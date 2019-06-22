Опрос предпринимателей: смогут ли надзорные органы стать менторами для бизнеса

Это абсолютно ничего не даст. Надо в целом менять менталитет сотрудников наших надзорных органов. Ряд контрольных ведомств работает по «палочной системе», то есть они ориентированы на то, чтобы вменить как можно больше нарушений. Неважно, реальных или мнимых. Это в ведомствах считается показателем эффективности.

Во-вторых, наши суды имеют некую негласную установку поддерживать в судебных спорах представителей госорганов. По сути, все это в совокупности дает злоупотребление правосудием со стороны контрольных органов. Предприниматели оказываются в безвыходном положении. Если суд просто переписывает доводы государственного органа, какой смысл тогда судиться? На собственном примере убедился, что такое имеет место. Причем те аргументы, которые перекочевали из доводов контрольного органа в доводы суда, местами были абсурдными.

Сегодня любой бизнес можно закрыть не только на законных основаниях, но и когда контрольное ведомство несколько выходит за рамки закона, исходя из личных интересов. Не очень красиво получается.