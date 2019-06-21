Росприроднадзор затеял уход от местечковости и связей с бизнесом

Минприроды РФ проводит масштабную региональную реорганизацию надзорного ведомства

Новый глава Росприродназора Светлана Радионова проводит глобальную реорганизацию федерального ведомства, ликвидируя в 89 субъектах региональные управления и создавая взамен 32 укрупненных межрегиональных. Новые структуры должны обеспечить независимый контроль за экологическим благополучием в стране. Мандат доверия получат не все руководители: во время кадровой чистки были возбуждены уголовные дела против руководителей Нижнего Новгорода и Саратова. Как выяснило «Реальное время», на этом неспокойном фоне Казань получила статус межрегионального территориального центра Росприроднадзора, в подчинение которого перейдут территориалтные управления Чувашии и Марий Эл, а нынешний его глава Фарит Хайрутдинов может возглавить объединенную структуру.

Светлана Радионова вводит межрегиональный контроль регионов

Структурная реорганизация территориальных управлений Росприроднадзора стартовала с выходом приказа главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. 3 июня он подписал приказ №342 об утверждении новой схемы размещения территориальных органов Росприроднадзора. Будущая модель территориального надзора в регионах подробно описана в приложении к приказу Кобылкина. Согласно ему, федеральные власти намерены почти вдвое сократить общую численность территориальных управлений путем их укрупнения и преобразования в межрегиональные управления. Отдельных региональных управлений Росприроднадзора, которые, как прежде, самостоятельно администрировали природопользователей исключительно по месту своей прописки, скорее всего, больше не будет — во избежание коррупционных рисков. Зато преобразованные межрегиональные управления будут наделены полномочиями осуществлять контрольные функции на территории двух и более субъектов страны.

Идеологом проводимой реформы является новый глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая была назначена на этот пост в конце 2018 года распоряжением премьер-министра РФ. До этого она почти 8 лет занимала пост заместителя руководителя Ростехнадзора и имела опыт реформирования территориальных управлений ведомства, отвечающего за промышленную безопасность. При ней структура Ростехнадзора перешла на межрегиональный принцип контроля. Почти сразу после прихода в Росприроднадзор Светлана Радионова дала ясно понять, что требования государства к государственным инспекторам изменились — им нужны честные и принципиальные люди, отвечающие головой за охрану окружающей среды. Реформирование структуры ведомства ей поручено завершить к 1 августа. К этому сроку она должна провести организационно-штатные мероприятия. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра природных ресурсов РФ Дмитрия Храмова. Добавим, что это первая реформа с начала образования Росприроднадзора в 2004 году.

Структурная реорганизация территориальных управлений Росприроднадзора стартовала с выходом приказа главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Фото kremlin.ru

Окружные департаменты — в утиль

Согласно приказу Минприроды РФ, контроль за экологическим благополучием в 89 субъектов РФ будет осуществляться 32 межрегиональными управлениями Росприроднадзора. По замыслу авторов реформы, каждое управление будет отвечать за состояние окружающей среды на территории двух и более субъектов РФ. Так, в ЦФО будет создано 6 управлений, Москва объединяется с Калужской областью, а Московская область со Смоленской. Основные центры в ЦФО — Москва, Ярославль, Иваново, Тула, Воронеж. В Северо-Западном федеральном округе будет создано 4 межрегиональных управления, в Южном федеральном округе также 4, в ПФО — 6 управлений. В Самаре формируется управление по Самарской и Ульяновской областям, в Нижнем Новгороде — межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, в Саратове — управление по Саратовской и Пензенской областям. Самое крупное межрегиональное управление создается в Перми — Западно-Уральское, которое подчинит себе 3 региона. Интересный расклад сил на Урале, где будет всего 2 межрегиональных управления, а в СФО — 4 (Красноярск, Кемерово, Иркутск, Новосибирск).



Отчасти эта схема напоминает схему реформирования территориальных управлений Ростехнадзора, на которой впервые испытали принцип межрегионального контроля. Но, перейдя на пост главы Росприроднадзора, Светлана Радионова оказалась несколько мягче. Если межрегиональные управления Ростехнадзора контролируют по 5—6 регионов (так Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору контролирует сразу 5 регионов, Средне-Поволжское управление — сразу 3 региона, и лишь Приволжское управление, которым руководит Борис Петров, полностью копирует модель Фарита Хайрутдинова), то в новой реформе Радионова пошла по пути скрещивания двух, ну максимум трех регионов.



Главным новшеством реформы Росприроднадзора стало упразднение окружных департаментов в федеральных округах. Как известно, они были созданы несколько лет назад для повышения управляемости региональными управлениями. По сути, они являлись избыточными надстройками между территориальными органами и центральным аппаратом в Москве. Так, в Приволжском федеральном округе ликвидируется Департамент Росприроднадзора по ПФО, находящийся в Нижнем Новгороде, а вместо 13 региональных подразделений (в каждом регионе ПФО) будет создано шесть межрегиональных.

Как следует из приказа Минприроды РФ, в Казани будет учреждено Волжско-Камское управление. Как пояснили в пресс-службе Росприроднадзора, к нему будут присоединены управления Чувашии и Марий Эл, а нынешний руководитель татарстанского управления Фарит Хайрутдинов, вероятно, возглавит межрегиональную структуру.

Нынешний руководитель татарстанского управления Фарит Хайрутдинов, вероятно, возглавит межрегиональную структуру. Фото gfi.tatarstan.ru

— 10 июня в татарстанское управление поступило уведомление о продлении с ним трудового контракта на неопределенный срок, — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Во время реорганизации упраздняются должности руководителей управлений Чувашии и Марий Эл, но штатная численность государственных инспекторов остается прежней, добавили в Росприроднадзоре. Не исключено, что в результате реформы численность государственных инспекторов в республике может даже увеличиться, тогда как в Чувашии и Марий Эл она уменьшится. Это обусловлено тем, что в республике больше промышленных предприятий, нуждающихся в контроле государственных инспекторов.

— Усилиями Фарита Хайрутдинова и тогда еще главы Росприроднадзора Артема Сидорова удалось выбить дополнительные полторы ставки для создания штатного инспектора в Нижнекамске, но этого недостаточно, — отметил собеседник «Реального времени» из надзорных органов.

Сохранит свой пост и руководитель самарского управления Росприроднадзора Махмуд Калиматов, тогда как глава присоединяемого к нему ульяновского управления Александр Каплев, скорее всего, его потеряет.



Силовая зачистка экологов

И хотя оптимизация окружных департаментов подается под предлогом бюджетной экономии, ликвидацию Департамента Росприроднадзора по ПФО так или иначе связывают с личностью главы Олега Кручинина. В начале года в центральном офисе Росприроднадзора по ПФО и в Минэкологи Нижегородской области прошли обыски, после чего было возбуждено уголовное дело против его руководителя. Примером кадровой чистки можно считать и возбуждение уголовного дела против еще недавно возглавлявшего управление Росприроднадзора по Саратовской области Андрея Андрющенко. Как сообщало областное СУ СКР, он написал явку с повинной после возбуждения против него дела, связанного с получением взятки от местного предпринимателя за смягчение наказания за нарушение природоохранного законодательства. Источники утверждают, что силовикам не удалось ничего накопать на главу татарстанского управления Росприроднадзора, поэтому он получил мандат доверия Москвы.



Одним из примеров кадровой чистки можно считать возбуждение уголовного дела против еще недавно возглавлявшего управление Росприроднадзора по Саратовской области Андрея Андрющенко. Фото nversia.ru

Идеолог реформы Росприроднадзора Светлана Радионова открыто заявляла, что хочет продолжить работу с честными и порядочными кадрами. «Бедный инспектор нужен криминалу, но вреден государству», — говорила она в интервью «Российской газете» накануне годовой коллегии ведомства в феврале этого года. «Каждый день пугающие статьи в газетах, что Следственный комитет сделал то-то, возбудил там-то, задержал того-то, — рассказывала она. — Это плохая риторика, и я, честно говоря, ее противник».



Между тем, больше всего отставок руководителей региональных управлений может произойти в вотчине главы Минприроды РФ. В частности, в преддверии подготовки реформы уральская пресса, со ссылкой на анонимные источники, предсказывала, что Минприроды РФ могут быть «приняты кадровые решения относительно начальников сразу двух региональных управлений Росприроднадзора — Сергея Попова в ЯНАО и Александра Федяева в ХМАО». Якобы руководители нефтегазовых предприятий жаловались министру Дмитрию Кобылкину, выходцу из ЯНАО, что Сергей Попов «в ручном режиме следил, чтобы оператором по утилизации шламовых отвалов на месторождениях компаний ТЭК выступало московское ООО «Экосистема». Несмотря на эти публикации, Сергей Попов продолжает пока руководить управлением, а кто возглавит Южно-Сибирское управление после реформы корреспонденту «Реального времени» отказались сообщить до ее завершения. Претензии за якобы лоббистские контракты звучали в уральской прессе и в адрес врио руководителя управления Росприроднадзора в ХМАО-Югра Александра Федяева, который работает в структуре государственного надзора свыше 10 лет и пока продолжает оставаться на своем посту.



Уровень счастья в подсчетах Радионовой

Светлана Радионова признавалась, что видит причину беспринципности рядовых инспекторов в низкой заработной плате. «Мы пытались считать, какой уровень счастья (финансовый) нужен для того, чтобы люди без оглядки работали, — рассуждала она в интервью государственному российскому изданию. — Это примерно 50 тысяч рублей. А в отдельных регионах — 35—37, поскольку и уровень жизни везде разный, и уровень потребности разный», — считает она. По всей видимости, отсюда и родилась идея повышения заработной платы инспекторов за счет оптимизации административного персонала. Как утверждают в Росприроднадзоре РФ, избыточный административный аппарат предполагается сократить, зато рядовой инспекторский состав, наоборот, будет увеличиваться.

До начала массовой зачистки силовиков Светлана Радионова предупреждала, что не смирится с подозрительной пассивностью ведомства на жалобы граждан. На годовой коллегии ведомства в феврале она указала, что несколько тысяч обращений граждан и организаций, которые остаются без ответа на протяжении нескольких лет, а контрольные поручения по обращениям граждан, переадресованные из администрации президента, правительства и предписания правоохранительных органов, исполняются формально.



Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» считает реформу необходимой. «Я не касаюсь политики, так как все время занимался охраной природы, — сразу оговорился он.

— Но что касается решения по преобразованию региональных управлений в межрегиональные для нескольких субъектов РФ, то поддерживаю двумя руками, — заявил он. — У природы нет границ. Нет границ для чистоты воздуха, нет границ в решении проблем Волги между Татарстаном, Чувашией и Марий-Эл. Кстати, бассейновый принцип давно введен в других структурах, потому что загрязнения трансграничны, перетекают из одного региона в другой. Их движение невозможно остановить административными границами. Молодцы, что на это пошли», — заключил он, добавив, что это была инициатива Светланы Радионовой, которая показала себя эффективным руководителем в Ростехнадзоре, и те шаги, которые предприняты сейчас, скорее всего, дадут хороший результат.

