Чалов в «Севилье», Жиров в Бундеслиге, а Дзюба — дома

Громкие трансферы российских футболистов, ожидающие нас этим летом

Межсезонье — пора слухов и громких переходов. Виталий Ошовский изучил возможность отъезда российских футболистов за границу, раздобыв некоторое количество инсайда. Подробности — в материале постоянного автора «Реального времени».

По следам Кержакова. «Севилья» в ожидании российского топ-форварда

«Севилья» по стечению обстоятельств считается не самым счастливым клубом для российских футболистов. В свое время, в 1988—1991 годах, здесь был не слишком удачлив легендарный Ринат Дасаев. В 2006-м в Андалусию пожаловал Александр Кержаков. Петербуржец начал с гола в ворота «Барселоны» и победы в Кубке УЕФА, получал неплохую прессу, но затем тренер Маноло Хименес перестал ему доверять, и в «Динамо» Александр переходил уже совсем «никакой».

И вот теперь в «Севилью», вероятно, приедет третий россиянин. По нашей информации, клуб ведет активные переговоры о трансфере Федора Чалова. Ожидается, что игрок ЦСКА составит ударный дуэт с форвардом сборной Франции Виссамом Бен Йеддером.

Болельщики «Севильи» считают Чалова очень одаренным нападающим, но большинство из них не уверено в том, что их клуб потянет сумму 15 млн евро. Но руководство «нервионцев» настроено решительно. Представители «Севильи» во главе с президентом Хосе Кастро очень довольны прошлогодним приобретением экс-спартаковца Промеса и сейчас обращают все больше внимания на РПЛ. За прошедший сезон Квинси здорово показал себя на привычной позиции вингера и даже освоил новую для себя роль латераля. Один из ярчайших своих матчей в сезоне — против «Барселоны» в Кубке Испании — Промес провел именно на этой позиции.

Помимо «Севильи» на Чалова претендуют «Монако» и «Арсенал», однако представить Федора в лондонском клубе при живых Ляказетте и Обамеянге крайне сложно. Неспроста Артем Дзюба в недавнем интервью говорил, что даже не рассматривает предложения от топ-клубов АПЛ — пробиться в их основу почти нереально.

Прогноз «Реального времени»: окажется в «Севилье»

Помимо «Севильи» на Чалова претендуют «Монако» и «Арсенал». Фото pfc-cska.com

Мечтать приятнее у телевизора. Почему в отъезд Дзюбы в АПЛ не верится до сих пор

«Переход в Английскую премьер-лигу? Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим», — заявил на днях Дзюба. Нападающему «Зенита» в августе стукнет 31, однако складывается впечатление, что смотреть АПЛ по телевизору ему интереснее, чем попробовать сыграть в Англии самому. Год назад им всерьез интересовался «Кардифф», однако Артем отказался от переезда, сославшись на то, что уже тогда понимал, что эта команда вылетит из АПЛ.

Теперь слухи связывают его с «Эвертоном» — командой, которую никак нельзя заподозрить в борьбе за выживание. Более того, перед ливерпульцами в грядущем сезоне стоит четкая задача: попасть в Лигу Европы. Именно «Эвертон» считается «седьмой силой» АПЛ после всех топ-клубов. Упускать такой шанс Артему точно нельзя, и на это обращает внимание не чужой для российского футбола человек Ивица Олич.

«Дзюба сейчас находится на пике, хотя ему уже 31 год (здесь ошибка, — прим. ред.). Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадет — вряд ли будет играть. Но если он перейдет не в самую топовую команду, забьет 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть», — заявил экс-нападающий московского ЦСКА, ныне помощник главного тренера сборной Хорватии.

Прогноз «Реального времени»: продолжит выступления в РПЛ. Вариант с АПЛ снова сорвется «чудесным образом»

«Если Дзюба хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно». Фото fc-zenit.ru

Не нужен в РПЛ, нужен в Германии. Жиров едет покорять Бундеслигу



Александр Жиров — типичный пример человека, оказавшегося невостребованным на родине, но нашедшего себя за границей. В нашей стране Александр играл в основном в клубах ФНЛ, откуда и перешел в немецкий «Зандхаузен» из одноименного городка в земле Баден-Вюртемберг. Поначалу Жиров допускал массу ошибок, но по ходу сезона стал одним из лучших защитников Бундеслиги 2. Его игру оценили клубы первой Бундеслиги: сразу несколько команд хотят видеть Жирова у себя. Кроме того, контракт Жирову предлагает «Гамбург», а его игрой восхищается сам Дитер Хеккинг — новый тренер этого клуба.

Удивительно, но заметные успехи 28-летнего экс-защитника «Анжи» по-прежнему «не замечаются» в России. О существовании Жирова знают не все российские болельщики; его медийность заметно уступает почти всем нашим «легионерам». Но не беда: уроженец Барнаула неоднократно подчеркивал, что не собирается ни в «Зенит», ни в «Спартак», ни в любой другой топ-клуб РПЛ. Его цель — прорваться в первую Бундеслигу и закрепиться в ней. Вероятно, следующей остановкой Жирова станет именно обновляющийся «Гамбург».

Прогноз «Реального времени»: уйдет «на повышение»

Главным претендентом на 28-летнего натурализованного россиянина является «Атлетико». Фото pfc-cska.com

«Атлетико» или «Тоттенхэм»? Все хотят Марио Фернандеса

Межсезонье обещает быть не самым простым для Марио Фернандеса: неделю назад испанские СМИ сообщили о серьезном интересе к нему со стороны ряда топ-клубов. Главным претендентом на 28-летнего натурализованного россиянина является «Атлетико», который ищет замену ушедшему Хуанфрану. В таком случае Фернандесу предстоит бороться за место в составе с колумбийцем Сантьяго Ариасом — задача для него вполне посильная.

На Марио претендуют также «Зенит» и «Ньюкасл». В списке фигурирует и «Тоттенхэм», однако главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино эту информацию пока не подтверждает.

Пока все идет к тому, что защитник сборной России останется в ЦСКА еще на год. В случае очередного успешного сезона интерес к Фернандесу станет еще более серьезным и конкретным. Того же Головина ЦСКА продал не сразу, равно как и Тошича с Хондой ранее. Очевидно, что интерес к Марио со стороны европейских топ-клубов будет только усиливаться. Главное — обойтись без травм.

Прогноз «Реального времени»: уедет в Европу в следующем году

С 99-процентной вероятностью Александр останется в «Монако». Фото pfc-cska.com

«Милан» или «Интер»? Вам в интернете виднее». Головин никуда не собирается

В конце мая СМИ распространили информацию об интересе к Александру Головину со стороны «Милана», «Интера», «Марселя» и даже «Хоффенхайма». Ваш корреспондент лично справлялся у Головина о слухах, и тогда он их резко опроверг. Отдельные журналисты по ходу сезона говорили о возможном возвращении Головина в ЦСКА, но эта информация тем более не соответствует действительности. С 99-процентной вероятностью Александр останется в «Монако».

Прошедший сезон для экс-армейца получился неровным и сильно смазанным. Травмы, не идущая у партнеров игра и постоянные поражения — хорошо еще, что «Монако» вообще избежал вылета во второй дивизион французского футбола! Новый сезон однозначно станет для Александра определяющим. «Головин — интересный игрок, с отменными качествами, который пришел в команду с амбициями. Атмосфера там точно не из простых — нужна постоянная мотивация и четкость мыслей, чтобы конкурировать за место в основе. Ему было очень нелегко — травмы, недовольство результатами «Монако» со стороны болельщиков. Но, думаю, у Головина есть все, чтобы закрепиться во французском футболе и проявить себя там», — в российского легионера, как видим, верит даже сам Давид Трезеге.



Прогноз «Реального времени»: останется в «Монако»