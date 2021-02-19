ООО Добропек-Франчайзинг
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания основана в 2013 году, развивает сеть пекарен, работающих под франшизой бренда «Добропек»
Основное направления деятельности — производство и продажа хлебобулочных изделий.
Учредитель — Стерлядев Олег Юрьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Гвардейская, 33
- Телефон: (800) 234-71-55
- Email: dobro@dobropekar.ru
- Сайт: http://kazan.dobropek.ru
Дата последнего обновления: 19.02.2021