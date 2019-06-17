Татарстанская митрополия нашла 300 храмов под реставрацию

Фото: церковь Рождества Пресвятой Богородицы, с. Масловка, Алексеевский район РТ

На последнем Священном синоде 30 мая этого года митрополит Псковский и Пороховский Тихон (Шевкунов) представил реестр аварийных и руинированных храмов на территории России. В этот список вошли и церкви Казанской епархии. О том, как привязать коттеджный поселок к храму, как не нужно восстанавливать церкви и почему люди из города возвращаются в село, — в материале «Реального времени».

Более ста двадцати

Митрополит Тихон, автор много лет переиздаваемого бестселлера «Несвятые святые», тираж книги уже превысил два миллиона экземпляров, в прошлом — наместник мужского монастыря на Сретенке в центре Москвы, а ныне — митрополит Псковский и Пороховский, председатель Патриаршего совета по культуре, представил Священному синоду данные по 197 епархиям на территории РФ.

Заняться гибнущими храмами ему было поручено в ноябре прошлого года, данные собирались со всех епархий, в Казанской епархии, например, таких храмов более 120. В Чистопольской и Альметьевской — приблизительно столько же. То есть на территории Татарстанской митрополии около трехсот храмов находится сейчас или в аварийном, или в руинированном состоянии.

Священный синод, выслушав доклад митрополита Тихона, постановил, что управление делами Патриархии проведет совещание с главами митрополий, на чьих территориях находится большое количество гибнущих храмов, являющихся памятниками архитектуры. Управляющие кафедрами будут должны составить план действий и представить его Священному синоду.

То, что курировать вопрос, скорее всего, будет митрополит Тихон, обнадеживает. Он уделяет большое внимание истории страны и был одним из идеологов и инициаторов создания исторического парка «Россия — моя история». В бытность его наместником Сретенского монастыря, его прихожане в качестве волонтеров постоянно выезжали в Архангельскую область, где помогали местным жителям в восстановлении храмов.

Митрополит Тихон представил Священному синоду данные по 197 епархиям на территории РФ. Фото Олега Тихонова

«Можно предложить епархиальным архиереям организовывать людей и выезжать на такие заброшенные храмы. Давайте составим список объектов, которые могут быть законсервированы силами добровольцев во избежание их дальнейшего разрушения», — отметил в одном из выступлений митрополит Тихон.

Сейчас список составлен, очевидно, надо ждать конкретных предложений от управляющих кафедрами. В Татарстанской митрополии, кстати, силами волонтеров давно уже спасают заброшенные храмы. Об этом шла речь на встрече в лектории храма Сошествия Святого Духа в Казани в минувшее воскресенье, где собрались архитекторы, работающие с нуждающимися в восстановлении храмами, историки и волонтеры.

После эпохи безбожия

По словам архитектора Инессы Фахрутдиновой, говорить о том, что храмы восстанавливаются, берутся на учет, можно только в последние тридцать лет. Семьдесят лет до этого они уничтожались. В Казанской митрополии утрачена практически половина из существующих в начале прошлого века храмов.

Но динамика все же положительная. Если в 1988 году на территории Казанской епархии (митрополия появилась позже) было всего 15 приходов, три из них в Казани, то сейчас их 345. Подавляющее большинство из них — памятники архитектуры федерального или регионального значения.

И если в городе все обстоит более-менее благополучно, то в сельской местности многие храмы нуждаются если не в реставрации, то хотя бы в консервации. «В одной сельской церкви мы однажды видели, как мужчина разбирал кирпичную кладку и складывал кирпичи в машину, объяснив, что они ему нужны для строительства, такие случаи бывают», — рассказала Фахрутдинова.

По словам архитектора Инессы Фахрутдиновой, говорить о том, что храмы восстанавливаются, берутся на учет, можно только в последние тридцать лет. Семьдесят лет до этого они уничтожались. Фото youtube.com

Но у республики нет таких средств, чтобы все быстро и качественно отреставрировать, поэтому приходится уповать только на саму церковь, на силы прихожан, священников и волонтеров. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан неоднократно обеспокоенно высказывался по поводу храмов, требующих восстановления, и всячески поощряет инициативу прихожан и волонтеров, которые берут на себя труд начать работы в заброшенной церкви или часовне. «Когда я проезжаю мимо такой некогда красивой, а сейчас запущенной церкви, у меня болит душа», — говорит владыка.

Подавляющее большинство отреставрированных в митрополии храмов получило вторую жизнь именно по инициативе духовенства и прихожан. Самый убедительный пример — возрождение Раифской обители, которую ее наместник архимандрит Всеволод реставрировал и строил только на деньги спонсоров и прихожан.

«Население надо информировать»

Учитывая важность, в Казанской епархии была восстановлена должность епархиального архитектора, подобная была здесь до 1917 года. Новым епархиальным архитектором стал Степан Новиков, в активе которого, кстати, реставрация церкви Сошествия Святого Духа. По словам Новикова, одна из проблем нынешних прихожан — в плохой информированности, люди часто не знают, что в том или ином здании раньше находилась церковь, до того оно перестроено.

«Многие казанцы, например, не знали, что кукольный театр находится в помещение храма Сошествия Святого Духа, а население надо информировать», — рассказал Новиков. И случай этот, к сожалению, не единичный. Архитектор предложил на подобных зданиях, если они пока по какой-то причине не возвращены церкви, устанавливать таблички с информацией. «Храм как объект культурного значения нуждается не только в сохранении и использовании, но и популяризации», — полагает Новиков.



По словам Степана Новикова, одна из проблем нынешних прихожан — в плохой информированности, люди часто не знают, что в том или ином здании раньше находилась церковь, до того оно перестроено. Фото tatmitropolia.ru

Что касается сельских церквей, то их восстановление, как правило, начинается с организации прихода, появляются заинтересованные лица, священник, подтягиваются спонсоры. Часто молебны служат в еще практически руинированном храме. Но приход уже есть, он живет. Но если церковь находится в отдаленном месте, там, где давно уже никто не живет? Даже если ее отреставрировать, какой будет ее дальнейшая судьба? На этот вопрос тоже придется искать ответ.

Волонтерское движение — это большая сила в деле восстановления церквей. Например, молодежный отдел Казанской епархии постоянно ездит в сельскую местность и работает в спасаемых церквях. Но часто так бывает, что начать работы по восстановлению церкви бывает трудно, приход вроде бы оформлен, но непонятно на кого — юридическое или физическое лицо. Возникают вопросы и с получением лицензии на реставрацию.

Чем важно восстановление церквей? Даже если мы уберем религиозную составляющую, не стоит отрицать, что это прежде всего объекты культурного и исторического наследия. «Архитектура — это произведения искусства, за которыми не надо ходить в музей», — напомнил известное выражение Степан Новиков.

Сельская церковь или мечеть — это, как правило, доминанта ансамбля. А церкви в сельской местности иногда были не хуже, а часто и лучше, богаче, чем в городе. И сейчас известны случаи, когда с возрождением храма начинает возрождаться и село. По мнению Новикова, возможно, строительство современных коттеджных поселков стоит «привязывать» к уже стоящим и нуждающимся в реставрации храмам. Культовый объект в этом случае может выступить градообразующим фактором.

Но вот объект вызвал интерес у населения, его хотят использовать по назначению, то есть в качестве храма. Возникает необходимость восстановления. И здесь есть опасность — непрофессиональные строители и реставраторы способны погубить храм. Благие намерения для восстанавливаемого объекта не всегда хороши. «Бывает, что объект полностью перестраивается, надстраивается колокольня, которой не было, золотятся купола, и все это вызывает у общественности некий диссонанс и неприятие», — рассказывает Новиков.

Сельская церковь или мечеть — это, как правило, доминанта ансамбля. А церкви в сельской местности иногда были не хуже, а часто и лучше, богаче, чем в городе. И сейчас известны случаи, когда с возрождением храма начинает возрождаться и село. Фото almet-eparhia.info

Часто такие вещи случаются, когда есть приход, появился меценат, который готов прямо сейчас дать деньги, но нет четкого видения, нет грамотного проекта восстановления. По мнению Степана Новикова, избежать таких неприятных вещей можно только одним способом — привлекать к работам профессионалов.

Кстати, Татарстан — один из немногочисленных регионов, где появилась любопытная тенденция: люди начали переезжать из города в село, и, как правило, одним из решающих факторов является наличие на новом месте храма — уже восстановленного или такого, над восстановлением которого еще надо потрудиться. Таких случаев пока немного, по статистике всего 0,02 процента, но они есть.

