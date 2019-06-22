Опрос предпринимателей: смогут ли надзорные органы стать менторами для бизнеса
Бизнесмены о новом реестре проверок
На этой неделе Владимир Путин провел очередную, уже 17-ю по счету «прямую линию». Отвечая на вопрос о снижении нагрузки на бизнес, президент РФ отметил, что проверяющие организации должны работать как менторы и наставники. Кроме того, отныне не только надзорные органы будут вести реестр проверок, но и сами проверяемые смогут отмечать, уже в своем реестре, кто и почему их проверял. Вся информация будет стекаться в прокуратуру, которая получит дополнительный источник информации о состоянии бизнеса. «Реальное время» узнало у предпринимателей, что они думают об этой инициативе. Подробнее — в нашем субботнем бизнес-задачнике.
Как бы вы оценили инициативу президента РФ?
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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Это абсолютно ничего не даст. Надо в целом менять менталитет сотрудников наших надзорных органов. Ряд контрольных ведомств работает по «палочной системе», то есть они ориентированы на то, чтобы вменить как можно больше нарушений. Неважно, реальных или мнимых. Это в ведомствах считается показателем эффективности.
Во-вторых, наши суды имеют некую негласную установку поддерживать в судебных спорах представителей госорганов. По сути, все это в совокупности дает злоупотребление правосудием со стороны контрольных органов. Предприниматели оказываются в безвыходном положении. Если суд просто переписывает доводы государственного органа, какой смысл тогда судиться? На собственном примере убедился, что такое имеет место. Причем те аргументы, которые перекочевали из доводов контрольного органа в доводы суда, местами были абсурдными.
Сегодня любой бизнес можно закрыть не только на законных основаниях, но и когда контрольное ведомство несколько выходит за рамки закона, исходя из личных интересов. Не очень красиво получается.
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Олег Стерлядев владелец пекарни «Добропек»
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Инициатива хорошая, вопрос только в том, насколько она будет эффективна. На мой взгляд, в плане проверок бизнесу могут помочь поправки в административный кодекс. Они должны снизить репрессивный накал.
Недавно оштрафовали одного нашего партнера. Так получилось, что в пустой мусорный бак на его территории выкинул мусор какой-то прохожий. В результате — штраф на 200 тысяч рублей. При том, что у предпринимателя нарушений до этого не было. По КоАП, вообще первый раз можно ограничиться предупреждением. Один такой штраф бизнес может просто убить.
И есть проблема с состязательностью сторон в судебной системе. Когда по административному делу в суде выступают представители бизнеса и государства, бизнес никто не слушает.
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Сергей Майоров председатель правления Машиностроительного кластера РТ
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Инициатива хорошая и она понятна — снизить нагрузку на бизнес. Не совсем понятно, как бизнес будет вести реестр. К примеру, малое предприятие из десяти сотрудников и с одним станком. Центр ответственности пока не ясен.
Но главное, конечно, не в механизме. Он появится в любом случае. Важно, чтобы фискальные органы выступали не в роли палачей и карателей, а помогали и предупреждали бизнес, как работать правильно. Сейчас у нас как: пришли с проверкой — неправильно — плати штраф. Вы объясните бизнесу, дайте разумное время для устранения нарушения. Как менторы расскажите, как это надо решать с минимальными затратами для бизнеса.
Мы должны наконец понять, что бизнес создает рабочие места и налоговую базу, за счет которой живет государство. Все эти надзорные органы живут в том числе за счет того же бизнеса. Надо научиться работать одной командой и создавать максимальную добавочную стоимость всем вместе. И тогда экономика у нас будет другой.
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Комил Сиразетдинов председатель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан
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Все инициативы подобного характера, которые идут от первого лица государства, нужны для развития предпринимательства, инвестиционного климата. Мы говорим о защите прав потребителей, а понятия «защита прав предпринимателей» не существует. Сейчас есть четыре основные организации — «Опора России», «Деловая Россия», РСПП и ТПП, прикладывающие усилия для продвижения бизнеса в стране. Есть закон «О развитии среднего и малого бизнеса». Но, к сожалению, этих усилий недостаточно.
Хотелось бы, чтобы появился действующий закон «О гарантиях предпринимательской деятельности и правах инвесторов». Тем самым государство гарантировало бы права предпринимателей, инвесторов, обеспечило бы поддержку МСБ в получении кредитов. Возможно, нужно, чтобы правила действовали дифференцированно по каждому региону.
Это было бы здорово! Ведь если будет развиваться бизнес — появятся новые рабочие места, вырастет ВВП страны. Это шаг вперед.
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Тарас Кожанов сооснователь фермы «Лукоз Саба»
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Отношения бизнеса и контрольных органов точно должны трансформироваться. Дело не в самих проверках, а достижении некоего результата, эффективности. Сегодняшняя модель не в полной мере этому способствует. Что касается инициативы, то идея правильная. Вопрос только, как это будет реализовано. Нужно смотреть весь механизм. Думаю, во многом это будет зависеть от работы на местах.
То, о чем говорят федеральные власти последние лет десять, мне, в принципе, представляется правильным. Например, риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности. Просто это все довольно медленно реализуется.
В любом случае, работать надо нам, а не президенту. Со своей стороны, бизнес не должен давать поводов для проверок, а если они есть — корректно проходить. Понятно, что это сложно и всех бесит. Но это очень большая история, нельзя за полдня взять и все поменять.
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Сергей Крюков исполнительный директор «Планета Фитнес»
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В стране говорят о том, что бизнес нуждается в поддержке. Эта инициатива, по крайней мере, в рамках того, что анонсируется. И я с ней согласен. Посмотрим, как все это будет реализовано.
В рамках поддержки должны быть задействованы в том числе и СМИ. Телевидение посредством художественных фильмов или сериалов может влиять на отношение общества к тем или иным профессиям, отраслям, типажам. В прежние годы, например, мы смотрели сериалы о правоохранительных органах. К сожалению, в России пока не создано ни одного фильма, где главным положительным героем выступал бы бизнесмен.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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Инициатива, наверное, может помочь. Но если не будет взаимоуважения в отношениях бизнеса и контролирующих органов, то бюрократические факторы вряд ли помогут.
Если к проверяющим специалистам относиться уважительно, то всегда можно просто спросить, что непонятно. У меня не было в практике такого, чтобы у надзорных органов стояла задача нанести ущерб или вред. Если есть недоработки, всегда даются рекомендации. Сами же контролирующие специалисты рассказывали, что в некоторых компаниях их встречают грубо и с антагонизмом. Любой человек хочет, чтобы с ним обращались на равных.
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Виктор Никитин генеральный директор «Бипиум»
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Единая площадка, где представители бизнеса смогут вносить в реестр, кто и когда их проверял, создаст более прозрачную схему работы надзорных органов. Кроме того, бизнес будет ощущать, что над самими надзорными органами могут провести надзор со стороны. Поэтому, думаю, инициатива повлечет эмоционально положительный эффект для предпринимателей. А через некоторое время позволит урегулировать процесс проведения надзорных мероприятий. Правда, возникает вопрос, как верифицировать, что та или иная проверка была действительно проведена, если эти данные будут вносить предприниматели.
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Олег Курносов сооснователь IT-компании Flatstack
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Идея хорошая, но перекладывать на плечи проверяющих органов еще и менторство не хочется. Им и так несладко, у них много работы и маленькая зарплата. Контролирующие органы должны получать зарплату больше, чтобы нормально выполнять свои обязанности. Численность сотрудников прокуратуры, считаю, нужно увеличить, тогда они будут работать быстрее. Этот институт в целом надо развивать.
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