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ООО Добропек-Франчайзинг

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Добропек-Франчайзинг
Фото: Максим Платонов

Общая информация

Компания основана в 2013 году, развивает сеть пекарен, работающих под франшизой бренда «Добропек»

Основное направления деятельности — производство и продажа хлебобулочных изделий.

Учредитель — Стерлядев Олег Юрьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, ул. Гвардейская, 33
  • Телефон: (800) 234-71-55
  • Email: dobro@dobropekar.ru
  • Сайт: http://kazan.dobropek.ru

Дата последнего обновления: 19.02.2021

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