБАНК» 10,90% 10,25% "Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО)) 9,99% 11,50% АКБ «Энергобанк» (ПАО) 10,90% 9,90% АО «ТАТСОЦБАНК» 9,60% 9,60% АКБ "Заречье" 13%-15% до 3 лет 13%-15% до 5 лет АО «Райффайзенбанк» 10,49% 10,49% ООО КБЭР “Банк Казани” - - ООО «Камский коммерческий банк» 10,50% 10,25% АО «Автоградбанк» 12,00% 12,00% ООО "АЛТЫНБАНК" 14-15% 14-15% ПАО Банк «ФК Открытие» 9,70% 9,30% АО "ИК Банк" 10,40% - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 11,24% 11,24% АО «Банк Интеза» 11,50% 11,50% ООО «АвтоКредитБанк» 14,00% 14,00% Сбербанк 10,80% 11,40% ВТБ 10,6%/10,1%/9,7% 10,6%/10,1% АО «Россельхозбанк» 9,70% 9,85% АО «КБ ДельтаКредит» 11,00% 10,50% Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани 10,80% 9,80%

В Татарстане ставку по ипотеке на покупку вторичного жилья на сегодняшний день снизили только два банка. Сбербанк опустил ставку на «вторичку» с 11,4% до 10,8% годовых, то есть на 0,6 п.п. Второй кредитной организацией в Татарстане, решившейся на снижение ставки стал «Тимер банк». Здесь ипотеку на покупку готового жилья можно получить под 9,99% годовых, в то время как на середину января ставка составляла 11%.

Ставки на покупку «первички» и «вторички» сравнялись

По данным аналитической службы «Реального времени», средняя ставка по ипотеке на приобретение первичного жилья в Татарстане составила порядка 11%. В период с середины января на 1 п.п. подорожала ипотека на «первичку» в «Энергобанке» (до 10,9%), в филиале «Газпромбанка» в Казани (до 10,8%). На 0,9 п.п. (до 10,8%) выросла ипотечная ставка на покупку новостроек в Ак Барс Банке. На 0,5 п.п. подорожала ипотека в «Акибанке» (до 10,75%) и в «ДельтаКредите» (до 11%).

Динамика ставок по ипотеке на покупку первичного жилья, май 2019 года

28.05.2019 14.01.2019 ПАО «АК БАРС» БАНК 10,80% 9,90% ООО Банк "Аверс" 9,75% 9,75% АБ «Девон-Кредит» (ПАО) - - ПAO «Промсвязьбанк» 9,80% 10,10% ПАО «АКИБАНК» 10,75% 10,25% "Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО)) 12,00% 12,00% АКБ «Энергобанк» (ПАО) 10,90% 9,90% АО «ТАТСОЦБАНК» 9,60% 9,60% АКБ "Заречье" 13%-15% до 3 лет 13%-15% до 5 лет АО «Райффайзенбанк» 10,49% 10,49% ООО КБЭР “Банк Казани” - - ООО «Камский коммерческий банк» - 11,25% АО «Автоградбанк» 12,00% 12,00% ООО "АЛТЫНБАНК" - 14-15% ПАО Банк «ФК Открытие» 9,70% 9,30% АО "ИК Банк" - - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 11,24% 11,24% АО «Банк Интеза» - - ООО «АвтоКредитБанк» 14,00% 14,00% Сбербанк 10,60% 10,90% ВТБ 10,6%/10,1%/9,7% 10,6%/10,1% АО «Россельхозбанк» 9,70% 9,70% АО «КБ ДельтаКредит» 11,00% 10,50% Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани 10,80% 9,80%

Сбербанк снизил ставку и на ипотеку на приобретение строящегося жилья, но в данном случае только на 0,3 п.п. — с 10,9 до 10,6%. Ровно настолько же, то есть на 3 п.п., в период с середины января опустилась ставка по ипотеке на покупку «первички» в «Промсвязьбанке» — с 10,1 до 9,8%.



При этом несложно заметить, что ставки на приобретение первичного и вторичного жилья на конце мая 2019 года практически сравнялись и в среднем составили 11% годовых.

Спрос на ипотеку растет вслед за ставками?

Привел ли рост ставок, продолжавшийся в первой половине 2019 года, к снижению спроса на ипотечный продукт? Представители банковского сообщества отвечают на этот вопрос по-разному. К примеру, в ВТБ в Татарстане в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи ипотек на покупку вторичного жилья вырос вдвое, а на покупку «первички» — на 40%.

— За l квартал 2019 г. жителям республики было предоставлено более 2,5 тысячи жилищных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в данном сегменте выросли на 63%, до 5,2 млрд рублей. Больше половины от общего объема ипотечных кредитов ВТБ в Татарстане выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился практически в два раза, до 3,2 млрд рублей, количество сделок превысило 1,6 тысячи штук (рост +73%). На покупку недвижимости в строящихся домах оформлено 820 кредитов (рост +34%) на сумму 1,8 млрд рублей, что на 40% выше аналогичного показателя 2018 года, — говорит управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Татарстане Олег Исламов.

Директор филиала Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Татарстане Марат Хасиятуллин отмечает рост выдачи ипотек на покупку вторичного жилья в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года и снижение спроса на ипотеку на приобретение новостроек. При этом Марат Хасиятуллин говорит об увеличении среднего чека по ипотечным кредитам. По его словам, средний чек по ипотеке на «вторичку» составил 2,9 млн рублей, что оказалось на треть больше, чем в I квартале 2018 года. А средний чек по ипотеке на «первичку» по сравнению с прошлым годом вырос на 21% и составил 2 млн рублей.

Застройщики не досчитались ипотечников



Отметим, что ипотечное кредитование остается одним из основных драйверов, поддерживающих спрос на жилищном рынке. Татарстанские застройщики отмечают, что почувствовали некоторый отток ипотечников из-за роста ставок.

— Действительно в начале года мы почувствовали некий спад по ипотечным сделкам в связи ростом процентной ставки. В целом ситуация стабильна: в феврале, марте и апреле количество ипотечных сделок составляло 35—37 процентов от общего числа. В мае показатель незначительно просел. На сегодняшний день доля ипотечных сделок в нашей компании составляет 32 процента от общего числа, — говорит заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Директор компании «Ак Барс Недвижимость» Елена Стрюкова также отмечает снижение количества сделок по ипотеке.

— Особой популярностью у наших клиентов пользуется программа с субсидируемой государством ипотечной ставкой — так называемая «семейная» ипотека. Мы прогнозируем, что в дальнейшем доля кредитов по «семейной» ипотеке в общем объеме сделок будет только расти. Эта программа поддержит ипотечный рынок. В конце мая Сбербанк уже заявил о снижении ипотечных ставок, надеемся эта тенденция будет поддержана другими банками. Доля ипотечных сделок у нас доходит до 65 процентов, — говорит Стрюкова.

«Ни о каком формировании ипотечного «пузыря» речи нет»

Впрочем, у медали две стороны: снижение ставок действительно может поддержать жилищный рынок, но вместе с тем возникает опасность надувания, так называемого ипотечного «пузыря», когда вместе с темпами ипотечного кредитования начинает расти просроченная задолженность, обесцениваются ипотечные ценные бумаги, снижаются цены на недвижимость. Об этом, к примеру, предупреждали аналитики Центробанка, подводя итоги прошлого года. Подробно они рассмотрели этот вопрос в аналитической записке под названием «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться».

Однако опрошенные нами эксперты настроены довольно оптимистично и считают, что угрозы образования «ипотечного пузыря» на российском рынке на сегодняшний день нет. Мария Литинецкая отмечает, что в большинстве случаев обслуживание ипотечного займа у российских покупателей жилья отнимает не больше 30% семейного дохода, что является нормальным уровнем нагрузки.

— К тому же два миллиона человек, поучаствовавших в ипотечном буме в 2017—2018 годах, не относятся к бедным слоям населения. Это относительно узкая прослойка сравнительно благополучных жителей крупных городов. Конечно, в условиях сокращения доходов населения рост кредитной нагрузки потенциально создает риски для экономики в целом, но в России этот риск невысок из-за того, что в целом объемы кредитования предельно низкие. Напомним, доля ипотеки в ВВП России составляет всего 7 процентов, тогда как в других развитых станах — от половины до полутора годовых объемом ВВП. Иными словами, ни о каком формировании ипотечного «пузыря» речи нет, — говорит Литинецкая.

Юлия Федулаева обращает внимание на то, что доля долгов по ипотеке у населения стремится к сокращению — раньше в среднем задолженность составляла 10% от ссуженного портфеля, сейчас она — не более 4%.

— В массе денег, накопленных в рублях задолженностей, невыплаченные займы могут представляться колоссальной суммой, однако здесь сказывается эффект масштаба — ипотечный рынок стабильно развивается, он значительно вырос за последнее время. В трендах и по структуре задолженности вырисовывается более оптимистичная картина. Заемщик сейчас более дисциплинирован, чем несколько лет назад, и кредитов без просроченных платежей становится все больше, — отмечает Федулаева.